Yoga e Astrologia para Saúde: método que une corpo e Mapa

Você sabia que combinar Yoga e Astrologia para saúde pode ser o caminho ideal para um cuidado mais completo, profundo e personalizado?

Essa integração milenar é poderosa porque respeita a individualidade e favorece equilíbrio físico, emocional e energético, onde o Yoga trabalha através dos chakras e a Astrologia através dos signos.

Neste artigo, você vai entender como funciona essa união, como identificar seus desafios pessoais a partir do Mapa Astral e o que fazer para fortalecer seu bem-estar integral com base nas práticas do Yoga.

Pratique Yoga + Astrologia com a Maísa Colla: aulas semanais no Clube Personare

Como a Astrologia contribui para sua Saúde?

A Astrologia funciona como um mapa de autoconhecimento profundo que ajuda a identificar padrões emocionais, mentais e comportamentais que podem causar desequilíbrios.

Conforme a psicologia de Carl Jung, nossa psique é formada por uma parte consciente e uma grande parte inconsciente, onde ficam armazenados os arquétipos — estruturas que revelam experiências comuns à humanidade.

Como a Astrologia é um conhecimento que faz parte da humanidade há pelo menos 5.000 anos, contém um material mítico, vasto e muito simbólico que pode auxiliar na compreensão da nossa própria psique.

Assim, os símbolos astrológicos nos ajudam a criar uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Por meio dos nossos dados de nascimento, o Mapa Astral é uma configuração única desses símbolos e oferece referenciais importantes sobre o funcionamento de cada um de nós.

Tudo isso contribui para a saúde mental, pois quando nos apropriamos dos símbolos do nosso Mapa, podemos:

Identificar gatilhos emocionais antes que se tornem problemas

Evitar atitudes impulsivas e extremistas

Compreender padrões de comportamento que geram sofrimento e desgaste

O Mapa Astral mostra a distribuição dos 4 elementos (Fogo, Terra, Ar e Água) e aponta tanto os excessos quanto as carências em sua constituição psíquica e energética. Esses elementos se refletem na saúde de maneira concreta.

Portanto, o Mapa Astral pode nos tornar mais conscientes de quem somos, do que buscamos e do que precisamos equilibrar.

Veja aqui quais são as doenças mais comuns em cada signo

Como o Yoga transforma sua Saúde?

O Yoga oferece benefícios concretos e comprovados:

Redução do estresse: A atenção plena do Yoga promove relaxamento psicológico e fisiológico, reduzindo ansiedade e tensão.

A atenção plena do Yoga promove relaxamento psicológico e fisiológico, reduzindo ansiedade e tensão. Melhoria do Sono: Com práticas regulares, a qualidade do sono melhora naturalmente como consequência do relaxamento profundo.

Com práticas regulares, a qualidade do sono melhora naturalmente como consequência do relaxamento profundo. Consciência Corporal: Desenvolve a capacidade de observar os limites do corpo e interpretar os sinais que o organismo emite.

Desenvolve a capacidade de observar os limites do corpo e interpretar os sinais que o organismo emite. Condicionamento Físico: Fortalece músculos, melhora flexibilidade e desenvolve resistência física.

Fortalece músculos, melhora flexibilidade e desenvolve resistência física. Ativação Sistêmica: Cada postura ativa diferentes sistemas fisiológicos (esquelético, muscular, respiratório, digestório, circulatório).

Cada postura ativa diferentes sistemas fisiológicos (esquelético, muscular, respiratório, digestório, circulatório). Equilíbrio Energético: Alinha os corpos sutis e equilibra os centros de energia (chakras).

Por isso, quando praticado com regularidade e intenção, o Yoga favorece a longevidade, o foco e a sensação de bem-estar.

Benefícios do Yoga para a sua Vida

Como desenvolvi meu o método Yoga + Astrologia

Aqui está o segredo que poucos conhecem e que eu, Maísa Colla, astróloga e instrutura de Yoga, comecei a vivenciar há 3 anos e, desde ano 2023, tenho guiado meus clientes em jornadas profundas de autoconhecimento.

Durante muito tempo, ambas as práticas foram paixões que cultivei como hobbies, até o momento em que tive a possibilidade de realizar formações profissionais, primeiro em hatha yoga e depois em Astrologia.

No início, o objetivo não era unir as práticas. Porém, nesse caminho, fui encontrando cada vez mais conexão entre os dois saberes.

Através dessa percepção e do mergulho nos estudos, decidi analisar os desafios do meu Mapa e conectar com as minhas práticas de Yoga pessoais.

Assim, foi possível observar o quanto o fortalecimento dos chakras/elementos mais desafiadores me auxiliava a compreender e amenizar sintomas físicos, psíquicos e emocionais.

Dessa forma, passei a aplicar o método com meus clientes e cada vez mais tive comprovação dos benefícios de unir a prática de Yoga à Astrologia.

Esse projeto tem contribuído intensamente para a evolução pessoal dos participantes em diferentes níveis: desde a expansão das possibilidades do corpo por meio das posturas, até o reconhecimento do próprio valor, o resgate da individualidade, a abertura para a vida — tudo isso com respeito aos próprios limites e um cuidado genuíno consigo mesmos.

