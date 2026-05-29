Signos da Seleção Brasileira: Câncer e Sagitário disputam a liderança na Copa de 2026

Carlo Ancelotti definiu os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026, e os signos da Seleção Brasileira revelam um empate curioso no topo.

Câncer e Sagitário aparecem lado a lado como os signos mais representados do elenco, com quatro jogadores cada. Um duelo entre Água e Fogo que pode dizer muito sobre a personalidade coletiva do time que busca o hexa para o Brasil.

Mas vale um alerta: o signo solar, definido pela data de nascimento, é apenas uma parte do que a Astrologia pode revelar. Para uma leitura mais completa da nossa Seleção, deveríamos considerar outros pontos do Mapa Astral para entender comportamentos e até a forma como cada um compete.

Mas aqui, para entender o perfil básico, vamos olhar apenas para os signos da Seleção Brasileira. Se você quiser descobrir mais sobre si, como talentos, desafios e propósito, faça seu Mapa Astral grátis aqui.

Resumo dos Signos da Seleção Brasileira:

Câncer (4): Danilo, Vinicius Júnior, Endrick e Igor Thiago

Danilo, Vinicius Júnior, Endrick e Igor Thiago Sagitário (4): Weverton, Gabriel Magalhães, Ibañez e Raphinha

Weverton, Gabriel Magalhães, Ibañez e Raphinha Aquário (3): Léo Pereira, Alex Sandro e Neymar

Léo Pereira, Alex Sandro e Neymar Gêmeos (2): Gabriel Martinelli e Matheus Cunha

Gabriel Martinelli e Matheus Cunha Virgem (2): Wesley e Lucas Paquetá

Wesley e Lucas Paquetá Touro (2): Marquinhos e Danilo/volante

Marquinhos e Danilo/volante Peixes (2): Bremer e Casemiro

Bremer e Casemiro Escorpião (2): Bruno Guimarães eFabinho

Bruno Guimarães eFabinho Leão (2): Ederson e Rayan

Ederson e Rayan Capricórnio (1): Luiz Henrique

Luiz Henrique Libra (1): Alisson

Alisson Áries (1): Douglas Santos

Câncer e Sagitário na liderança: o que significa?

Com quatro representantes cada, Câncer e Sagitário refletem duas energias complementares no elenco de Ancelotti.

Câncer é um Signo de Água , governado pela Lua, e tende a se manifestar por meio da intuição, da leitura emocional do ambiente e do instinto de proteção.

é um , governado pela Lua, e tende a se manifestar por meio da intuição, da leitura emocional do ambiente e do instinto de proteção. Sagitário é um Signo de Fogo, regido por Júpiter, e costuma se expressar por meio do entusiasmo, da confiança e da visão de longo prazo.

A distribuição pelo campo torna esse empate ainda mais significativo.

Os sagitarianos se concentram na defesa e no gol (Weverton, Gabriel Magalhães e Ibañez)

(Weverton, Gabriel Magalhães e Ibañez) Os cancerianos dominam o ataque (Vinicius Júnior, Endrick e Igor Thiago).

Essa configuração sugere uma seleção que protege sua meta com otimismo e amplitude de jogo, e ataca com sensibilidade e timing intuitivo.

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O equilíbrio entre Fogo e Água

A Água é o elemento dominante do elenco, com 8 dos 26 convocados: Câncer (4), Escorpião (2) e Peixes (2). O Fogo aparece logo atrás com 7 jogadores: Sagitário (4), Leão (2) e Áries (1).

Essa proporção indica um elenco que pode se destacar pela capacidade de ler os adversários, pela intensidade emocional e pela coesão de grupo.

Os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) somam 6 representantes, enquanto os deTerra (Touro, Virgem e Capricórnio) ficam com 5.

Os signos mutáveis e a flexibilidade tática

Ao todo, 10 dos 26 convocados nasceram sob signos mutáveis: Sagitário (4), Gêmeos (2), Virgem (2) e Peixes (2). Na Astrologia, a qualidade mutável está ligada à adaptabilidade e à capacidade de se ajustar a cenários variados.

Os signos fixos (Touro, Leão, Escorpião e Aquário) somam 9 jogadores, garantindo determinação. Os cardinais (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio), com 7 representantes, trazem capacidade de iniciar movimentos e tomar decisões sob pressão.

