Mês de Áries 2026: o que o céu histórico de março revela para você

O mês de Áries começa no dia 20 de março de 2026, às 11h46 (horário de Brasília), com o ingresso do Sol no primeiro signo do zodíaco e dá início ao Ano Novo Astrológico.
E este não é um início comum: cinco planetas se reúnem simultaneamente em Áries, um alinhamento raro que aponta para um ciclo de rupturas e recomeços profundos.
Se o mês de Peixes pediu mergulho interior e dissolução do que já não faz sentido, agora é a vez de voltar ao presente e agir. Afinal, figurinha repetida não completa álbum, não é mesmo?
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O que significa Sol em Áries
Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo — e não no dia 1 do calendário convencional. O mês de Áries costuma ter início entre os dias 18 e 21 de março, com a data exata variando a cada ano.
Em 2026, o Sol chega a Áries no dia 20/03, às 11h46. Esse momento marca também o equinócio de outono no Hemisfério Sul e o de primavera no Norte — um símbolo natural de renovação.
O Ano Novo Astrológico sempre começa quando o Sol entra em Áries e termina quando o Sol percorre Peixes. Essa passagem simboliza o renascimento da energia vital e o início de um novo ciclo coletivo.
O alinhamento histórico: cinco planetas em Áries
O grande diferencial de 2026 é a concentração de planetas no mesmo signo. Enquanto todo ano o Sol passa por Áries, raramente tantos astros se reúnem ali ao mesmo tempo.
No Mapa do Ingresso do Sol em Áries de 2026, estarão presentes: Sol, Lua, Vênus, Quíron, Saturno e Netuno — todos em Áries.
Esse acúmulo de energia ariana sugere um chamado coletivo ao pioneirismo, à iniciativa e à coragem de começar. Quem se dispuser a agir com estratégia e autenticidade tende a estar na frente de uma corrente energética muito favorável.
A energia de Áries: o carneiro que abre caminho
O símbolo de Áries pode ser visto tanto como os chifres de um carneiro — animal que abre caminho com força e determinação — quanto como a fonte de onde jorram as energias vitais.
Áries é o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, e representa a centelha do início: a coragem de agir antes de ter todas as respostas. O desafio deste mês não é garantir resultados, mas tomar a iniciativa.
Essa energia sugere que somos capazes de agir por conta própria — sem esperar ou depender de ninguém. É por isso que Áries tem a fama (um tanto justificada) de ser impulsivo. O segredo está em usar esse fogo com estratégia.
Como aproveitar o Mês de Áries
Seja qual for o seu signo, este é um período poderoso para dar o primeiro passo. Confira os pontos de atenção para aproveitar o melhor desta temporada:
- Encontre sua força interior. Busque em você o que faz levantar e lutar pelo que deseja.
- Trace objetivos claros. Estabeleça metas realistas, alinhadas com seus valores de agora.
- Pratique atividades físicas. Manter o corpo em movimento sustenta a motivação ariana.
- Cultive a resiliência. Áries aponta para a capacidade de se adaptar e seguir em frente.
- Seja autêntica. A energia deste mês convida a ser fiel à sua essência — nas ações, nas decisões e nas relações.
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O Mês de Áries para quem é de Áries
Se você nasceu com o Sol em Áries, o seu aniversário está chegando — e na Astrologia, isso tem um nome especial: Revolução Solar.
A Revolução Solar acontece quando o Sol retorna ao exato grau em que estava no momento do seu nascimento. Ela gera um Mapa que vale por um ano inteiro — do seu aniversário em 2026 até o próximo — e revela tendências para esse ciclo pessoal.
O Mês de Áries para todos os signos
Durante o mês de Áries, o Sol ilumina uma área específica da sua vida — independentemente do seu signo. Para saber qual é a sua, siga o passo a passo:
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- Procure pelo trânsito “Sol na Casa…” e veja qual número aparece.
