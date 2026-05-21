Chás para dias frios: 10 receitas para aquecer e cuidar da saúde

A primeira onda de frio de 2026 chega ao Brasil nesta sexta-feira (08/05). E quando a temperatura cai, uma xícara fumegante deixa de ser apenas conforto: vira aliada da saúde. Por isso, aqui trazemos 10 Chás para dias frios.

A fitoterapia, prática que utiliza plantas medicinais para tratar e prevenir doenças, é uma das tradições mais antigas e estudadas no mundo. Cada erva tende a oferecer uma propriedade específica, o que permite escolher o chá certo para o momento certo.

Neste guia, você confere 10 chás para dias frios, com benefícios, sugestões de preparo e dicas de quando consumir cada um, para extrair o máximo de cada xícara.

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Por que apostar em chás para dias frios?

No inverno, o organismo costuma demandar mais calor, e bebidas quentes ajudam a regular essa sensação interna. Os chás para dias frios cumprem esse papel e ainda agregam compostos bioativos das plantas, que atuam em diferentes funções do corpo.

A fitoterapia indica que ervas como gengibre, canela e camomila possuem ação anti-inflamatória, calmante ou digestiva, dependendo da composição. Por isso, escolher o chá certo pode transformar um simples ritual em um cuidado terapêutico.

Outro ponto interessante é o componente afetivo. Pausas com uma xícara quente nas mãos tendem a reduzir o ritmo acelerado do dia e favorecer presença, algo bastante valioso nos meses mais introspectivos do ano.

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10 chás para dias frios e seus benefícios

A seguir, uma seleção de chás para dias frios com indicações de uso. Alguns são mais adequados ao início do dia, por trazerem energia, e outros à noite, por induzirem o sono. Escolher o horário certo evita interferências no rendimento ou no descanso.

1. Chá verde

Benefícios: o chá verde é um excelente substituto do café, por conter cafeína natural. Também apresenta ação antioxidante e tende a apoiar processos de desintoxicação do organismo.

Sugestão de preparo: faça uma infusão com uma pitada de chá verde e algumas folhas de erva-cidreira. Pela presença da cafeína, prefira consumir pela manhã ou no início da tarde.

2. Chá de maçã

Benefícios: rico em antioxidantes, esse chá pode ajudar na digestão e no fortalecimento do sistema imunológico, especialmente no inverno.

Sugestão de preparo: combine maçã seca, canela em pau, cravo-da-índia e um bom pedaço de casca de laranja. Ele combina bem com biscoitos ou bolos simples no fim da tarde.

3. Chá de rosas

Benefícios: conhecido por suas propriedades relaxantes, o chá de rosas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, especialmente em rotinas mais carregadas.

Sugestão de preparo: faça a infusão com pétalas de rosas secas e adicione algumas gotas de água de rosas após pronto. É um chá delicado, ideal para momentos com amigas ou pausas afetivas.

4. Chai (chá indiano)

Benefícios: muito popular na Índia, o chai mistura especiarias com efeitos digestivos e energizantes. Aquece o corpo e estimula o metabolismo de forma suave.

Sugestão de preparo: ferva no leite por 3 minutos canela, cravo-da-índia, vagens de cardamomo, gengibre (pouco), anis estrelado, zimbro e açúcar mascavo a gosto. Em seguida, adicione chá preto ou chá de jasmim e abafe por 5 minutos.

5. Banchá (chá japonês)

Benefícios: altamente alcalinizante, o banchá tende a auxiliar a digestão e pode ser indicado contra azia. As folhas envelhecidas reduzem a quantidade de cafeína em comparação ao chá verde tradicional.

Sugestão de preparo: semelhante ao chá verde, mas com folhas envelhecidas por pelo menos três anos. Faça uma infusão com uma pitada e abafe por alguns minutos.

6. Chá de especiarias ayurvédico

Benefícios: segundo a Ayurveda, esse chá ativa o “fogo digestivo” (agni) e pode ser indicado para quem apresenta digestão lenta, gases ou sensação de peso após as refeições.

Sugestão de preparo: ferva paus de canela, alguns cravos-da-índia, vagens de cardamomo e um dedinho de gengibre. Pode ser consumido em várias xícaras ao longo do dia.

7. Chá de erva-doce

Benefícios: conhecido por suas propriedades digestivas e calmantes, é uma boa escolha para aliviar cólicas, gases e indigestão. Também figura entre os chás mais indicados para acalmar a ansiedade.

Sugestão de preparo: consuma puro ou com canela. Pode ser tomado em qualquer horário do dia, sem grande interferência no sono.

8. Chá de camomila

Benefícios: extremamente calmante, a camomila tende a melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade. É uma das ervas mais estudadas para fins relaxantes.

Sugestão de preparo: experimente adicionar à camomila algumas folhas de manjericão. Mesmo sendo relaxante, pode ser consumida durante o dia sem prejudicar o rendimento.

9. Chá de cidreira

Benefícios: com sabor suave e levemente adocicado, é muito indicado para crianças e ajuda a relaxar antes de dormir. Tem fama de aliviar tensões leves do dia a dia.

Sugestão de preparo: consuma puro ou combine com outras ervas relaxantes, como erva-doce, camomila e melissa, formando um blend noturno.

10. Chá de gengibre

Benefícios: o gengibre é uma das ervas mais potentes para os meses frios. Possui ação anti-inflamatória, sugere apoio ao aumento da temperatura corporal e tende a auxiliar no combate a sintomas de resfriados e gripes.

