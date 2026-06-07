Disclosure, OVNIs e Multidimensionalidade: e se tudo depender do ponto de percepção?

Um post compartilhado por Mayk Leão (@mayk.leao)

O vídeo viralizou e o caso segue sem explicação oficial. A Força Aérea Brasileira informou que os radares de defesa aérea não identificaram objetos na região naquele dia, como mostra a reportagem da CNN Brasil.

Pesquisadores que examinam as imagens afirmaram não ter encontrado indícios iniciais de fraude, edição ou uso de inteligência artificial, e a principal hipótese em análise no momento é a de um UAP, ou seja, um fenômeno ainda sem conclusão.

A repercussão acendeu novos relatos pelo país. Em Anápolis, em Goiás, moradores descreveram luzes no céu nos dias seguintes, e a Força Aérea informou que realizou voos noturnos de treinamento na base aérea da cidade, sem nada fora da normalidade nos radares. É um bom lembrete de que muitos avistamentos encontram explicações simples.

Um detalhe me tocou nesse episódio: o próprio Mayk relatou medo e uma crise de ansiedade diante do que viu.

É nesse tipo de momento que a busca pelo significado espiritual dos OVNIs cresce, porque o fenômeno deixa de ser distante e passa a acontecer perto de nós.

De qual ponto de percepção estamos observando?

Grande parte das interpretações sobre OVNIs ainda nasce de uma visão puramente material da realidade. É como se estivéssemos falando apenas de objetos físicos atravessando o espaço tridimensional para visitar outro planeta.

E se essa percepção for limitada pela própria forma como lemos o mundo?

A matéria (a forma 3D) está submetida às suas próprias leis, densidades e limites. O que talvez transite entre estados, dimensões e percepções não seja a matéria física, mas a consciência.

Então, talvez parte dessas experiências não sejam “avistamentos” no sentido convencional, mas interações entre campos sutis da existência, percebidas apenas parcialmente e interpretadas pela mente humana.

Toda experiência passa, inevitavelmente, pelo filtro da percepção. Nós não vemos apenas o que existe; vemos aquilo que conseguimos interpretar.

O que o fenômeno revela sobre a consciência?

Talvez seja por isso que fenômenos semelhantes tenham assumido diferentes nomes ao longo da história: anjos, espíritos, deuses, entidades ou mensageiros. A linguagem e os símbolos mudam, mas o fenômeno essencial permanece.

O disclosure vai além de revelar informações ao público: ele expõe os limites da própria consciência humana diante do desconhecido. A forma como reagimos ao fenômeno diz muito sobre nós mesmos.

A ideia de “nós” e “eles”

Quando tratamos o fenômeno como algo totalmente externo e ameaçador, reforçamos uma divisão. Essa divisão sugere que existe um “outro” distante, desconhecido e perigoso.

Eu costumo propor uma pergunta diferente: e se aquilo que chamamos de humano, de espírito e de outras formas de vida fossem expressões distintas de uma mesma consciência?

Diante do fenômeno, as reações variam:

Algumas pessoas sentem fascínio.

Outras, medo.

Outras, rejeição.

Outras, profunda conexão espiritual.

E talvez tudo isso aconteça porque o fenômeno toca algo muito antigo dentro da experiência humana: o desejo de compreender quem somos e qual é o nosso lugar no universo.

O que a minha experiência com a Terapia Vibracional mostra

Atuo há mais de 20 anos com Terapias Vibracionais e Holísticas, e quase a totalidade do meu trabalho envolve a conexão, o direcionamento e a orientação com essa parte Multidimensional, que se entrelaça ao ser humano através de diferentes dimensões e realidades.

Nesses atendimentos, percebo que a sensação de estar separado de tudo é uma das maiores fontes de angústia humana. Quando essa percepção se flexibiliza, o medo diminui.

Acredito que o contato com inteligências multidimensionais não começou agora; ele nunca parou. A humanidade sempre esteve em conexão com campos de consciência e presenças sutis que acompanham e atravessam a nossa experiência.

A diferença atual está apenas na forma como traduzimos isso para a nossa cultura tecnológica.

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O medo diante do desconhecido e como acolhê-lo

É natural sentir desconforto diante daquilo que não se explica. O medo cumpre uma função, ele pede atenção e cuidado. O relato do Paraná mostra isso de forma muito humana: diante do inexplicável, o corpo reage primeiro.

As narrativas baseadas em medo, ameaça e alteridade sempre foram ferramentas poderosas de controle psicológico, emocional e coletivo. Quando acreditamos que existe um “outro” absolutamente separado de nós, fortalecemos também a percepção de desconexão da própria consciência universal.