- Leia abaixo o que esse posicionamento sugere para você:
Sol na Casa 1
Momento de se reconectar com sua identidade. Aponta para novos projetos e uma maior atenção à sua imagem e ao seu propósito.
Sol na Casa 2
Tendência para revisão financeira. Um bom período para reavaliar prioridades, desenvolver habilidades e buscar mais estabilidade.
Sol na Casa 3
O foco recai sobre comunicação, aprendizado e expansão da rede de contatos. Favorece o desenvolvimento intelectual e social.
Sol na Casa 4
A atenção se volta para o lar, a família e as raízes. Um momento de nutrir os vínculos e fortalecer a sensação de pertencimento.
Sol na Casa 5
Criatividade, prazer e autoexpressão em destaque. Aponta para novas experiências que alegram e estimulam a vida.
Sol na Casa 6
Rotinas, saúde e trabalho em foco. Um bom momento para ajustar hábitos e buscar mais eficiência no dia a dia.
Sol na Casa 7
Parcerias e relacionamentos ganham atenção. O Sol aponta para a importância do equilíbrio entre autonomia e apoio mútuo.
Sol na Casa 8
Período de transformação interior. O Sol sugere olhar para o que precisa ser renovado — nas finanças compartilhadas e na intimidade.
Sol na Casa 9
Busca por conhecimento, filosofia e expansão de horizontes. Pode sinalizar viagens, estudos e crescimento espiritual.
Sol na Casa 10
Carreira e reconhecimento em destaque. O Sol aponta para um bom momento de assumir responsabilidades e buscar visibilidade.
Sol na Casa 11
Aspirações, grupos e projetos coletivos ganham força. Tendência para rever metas de longo prazo e ampliar conexões.
Sol na Casa 12
Um convite ao autoconhecimento e à espiritualidade. O Sol sugere um momento de recolhimento e preparo para um novo ciclo.
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Conclusão: o mês de Áries 2026 aponta para uma virada coletiva
O mês de Áries 2026 não é apenas mais uma temporada ariana. O alinhamento de cinco planetas neste signo, combinado à conjunção de Saturno e Netuno, aponta para um ciclo de virada — individual e coletiva.
Os inícios podem não ser perfeitos nem totalmente claros. Mas o céu sugere que quem agir com coragem, autenticidade e estratégia tende a estar na frente de uma energia rara e transformadora.
Este é o momento de perguntar: que novo ciclo você quer inaugurar?
FAQ: perguntas frequentes sobre o mês de Áries 2026
Quando começa o mês de Áries em 2026? O mês de Áries começa no dia 20/03/2026, às 11h46 (horário de Brasília), com o ingresso do Sol neste signo.
O que é o Ano Novo Astrológico? É o momento em que o Sol entra em Áries — o primeiro signo do zodíaco. Na Astrologia, esse é o início do novo ciclo anual, equivalente ao nosso “1 de janeiro” celeste.
Por que 2026 é um ano especial para Áries? Porque cinco planetas — Sol, Lua, Vênus, Saturno e Netuno (além de Quíron) — se encontram simultaneamente em Áries no Mapa do Ano Novo Astrológico. Esse acúmulo de energia ariana é raro e aponta para um forte impulso de novos começos.
O mês de Áries vale para todos os signos? Sim. Durante o mês de Áries, o Sol ilumina uma casa do Mapa Astral de cada pessoa, independentemente do signo solar. Para saber qual área está em destaque na sua vida, acesse o Horóscopo Personalizado.
O que é a Revolução Solar e por que ela é importante para quem é de Áries? A Revolução Solar acontece quando o Sol retorna ao grau exato do nascimento — ou seja, no aniversário. Ela gera um Mapa que aponta tendências para o ano seguinte. Para arianas e arianos, 2026 tende a ser especialmente movimentado.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Tatiana Lima
Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil.
tmagalee@gmail.com
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