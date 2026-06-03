Técnico vetava escorpianos eliminou o Brasil em 2006: entenda como de fato funciona a Astrologia no futebol

Astrologia esportiva pode soar como invenção recente, mas na Copa do Mundo de 2006 o técnico francês Raymond Domenech assumiu que usava os signos como critério para montar a seleção. E foi essa mesma França, escalada com ajuda dos astros, que eliminou o Brasil nas quartas de final.

Domenech declarou que evitava jogadores de Escorpião, por considerá-los difíceis de administrar em grupo. O problema é que essa leitura parou no signo solar, e a Astrologia bem aplicada vai muito além disso.

O episódio vira um bom estudo de caso sobre como olhar um Mapa Astral por inteiro tende a revelar o que um único signo nunca mostraria.

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A França que eliminou o Brasil foi escalada por signos

A relação do técnico francês Raymond Domenech com a astrologia esportiva não era um detalhe escondido.

Ele admitia publicamente que levava os signos em conta na hora de definir convocações e escalações, algo raro no futebol de alto rendimento e que sempre rendeu manchete.

Foi com esse critério no bolso que ele montou a França de 2006. Sob o seu comando, a equipe passou por seleções fortes, tirou o Brasil de Ronaldinho e Kaká nas quartas de final e chegou à decisão contra a Itália.

Na época, o técnico disse que não confiava em jogadores do signo de Escorpião em jogos decisivos.

A fala gerou críticas de torcedores, jornalistas e atletas, e muitos associaram a ausência do atacante Robert Pirès à crença do treinador. O tema é polêmico porque mistura esporte de alto rendimento com um campo que parte do público ainda enxerga como brincadeira.

Mas a questão central não é se Astrologia serve para escalar um time de futebol. É como ela foi usada.

Olhar só o signo solar é uma leitura limitada

O signo solar, aquele que a maioria conhece, representa o centro da personalidade e a forma como buscamos brilhar. Ele importa, mas é apenas uma peça.

É aqui que a astrologia esportiva mal aplicada mostra seu limite. Reduzir alguém ao Sol em Escorpião e descartá-lo por isso ignora o resto do Mapa.

Cada atleta tem Lua, Marte, Ascendente e Planetas distribuídos em Casas diferentes, e é esse conjunto que sugere como a pessoa tende a reagir sob pressão.

Para um técnico que de fato acreditava na ferramenta, faltou justamente o passo mais importante: ler o Mapa por inteiro.

Para entender melhor, vale ler este artigo sobre como seu Signo é só o começo do seu Mapa Astral.

O caso Zidane e a Lua em Escorpião

O caso Zidane é o exemplo mais citado quando se fala em Astrologia esportiva. O craque francês foi expulso na final por dar uma cabeçada em Materazzi durante a prorrogação, e a Itália acabou campeã da Copa de 2006.

O detalhe astrológico que passou batido por Domenech está na Lua de Zidane. No Mapa Astral, a Lua representa as nossas reações emocionais, aquilo que vem à tona de forma automática quando somos provocados.

Apesar de canceriano (passando no critério do técnico), Zidane tem Lua justamente em Escorpião. Muito mais do que uma pessoa escorpiana de Sol, quem tem Lua neste signo tende a sentir com mais intensidade e pode reagir a provocações em vez de deixá-las passar, exatamente o que se viu em campo na final de 2006.

Essa Lua em Escorpião ganha ainda mais peso porque Zidane tem Sol em Câncer, signo regido pela Lua. Ou seja, a Lua governa o próprio Sol dele. Na prática, isso significa que essa emoção escorpiana predomina sobre o jeito de ser dele como um todo.

Além disso, Marte, o planeta da ação e da impulsividade, está em harmonia com essa Lua em Escorpião no Mapa de Zidane, o que tende a transformar emoção forte em reação imediata. Foi mais ou menos o que se viu na cabeçada da final.

A ironia, então, é direta. Domenech desconfiava de Escorpião, mas seu maior craque carregava essa energia justamente na Lua, a parte mais visível e instintiva das nossas emoções.

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O que um Mapa completo revelaria sobre um elenco?

Uma astrologia esportiva levada a sério não se limitaria ao Sol de cada jogador. O técnico observaria cada signo em cada Casa, com atenção às áreas ligadas a grupo, trabalho e competição.

Faz sentido pensar nisso como uma leitura de equipe, não de indivíduos isolados. Afinal, um time é um organismo coletivo, com dinâmicas de convivência, liderança e disputa interna.

Você pode aplicar essa mesma lógica a si mesmo: o seu Mapa Astral mostra como Sol, Lua e planetas se distribuem nas suas Casas e moldam o seu jeito de agir.

