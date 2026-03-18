Pegação, boletos ou retiro? Seu bloco de Carnaval 2026 segundo a Numerologia

Já sabe em qual bloco de Carnaval 2026 você vai desfilar? Antes de comprar o abadá ou preparar a fantasia, os números têm um recado para você. O seu Mês Pessoal é o que define se você está na vibe do “Carnavrau” ou do “Carnasossego”.

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Como saber qual é o seu bloco neste Carnaval?

Para descobrir o bloco que mais combina com você, você precisa descobrir o seu Mês Pessoal. No Personare, preparamos uma ferramenta que faz esse cálculo técnico para você em segundos.

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Selecione o período de Janeiro a Março de 2026 .

. Confira qual é o número que representa você no mês de Fevereiro.

No exemplo abaixo, veja que a pessoa vai viver um Trimestre 8, mas fevereiro será um Mês 1:

Seu bloco de Carnaval 2026 é…

Abaixo, detalhamos o simbolismo de cada número para que você saiba exatamente o que esperar.

Mês 1: Bloquinho da Novidade

Este momento favorece o início de ciclos. Se você quer algo diferente, este é o ano. Fuja dos destinos óbvios e experimente uma forma de diversão que você nunca testou antes. A energia é de coragem e independência.

Mês 2: Bloco do Sossego

O número 2 simboliza a pausa e a necessidade de recarregar as baterias. Se optar por viajar, procure lugares tranquilos. Se for para a folia, priorize o conforto e o descanso entre um bloco e outro para evitar o esgotamento.

Mês 3: Bloco da Pegação

A vibração do 3 é pura expansão, alegria e festa. É um período excelente para socializar, conhecer pessoas novas e namorar. Como este número também representa fertilidade, curta com consciência e proteção redobrada.

Mês 4: Bloquinho dos Boletos

O simbolismo do 4 está muito ligado ao trabalho e à segurança material. Pode ser que você se sinta na obrigação de resolver pendências profissionais ou domésticas durante o feriado. Planeje bem os gastos para evitar surpresas.

Mês 5: Bloco do Carnavrau

Este é o número que mais combina com a essência do Carnaval: liberdade, viagens e mudanças. Se você busca aventura e quer se permitir novas experiências sensoriais, o Mês 5 será o seu combustível.

Mês 6: Bloco do Grupinho

O 6 valoriza a harmonia e o convívio com pessoas queridas. É o momento ideal para desfiles de escolas de samba, festas com amigos de longa data ou uma reunião familiar bem colorida e musical.

Mês 7: Bloco do “Eu me retiro”

Diferente da agitação, o Mês 7 pede introspecção. Um retiro espiritual, uma viagem para uma cachoeira isolada ou apenas o silêncio do seu quarto serão as melhores escolhas para o seu bem-estar agora.

Mês 8: Bloco do “Nem me convida”

A carga de responsabilidade do 8 pode fazer com que o lazer fique em segundo plano. Você pode sentir necessidade de organizar suas metas para o ano ou lidar com questões financeiras. O foco aqui é o poder pessoal e a eficiência.

Mês 9: Bloco dos Inimigos do Fim

O 9 traz um clima de encerramento e emoções intensas. É a energia das experiências inesquecíveis e das grandes transformações. Viva o Carnaval com profundidade, pois o que acontecer agora poderá ser lembrado para sempre.

FAQ: Perguntas frequentes sobre Numerologia e Carnaval

Qual a diferença entre Ano Pessoal e Mês Pessoal?

O Ano Pessoal dita a tendência geral do seu ano, enquanto o Mês Pessoal detalha o simbolismo específico para os 30 dias de cada mês, como o período do Carnaval.

A Numerologia pode indicar se devo viajar?

Sim. Números como 1, 5 e 9 costumam ser favoráveis a viagens e movimentos, enquanto 2, 4 e 7 sugerem mais recolhimento ou permanência em locais conhecidos.

Como as previsões do Personare são feitas?

As previsões são baseadas no seu nome completo e data de nascimento, cruzando os dados do seu Mapa Numerológico com o período atual, garantindo uma análise personalizada e precisa.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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