Eclipse Solar de Fevereiro 2026: tudo sobre o Anel de Fogo do fim do mundo

O Eclipse Solar de Fevereiro 2026 será o primeiro grande evento astronômico e astrológico do ano. Este fenômeno do tipo anular — o famoso Anel de Fogo — ocorre no signo de Aquário.

Mas, além do espetáculo visual que ocorrerá no “fim do mundo”, nos confins da Antártida, este é um evento de profunda ruptura com o passado para todos os signos. Sim, é um eclipse libertador.

Ter consciência dos desafios e oportunidades que este eclipse simboliza (o que você vai ver a seguir) é o primeiro passo para se libertar de certas amarras. Estamos diante de um portal de renovação.

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Resumo do Eclipse Solar de Fevereiro 2026:

Data: 17 de fevereiro de 2026

17 de fevereiro de 2026 Horário (Brasília): 09h12

09h12 Signo: Aquário

Aquário Tipo: Eclipse Solar Anular ( Anel de Fogo )

Eclipse Solar Anular ( ) Visibilidade: Antártida e Oceano Austral. Parcialmente visível no extremo sul da África e da América do Sul. Não será visível no Brasil.

Antártida e Oceano Austral. Parcialmente visível no extremo sul da África e da América do Sul. Efeito geral: ruptura com padrões obsoletos, impulso para inovação, foco na liberdade e início de um novo ciclo revolucionário.

Qual horário do eclipse solar 2026?

Para quem deseja acompanhar o primeiro eclipse 2026, ainda que de forma remota, estes são os momentos chave no Horário de Brasília, segundo o Time and Date.

Início do eclipse parcial: 06:56

06:56 Início da anularidade (Anel de Fogo): 08:42

08:42 Eclipse máximo: 09:12 (96% do Sol coberto pela Lua)

09:12 (96% do Sol coberto pela Lua) Fim do eclipse parcial: 11:27

Duração: O Anel de Fogo durará aproximadamente 2 minutos e 20 segundos para quem estiver na faixa central.

Saiba aqui as datas e as previsões para os eclipses de 2026

O que significa o Anel de Fogo?

Um eclipse solar ocorre na Lua Nova, quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol. Mas o evento de 17 de fevereiro é um Eclipse Anular.

Isso acontece porque a Lua estará em seu apogeu (ponto mais distante da Terra), parecendo menor do que o disco solar. Em vez de cobrir o Sol totalmente, ela deixa as bordas externas visíveis, criando o efeito de um Anel de Fogo (do latim annulus).

Astrologicamente, este apelido não tem significado. O mais importante é que será um eclipse solar, portanto, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. E se o Sol escurece, é como se a “luz” fosse apagada numa determinada área da nossa vida – como você entenderá a seguir.

Existem três tipos principais de eclipses solares total, parcial e anular

Por que este é o eclipse do Fim do Mundo?

O apelido “fim do mundo” não é apocalíptico, mas geográfico. A faixa de anularidade — onde o anel perfeito pode ser visto — atravessa quase exclusivamente a Antártida.

Assim, para ver o ápice do fenômeno, o observador precisaria estar em uma estação de pesquisa russa no gelo ou em navios no Oceano Austral.

Na prática, segundo o site Star Walk, o eclipse de fevereiro de 2026 será visto por mais pinguins do que por seres humanos.

Trajetória do eclipse solar em 17 de fevereiro de 2026

Previsões Astrológicas para o eclipse de fevereiro de 2026

Astrologicamente, o primeiro eclipse 2026 é um convite à liberdade. Ele ocorre no signo de Aquário e faz uma quadratura com Urano, seu regente e símbolo máximo do potencial disruptivo.

Se você quer fazer uma revolução em sua vida ou progredir, a hora é agora!

1. O impulso do novo

Se você quer progredir, chegou o momento. O impulso do novo está fortíssimo. Além da quadratura com Urano, o outro regente de Aquário — Saturno — está em Áries, signo de novos projetos e decisões.

Saturno está em conjunção (aspecto também representativo de novo ciclo) com Netuno, um aspecto que representa o despontar de uma nova fase, tanto em termos coletivos quanto pessoais.

Tudo bem que o horizonte parece “nublado” (cortesia da nebulosidade de Netuno) sobre seus novos projetos. É aí que entra a importância da coragem de Áries e da ousadia de Aquário e Urano.

Não há certezas sobre o futuro (inclusive o eclipse pode apagar certezas), mas há iniciativa no presente. Portanto, arrisque-se (Áries) com responsabilidade (Saturno) e entregue-se à fluidez (Netuno). Encante-se por construir um novo ciclo libertador em sua vida.

2. Ansiedade vs. Movimento

Como numerólogo, também preciso lembrar que estamos começando um Ano 1, que reforça a energia do início, do começo e do novo. No entanto, tudo isso pode trazer muita inquietação.

Obviamente, o novo é desconfortável e sair da zona de conforto gera ansiedade. Por isso, é natural sentir-se “elétrico” ou mais ansioso neste período.

Dica de ouro: use essa energia com direcionamento. A ansiedade aumenta quando a gente não age, quando ficamos apenas pensando na mudança sem nos movermos rumo a esse avanço.

3. A mudança começa em você

Como este eclipse solar ocorre em Aquário, há uma forte vontade de ver o coletivo progredir. Mas cuidado com a impaciência e a cobrança sobre o movimento dos outros (seja da pessoa parceira, no trabalho ou da política).

Nós não mudamos ninguém! Nossa mudança pessoal é que serve de exemplo para o outro se movimentar. Faça a sua parte; é assim que você viverá o melhor de Aquário.

Como saber as previsões pra SUA vida?

O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada por um eclipse. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Se você não estiver logado, crie seu cadastro, inserindo seus dados de nascimento.

Assim, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

As viradas de ciclo trazidas por este eclipse pedem uma visão clara sobre o futuro e o coletivo. Quer entender como ele vai agir na sua vida e quais guinadas, crises e oportunidades você vai viver?

Agende aqui sua consulta comigo de Previsões Personalizadas dos Eclipses

Quando é o próximo eclipse de 2026?

O próximo eclipse ocorre duas semanas depois: no 3 de março de 2026. Será um Eclipse Lunar e visível no Brasil!

Um eclipse nunca vem sozinho. Todo eclipse solar ocorre cerca de duas semanas antes ou depois de um lunar.

Por mais que é bom saber o que coletivamente pode acontecer, é muito mais importante ter orientações de como este eclipse revolucionário pode impactar a sua vida.

Perguntas frequentes

Quando vai ser o eclipse solar de 2026? O primeiro é em 17 de fevereiro (Anular) e o segundo em 12 de agosto (Total).

Quantos eclipses teremos em 2026? Teremos 4: dois solares (fev/ago) e dois lunares (mar/ago).

Vai ter eclipse em fevereiro? Sim, o eclipse solar anular no dia 17 de fevereiro de 2026.

Vai ter eclipse em 2026? Sim, 2026 é um ano chave para a astrologia, com o início do ciclo de eclipses no eixo Leão-Aquário.

O que vai acontecer no dia 12 de agosto de 2026? Um Eclipse Solar Total passará pela Europa (Espanha e Islândia), sendo visível como parcial em parte da América do Norte.

Que dia é Lua cheia em 2026? Em fevereiro de 2026, a Lua Cheia ocorre no dia 1º. O eclipse de 17/02 acontece exatamente na Lua Nova.

O que vai acontecer em 2 de agosto de 2027? Um Eclipse Solar Total histórico cruzando o Egito, com escuridão total durando mais de 6 minutos.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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