Por que você se apaixona sempre pelo mesmo tipo de pessoa?

Você já percebeu que costuma se interessar sempre pelo mesmo tipo de pessoa? A Numerologia sugere que existe um padrão de pessoa que você atrai, e ele pode ser identificado a partir do seu nome de nascimento.

Esse padrão aparece no chamado Número de Impressão, um dos elementos analisados no Mapa do Amor. Ao conhecê-lo, você entende melhor as características que se repetem nas suas relações.

Mais do que curiosidade, essa informação indica caminhos práticos. Com ela, você consegue reconhecer comportamentos que se repetem e agir para construir relacionamentos mais satisfatórios.

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O que é o Número de Impressão

O Número de Impressão é calculado a partir do seu nome completo de nascimento, exatamente como está na certidão. Ele faz parte da análise numerológica da vida amorosa e revela a imagem que você projeta nas relações.

Segundo a Numerologia, essa imagem funciona como um ímã. Ela tende a atrair perfis específicos de pessoas, com características que se repetem de relacionamento em relacionamento.

Por isso, o Número de Impressão ajuda a responder uma pergunta comum: por que eu me apaixono sempre pelo mesmo tipo de pessoa? A resposta sugere padrões que, uma vez reconhecidos, podem ser trabalhados.

Quem deseja ir além do amor pode explorar o perfil completo no Mapa Numerológico.

Como descobrir o padrão de pessoa que você atrai

Para fazer esse mergulho de autoconhecimento, você precisa do seu Número de Impressão. O passo a passo é simples e leva poucos minutos.

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O padrão de pessoa que você atrai

Um detalhe importante: o padrão costuma se manifestar em dois extremos. Você pode atrair pessoas com excesso de uma característica ou com a ausência dela.

Número de Impressão 1

Você tende a atrair pessoas muito egoístas e autoritárias. No outro extremo, pode se envolver com pessoas indecisas e sem iniciativa.

Dica: busque ser uma pessoa mais assertiva, autoconfiante e firme em suas decisões. Quando você assume o próprio protagonismo, deixa de depender da força ou da fraqueza do outro.

Número de Impressão 2

Você tende a atrair pessoas muito tímidas e retraídas. No outro extremo, pode se envolver com pessoas exibicionistas e carentes de atenção.

Dica: desenvolva a sua própria expressividade e incentive seu par a confiar mais em si e nas próprias ideias. O equilíbrio entre ouvir e se posicionar tende a transformar a relação.

Número de Impressão 3

Você tende a atrair pessoas que, assim como você, gostam de se expressar e de estar em grupos sociais. A conexão costuma ser divertida, mas pode faltar profundidade.

Dica: aprenda a lidar com o silêncio e a prestar atenção à sua sabedoria interna. Momentos de introspecção a dois sugerem um novo nível de intimidade.

Número de Impressão 4

Você tende a atrair pessoas instáveis, com dificuldade de lidar com as questões financeiras. No outro extremo, pode se relacionar com pessoas excessivamente preocupadas com alimentação, estética, dinheiro ou trabalho.

Dica: valorize a disciplina e aprenda também a cumprir os seus próprios planos. A organização que você espera do outro começa na sua rotina.

Número de Impressão 5

Você tende a atrair pessoas com forte necessidade de liberdade, que detestam rotina e formalidade. No outro extremo, pode se envolver com pessoas que odeiam viajar ou sair do habitual.

Dica: abra-se ao novo e às surpresas. Assim, você poderá crescer junto com o seu par, sem que a liberdade de um ameace a segurança do outro.

Número de Impressão 6

Você tende a atrair pessoas que não têm boa convivência com a família e que apresentam dificuldade de fazer amizades. No outro extremo, pode sentir atração por quem se sacrifica para evitar atritos, especialmente em casa.

Dica: saiba tanto oferecer colo quanto receber apoio e segurança emocional dos seus familiares. Cuidar não precisa virar sobrecarga.

Número de Impressão 7

Você tende a atrair pessoas com muito medo de serem incompreendidas ou traídas e que, por isso, preferem se isolar. No outro extremo, pode atrair alguém que impõe seus conhecimentos.

Dica: aprenda a expressar o que sabe e o que sente. A vulnerabilidade compartilhada sugere o caminho para vencer as barreiras no amor.

Número de Impressão 8

Você tende a atrair pessoas muito submissas e facilmente dominadas. No outro extremo, pode se relacionar repetidamente com pessoas muito materialistas.

Dica: reconheça que você almeja o sucesso, e que merece alcançá-lo, respeitando ao mesmo tempo o crescimento do seu par. Poder e parceria podem caminhar juntos.

Número de Impressão 9

Você tende a atrair pessoas com dificuldade de lutar pelas próprias metas e que se sacrificam em prol do outro. No outro extremo, pode se envolver com pessoas muito egoístas e individualistas.

Dica: encare primeiro as suas próprias limitações, tornando-se exemplo de superação e inspiração para o seu par. Doação saudável começa pelo cuidado consigo.

Como usar essa informação a seu favor

Identificar o padrão de pessoa que você atrai é o primeiro passo. O segundo é observar como esse padrão aparece na prática: nas escolhas, nas brigas recorrentes e até no tipo de pessoa que desperta o seu interesse.

A Numerologia sugere que esses padrões não são sentenças. Eles funcionam como pontos de atenção, indicando onde está o seu principal aprendizado afetivo.

Conclusão

O padrão de pessoa que você atrai não é coincidência nem azar no amor. Segundo a Numerologia, ele está ligado ao seu Número de Impressão, calculado a partir do seu nome de nascimento.

Ao conhecer esse padrão, você passa a reconhecer comportamentos repetitivos e ganha clareza sobre o que precisa desenvolver. A escolha de repetir ou transformar a história continua sendo sua.

Comece agora: descubra o seu Número de Impressão na versão Mini do Mapa do Amor e releia a dica do seu número sempre que sentir que o padrão está se repetindo.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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