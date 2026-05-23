Como aprender a ler Tarot do zero: guia completo para iniciantes

Aprender a ler Tarot é um percurso que combina estudo dos símbolos, prática regular e desenvolvimento da intuição. Com método e dedicação, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade, mesmo sem nenhuma experiência prévia com o tema.

Neste guia, você vai descobrir por onde começar, como funcionam as principais tiragens, qual é o papel dos naipes e como um curso estruturado pode acelerar o seu aprendizado no Tarot.

Quer dar o primeiro passo com base sólida e orientação? Conheça o Curso de Tarot do Personare, ministrado por mim, Leo Chioda, com aulas curtas (de 5 a 25 minutos), encontros ao vivo e material gravado para você estudar no seu ritmo.

Resumo sobre como aprender a ler Tarot

O baralho de Tarot completo tem 78 cartas: 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos Menores

Os Arcanos Menores se organizam em quatro naipes: Copas, Espadas, Ouros e Paus

O baralho mais indicado para quem está começando é o Waite-Smith

A tiragem de 1 carta é a porta de entrada ideal para a prática diária

Um curso estruturado tende a acelerar o aprendizado e evitar erros comuns

A intuição no Tarot se desenvolve com estudo simbólico e leituras consistentes

Como aprender a ler Tarot do zero?

Para aprender a ler Tarot, é preciso estudar dois pilares: o significado das 78 cartas (22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos Menores, divididos em Copas, Espadas, Ouros e Paus) e os tipos de tiragem, que organizam as cartas em narrativas.

O caminho mais comum começa pelo baralho Waite-Smith, com tiragens simples de 1 ou 3 cartas, e evolui para métodos mais complexos com prática diária e estudo orientado por um curso ou especialista.

O que você precisa saber antes de começar

Aprender a ler Tarot começa com dois pilares fundamentais: conhecer o significado das cartas e entender como organizá-las nas chamadas tiragens.

O primeiro passo para aprender a ler Tarot é compreender a estrutura do baralho. Sem essa base, as interpretações tendem a ser superficiais ou confusas.

Um baralho de Tarot completo tem 78 cartas. Elas se dividem em dois grandes grupos, cada um com funções e simbolismos distintos.

Arcanos Maiores: as grandes forças da vida

Os 22 Arcanos Maiores representam temas universais e ciclos profundos da existência humana. Cartas como O Louco, A Sacerdotisa, A Torre e O Mundo carregam imagens arquetípicas que dialogam com processos de transformação, escolha e amadurecimento.

Nas leituras, a presença de muitos Arcanos Maiores costuma indicar um momento de maior peso ou relevância na vida da pessoa consultada.

Arcanos Menores: o cotidiano em quatro naipes

Os 56 Arcanos Menores se organizam em quatro naipes, cada um associado a um elemento e a uma esfera da vida:

Copas (elemento Água): emoções, relacionamentos, intuição

(elemento Água): emoções, relacionamentos, intuição Espadas (elemento Ar): pensamentos, conflitos, comunicação

(elemento Ar): pensamentos, conflitos, comunicação Ouros (elemento Terra): trabalho, dinheiro, corpo

(elemento Terra): trabalho, dinheiro, corpo Paus (elemento Fogo): ação, criatividade, energia vital

Cada naipe tem 14 cartas, numeradas de Ás a Dez, mais quatro figuras: Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei. Compreender a lógica de cada naipe já oferece uma chave de leitura poderosa.

Em um curso básico de Tarot, você aprende o significado de cada carta, dos Arcanos Maiores até os Menores. Isso é fundamental para construir uma base sólida para suas interpretações futuras.

As tiragens de Tarot: como organizar as cartas

Conhecer as cartas individualmente é só metade do caminho. A outra metade está nas tiragens, que são as formas de dispor as cartas para responder a perguntas ou obter orientações.

Cada posição em uma tiragem tem um significado específico, e a combinação entre as cartas cria uma narrativa. É justamente nessa leitura integrada que a arte do Tarot se manifesta.

