Já soprou canela na porta hoje? Veja o que está por trás do ritual

Soprar canela na porta no dia 1º de cada mês é um dos rituais energéticos mais praticados no Brasil, e não é por acaso. A canela é uma das especiarias mais poderosas que eu conheço para trabalhar prosperidade, atração e abertura de caminhos.

Ela tem uma energia muito particular: atrai. Tem a ver com sedução, com magnetismo, com essa capacidade de deixar pessoas e ambientes mais receptivos ao que está sendo pedido.

Por isso aparece em banhos de dinheiro, banhos de amor e em quase todo preparo que envolva atração.

Neste artigo, vou te contar tudo sobre as propriedades da canela, como usar essa especiaria de formas que eu realmente recomendo no meu trabalho e o que está por trás desse ritual que tanta gente faz todo dia 1º.

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O que é o ritual de soprar canela na porta?

O ritual consiste em soprar canela em pó da rua para dentro de casa, na porta de entrada, no dia 1º de cada mês. A intenção é atrair prosperidade, renovar a energia do ambiente e abrir caminhos para novas oportunidades.

Mas atenção: o gesto precisa ser feito com presença e intenção. Não é a canela sozinha que age, e isso vale para qualquer prática energética: é a combinação entre o ato físico e a intenção consciente que dá força ao que você está pedindo.

Passo a passo: como soprar canela na porta

Pegue uma colher de chá de canela em pó na palma da mão.

Posicione-se do lado de fora da porta de entrada, voltada para o interior da casa.

Sopre com força, visualizando abundância e oportunidades entrando pela porta.

Mentalize ou fale em voz alta: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.”

Pode repetir três vezes, para reforçar a sua intenção.

Faça com calma e presença, sem pressa.

Por que a canela tem tanto poder energético?

A canela (Cinnamomum zeylanicum) é originária do atual Sri Lanka, Índia e antiga Birmânia. O nome vem do indonésio Kayumanis, que significa “madeira doce”.

É uma das especiarias mais antigas do mundo e está presente em rituais de culturas completamente diferentes ao longo da história.

Na medicina tradicional chinesa , ela é usada para mover energia estagnada e aquecer o organismo.

, ela é usada para mover energia estagnada e aquecer o organismo. No Ayurveda , estimula o agni, o fogo digestivo, e é indicada para combater o frio interno.

, estimula o agni, o fogo digestivo, e é indicada para combater o frio interno. Na Aromaterapia, o óleo essencial de canela é classificado como quente, estimulante e purificador.

Quando eu uso canela no meu trabalho, é quase sempre associada a duas coisas: atração e movimento. Ela desbloqueia, aquece e prepara o campo para que outras energias entrem e se estabeleçam.

Propriedades e usos da canela

A canela reúne propriedades que atuam nos planos físico, emocional e energético. Veja as principais:

Prosperidade e abertura de caminhos: prepara pessoas e ambientes para receber novas energias com mais facilidade, atraindo sucesso e abundância.

prepara pessoas e ambientes para receber novas energias com mais facilidade, atraindo sucesso e abundância. Atração e magnetismo pessoal: é um dos ingredientes mais potentes como agente magnetizador. Ela amplifica o campo de atração de quem a usa, inclusive com carga de sedução.

é um dos ingredientes mais potentes como agente magnetizador. Ela amplifica o campo de atração de quem a usa, inclusive com carga de sedução. Estimulante natural: traz disposição e energia no dia a dia, com ação sobre o metabolismo.

traz disposição e energia no dia a dia, com ação sobre o metabolismo. Digestiva: auxilia no controle do colesterol, triglicérides e açúcar no sangue. O chá de canela é um clássico para ativar o fogo da digestão.

auxilia no controle do colesterol, triglicérides e açúcar no sangue. O chá de canela é um clássico para ativar o fogo da digestão. Imunidade: pode ajudar na prevenção de gripes e tosses crônicas.

pode ajudar na prevenção de gripes e tosses crônicas. Antioxidante e anti-inflamatória: contribui para a saúde cardiovascular por sua ação sobre as células do organismo.

contribui para a saúde cardiovascular por sua ação sobre as células do organismo. Afrodisíaca: em chá, óleo essencial ou banho, a canela tende a aquecer o clima e estimular a conexão com o outro.

Como eu uso a canela no meu trabalho energético

Uma das formas que eu mais recomendo para clientes é o óleo essencial de canela no difusor. Principalmente para quem está em processo de venda, negociação ou precisa deixar um ambiente mais atrativo para fechar um negócio.

A canela cria essa camada de magnetismo no espaço que facilita muito essas situações.

Ela também entra em outros rituais e banhos como potencializadora. Banho de dinheiro, banho de amor, qualquer preparo que envolva atração: a canela quase sempre está lá, porque ela amplifica o campo de atração do que está sendo trabalhado.

É um ingrediente que, quando bem usado, não passa despercebido.

3 rituais com canela que eu recomendo

A canela é um ingrediente versátil, e a forma de usá-la muda conforme o que você quer atrair. Esses são os três rituais que eu indico com mais frequência no meu trabalho.

