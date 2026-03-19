Ritual de Ano Novo Astrológico: passo a passo para manifestar seus desejos em 2026

O ritual de Ano Novo Astrológico é uma das práticas mais significativas do calendário — e em 2026, ele é ainda mais poderoso, porque o céu está marcado por um grande recomeço.

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Por que 20 de março é uma data tão especial?

Assim como muitas pessoas fazem rituais na virada do ano convencional, o Ano Novo Astrológico é um marco de transição e renovação — com uma diferença: ele tem respaldo no movimento real dos planetas.

No momento em que o Sol entra em Áries, o primeiro signo do Zodíaco, temos uma energia especial de começo e propósito. Áries é o signo da ação, da coragem e da renovação — por isso esse momento tende a ser ideal para dar novos passos e redefinir metas.

Descubra o que esse recomeço aponta para cada signo no Ano Novo

Por que 2026 é mais poderoso?

No dia 20 de março, às 11h46, não apenas o Sol entra em Áries, abrindo o novo ciclo astrológico. Junto com o astro-rei estarão outros quatro planetas reunidos no mesmo signo, formando um stellium raro que amplifica a energia de novos começos.

Saturno convida a construir com responsabilidade.

Netuno inspira com sonhos e visões.

A Lua pulsa com a emoção do povo.

Vênus aquece os afetos e os valores.

Ou seja, são cinco forças apontando para a mesma direção: recomeçar do zero, com intenção. É como se o próprio Universo estivesse dizendo: a hora é agora.

O que aproveitar nesse momento:

Encerrar padrões antigos e abrir espaço para o novo

Reforçar sua conexão com o Universo e seu propósito pessoal

Traçar novas metas e organizar seus desejos para o novo ciclo

Fortalecer a energia de manifestação com rituais e práticas espirituais

Revisitar o que ficou incompleto — Mercúrio Retrógrado no início do ciclo convida à revisão antes do avanço

Passo a passo do ritual de Ano Novo Astrológico

O que você precisa:

Uma vela branca ou amarela , símbolos de clareza e expansão.

, símbolos de clareza e expansão. Um pote de vidro

Sementes : milho, lentilha, pauzinhos de canela, anis-estrelado, trigo, arroz, girassol, folhas secas de alecrim

: milho, lentilha, pauzinhos de canela, anis-estrelado, trigo, arroz, girassol, folhas secas de alecrim Moedas

Você pode substituir qualquer um dos ingredientes por outros símbolos que você sente que representam prosperidade e alegria.

Como fazer o ritual:

Acenda a vela e respire profundamente, conectando-se com a energia do novo ciclo.

Pegue o pote de vidro e vá preenchendo-o em camadas com as sementes e ervas.

A cada camada, mentalize um desejo para esse novo ciclo ou repita em voz alta algo que deseja manifestar.

Escreva seus pedidos em um papel, dobre e coloque no centro do pote.

Finalize colocando as moedas por cima. Se desejar, pode enfeitar o pote com fitas coloridas.

Recite a seguinte afirmação:

“Eu agradeço pelos aprendizados e permito que os ciclos antigos se encerrem. Eu abro espaço para o universo me surpreender com abundância e realização, relações com trocas saudáveis e recíprocas, e uma expansão pessoal alinhada com meus pedidos. Que os meus desejos estejam cercados de boa sorte e potencial de manifestação.”

Deixe a vela queimar até o fim e guarde o pote em um local visível, para lembrar-se de suas intenções e reforçá-las ao longo do ano.

O melhor momento para fazer o ritual

O ritual pode ser feito no dia 20 de março — preferencialmente próximo às 11h46, o momento exato do Ano Novo Astrológico 2026. Mas se não for possível nesse horário, qualquer momento do dia tende a carregar a energia do novo ciclo.

Vale lembrar: Mercúrio Retrógrado encerra às 16h33 do mesmo dia. Fazer o ritual após esse horário pode ser uma escolha intencional — aproveitando a clareza que vem depois da revisão.

Mantenha suas intenções vivas ao longo do ano

Mais do que um ritual simbólico, o Ano Novo Astrológico é um convite para agir de acordo com seus desejos e transformar intenções em realidade.

A energia desse novo ciclo traz impulso e coragem para que você inicie novos projetos, rompa padrões e cultive o que realmente faz sentido para sua vida.

Mas lembre-se de que sua jornada é um processo contínuo. Sempre que precisar de um lembrete sobre seus objetivos, volte ao seu ritual, reafirme suas intenções e siga confiante no caminho que escolheu.

Que o Ano Novo Astrológico traga clareza, prosperidade e novas oportunidades para você!

FAQ: ritual de Ano Novo Astrológico

Quando fazer o ritual de Ano Novo Astrológico em 2026? O momento ideal é o dia 20 de março de 2026, próximo às 11h46 — quando o Sol entra em Áries e o novo ciclo astrológico começa. Após as 16h33, Mercúrio também fica direto, tornando o período ainda mais favorável para intenções claras.

Preciso acreditar em Astrologia para fazer o ritual? Não necessariamente. O ritual funciona como uma prática de intenção consciente — um momento de pausa para refletir sobre o que você deseja e alinhar suas ações com seus objetivos. A crença potencializa, mas a prática já é válida por si só.

Posso substituir os ingredientes do ritual? Sim. Use símbolos que representem prosperidade e alegria para você. O mais importante é a intenção que você coloca em cada elemento.

Por que o Ano Novo Astrológico de 2026 é especialmente poderoso? Porque cinco planetas estão em Áries ao mesmo tempo — um stellium histórico que amplifica a energia de novos começos. Além disso, a conjunção Saturno-Netuno aponta para um ciclo de renovação coletiva que tende a durar décadas.

Posso fazer o ritual em outro dia? Sim, mas o dia 20 de março concentra a energia do novo ciclo de forma mais intensa. Se não for possível nessa data, os dias seguintes ainda carregam parte dessa energia — especialmente a primeira semana após o ingresso do Sol em Áries.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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