Tipos de tiragem para quem está começando

Há dezenas de tiragens possíveis, mas algumas são especialmente indicadas para iniciantes:

Tiragem de 1 carta (Conselho do Dia): é a mais simples e muito usada para orientação pontual. Indica qual energia ou arquétipo merece atenção naquele momento. Recomendada para prática diária. Tiragem de 3 cartas (Passado, Presente e Futuro): oferece uma visão sequencial de uma situação. A primeira carta traz contexto, a segunda mostra o estado atual e a terceira aponta uma tendência ou caminho possível. Tiragem de 4 cartas: permite análises mais detalhadas, com posições para contexto, desafio, conselho e resultado provável. Também há variações voltadas para atitude e aconselhamento diante de decisões específicas.

Com o tempo e a prática, o tarólogo ou a taróloga pode avançar para métodos mais complexos, como a Cruz Celta (10 cartas) ou tiragens temáticas por área da vida, mas estes acima devem constar em um Curso de Tarot para iniciantes.

Por onde começar na prática: baralho, perguntas e embaralhamento

Antes de fazer a primeira tiragem, algumas escolhas práticas fazem diferença no aprendizado. Escolher o baralho certo, saber como formular perguntas e entender a função do embaralhamento ajudam a criar uma base mais sólida desde o início.

Qual baralho escolher para iniciantes

Existem milhares de baralhos de Tarot e acho muito interessante usar diferentes tipos.

Mas o mais recomendado para quem está começando é o Waite-Smith (anteriormente conhecido como Rider-Waite). Ele traz ilustrações detalhadas em todas as 78 cartas, inclusive nos Arcanos Menores, o que facilita muito a interpretação intuitiva.

As imagens oferecem pistas visuais claras sobre o significado de cada carta, sem depender exclusivamente da memorização.

O Tarot de Marselha é outra opção tradicional e bastante utilizada, mas seus Arcanos Menores são mais abstratos, com figuras geométricas em vez de cenas ilustradas. Tende a ser mais indicado após um período inicial de familiarização com o Waite-Smith.

Qualquer que seja o baralho escolhido, o mais importante é que a pessoa se sinta atraída pelas imagens. A conexão visual com as cartas contribui para o desenvolvimento da leitura intuitiva.

Como formular boas perguntas ao Tarot

A qualidade da pergunta define em grande parte a clareza da resposta. Perguntas vagas tendem a gerar leituras igualmente vagas. Algumas orientações que fazem diferença:

Prefira perguntas abertas: em vez de “vou conseguir o emprego?”, experimente “o que posso fazer para melhorar minhas chances nessa seleção?”

em vez de “vou conseguir o emprego?”, experimente “o que posso fazer para melhorar minhas chances nessa seleção?” Mantenha o foco no presente: o Tarot orienta a partir do que está acontecendo agora, não do que não pode mais ser mudado

o Tarot orienta a partir do que está acontecendo agora, não do que não pode mais ser mudado Concentre-se no que está sob seu controle: perguntas sobre atitudes e escolhas próprias tendem a gerar respostas mais úteis do que perguntas sobre o comportamento de outras pessoas

perguntas sobre atitudes e escolhas próprias tendem a gerar respostas mais úteis do que perguntas sobre o comportamento de outras pessoas Seja específico: quanto mais clara for a situação apresentada, mais precisa tende a ser a leitura

Veja aqui 30 perguntas para o Tarot que realmente funcionam

Vale lembrar que o Tarot oferece orientações e tendências, não certezas absolutas. Ele não lê pensamentos de terceiros, não determina datas exatas com precisão e não substitui o livre-arbítrio de ninguém.

Encarar as cartas como um espelho de reflexão, e não como uma sentença, tende a tornar as leituras mais proveitosas.

Como embaralhar as cartas

Não existe uma técnica única e obrigatória. O mais importante é que o embaralhamento seja feito com calma e intenção, mantendo a pergunta ou a situação em mente durante o processo.

Alguns tarólogos preferem embaralhar em círculos sobre a mesa, outros usam o método de baralhar como em um jogo de cartas convencional.

O que vale é criar um momento de concentração antes de tirar as cartas. Esse ritual simples ajuda a centrar a atenção e a acessar a percepção simbólica que o Tarot solicita.