Ritual de canela para o amor

Ferva água com um pau de canela, pétalas de rosa vermelha e uma colher de mel.

Abafe por 20 minutos e coe.

Após o banho higiênico, despeje o preparo no corpo de cima para baixo, mentalizando conexão, abertura e o tipo de amor que você quer atrair ou fortalecer.

A canela entra aqui pelo seu poder afrodisíaco e de atração. A rosa vermelha traz a vibração do amor romântico, e o mel sela a intenção com doçura. É uma boa prática antes de um encontro importante ou sempre que você quiser renovar a energia afetiva.

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Ritual de canela para bons negócios

Coloque de 3 a 5 gotas de óleo essencial de canela no difusor do ambiente onde você trabalha, faz reuniões ou recebe clientes.

Ligue antes de começar o dia ou antes de uma negociação importante, mentalizando o resultado que deseja.

A canela no difusor cria uma camada de magnetismo no espaço que tende a deixar o ambiente mais atrativo e receptivo.

É o que eu recomendo especialmente para quem está em processo de venda, seja de um produto, de um serviço ou até de um imóvel. O campo energético do lugar comunica muito antes de qualquer palavra.

Evite o uso do difusor com óleo essencial de canela em ambientes com gestantes ou pessoas com pressão alta.

Ritual de canela para prosperidade

Misture 60 ml de álcool de cereais com 3 gotas de óleo essencial de canela e 10 gotas de óleo essencial de laranja-doce.

Borrife o spray em todos os ambientes da casa e ao redor do próprio corpo, mentalizando abundância, movimento e novos caminhos se abrindo.

A laranja-doce traz leveza e otimismo ao campo energético, enquanto a canela age como magnetizadora e ativadora.

Juntas, formam uma combinação muito eficaz para trabalhar prosperidade no dia a dia. Pode ser usado sempre que sentir necessidade de renovar a energia do espaço, não só no dia 1º.

Óleo essencial de canela nunca deve ser usado puro na pele. Evite em caso de pressão alta ou gravidez.

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Conclusão

A canela é muito mais do que um tempero aromático. Ela é uma aliada espiritual e terapêutica com séculos de história em diferentes tradições do mundo.

Seja no ritual de soprar canela na porta, no difusor, em banhos ou em sprays, o que transforma qualquer prática é a consciência e a intenção de quem a faz.

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FAQ

O que falar quando soprar a canela? Qual é a frase do ritual?

A frase tradicional do ritual da canela é: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Ela deve ser repetida mentalmente enquanto você sopra, com foco e intenção clara. Não é a frase em si que age, mas o estado de presença e intenção que ela ajuda a criar. Se preferir, você pode adaptar a oração do sopro da canela para a intenção que deseja naquele mês: amor, oportunidades, saúde ou renovação energética. O mais importante é que as palavras façam sentido para você e estejam alinhadas com o que você quer atrair.

Em qual mão devo colocar a canela para soprar?

A canela deve ser colocada na palma da mão direita. Na tradição energética, a mão direita representa ação, movimento e projeção de intenção. É a mão que envia, que age e que abre caminhos. Por isso, ela é a mais indicada para o ritual de soprar canela na porta. Posicione-se do lado de fora, voltada para o interior da casa, e sopre com força, visualizando o que deseja entrar junto com a canela.

Posso fazer o ritual da canela no dia 2 se perdi o dia 1º?

O dia de soprar canela mais indicado é sempre o primeiro dia do mês, porque ele representa o início de um ciclo e potencializa a intenção de renovação. Se você perdeu o dia 1º, a orientação é aguardar o próximo mês e fazer o ritual no dia certo. Isso porque a força simbólica do ritual está justamente ligada ao recomeço do ciclo mensal. Fazer no dia 2 ou em outro dia não tem o mesmo peso energético, embora você possa usar outras práticas com canela, como o difusor ou o spray, a qualquer momento do mês.

Como fazer o ritual da canela no primeiro dia do mês passo a passo?

Soprar canela no primeiro dia do mês é simples e leva menos de um minuto. Separe uma colher de chá de canela em pó e coloque na palma da mão direita. Vá até a porta de entrada da sua casa e fique do lado de fora, de frente para o interior. Sopre a canela com força, visualizando prosperidade, abundância e novas oportunidades entrando pela porta. Enquanto sopra, repita mentalmente a frase do ritual: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar.” Faça com calma, sem pressa e com presença total. A canela que cair no chão não precisa ser recolhida.

O ritual da canela é uma simpatia?

No Personare, não trabalhamos com simpatias. Simpatias transmitem a ideia de que uma ação específica garante um resultado determinado, o que não está alinhado com a nossa abordagem. O ritual de soprar canela no primeiro dia do mês é tratado aqui como uma prática de intenção consciente: um ato simbólico de alinhamento interior, não uma fórmula mágica com efeito automático. A diferença está no protagonismo de quem pratica. É a sua intenção, a sua presença e a sua clareza de propósito que movem a prática, não a canela por si só.

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Aline Lang

Especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional®. Realiza atendimentos e acompanhamentos terapêuticos individuais e em grupo, para pessoas e ambientes. As consultas online podem ser agendadas no Personare.

Alineslang@gmail.com

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