Mês de Áries 2026: o que o céu histórico de março revela para você

O mês de Áries começa no dia 20 de março de 2026, às 11h46 (horário de Brasília), com o ingresso do Sol no primeiro signo do zodíaco e dá início ao Ano Novo Astrológico.

E este não é um início comum: cinco planetas se reúnem simultaneamente em Áries, um alinhamento raro que aponta para um ciclo de rupturas e recomeços profundos.

Se o mês de Peixes pediu mergulho interior e dissolução do que já não faz sentido, agora é a vez de voltar ao presente e agir. Afinal, figurinha repetida não completa álbum, não é mesmo?

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O que significa Sol em Áries

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo — e não no dia 1 do calendário convencional. O mês de Áries costuma ter início entre os dias 18 e 21 de março, com a data exata variando a cada ano.

Em 2026, o Sol chega a Áries no dia 20/03, às 11h46. Esse momento marca também o equinócio de outono no Hemisfério Sul e o de primavera no Norte — um símbolo natural de renovação.

O Ano Novo Astrológico sempre começa quando o Sol entra em Áries e termina quando o Sol percorre Peixes. Essa passagem simboliza o renascimento da energia vital e o início de um novo ciclo coletivo.

O alinhamento histórico: cinco planetas em Áries

O grande diferencial de 2026 é a concentração de planetas no mesmo signo. Enquanto todo ano o Sol passa por Áries, raramente tantos astros se reúnem ali ao mesmo tempo.

No Mapa do Ingresso do Sol em Áries de 2026, estarão presentes: Sol, Lua, Vênus, Quíron, Saturno e Netuno — todos em Áries.

Esse acúmulo de energia ariana sugere um chamado coletivo ao pioneirismo, à iniciativa e à coragem de começar. Quem se dispuser a agir com estratégia e autenticidade tende a estar na frente de uma corrente energética muito favorável.

A energia de Áries: o carneiro que abre caminho

O símbolo de Áries pode ser visto tanto como os chifres de um carneiro — animal que abre caminho com força e determinação — quanto como a fonte de onde jorram as energias vitais.

Áries é o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, e representa a centelha do início: a coragem de agir antes de ter todas as respostas. O desafio deste mês não é garantir resultados, mas tomar a iniciativa.

Essa energia sugere que somos capazes de agir por conta própria — sem esperar ou depender de ninguém. É por isso que Áries tem a fama (um tanto justificada) de ser impulsivo. O segredo está em usar esse fogo com estratégia.

Como aproveitar o Mês de Áries

Seja qual for o seu signo, este é um período poderoso para dar o primeiro passo. Confira os pontos de atenção para aproveitar o melhor desta temporada:

Encontre sua força interior. Busque em você o que faz levantar e lutar pelo que deseja. Trace objetivos claros. Estabeleça metas realistas, alinhadas com seus valores de agora. Pratique atividades físicas. Manter o corpo em movimento sustenta a motivação ariana. Cultive a resiliência. Áries aponta para a capacidade de se adaptar e seguir em frente. Seja autêntica. A energia deste mês convida a ser fiel à sua essência — nas ações, nas decisões e nas relações.

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O Mês de Áries para quem é de Áries

Se você nasceu com o Sol em Áries, o seu aniversário está chegando — e na Astrologia, isso tem um nome especial: Revolução Solar.

A Revolução Solar acontece quando o Sol retorna ao exato grau em que estava no momento do seu nascimento. Ela gera um Mapa que vale por um ano inteiro — do seu aniversário em 2026 até o próximo — e revela tendências para esse ciclo pessoal.

O Mês de Áries para todos os signos

Durante o mês de Áries, o Sol ilumina uma área específica da sua vida — independentemente do seu signo. Para saber qual é a sua, siga o passo a passo:

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Procure pelo trânsito “Sol na Casa…” e veja qual número aparece.

e veja qual número aparece. Leia abaixo o que esse posicionamento sugere para você:

Sol na Casa 1

Momento de se reconectar com sua identidade. Aponta para novos projetos e uma maior atenção à sua imagem e ao seu propósito.