A lista completa: o Signo de cada convocado

Para chegar ao mapa astrológico do elenco, é preciso conhecer a data de nascimento dos 26 jogadores chamados por Ancelotti. Veja a seguir o Signo solar de cada convocado.

Goleiros

Alisson, Libra

Alisson é o único libriano da convocação. Conhecido pela serenidade sob pressão e pela leitura precisa do jogo, carrega traços típicos de Libra: equilíbrio, senso estético e busca por harmonia. No gol, esse perfil se traduz em posicionamento calculado e reações proporcionais ao nível de ameaça.

Ederson, Leão

Ederson traz a confiança leonina para a posição de goleiro. Leão é um Signo associado à autoestima elevada e à coragem para assumir riscos, o que se reflete no estilo de jogo de Ederson, que se destaca pela saída de gol, pela habilidade com os pés e pela presença de comando na área.

Weverton, Sagitário

Weverton é o jogador mais experiente da convocação, aos 38 anos. Sagitarianos tendem a manter o otimismo mesmo em momentos difíceis, e sua longevidade na carreira dialoga com a natureza sagitariana de nunca parar de buscar novos desafios.

Defensores

Marquinhos, Touro

Marquinhos é capitão da seleção e carrega traços taurinos clássicos: consistência, lealdade e resistência emocional. O Signo de Touro também está ligado à firmeza de opinião e à capacidade de manter a calma quando o ambiente se desestabiliza, algo que Marquinhos demonstra no campo com frequência.

Gabriel Magalhães, Sagitário

Gabriel Magalhães construiu carreira longe do Brasil desde muito cedo, passando por Avaí, Lille e Arsenal. Essa trajetória cosmopolita conversa com Sagitário, Signo ligado à expansão, ao estrangeiro e à busca por experiências fora da zona de conforto. Sagitarianos tendem a crescer em ambientes desafiadores.

Bremer, Peixes

Bremer representa Peixes no elenco, Signo associado à intuição e à capacidade de perceber nuances que outros não captam. Para um zagueiro, essas qualidades podem se traduzir em leitura de jogo refinada e antecipação de jogadas, agindo a partir do instinto.

Ibañez, Sagitário

Ibañez acumula passagens por Roma, Bournemouth e Al-Ahli. Sagitarianos costumam se adaptar a mudanças de ambiente com naturalidade, o que ajuda a entender sua capacidade de render em ligas e culturas tão distintas. No campo, é conhecido pela intensidade nas divididas e pela postura agressiva na marcação.

Léo Pereira, Aquário

Léo Pereira é uma das peças centrais do Flamengo. Aquarianos tendem a valorizar independência e a agir de formas que nem sempre seguem o padrão esperado, o que pode se refletir em decisões inesperadas no campo. Aquário também está ligado a uma mentalidade coletiva forte, compatível com sua postura no vestiário rubro-negro.

Alex Sandro, Aquário

Alex Sandro é outro aquariano da convocação. Veterano com passagens marcantes por Porto e Juventus, construiu uma carreira sólida sem buscar holofotes, algo compatível com o lado mais desapegado do Signo. Aquarianos costumam priorizar o funcionamento do grupo em vez do brilho individual.

Wesley, Virgem

Wesley é um dos mais jovens do elenco. Virgem é um Signo ligado à precisão, à disciplina e à execução técnica apurada, qualidades que indicam atenção aos detalhes táticos e disposição para cumprir funções específicas dentro do sistema de jogo. Virginianos tendem a se cobrar muito.

Douglas Santos, Áries

Douglas Santos é o único ariano da lista. O Signo de Fogo está associado à iniciativa, à coragem e à energia para disputar cada lance como se fosse o último. Arianos tendem a ser diretos e competitivos, trazendo uma energia de urgência que pode ajudar em momentos decisivos.

Danilo, Câncer

Danilo traz mais de uma década de experiência em clubes europeus, incluindo Real Madrid, Manchester City e Juventus. Cancerianos costumam desenvolver fortes laços de pertencimento, e a volta de Danilo ao Brasil pelo Flamengo pode refletir essa necessidade de reconexão com suas raízes e com a camisa amarela.

Meio-campistas

Casemiro, Peixes

Casemiro é um dos mais experientes do meio de campo. Peixes é um Signo ligado à intuição profunda e à capacidade de absorver o ambiente, o que ajuda a entender sua leitura de jogo refinada: Casemiro costuma aparecer nos lugares certos antes que a jogada aconteça.