As Casas que mais importam para um time

Algumas áreas do Mapa Astral tendem a dizer muito sobre como alguém atua em grupo:

Casa 11: a área dos grupos e equipes. Não por acaso, um time tem 11 atletas em campo.

a área dos grupos e equipes. Não por acaso, um time tem 11 atletas em campo. Casa 6 e Casa 10: rotina de trabalho, disciplina e carreira, úteis para entender entrega e responsabilidade.

rotina de trabalho, disciplina e carreira, úteis para entender entrega e responsabilidade. Casa 12: os bastidores, o que se processa por dentro e nem sempre aparece.

os bastidores, o que se processa por dentro e nem sempre aparece. Casa 7 e Marte: a forma de competir e de lidar com o confronto direto.

Olhar como cada jogador se manifesta nessas áreas indica talentos, estilo de convivência e modo de competir. Esse mesmo raciocínio sustenta o Mapa Profissional, voltado a entender o jeito de cada pessoa render no trabalho.

O que a Copa de 2026 tem a ver com isso?

Vinte anos depois, a lição da Astrologia esportiva segue atual. A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, e o Brasil estreia em 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. A seleção de Ancelotti chega em busca do hexa, e a pressão por leitura de elenco nunca foi tão grande.

Nenhum técnico precisa repetir o erro de Domenech para tirar proveito da Astrologia. A diferença está em usar o Mapa completo como apoio ao entendimento de cada atleta, e não como filtro preconceituoso baseado em meio signo.

A mesma curiosidade que cerca os astros no esporte pode virar autoconhecimento para quem acompanha de casa.

Entender a própria Lua, por exemplo, ajuda a lidar com as reações sob pressão, dentro ou fora de campo. Compreender seu Marte pode trazer mais consciência para suas atitudes. Trabalhar no seu Ascendente pode tornar mais coerente como você se apresenta ao mundo, e assim por diante.

Se você quiser ajuda no seu processo de autoconhecimento, além do signo solar, e entender o que os astros indicam para o seu momento, conheça aqui a minha consulta de Mapa Astral e Previsões.

Astrologia séria não é bibelô nem meme

O episódio de 2006 mostra os dois extremos da astrologia Asportiva.

De um lado, uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e até de gestão de pessoas. De outro, um uso superficial e cheio de preconceito, que descarta talentos com base em meio Mapa.

Usada com responsabilidade e bom senso, a Astrologia sugere caminhos e tendências, sem decidir nada por ninguém. Ela inspira escolhas mais conscientes, seja na escalação de um time, seja na composição de uma equipe de trabalho.

Domenech tinha a intuição certa e a aplicação errada. Levado a sério, o método talvez o colocasse diante de um dilema: bancar ou não o craque com Lua em Escorpião que ele mesmo desconfiava.

Conclusão

A história da França em 2006 virou um caso curioso de astrologia esportiva, mas o verdadeiro aprendizado é técnico. O Signo solar abre a porta, e o Mapa completo mostra a casa inteira.

Quando se observa Lua, Marte, Ascendente e as Casas certas, a leitura deixa de ser um rótulo e passa a ser um retrato de como alguém tende a agir, sentir e se relacionar. Foi exatamente o que faltou na seleção que tirou o Brasil daquela Copa.

FAQ

O técnico da França realmente usava Astrologia para escalar a seleção? Sim. Raymond Domenech, técnico da França na Copa de 2006, declarou em entrevistas que considerava os Signos ao montar a equipe. Ele afirmou que evitava jogadores de Escorpião por achá-los difíceis de administrar em grupo, especialmente em jogos decisivos. A fala gerou polêmica e foi associada à ausência de alguns atletas na convocação.

Qual é o signo de Zidane e por que isso virou ironia? Zidane tem Sol em Câncer e Lua em Escorpião. A ironia é que Domenech desconfiava de Escorpião, mas seu craque carregava essa energia justamente na Lua, que indica as reações emocionais. Na final, Zidane foi expulso por agredir Materazzi, um comportamento que uma leitura astrológica mais cuidadosa poderia sugerir como tendência sob provocação.

A Astrologia pode ser usada para escolher equipes de trabalho? Ela tende a funcionar como apoio ao autoconhecimento e à gestão de pessoas, nunca como regra fixa. Observar o Mapa completo sugere talentos, estilo de convivência e forma de lidar com pressão. O uso responsável inspira escolhas mais conscientes, sem substituir critérios técnicos.

Por que olhar só o Signo solar não basta? O signo solar representa o centro da personalidade, mas é uma peça entre muitas. Lua, Marte, Ascendente e a posição dos planetas nas Casas completam o quadro. Avaliar alguém apenas pelo Sol, como fez Domenech, ignora a maior parte das informações que o Mapa Astral oferece.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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