Sol na Casa 2

Tendência para revisão financeira. Um bom período para reavaliar prioridades, desenvolver habilidades e buscar mais estabilidade.

Sol na Casa 3

O foco recai sobre comunicação, aprendizado e expansão da rede de contatos. Favorece o desenvolvimento intelectual e social.

Sol na Casa 4

A atenção se volta para o lar, a família e as raízes. Um momento de nutrir os vínculos e fortalecer a sensação de pertencimento.

Sol na Casa 5

Criatividade, prazer e autoexpressão em destaque. Aponta para novas experiências que alegram e estimulam a vida.

Sol na Casa 6

Rotinas, saúde e trabalho em foco. Um bom momento para ajustar hábitos e buscar mais eficiência no dia a dia.

Sol na Casa 7

Parcerias e relacionamentos ganham atenção. O Sol aponta para a importância do equilíbrio entre autonomia e apoio mútuo.

Sol na Casa 8

Período de transformação interior. O Sol sugere olhar para o que precisa ser renovado — nas finanças compartilhadas e na intimidade.

Sol na Casa 9

Busca por conhecimento, filosofia e expansão de horizontes. Pode sinalizar viagens, estudos e crescimento espiritual.

Sol na Casa 10

Carreira e reconhecimento em destaque. O Sol aponta para um bom momento de assumir responsabilidades e buscar visibilidade.

Sol na Casa 11

Aspirações, grupos e projetos coletivos ganham força. Tendência para rever metas de longo prazo e ampliar conexões.

Sol na Casa 12

Um convite ao autoconhecimento e à espiritualidade. O Sol sugere um momento de recolhimento e preparo para um novo ciclo.

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Conclusão: o mês de Áries 2026 aponta para uma virada coletiva

O mês de Áries 2026 não é apenas mais uma temporada ariana. O alinhamento de cinco planetas neste signo, combinado à conjunção de Saturno e Netuno, aponta para um ciclo de virada — individual e coletiva.

Os inícios podem não ser perfeitos nem totalmente claros. Mas o céu sugere que quem agir com coragem, autenticidade e estratégia tende a estar na frente de uma energia rara e transformadora.

Este é o momento de perguntar: que novo ciclo você quer inaugurar?

FAQ: perguntas frequentes sobre o mês de Áries 2026

Quando começa o mês de Áries em 2026? O mês de Áries começa no dia 20/03/2026, às 11h46 (horário de Brasília), com o ingresso do Sol neste signo.

O que é o Ano Novo Astrológico? É o momento em que o Sol entra em Áries — o primeiro signo do zodíaco. Na Astrologia, esse é o início do novo ciclo anual, equivalente ao nosso “1 de janeiro” celeste.

Por que 2026 é um ano especial para Áries? Porque cinco planetas — Sol, Lua, Vênus, Saturno e Netuno (além de Quíron) — se encontram simultaneamente em Áries no Mapa do Ano Novo Astrológico. Esse acúmulo de energia ariana é raro e aponta para um forte impulso de novos começos.

O mês de Áries vale para todos os signos? Sim. Durante o mês de Áries, o Sol ilumina uma casa do Mapa Astral de cada pessoa, independentemente do signo solar. Para saber qual área está em destaque na sua vida, acesse o Horóscopo Personalizado.

O que é a Revolução Solar e por que ela é importante para quem é de Áries? A Revolução Solar acontece quando o Sol retorna ao grau exato do nascimento — ou seja, no aniversário. Ela gera um Mapa que aponta tendências para o ano seguinte. Para arianas e arianos, 2026 tende a ser especialmente movimentado.

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Tatiana Lima

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil.

tmagalee@gmail.com

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