Mas e se não existirem “outros” no sentido absoluto? E se estivermos falando apenas de diferentes manifestações da mesma consciência experienciando infinitas formas de existência?

Se a consciência é a fonte primária, então aquilo que chamamos de humano, extraterrestre ou qualquer outra forma de vida talvez sejam apenas expressões diferentes da mesma inteligência universal experienciando a si mesma através de perspectivas distintas.

Uma sugestão

Observe como você se sente ao consumir esse tipo de conteúdo. O medo inicial é uma reação natural, mas repare no que vem depois: curiosidade ou ansiedade?

Se a ansiedade aumenta, pode ser bom reduzir o ritmo e buscar informações com mais calma.

Os verdadeiros portais tendem a ser internos

Aqui está o centro da minha leitura. O contato mais cotidiano com o desconhecido raramente chega em forma de nave. Ele costuma se manifestar por outras vias:

Intuição

Sonhos

Arte

Mediunidade

Expansão da consciência

Espiritualidade

Percepção vibracional

Cada pessoa acessa conforme a própria consciência permite perceber e traduzir. Por isso, o autoconhecimento se torna uma ferramenta tão valiosa quando falamos do significado espiritual dos OVNIs.

O disclosure real acontece primeiro dentro de nós, quando revelamos a nós mesmos a nossa própria natureza multidimensional.

Aprofunde-se aqui: O que são os níveis de consciência e como expandi-los

Conclusão

Dependendo do ponto de percepção, talvez os OVNIs não estejam apenas nos convidando a olhar para o céu. Talvez estejam nos convidando a olhar para dentro.

É essa a essência do significado espiritual dos OVNIs na leitura que ofereço: um espelho do nível de consciência a partir do qual observamos a realidade.

Você não precisa ter uma resposta definitiva sobre o fenômeno para cuidar da sua experiência interna. O medo pode ser acolhido, a curiosidade pode ser saudável, e o silêncio costuma revelar mais do que qualquer manchete.

FAQ

FAQ

Qual é o significado espiritual dos OVNIs?

Não existe uma resposta única. Na leitura espiritual que proponho como terapeuta, os OVNIs funcionam menos como prova de naves e mais como um espelho. Eles convidam a refletir sobre a sensação de separação entre nós e o desconhecido. Por esse ângulo, o significado tende a se ligar à consciência e ao nível de percepção a partir do qual observamos a realidade, e não apenas a um objeto no céu.

O que é o movimento de Disclosure?

É o esforço global, envolvendo civis, pesquisadores e setores governamentais, para que informações sigilosas sobre fenômenos aéreos não identificados se tornem públicas. Em 2026, esse movimento ganhou um marco com a liberação de arquivos pelo sistema PURSUE, nos Estados Unidos, reunindo documentos, fotos e vídeos de casos históricos e recentes. Na leitura espiritual que proponho, o disclosure também tem uma dimensão interna: ele revela os limites da nossa consciência diante do desconhecido e convida cada pessoa a observar as próprias reações.

O que se sabe sobre o avistamento de OVNI no Paraná?

No fim de maio de 2026, o influenciador Mayk Leão registrou luzes sobre uma área de mata em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A Força Aérea Brasileira informou que os radares de defesa aérea não identificaram objetos na região naquele dia. Pesquisadores que analisam as imagens não encontraram indícios iniciais de manipulação, e a hipótese principal no momento é a de um UAP, ou seja, um fenômeno ainda sem explicação conclusiva. Vale lembrar que essa classificação não confirma origem extraterrestre.

Como a multidimensionalidade se conecta com este tema?

A visão multidimensional sugere que parte desses fenômenos pode ser interação entre dimensões ou estados de consciência que “vazam” para a nossa percepção física 3D. Na Terapia Vibracional, trabalho com a ideia de que o ser humano se entrelaça a diferentes dimensões e realidades, e que o contato com campos sutis acontece principalmente por vias internas, como a intuição, os sonhos e a percepção expandida. Por isso, a pergunta mais fértil tende a ser sobre o nível de consciência de quem observa, e não apenas sobre o que está sendo observado.

O que fazer se o assunto me causar ansiedade?

Comece observando o quanto você se expõe a notícias e teorias sobre o tema. Prefira fontes que tratem o assunto com seriedade e foco no autoconhecimento, evitando narrativas baseadas apenas no medo ou no alarmismo. Se a ansiedade aumentar, reduzir o ritmo de consumo e dar espaço ao silêncio costuma trazer alívio, junto com práticas simples de respiração e meditação. E, se o desconforto persistir, conversar com um terapeuta pode oferecer um cuidado mais individual.

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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