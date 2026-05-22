Cansada de tentar controlar tudo? Como usar o Yoga para soltar o controle e viver melhor

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Uttanasana (flexão para frente)

Afaste os pés na largura do quadril e deixe o tronco descer em direção às pernas, com os joelhos levemente flexionados, se necessário. Relaxe a cabeça e o pescoço completamente.

Essa postura alonga a parte posterior do corpo, acalma a mente e melhora a circulação. A cada exalação, visualize tensões e pensamentos sendo liberados.

Anahatasana (coração derretido)

Comece em quatro apoios, com os quadris sobre os joelhos. Caminhe as mãos à frente até levar o peito em direção ao chão.

A postura abre o peito, alivia tensões nos ombros e ativa o chakra do coração. Mentalize o coração se expandindo, criando espaço para sentir e acolher o momento presente.

Balasana (postura da criança)

Com os joelhos no chão, leve o quadril em direção aos calcanhares e apoie a testa no solo. Os braços podem ficar à frente ou ao lado do corpo.

A Balasana relaxa o corpo, acalma o sistema nervoso e promove recolhimento. É especialmente indicada para quem quer praticar yoga para soltar o controle antes de dormir ou em momentos de sobrecarga emocional.

Asana de cada signo: descubra a postura que ativa seu poder interior

Técnica de respiração para crises fora do tapetinho

Nem sempre é possível ter um tapetinho por perto. Para momentos de estresse no trabalho ou em família, o Viloma Krama Pranayama é uma ferramenta acessível e eficaz.

Trata-se de uma técnica de expiração em etapas, com pequenas pausas, que desacelera o sistema nervoso e interrompe o ciclo de tensão.

Como praticar o Viloma Krama Pranayama

Inspire profundamente. Expire em três etapas: solte um pouco de ar e faça uma pausa de 2 segundos. Solte mais um pouco e faça outra pausa. Esvazie completamente os pulmões e faça uma pausa de 3 segundos. Respire normalmente algumas vezes antes de repetir o ciclo.

A técnica pode ser feita sentada, em pé ou deitada. Com a prática, tende a se tornar um recurso automático diante de situações desafiadoras.

Benefícios além da mente

Ao praticar com regularidade, os ganhos vão além da relação com o controle. Alguns dos benefícios mais frequentes incluem:

Melhora da força, flexibilidade e equilíbrio físico.

Qualidade mais profunda no sono.

Maior estabilidade no humor ao longo do dia.

Alívio da tensão física acumulada pelo excesso de preocupação.

O Yoga lembra que o futuro ainda não chegou e o passado já ficou para trás. O único momento que realmente existe é o aqui e o agora, e é justamente nele que a prática acontece.

Conclusão

O yoga para soltar o controle não é uma promessa de que tudo ficará bem. É um convite para desenvolver uma relação mais honesta com aquilo que está e com aquilo que não está nas suas mãos.

Com posturas acessíveis, técnicas de respiração e uma prática constante, o Yoga oferece ferramentas concretas para sair do ciclo de tensão e reencontrar o fluxo da vida. O tapetinho é o ponto de partida, mas os aprendizados se espalham por cada área do cotidiano.

Comece devagar, com presença e sem julgamento. Esse já é o primeiro passo para soltar.

FAQ

O yoga ajuda a diminuir a necessidade de controle?

Sim, e de forma bastante direta. A prática ensina a observar os pensamentos e sensações sem reagir automaticamente a eles. Essa pausa consciente interrompe o ciclo automático de tentar gerenciar tudo ao redor. Com o tempo, você começa a perceber quais situações realmente pedem uma ação sua e quais pedem apenas que você respire e observe. Esse discernimento é um dos ganhos mais transformadores do Yoga para quem convive com a necessidade intensa de controle.

Existem posturas específicas para trabalhar o desapego?

Sim. Posturas de flexão para frente, como a Uttanasana, são especialmente indicadas para cultivar entrega e desapego físico e mental. Posturas de relaxamento total, como o Savasana e a Balasana (postura da criança), também são poderosas nesse sentido, pois treinam o sistema nervoso a aceitar a quietude sem resistência. A intenção com que você entra em cada postura faz toda a diferença: respirar com consciência durante a prática potencializa os efeitos.

Posso praticar Yoga mesmo sendo uma pessoa muito ansiosa?

Com certeza. O Yoga é especialmente indicado para mentes aceleradas, pois utiliza o corpo como âncora para trazer a atenção de volta ao presente. A prática ajuda a interromper o fluxo de pensamentos catastróficos e ensina a lidar com o desconforto de forma mais serena. Para quem tem ansiedade, posturas suaves combinadas com técnicas de respiração, como o Viloma Krama Pranayama, tendem a ser um caminho gentil e eficaz para começar.

Como o Yoga pode ajudar na saúde mental?

O Yoga contribui para a saúde mental ao equilibrar o sistema nervoso autônomo. A combinação de respiração (pranayama) e movimento reduz os níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse, e pode estimular a produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar, como o GABA. Isso auxilia no manejo de sintomas de estresse, ansiedade e estados depressivos. Trata-se de uma prática complementar que, associada a outros cuidados, pode contribuir para uma saúde mental mais equilibrada.

Quais são os principais benefícios do Yoga para a mente?

Os benefícios mais frequentemente relatados incluem aumento do foco e da concentração, melhora na regulação emocional e redução da autocrítica. A prática também contribui para o desenvolvimento da autoconsciência e promove uma clareza mental que pode ajudar na tomada de decisões. Com o tempo, muitas pessoas relatam uma redução significativa da fadiga emocional e uma relação mais tranquila com situações de incerteza e mudança.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

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