As práticas e análises oferecem um suporte acolhedor e sensível, favorecendo o contato com os desafios em níveis físico, mental e espiritual.

A ciência por trás do método

A psicossomática comprova que doenças podem surgir da interação entre mente e corpo. Quando usamos Yoga e Astrologia juntos para promover a saúde, trabalhamos simultaneamente:

Nível Mental: Compreensão dos padrões através da Astrologia

Compreensão dos padrões através da Astrologia Nível Físico: Equilíbrio corporal através do Yoga

Equilíbrio corporal através do Yoga Nível Energético: Harmonização dos chakras e elementos

Portanto, integrar Yoga e Astrologia oferece um caminho personalizado e eficaz para:

Prevenir doenças psicossomáticas

Equilibrar corpo, mente e espírito

Desenvolver autoconhecimento profundo

Viver com mais consciência e propósito

Evitar sofrimentos desnecessários

Como funciona o método Yoga + Astrologia na prática

1. Análise Astrológica:

O primeiro passo é fazer o Mapa Astral e identificar quais elementos você possui em maior (acúmulo) e menor (bloqueio) quantidade, além dos aspectos desafiadores.

O Mapa Astral completo do Personare calcula os elementos pra você e mostra o resultado no capítulo 2, como no exemplo abaixo:

Além disso, é possíveis ver os aspectos mais desafiadores do seu Mapa no capítulo 8:

2. Identificação dos reflexos emocionais, psicológicos e físicos

Para identificar reflexos emocionais, psicológicos e físicos, é necessária uma autoanálise sincera e sem julgamentos para que o trabalho possa acontecer em conjunto.

Em relação à parte emocional e psicológica, é preciso que você responda como se sente em relação a 7 diferentes aspectos da vida: Emoção, Energia Vital, Relações, Expressão, Mente e Conexão Espiritual.

O objetivo é observar se cada uma das áreas está em excesso, equilíbrio ou em falta, pois cada uma delas está associada a um dos chakras.

Aqui vai um exemplo do primeiro chakra:

1º Chakra) Estabilidade – Com quais palavras chave / frases, você mais se identifica atualmente?

Medo paralisante, sensação de instabilidade, dificuldade de colocar os planos em prática (Falta)

Necessidade de segurança e estabilidade em excesso, impaciência, inflexibilidade (Excesso)

Facilidade de resolver situações de forma prática, coragem (Equilíbrio)

Em relação à parte física, cada um dos chakras também está associado a sintomas que se manifestam no corpo. Por isso, é importante identificar, além de doenças, desequilíbrios que já existem e os primeiros sinais de alerta que o corpo dá quando algo não vai bem.

Aqui novamente um exemplo do primeiro chakra:

1º Chakra:

Doenças de Sangue

Anemia

Deficiências Circulatórias

Problemas de ossos e articulações

Hemorroidas.

Depois de analisar as respostas associadas ao psicológico, emocional e físico, é necessário relacionar com os aspectos evidenciados no mapa astral para identificar elemento/chakra que mais precisa de atenção.

3. Prática Direcionada:

Agora que temos um panorama de quem você é e dos seus desafios, podemos entrar com a prática de Yoga para trabalhar especificamente os chakras e elementos que precisam de equilíbrio.

Assim, combinamos a consciência intelectual (Astrologia) com a prática física e energética (Yoga) para melhorar sua saúde.

Yoga + Astrologia = saúde personalizada

A união desses dois saberes milenares não é apenas uma tendência – é uma revolução no cuidado integral da saúde, respeitando sua individualidade e oferecendo ferramentas práticas para uma vida mais equilibrada e consciente.

Assim, nasceu o Programa Amaré, em que entrego um panorama completo para você, desde análises de trânsitos astrológicos mensais até o acompanhamento semanalmente com práticas de Yoga direcionadas para o que você precisa em cada momento.

O maior objetivo dessa jornada é que, em meio aos desafios da vida, você tenha um espaço seguro e acolhedor para se reconectar consigo, ouvir as necessidades do seu corpo, da sua mente e da sua alma com presença.

Pronto para descobrir qual é o seu elemento mais desafiador e começar sua prática personalizada?

Conheça mais sobre o meu trabalho de Astrologia e Yoga aqui.

FAQ – Perguntas Frequentes

Qual a relação entre signos e chakras?

Cada chakra se conecta a áreas da vida e a elementos que também estão nos signos. Por exemplo, o Chakra Cardíaco (Ar) se relaciona com Libra, Gêmeos e Aquário.

Como saber qual elemento falta no meu Mapa Astral?

Com um Mapa Astral completo do Personare, você vê a distribuição de elementos no Capítulo 2. Também é possível analisar com um(a) astrólogo(a).

Preciso ter experiência em yoga para começar?

Não. As práticas são adaptadas e acessíveis a todos os níveis, inclusive para iniciantes.

Existe comprovação científica?

A eficácia do yoga na saúde é amplamente comprovada. A astrologia atua como ferramenta simbólica e complementar, conectando-se com o inconsciente e favorecendo o autoconhecimento.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

O post Yoga e Astrologia para Saúde: método que une corpo e Mapa apareceu primeiro em Personare.