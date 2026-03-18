Vai casar em 2026? Saiba as melhores e piores datas segundo a Astrologia

Escolher o dia do “sim” vai muito além da logística do salão. Segundo a Astrologia Eletiva, o céu do momento do casamento indica as energias que acompanharão a vida a dois. Se você vai casar em 2026, o planejamento precisa ser redobrado

Este é um ano de Vênus retrógrado, um evento que não ocorre todos os anos e que é o principal sinal de alerta para matrimônios.

O que é Astrologia Eletiva?

A Astrologia Eletiva é a técnica utilizada para escolher o momento mais favorável para iniciar um projeto — seja abrir uma empresa ou oficializar uma união.

Estudos comparativos mostram que empresas abertas ou casamentos realizados sob certas tensões — como a Lua fora de curso ou Vênus em signos de exílio — possuem taxas de dissolução e crises significativamente maiores.

O objetivo aqui não é gerar medo, mas oferecer uma ferramenta de autoconhecimento e prevenção.

Dica Personare: Antes de marcar o cartório, consulte aqui seu Mapa Sexual para entender a dinâmica de desejo do casal.

Qual a pior data para casar em 2026?

A grande vilã de quem deseja casar em 2026 será Vênus Retrógrado — que, diferentemente de Mercúrio retrógrado, não acontece todos os anos.

Vênus é o planeta que rege os relacionamentos, os acordos e a harmonia. Quando ela entra em retrogradação, contratos firmados sob essa energia tendem a passar por revisões severas.

O que parecia certo pode gerar arrependimento, ou o valor atribuído à parceria pode mudar drasticamente logo após o planeta retomar o movimento direto.

Datas críticas: quando NÃO casar em 2026

10/09 a 25/10 e 04/12 a 07/01/2027 | Vênus em Escorpião

Em Escorpião, Vênus está em “detrimento” ou exílio. Escorpião é o signo oposto a Touro (regido por Vênus). Aqui, a energia do planeta fica desconfortável, trocando a harmonia pela intensidade obsessiva, o controle e o risco de crises profundas.

Por isso, casar durante o período de Vênus em Escorpião pode indicar uniões marcadas por dinâmicas de poder desgastantes.

E atenção: Vênus em Escorpião ocorre em dois momentos em 2026, porque o planeta volta para o signo depois da retrogradação.

03/10 a 13/11 | Vênus Retrógrado

Este é o intervalo de maior “perigo” para casamentos em 2026.

Até 25/10: Vênus retrograda em Escorpião, unindo o desconforto do signo com a revisão da retrogradação.

Vênus retrograda em Escorpião, unindo o desconforto do signo com a revisão da retrogradação. De 25/10 a 13/11: Vênus volta para Libra em movimento retrógrado. Embora Libra seja o domicílio de Vênus, a retrogradação sugere que as aparências de harmonia podem esconder problemas que surgirão mais tarde.

A recomendação é clara: não case neste final de ano sem uma consultoria eletiva, pois a energia de instabilidade ainda é latente.

Lua Fora de Curso

Outro fator crucial na Astrologia Eletiva é a Lua Fora de Curso. Esse fenômeno acontece quando a Lua termina seu último aspecto em um signo e se prepara para entrar no próximo.

Casamentos realizados nesse intervalo indicam que “nada acontecerá como planejado” ou que a união pode não ter continuidade.

Verifique sempre o Calendário da Lua Fora de Curso do Personare.

Como escolher a melhor data?

Não existe “céu perfeito”, mas existem janelas de oportunidade. Para encontrar a data ideal para casar em 2026, considere:

Vênus em domicílio: Períodos com Vênus em Touro ou Libra (em movimento direto). Lua Crescente ou Cheia: Favorecem a expansão e a celebração pública da união. Bons aspectos com Júpiter: O planeta da proteção e expansão traz benevolência para o casal.

Veja aqui mais dicas de como escolher a melhor data para casar com a Astrologia

Personalize sua Eletiva

O céu geral serve como um filtro inicial, mas o mapa do momento do casamento é como a semente da vida a dois. Para que essa união floresça com estabilidade, a escolha da data precisa ser tão especial quanto o pedido.

Que tal definir esse momento com precisão astrológica? Na consulta de Astrologia Eletiva, eu, Naiara Tomayno, analiso o encontro dos Mapas do casal para identificar a janela exata de harmonia e prosperidade para o seu compromisso duradouro.

Agende sua consultoria de Astrologia Eletiva aqui

Dúvidas frequentes sobre o casamento em 2026

O que acontece se eu já marquei meu casamento para o período retrógrado? Não é motivo para pânico, mas para consciência. O casal deve estar atento aos contratos e ao diálogo, sabendo que a energia do período pede mais paciência e revisões constantes.

Qual o melhor mês para casar em 2026? Meses onde Vênus está em Peixes, Touro ou Libra (sem estar retrógrada) são tradicionalmente mais fluidos. Veja aqui todas as datas dos Trânsitos de Vênus em 2026.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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