Descubra a carta de Tarot pra cada signo em junho e o conselho que ela traz

As previsões do mês trazem uma das cartas mais temidas do Tarot: A Torre. Ela sinaliza imprevistos e a necessidade de se preparar para mudanças que podem surgir sem aviso. No Café Tarot, novo programa do Personare no YouTube, fiz a tiragem ao vivo de uma carta de Tarot para cada signo em junho.

A Torre funciona como um alerta: o que puder ser organizado e prevenido com antecedência tende a suavizar os impactos desse trânsito mais intenso. É um mês para redobrar o cuidado com gastos, manter reservas e evitar decisões impulsivas.

A leitura por signo serve como bússola: cada arcano dialoga com essa regência maior e aponta a postura mais sábia para você neste mês.

Quer receber as previsões e informações do Tarot direto no celular? Entre no nosso grupo de WhatsApp de Tarot e acompanhe os conteúdos do Café Tarot, sorteios mensais e os meus comentários sobre as cartas do mês.

Como o Tarot ajuda a guiar seu mês

Aqui no Personare você encontra previsões coletivas, como as previsões mensais do Tarot e o Horóscopo por signo. Elas funcionam como uma tendência para o coletivo, um pano de fundo que contextualiza a energia do mês para todos.

Já um jogo pessoal, como o Tarot Mensal que criei para o Personare, é muito mais profundo. Ele sorteia três cartas exclusivas para você, formando uma afirmação poderosa, praticamente um mantra, que pode ser usado durante os 30 dias seguintes.

Assim como o Horóscopo Personalizado, que vai muito além do signo e leva em conta seu Mapa inteiro.

O ideal é usar as duas leituras em conjunto. As previsões gerais desenham o contexto, e o jogo e previsões pessoais apontam o foco, em detalhes, com conselhos bem direcionados.

Tarot de Junho 2026 por Signo: Sol e Ascendente

A análise abaixo vale para o Sol e para o Ascendente. Quem tem Sol em Áries e Ascendente em Câncer, por exemplo, deve ler as duas previsões com atenção, porque uma carta fala da essência e a outra do trajeto.

Veja em vídeo:

Áries

Carta do mês: Cavaleiro de Copas

O Tarot de junho pede que o signo de Áries exercite algo que nem sempre é natural para esse signo: a diplomacia. O Cavaleiro de Copas é a carta da comunicação efetiva e estratégica, daquele que sabe escolher as palavras certas para conquistar o que deseja.

Em vez de ir direto ao ponto com a energia impulsiva característica de Áries, o mês tende a favorecer quem souber “ir pelas beiradas”, dosando o tom e construindo pontes em vez de derrubar portas.

No amor, saber galantear, demonstrar sentimentos e usar as palavras como ferramenta de aproximação pode fazer diferença tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem busca novas conexões.

Conselho do mês: saber usar as palavras com intenção bem alinhada. Às vezes, ficar quieto um momento é tão estratégico quanto falar. Dose a intensidade e conquiste pelo tom, não pela força.

Touro

Carta do mês: Rainha de Ouros

Junho chega para Touro com a Rainha de Ouros, a carta do zelo e do cuidado verdadeiro. Casa, trabalho, saúde física, beleza e apresentação pessoal tendem a pedir atenção redobrada neste mês.

Essa carta também traz à tona questões com figuras maternas ou mulheres importantes na vida do taurino e da taurina. Pode ser um momento de celebrar essas pessoas ou de resolver pendências que precisam ser encaradas. Como Touro é signo de Terra e Ouros é o naipe da Terra, o reforço na questão financeira fica evidente: junho pede economia e contenção.

O recado é curtir aquilo que você já tem em vez de ficar pensando apenas no que ainda falta. Leia os livros que já comprou, reinvente o guarda-roupa que já existe, otimize os espaços que já tem.

Conselho do mês: feche algumas torneiras. Cuide do que você já conquistou antes de sair em busca de mais. Qualquer economia agora pode fazer diferença lá na frente.