Aprender Tarot online: o que esperar de um bom curso

A modalidade online tornou o ensino do Tarot muito mais acessível. Um curso bem estruturado costuma combinar aulas gravadas com sessões ao vivo, o que permite tanto o estudo no próprio ritmo quanto a troca direta com quem ensina.

No Personare, por exemplo, o curso de Tarot é ministrado por mim, Leo Chioda, e tem aulas de 5 a 25 minutos. Esse formato facilita o encaixe na rotina diária sem sobrecarregar o aprendizado.

Aulas ao vivo permitem esclarecer dúvidas em tempo real, algo que faz diferença especialmente nas etapas mais complexas, como a leitura integrada de múltiplas cartas ou a construção de narrativas em tiragens maiores.

Ao avaliar um curso de Tarot, vale observar se ele contempla:

A estrutura completa do baralho (Arcanos Maiores e Menores)

Os significados dos naipes e das figuras (Valete, Cavaleiro, Rainha, Rei)

Diferentes tipos de tiragem com aplicações práticas

Espaço para tirar dúvidas com o professor ou a professora

Você também pode entrar no grupo de WhatsApp de Tarot do Personare e receber conteúdos exclusivos direto no celular, com atualizações frequentes sobre cartas, tiragens e novidades.

Conclusão

Aprender a ler Tarot é um processo gradual que combina conhecimento simbólico, prática constante e desenvolvimento da percepção intuitiva. O baralho não dá respostas prontas: ele oferece um espelho para refletir situações com mais profundidade e clareza.

Quem começa pelo caminho certo, com base sólida nos Arcanos, domínio dos naipes e prática regular de tiragens, tende a evoluir com muito mais segurança e fluidez no estudo das cartas.

Um curso com bom professor ou professora e metodologia clara pode encurtar esse caminho de forma significativa. Para dar o primeiro passo com orientação especializada, conheça o Curso de Tarot do Personare e descubra como transformar curiosidade em prática consistente.

FAQ: perguntas frequentes sobre como aprender a ler Tarot

É preciso ter dom espiritual para aprender a ler Tarot?

Não necessariamente. O Tarot é uma linguagem simbólica que pode ser aprendida por qualquer pessoa com interesse e dedicação. A intuição se desenvolve com a prática, e o estudo dos símbolos oferece a base necessária para leituras cada vez mais precisas. Muitos tarólogos renomados começaram sem nenhuma experiência prévia com o tema.

Quantas cartas tem um baralho de Tarot?

Um baralho de Tarot completo tem 78 cartas. São 22 Arcanos Maiores, que representam arquétipos e grandes ciclos da vida, e 56 Arcanos Menores, divididos em quatro naipes: Copas, Espadas, Ouros e Paus. Cada naipe tem 14 cartas, incluindo as figuras da corte (Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei).

Quanto tempo leva para aprender a ler Tarot?

O tempo varia bastante de pessoa para pessoa. Com estudo consistente e prática diária, é possível fazer leituras básicas em alguns meses. O domínio de tiragens mais complexas e a leitura integrada de múltiplas cartas costumam se desenvolver ao longo de um a dois anos de prática regular.

Qual é a tiragem mais fácil para quem está começando?

A tiragem de 1 carta é a mais indicada para iniciantes, pois permite focar em um único símbolo e desenvolver a interpretação com mais calma. A tiragem de 3 cartas (Passado, Presente e Futuro) é o passo seguinte natural, por oferecer um contexto narrativo sem ser excessivamente complexa.

Posso aprender a ler Tarot sozinho, sem fazer um curso?

É possível, mas um curso estruturado tende a acelerar o processo e evitar erros de interpretação que se consolidam com o tempo. Além de oferecer um caminho didático claro, um bom curso oferece acesso a um especialista para esclarecer dúvidas e aprofundar o conhecimento de forma segura.

Posso ler Tarot para mim mesmo?

Sim, fazer leituras para si pode ser uma das melhores formas de praticar e desenvolver a intuição. A recomendação é começar pela tiragem de 1 carta como conselho do dia, manter um diário de cartas para registrar interpretações e evitar repetir a mesma pergunta várias vezes em busca da resposta desejada. Ler para si exige honestidade com o que as cartas mostram, mesmo quando o conteúdo é desconfortável.

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Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

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