Bruno Guimarães, Escorpião

Bruno Guimarães se firmou como um dos melhores meias do futebol inglês no Newcastle. Escorpião é um Signo de intensidade, determinação e capacidade de transformar cenários adversos a seu favor. No campo, demonstra essa energia na forma como disputa cada bola e organiza o jogo da equipe.

Danilo Santos, Touro

O volante Danilo, do Botafogo, representa o segundo taurino da convocação. Sua consistência tática e posicionamento disciplinado conversam com o Signo, que tende a priorizar estabilidade e eficiência. Taurinos no meio de campo costumam funcionar como âncoras do time.

Fabinho, Escorpião

Fabinho nasceu na fronteira entre Libra e Escorpião, e carrega a intensidade e a profundidade estratégica típicas do segundo. Escorpianos tendem a ser observadores atentos, qualidade que pode se refletir em desarmes calculados e coberturas antecipadas.

Lucas Paquetá, Virgem

Lucas Paquetá traz a energia analítica de Virgem para o setor de criação. Virginianos são conhecidos pela precisão técnica e pela capacidade de enxergar detalhes que outros não percebem, algo que Paquetá demonstra na forma como cria jogadas e controla o ritmo do jogo.

Atacantes

Raphinha, Sagitário

Raphinha chega à Copa como capitão do Barcelona e um dos brasileiros mais decisivos do futebol europeu. Sagitário é um Signo associado à franqueza e à recusa em aceitar limitações, traços que se refletem na trajetória de quem saiu da periferia de Porto Alegre, enfrentou recusas de grandes clubes e se transformou em um dos melhores do mundo.

Vinicius Júnior, Câncer

Vinicius Júnior é uma das principais esperanças de gol da seleção. Cancerianos costumam agir a partir da intuição e da memória emocional, o que se traduz na forma como Vini Jr. lê os espaços e toma decisões em velocidade. O Signo também indica forte reatividade emocional, algo que pode gerar tanto respostas intensas a provocações quanto explosões de genialidade.

Endrick, Câncer

Endrick é o jogador mais jovem da convocação, com apenas 19 anos. Como canceriano, carrega uma intensidade emocional que tende a se manifestar cedo, algo compatível com a precocidade de sua carreira. O Signo sugere um jogador que joga com o coração, movido por instinto e pela necessidade de provar seu valor.

Igor Thiago, Câncer

Igor Thiago vive a melhor fase da carreira. Vice-artilheiro da Premier League na temporada 2025/26, com mais de 20 gols pelo Brentford, se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do campeonato inglês. Como canceriano, seu faro de gol pode ter raízes na intuição lunar. No ataque, forma com Vini Jr. e Endrick um trio canceriano marcado pela sensibilidade e pelo instinto.

Gabriel Martinelli, Gêmeos

Gabriel Martinelli é peça importante do Arsenal. Gêmeos é um Signo ligado à versatilidade e à velocidade de raciocínio, e Martinelli transita entre diferentes posições no ataque com naturalidade. O Signo também sugere inquietude e necessidade de estímulo constante, o que pode se traduzir em um jogador que rende mais com liberdade para se movimentar.

Matheus Cunha, Gêmeos

Matheus Cunha é o segundo geminiano do ataque. No Manchester United, consolidou uma posição de destaque com sua capacidade de aparecer em diferentes zonas do campo. Geminianos tendem a se destacar pela comunicação e pela habilidade de conectar setores, funcionando como elo entre meio de campo e ataque.

Luiz Henrique, Capricórnio

Luiz Henrique é o único capricorniano da convocação, garantindo que todos os 12 Signos estejam representados no elenco. Capricórnio é associado à disciplina, à ambição e ao crescimento gradual, características que se refletem em sua evolução progressiva desde o Fluminense até o Zenit. Capricornianos tendem a ser pragmáticos e focados em resultados.

Neymar, Aquário

Neymar disputa sua quarta Copa do Mundo. Aquário é um Signo associado à imprevisibilidade, à criatividade e à necessidade de liberdade para se expressar. Aquarianos tendem a ser geniais e controversos ao mesmo tempo, algo que marca a trajetória do camisa 10. Na Copa de 2026, sua experiência e inventividade podem ser decisivas.[

Veja aqui a análise do Mapa Astral completo de Neymar

Rayan, Leão

Rayan é, ao lado de Endrick, um dos mais jovens da lista. Leão é um Signo de confiança, presença e desejo de brilhar, características que podem ajudar um jogador tão jovem a lidar com a pressão de um Mundial. Leoninos costumam se sentir motivados por grandes palcos, e a Copa do Mundo é o maior deles.