Gêmeos

Carta do mês: Valete de Paus

O Valete de Paus é a carta do começo, da faísca inicial que pode se transformar em algo maior. Esse é um arcano de comunicação e de ação: espere mensagens e também mande mensagens. Propostas, respostas e contatos importantes tendem a circular em junho.

Num nível mais profundo, o Valete pede que Gêmeos tire as ideias do papel. Tem coisa atrasada? Projeto esquecido que precisa ser retomado? Pega de volta, pede desculpa pela demora e faz. A chave é a autodisciplina: uma pendência de cada vez, sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo.

Pense num palito de fósforo: parece simples e pequeno, mas quando aceso, ilumina o ambiente. Para Gêmeos, aparecer é fundamental. Mostrar-se, fazer o primeiro movimento, acender a própria chama.

Conselho do mês: vá com calma, mas vá. Uma coisa de cada vez. Não deixe as ideias só no plano mental: pegue o mais urgente, resolva e passe para o próximo.

Câncer

Carta do mês: A Temperança

Primeiro Arcano Maior que sai na tiragem, A Temperança pede paciência de verdade. A imagem da carta funciona como a de alguém que tempera as águas: nem fervendo (queimando tudo ao redor), nem congelando (deixando tudo insensível). O equilíbrio está em encontrar a temperatura certa para cada situação.

Junho tende a exigir que Câncer se adeque a ritmos que não são os seus. Há coisas que dependem de outras pessoas, de prazos alheios, de circunstâncias que não podem ser apressadas. As coisas não vão ser rápidas neste mês, e aceitar isso é o primeiro passo para atravessar o período com mais tranquilidade.

A Temperança também é uma carta espiritualizada. Tirar alguns momentos para meditar, fazer uma oração, comer com mais calma: tudo o que for feito mais lentamente tende a ser sentido com mais verdade.

Conselho do mês: tempere suas águas internas. Dose o que você fala, o quanto espera e como cobra. Nem tudo vai acontecer no seu ritmo, e tudo bem.

Leão

Carta do mês: O Louco

A carta de Tarot de junho do signo de Leão é O Louco, sugerindo imprevistos, liberdade intensa e rompantes de toda ordem.

O momento pode despertar vontades como jogar tudo para o alto, sair de um trabalho, terminar ou mergulhar de cabeça em um relacionamento. Tudo o que for ousado e fora do convencional tende a se apresentar.

O Louco é um cheque em branco: você pode colocar nele o valor que quiser, mas depois será preciso arcar com a conta. A liberdade para fazer existe, porém há sempre um preço mais adiante.

Rompantes de gastos, declarações precipitadas, excesso de confiança sem planejamento prévio são os principais pontos de atenção. O Louco vai até a beira do penhasco, mas há um cachorrinho atrás dele que funciona como a voz da consciência dizendo: “calma, você pode estar indo longe demais”.

Permita-se, sim, mas organize a viagem, calcule o gasto, meça o passo. Ir com sede ao pote sem nenhum preparo tende a ser perigoso para Leão em junho.

Conselho do mês: permita-se, mas planeje. O Louco convida à ousadia, não à imprudência. Ouça a voz da consciência antes de cada rompante.

Virgem

Carta do mês: A Força

A Força mostra uma donzela abrindo a boca de um leão com naturalidade e delicadeza: até o impossível pode ser domado com técnica, estratégia e meticulosidade.

Para Virgem, que já possui essas qualidades naturalmente, junho funciona como uma confirmação. O Tarot nem sempre traz uma mensagem inédita: às vezes, ele confirma o que você já faz e sinaliza que deve continuar.

O mês pede que Virgem pegue o mais difícil primeiro e resolva. Cada postura, cada palavra precisam de meticulosidade. É uma carta que pede cabeça estratégica e organização em cada detalhe.

A Força também fala de sensualidade e de cuidado com o corpo. Junho tende a favorecer investimentos na aparência, na saúde e no bem-estar. A pergunta que essa carta propõe é: como você está dentro do seu próprio corpo? Como se apresenta diante do espelho e do mundo?

