Um mês intenso com Eclipse Lunar Total, Mercúrio retrógrado e Ano Novo Astrológico… tudo que a gente quer saber é quais signos terão mais sorte em março de 2026, né?

De fato, teremos um mês de contrastes — e cada signo vai sentir essa intensidade de um jeito bem diferente.

Mas antes de conferir a lista dos signos mais e menos sortudos, um aviso fundamental: o seu signo Ascendente é ainda mais importante do que o signo solar na hora de ler previsões. Se você ainda não sabe o seu, use a Calculadora de Ascendente gratuita do Personare antes de continuar.

Vale lembrar: ‘sorte’, na Astrologia, não é um presente que cai do céu — é o resultado de estar atento aos trânsitos e fazer as escolhas certas no momento certo. Os astros apontam tendências, mas as decisões cabem sempre a você.

Agora, sim, confira quais signos terão mais sorte em março de 2026, de acordo com o horóscopo mensal do Personare.

Sorte Alta — O mês favorece quem age

Áries

Março é um mês de recomeço genuíno para Áries. A entrada de Vênus no signo a partir do dia 6 eleva o carisma, fortalece a autoestima e aquece as relações. Com Mercúrio retomando o movimento direto no dia 20, as decisões que estavam travadas finalmente se desbloqueiam.

Apesar da intensidade da conjunção Saturno-Netuno — que pede maturidade e autoconhecimento —, quem souber usar a introspecção como combustível sai do mês mais fortalecido e alinhado com sua essência.

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Peixes

Marte alinhado ao Sol durante todo o mês traz vitalidade, coragem e impulso para Peixes. Há energia de sobra para agir, se posicionar e deixar claro quem você é.

O cuidado fica por conta de Mercúrio retrógrado até o dia 20, que pode gerar mal-entendidos — mas quem souber respirar antes de reagir transforma intensidade em assertividade. A partir do dia 20, a comunicação melhora e as escolhas ganham firmeza.

Virgem

Relações entram em foco com clareza e coragem para Virgem. Marte dá disposição para resolver pendências antigas e dizer o que precisa ser dito.

Apesar dos ruídos de comunicação até o dia 20, o período favorece ajustes importantes em parcerias amorosas e profissionais. A segunda metade do mês é especialmente produtiva para formalizar acordos e fortalecer vínculos que têm base sólida.

Sorte Média — Bom potencial, mas exige paciência

Touro

Marte estimula iniciativa e liderança em grupos e projetos coletivos, trazendo mais disposição e clareza sobre objetivos. O desafio fica com Mercúrio retrógrado, que provoca ruídos e atrasos nas comunicações até o dia 20.

A virada acontece na segunda quinzena, quando negociações fluem melhor e acordos ganham forma concreta.

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Gêmeos

O foco está na carreira, com Marte impulsionando ambição e vontade de ocupar mais espaço profissional. Porém, com Mercúrio — seu planeta regente — retrógrado até o dia 20 justamente nesse setor, propostas podem voltar para ajustes e decisões podem travar.

Paciência agora vale ouro: a reorganização feita nesse período rende resultados sólidos na segunda metade do mês.

Libra

Libra não está entre os signos com mais sorte em março de 2026, porque as parcerias entram em fase de avaliação realista, com Vênus-Saturno funcionando como um filtro: vínculos com base se fortalecem, os frágeis revelam rachaduras.

É um mês sério, mas produtivo para quem quer compromissos maduros. Mercúrio direto a partir do dia 20 destrava decisões e organiza a rotina.

Um mês intenso emocionalmente pede cuidado com a mente e o corpo. Conheça práticas de meditação para atravessar março com mais leveza.

Escorpião

O mês convida Escorpião a revisitar desejos, romances e projetos criativos com mais profundidade. Situações e contatos do passado podem reaparecer trazendo oportunidades de ressignificação. A chave é não agir por impulso emocional até o dia 20.

Depois disso, as decisões ficam mais conscientes e as relações encontram linguagem comum.

Capricórnio

Março exige atenção redobrada ao cotidiano: agenda, comunicações e compromissos pedem revisão constante até o dia 20. Entre os dias 12 e 19, a conjunção entre Mercúrio retrógrado e Marte acelera a mente e aumenta o risco de conflitos verbais.

Quem agir com estratégia — e não por impulso — resolve pendências importantes. A organização feita agora rende eficiência real na reta final do mês.

Sorte Baixa — Mês de revisão, não de avanço

Câncer

A vontade de expandir — estudos, viagens, mudanças de rota — é grande, mas Mercúrio retrógrado pede revisão em cada passo. Documentos exigem atenção redobrada, viagens podem ser remarcadas e decisões acadêmicas ou jurídicas podem sofrer ajustes.

Debates sobre crenças e direção de vida tendem a esquentar. O potencial está lá, mas março pede mais estudo e escuta do que ação direta.

Leão

O mês de Leão se passa mais nos bastidores do que nos holofotes. Temas delicados — finanças compartilhadas, acordos, emoções profundas — exigem atenção e cautela.

Mágoas antigas podem reaparecer, e Mercúrio retrógrado aumenta o risco de informações incompletas e valores imprecisos. O avanço real só chega após o dia 20, quando negociações e conversas difíceis ganham mais maturidade.

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Sagitário

Sagitário não está entre os signos com mais sorte em março, porque assuntos domésticos e familiares dominam o período, e nem sempre de forma tranquila. Temas que pareciam resolvidos podem ressurgir pedindo nova conversa.

O período mais tenso fica entre os dias 12 e 19, quando Mercúrio retrógrado se une a Marte e eleva o risco de discussões impulsivas em casa. A boa notícia: após o dia 20, as soluções começam a aparecer e a base se reorganiza.

Aquário

Dinheiro e valor pessoal entram em revisão, e o mês não favorece decisões financeiras por impulso. Contratos precisam ser relidos, cobranças conferidas e gastos ajustados.

O período entre os dias 12 e 19 pede atenção especial: a pressa para resolver questões de dinheiro pode levar a conflitos ou escolhas precipitadas. Mercúrio direto a partir do dia 20 traz mais clareza e segurança para formalizar negociações.

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Consulte o Horóscopo Personalizado

As previsões por signo são mais gerais, pois levam em conta apenas o signo solar ou ascendente.

Para entender como os movimentos astrológicos atuam de verdade na sua vida — e na sua sorte —, consulte gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado no Personare. Ele considera o mapa astral completo e oferece uma leitura muito mais precisa e individualizada.

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