Mapa Astral diz muito mais

Saber o signo solar de cada jogador é interessante, mas a Astrologia pode ir muito além quando o assunto é esporte. Entre pontos relevantes, temos a Lua, que revela como cada um lida com as emoções, e Marte, que mostra como canaliza sua energia física.

Por exemplo, Neymar é aquariano. Esse Signo está ligado à capacidade de inovar, ao pensamento independente e a uma forma de jogar que prioriza o coletivo sem abrir mão da liberdade criativa.

Mas o Mapa Astral de Neymar mostra que ele tem Lua em Peixes, o que intensifica sua natureza sonhadora e sensível, e Marte em Capricórnio, o que revela disciplina, ambição concreta e uma capacidade estratégica de direcionar sua energia para resultados de longo prazo.

Ou seja, enquanto o Sol em Aquário explica a criatividade e a imprevisibilidade, Marte em Capricórnio mostra por que Neymar manteve uma carreira tão longeva e focada em grandes objetivos. E a Lua em Peixes ajuda a entender a intensidade emocional com que ele vive cada jogo e cada conquista.

Cada convocado carrega no Mapa não apenas o Signo solar, mas todo um conjunto de posições planetárias que moldam seu temperamento competitivo. Não por acaso, todo mundo tem os 12 Signos distribuídos pelo próprio Mapa natal.

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Conclusão

A análise astrológica da convocação de Ancelotti revela um elenco marcado pelo equilíbrio entre Câncer e Sagitário, com a Água como elemento dominante e uma forte presença de Signos mutáveis.

A complementaridade entre a intuição canceriana no ataque e o otimismo sagitariano na defesa sugere um time capaz de combinar sensibilidade e ousadia em campo.

A presença de todos os 12 signos no elenco indica variedade de perfis e repertório emocional amplo. Para uma competição como a Copa do Mundo, essa diversidade pode ser um diferencial na hora de se adaptar a diferentes adversários.

FAQ

Qual é o Signo mais presente na seleção brasileira de 2026?

Câncer e Sagitário dividem a liderança, com 4 jogadores cada. Os cancerianos são Danilo (lateral), Vinicius Júnior, Endrick e Igor Thiago. Os sagitarianos são Weverton, Gabriel Magalhães, Ibañez e Raphinha. Em terceiro lugar aparece Aquário, com 3 representantes: Léo Pereira, Alex Sandro e Neymar.

Qual é o Signo de Vinicius Júnior?

Vinicius Júnior nasceu em 12 de julho de 2000, o que faz dele um canceriano. Na Astrologia, Câncer é governado pela Lua e tende a conferir forte intuição, sensibilidade e capacidade de leitura emocional. Vini Jr. divide o Signo com Endrick e Igor Thiago, formando um trio canceriano no ataque da seleção.

Qual é o Signo de Neymar?

Neymar nasceu em 5 de fevereiro de 1992, sendo, portanto, de Aquário. Conhecido por sua imprevisibilidade e criatividade, carrega traços aquarianos como a independência e a capacidade de surpreender. Ao lado de Alex Sandro e Léo Pereira, forma um trio de aquarianos no elenco que busca o hexacampeonato.

Qual é o elemento mais presente na convocação?

O elemento Água lidera com 8 dos 26 convocados, distribuídos entre Câncer (4), Escorpião (2) e Peixes (2). O Fogo vem logo atrás com 7 jogadores, seguido por Ar (6) e Terra (5). Essa predominância aquática sugere um elenco com forte coesão emocional e capacidade de ler os adversários em campo.

O que os Trânsitos de 2026 indicam para a seleção brasileira?

O principal Trânsito do período é a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que traz energia de novos começos com maturidade. Para os quatro sagitarianos, esse Trânsito em Signo de Fogo tende a ser harmonioso. Júpiter em Câncer beneficia diretamente Vinicius Júnior, Endrick, Igor Thiago e Danilo, podendo ampliar a confiança desses jogadores durante a competição.

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