Conselho do mês: pegue o mais difícil primeiro, encare com técnica e delicadeza. Use seus talentos naturais de organização e leve tudo a um patamar maior.

Libra

Carta do mês: Três de Espadas

Primeira carta de Espadas da tiragem, o Três de Espadas fala de questões que não foram trabalhadas e que vão se transformando em feridas cada vez maiores. São pensamentos que migram para o coração, mágoas que se acumulam, coisas que ficaram atravessadas e nunca foram resolvidas de verdade.

O Tarot de junho pede queo signo de Libra encare essas feridas com honestidade. É importante distinguir o que é realmente uma ofensa grave e o que é melindre. Rancores, arrependimentos e ressentimentos podem estar consumindo tempo, energia e saúde desnecessariamente.

Se tem algo entalado, fale: traga foco, diga “não gostei deste ponto” e encerre ali, sem transformar a questão em bola de neve.

Atenção também às armadilhas da comunicação digital: mensagens lidas de forma atravessada, conversas mal resolvidas por texto, interpretações apressadas. Se for preciso resolver algo, busque uma conversa direta.

Conselho do mês: se tem algo entalado, fale. Traga foco no ponto exato. E avalie com cuidado o que é ferida real e o que é interpretação apressada.

Escorpião

Carta do mês: O Imperador

O Imperador pede ordem, organização e postura racional. É o momento de sentar, pagar as contas, quitar pendências e colocar a casa em ordem. Para Escorpião, que pode ser um mar de intensidades, junho exige que tudo isso seja bem conduzido.

Esse arcano também traz uma lição importante: saber ouvir. O Imperador sentado em seu trono está ali para ouvir o que o outro tem a dizer.

Para quem às vezes tende a querer ter razão a qualquer custo, junho pede escuta. Ouvir sem interromper, sem contra-atacar, pode ser decisivo para a evolução pessoal.

Na questão financeira, o recado se alinha com a energia da Torre como Arcano do Mês: enxugar gastos, gerenciar o dinheiro com rigor, manter uma postura mais racional do que emocional. A palavra de ordem é, literalmente, ordem.

Conselho do mês: coloque tudo em ordem. Organize finanças, trabalho, relações. Sente e ouça antes de agir.

Sagitário

Carta do mês: Sete de Copas

O Sete de Copas chega com um alerta claro: cuidado com as expectativas muito altas. Nem tudo que reluz é ouro. Quando a realidade se revela diferente do imaginado, a frustração de Sagitário pode ser grande. Olhe para as coisas pelo prisma da realidade, não pelas lentes coloridas da expectativa.

Isso vale especialmente para o campo afetivo: junho não tende a ser um mar de rosas nessa área. Muita coisa pode parecer maravilhosa à primeira vista, mas boa parte é miragem.

Por outro lado, a carta do Tarot de junho para o seu signo também é de arte, beleza e estímulos criativos. Favorece hobbies, mudanças na estética pessoal, cinema, teatro, leitura. Para o tédio crônico que Sagitário às vezes sente, trazer novidade e beleza para o cotidiano é uma forma saudável de canalizar essa energia.

Conselho do mês: expectativas bem dosadas, especialmente no amor. Não confie em miragens. Mas aproveite a energia criativa: mude algo na imagem, explore a arte, traga novidade para o dia a dia.

Capricórnio

Carta do mês: Rei de Copas

O Rei de Copas fala de maturidade emocional e comunicação afetiva bem resolvida. Para um signo de Terra receber uma carta de Água, o recado é: deixe as emoções terem espaço. Declare sentimentos quando necessário, seja claro sobre o que quer e com quem quer estar.

O Rei de Copas não tem problema em reconhecer que errou. Ele tem maturidade suficiente para dizer “fui invasivo, fui infantil, fui relapso” e perguntar “como eu melhoro isso?”.

