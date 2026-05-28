Neymar vai pra Copa? O que Astrologia, Numerologia e Tarot revelam sobre convocação da SelEção

Será que Neymar vai pra Copa 2026? A pergunta que tem dominado as conversas será respondida nesta segunda-feira (18/05), com o anúncio da convocação da Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti.

Olhei o Mapa Astral de Neymar e como os trânsitos atuais o afetam, calculei a Numerologia do momento e ainda puxei uma carta no Tarot para entender as chances de Neymar ser convocado pra esta Copa.

Spoiler: tudo indica que sim.

Numerologia favorável para Neymar

Pela numerologia, Neymar vive em 2026 um Ano Pessoal 8. Cada pessoa atravessa um ciclo numerológico anual que vai de 1 a 9, e o 8 é o número da liderança, da maturidade e das maiores responsabilidades.

É o tipo de ano em que a vida cobra que a pessoa assuma o papel adulto da própria trajetória, com um lado físico forte: pede reestruturação do corpo. Neymar passou por isso, com a recuperação da lesão.

Por outro lado, o 8 também demanda controle emocional. E aí mora um ponto de atenção, porque ele tem demonstrado o oposto.

Vale uma curiosidade: o cantor Ed Motta está exatamente no mesmo Ano Pessoal 8 que Neymar. Os dois tiveram episódios públicos de violência neste mês de maio.

No caso de Neymar, foi a polêmica do treino do Santos envolvendo Robinho Júnior. A numerologia diz que esse comportamento agressivo casa com o trimestre atual.

Trimestre? Sim. Dentro do Ano Pessoal, a numerologia divide o ano em quatro trimestres, e cada um tem um número regente próprio.

O trimestre que vai de abril a junho, tanto para Neymar quanto para Ed Motta, está sob a regência do 6, que tende a trazer impaciência com colegas e disputas de poder dentro do grupo. Os dois estão sentindo isso ao mesmo tempo, cada um do seu jeito.

A boa notícia para Neymar é que o mês 4 de maio, dentro dessa lógica numerológica, cai sobre o tema grupo e equipe. E o 8 do Ano Pessoal aponta para destaque. A leitura aponta favoravelmente para a convocação.

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As Luas pesam a favor

Cada Lua Nova é um momento de início, de plantio, e abre um ciclo de quatro semanas. Cada Lua Nova acontece num signo específico e, dentro do Mapa de cada pessoa, cai numa casa, ativando aquela área da vida.

A Lua Nova em Touro do último sábado, 16/05, ativou a Casa 6 do Mapa de Neymar. A Casa 6 é a casa do trabalho cotidiano, do rendimento, da rotina profissional, do corpo em ação.

Para um jogador, é exatamente a casa onde a vida prática acontece. Lua Nova ali abre um ciclo produtivo, combina com retomada, foco e entrega.

Para somar, vem aí a Lua Cheia em Sagitário do próximo domingo, 31/05. Lua Cheia é o momento do clímax dentro do ciclo lunar. Essa em específico vai cair em dois pontos sensíveis para Neymar.

Primeiro, no Meio do Céu da Revolução Solar dele. A Revolução Solar é o Mapa Astrológico que se forma no aniversário e vale por um ano inteiro, e o Meio do Céu é o ponto mais alto desse Mapa, ligado à carreira e à exposição pública.

Segundo, em cima do Ascendente do Mapa natal dele, que é o ponto que define como a pessoa aparece para o mundo. Dois pontos sensíveis ativados ao mesmo tempo. Trânsitos de holofote.

Portanto, o ciclo lunar tende a ser favorável para que Neymar seja convocado para a Copa 2026.

A ressalva nas quadraturas

A Astrologia trabalha com ângulos entre os planetas. Quando dois pontos do céu formam um ângulo de 90 graus entre si, isso se chama quadratura. Quadraturas não significam coisa ruim, mas indicam tensão, fricção, esforço, atrito entre as áreas envolvidas.

Essa Lua Cheia em Sagitário do dia 31/05 vai fazer duas quadraturas com pontos importantes do Mapa de Neymar.

A primeira é com Júpiter natal, lá em Virgem na Casa 10 da carreira pública. A segunda é com a Lua da Revolução Solar dele, na Casa 7, que rege as parcerias.

Resumindo: a evidência pública vem, sim, mas com tensão. O céu coloca o craque em destaque e, ao mesmo tempo, testa o que ele constrói naquele momento. Aponta para frustração possível no desempenho ou no resultado final.

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Tarot

Para chancelar as previsões, perguntei ao Tarot sobre as pretensões de Ancelotti para Neymar. E a carta que saiu na consulta foi Os Enamorados, ligada à escolha consciente, ao livre-arbítrio, ao momento em que a pessoa precisa decidir entre caminhos.

Os Enamorados costuma aparecer quando há uma encruzilhada em jogo e a responsabilidade da decisão pesa.

A carta combina com o cenário que temos para o Brasil nesta Copa. Ancelotti tem dito várias vezes que vai esperar até o último minuto para bater o martelo, e ele tem dito também que “depende apenas dele”, do Neymar.

Ou seja, a escolha está sendo construída em tempo real, dos dois lados.

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O veredito: Neymar vai pra Copa?

Juntando tudo, sim, Neymar tende a ser convocado. O Ano Pessoal 8 com destaque no número, o mês favorecendo equipe, a Lua Nova de sábado abrindo ciclo produtivo no Mapa dele, a Lua Cheia ativando carreira e identidade pública e Os Enamorados no Tarot dão sustentação clara para o cenário de convocação.

A ressalva é o desempenho na Copa. Como as quadraturas tensionam o brilho dele, é provável que vá com bagagem, mas não saia com a taça. Vai, joga, mas tende a passar pela experiência com uma camada de frustração.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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