Sugestão de preparo: ferva 1 copo de água com 3 rodelas de gengibre (opcionalmente, adicione 1 dente de alho inteiro e sem casca). Em uma xícara, junte a água fervida ao suco de meia laranja, suco de meio limão e 1 colher de sopa de mel. Tome de preferência antes de dormir, especialmente em quadros gripais.

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Como extrair o melhor dos chás

A forma de preparo influencia diretamente nas propriedades terapêuticas do chá. Existem duas técnicas básicas que vale conhecer.

Os chás de ervas, também chamados de tisanas, não devem ser fervidos. Quando a água começar a entrar em ebulição, adicione as ervas, desligue o fogo e abafe por pelo menos 5 minutos. Esse cuidado preserva óleos essenciais sensíveis ao calor.

Já os chás de especiarias podem ser fervidos por mais tempo, pois precisam de calor prolongado para liberar todo o sabor. Cascas, raízes e sementes liberam compostos de forma mais lenta.

Sempre que possível, opte por ervas secas ou frescas a granel. Elas tendem a preservar melhor as propriedades terapêuticas em comparação aos chás de saquinho industrializados.

Antes de adoçar, experimente o chá puro. Muitas ervas oferecem nuances de sabor que se perdem com açúcar ou mel em excesso.

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Chás pela manhã ou à noite: como escolher

A escolha do chá pode considerar não só o sabor, mas também o efeito esperado em cada parte do dia. Veja uma orientação simples.

Pela manhã ou início da tarde, prefira chás estimulantes ou energizantes:

Chá verde

Chai

Banchá

Chá de especiarias ayurvédico

Ao final do dia ou antes de dormir, opte por ervas calmantes:

Camomila

Cidreira

Erva-doce

Chá de rosas

Para gripes e resfriados, o chá de gengibre com mel e limão é uma escolha clássica. O ideal é consumir antes de dormir, para que a ação aquecedora apoie o repouso e a recuperação.

Cuidados ao consumir chás para dias frios

Apesar de naturais, os chás possuem princípios ativos potentes e exigem atenção em alguns casos.

Pessoas grávidas, lactantes, em uso contínuo de medicamentos ou com condições de saúde específicas devem consultar profissionais antes de incluir ervas na rotina. Algumas plantas podem interagir com remédios ou apresentar contraindicações.

Evite consumir grandes quantidades de chás com cafeína (como chá verde e preto) à noite. O excesso pode prejudicar a qualidade do sono.

O exagero também pode trazer efeitos indesejados. Mesmo ervas suaves, como camomila, em quantidades muito altas podem causar desconforto digestivo ou sonolência fora de hora.

Conclusão

Os chás para dias frios reúnem três qualidades raras em uma única xícara: prazer, autocuidado e tradição. Cada erva tende a oferecer um benefício específico, o que torna possível montar uma rotina personalizada conforme o momento.

Mais importante do que seguir uma receita rígida é observar como o seu corpo responde a cada infusão. A fitoterapia indica que pequenos rituais diários, repetidos com consciência, podem trazer impactos significativos no bem-estar ao longo das semanas mais frias.

Experimente alternar entre os 10 chás listados, descubra preferências pessoais e transforme a hora do chá em um momento de pausa real.

FAQ sobre chás para dias frios

Quais são os melhores chás para dias frios?

Entre os melhores chás para dias frios estão o chá de gengibre, chá verde, chai, camomila, cidreira, chá de maçã com canela e o chá de especiarias ayurvédico. A escolha ideal depende do horário e do objetivo: ervas como camomila e cidreira favorecem o relaxamento à noite, enquanto chá verde, chai e gengibre tendem a aquecer e dar energia pela manhã. Para gripes e resfriados, o gengibre com mel e limão é uma das opções mais tradicionais.

Qual chá é bom para gripe e resfriado no inverno?

O chá de gengibre é um dos mais indicados para gripes e resfriados. Possui ação anti-inflamatória e sugere apoio ao aumento da temperatura corporal, o que pode aliviar sintomas de congestão. A receita clássica leva gengibre fresco fervido em água, suco de meio limão, suco de meia laranja e 1 colher de mel. O chá de maçã com cravo e canela também ajuda no fortalecimento do sistema imunológico.

Pode tomar chá todos os dias?

Sim, na maioria dos casos é possível tomar chá todos os dias, desde que respeitando as quantidades e variando as ervas. Chás com cafeína (como chá verde e chá preto) pedem moderação, especialmente à noite. Pessoas grávidas, lactantes, em tratamento médico ou com condições de saúde específicas devem consultar profissionais antes de adotar uma rotina diária com ervas medicinais. Variar entre diferentes plantas reduz a chance de excesso de algum princípio ativo.

Qual é o melhor chá para dormir no inverno?

A camomila é considerada um dos melhores chás para dormir, por sua ação calmante. A cidreira (também chamada de melissa) e a erva-doce são outras boas escolhas. Combinar essas três ervas em um único blend tende a potencializar o efeito relaxante. Beba cerca de 30 a 60 minutos antes de deitar, em ambiente tranquilo e com luzes mais baixas, para favorecer o ritmo natural do sono.

Como preparar chá corretamente para preservar os benefícios?

Os chás de ervas (tisanas) não devem ser fervidos. Quando a água começar a entrar em ebulição, adicione as folhas, desligue o fogo e abafe por 5 a 10 minutos. Já os chás de especiarias, como canela, cravo e cardamomo, podem ser fervidos por mais tempo para liberar todo o sabor. Sempre que possível, prefira ervas secas ou frescas a granel, pois tendem a preservar melhor as propriedades terapêuticas em comparação aos chás de saquinho.

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