Não existe disputa a ser vencida: essa é uma conversa consigo mesmo e com as pessoas importantes da sua vida. Às vezes é uma postura muito enrijecida que impede a resolução, e o mês pede que Capricórnio solte essa rigidez.

O Rei de Copas também é uma das cartas mais prósperas do Tarot, rodeado de peixes. Junho pede boa administração dos ganhos e atenção para que nada falte por falta de planejamento.

Conselho do mês: seja claro com o que sente. Declare o que precisa ser declarado, reconheça onde errou e não transforme relações em disputa. Gerencie bem o que você tem, e não vai faltar.

Aquário

Carta do mês: Cavaleiro de Paus

O Tarot de junho traz o Cavaleiro de Paus para o signo de Aquário: movimento, disciplina e propósito bem direcionados. Essa energia combina com Aquário, que já costuma ir na contramão do mundo, mas aqui o convite é ir na direção daquilo que realmente precisa ser feito. Saber de onde está partindo e onde quer chegar é imprescindível.

O Cavaleiro de Paus é o esportista do Tarot, a carta com a saúde mais vigorosa de todo o baralho.

Para Aquário, junho favorece fortemente o movimento físico: academia, esporte, caminhada, corrida, qualquer atividade que coloque o corpo em ação e dê vazão às tensões acumuladas. O antídoto para a mente acelerada tende a ser justamente o suor e a descarga de energia através do corpo.

Outra face dessa carta é a autoimagem. O Cavaleiro de Paus aposta na própria aparência, em como é visto pelo mundo. Se há algo que não está funcionando nessa área, junho é o momento de mudar, trocar de pele, ampliar horizontes.

Conselho do mês: coloque-se em movimento. Sua, corra, jogue, faça qualquer coisa que tire a energia do mental e leve para o corpo. Cuide da autoimagem e amplie horizontes com disciplina.

Peixes

Carta do mês: Ás de Copas

O Ás de Copas é a carta dos começos emocionais, de uma fonte que começa a jorrar. Tudo o que for ligado a beleza, arte, novos sentimentos, desejos novos e projetos inéditos tende a ganhar força em junho.

O Ás é sempre a raiz do elemento, e aqui temos a raiz da Água: um broto, uma nascente de onde tudo parte.

Para o pisciano e a pisciana, é importante não desistir de conversas difíceis, da terapia ou de processos emocionais que pedem profundidade. Junho é para tratar questões emocionais a fundo. O Ás de Copas deixa o coração aberto no sentido de atento ao que precisa ser encarado.

A parte criativa é extremamente favorável: ideias que surgem no banho, versos que aparecem de repente, sonhos que trazem mensagens. Anote tudo imediatamente, porque se você perder um verso que veio no chuveiro, ele não volta mais.

É também uma carta de gentileza: demonstrar carinho e agradar sem precisar de um motivo racional para isso.

Conselho do mês: deixe a fonte jorrar. Anote as ideias que vierem, mergulhe nos processos emocionais que pedem atenção e não fuja das conversas necessárias. Mas dose o drama: nem tudo que emociona merece roubar seu foco.

Conclusão

O Tarot de Junho 2026 por Signo aponta um mês de rupturas, reconstruções e escolhas que precisam de firmeza. A Torre pede atenção aos imprevistos, mas também abre espaço para que aquilo que já não se sustenta caia de vez e dê lugar ao novo.

Cada carta sorteada é um conselho prático. Áries conquista pela diplomacia, Touro cuida do que já tem, Gêmeos tira as ideias do papel, Câncer exercita a paciência, Leão se permite com planejamento, Virgem usa a meticulosidade a seu favor.

Libra resolve o que está entalado, Escorpião coloca a casa em ordem, Sagitário dose as expectativas, Capricórnio declara o que sente, Aquário se coloca em movimento e Peixes abre a torneira emocional.

O Tarot é um GPS, não uma sentença. Use as cartas para escolher melhor, e em julho a gente se vê de novo no Café Tarot com a leitura do próximo mês. Confie no seu caminho!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

O post Descubra a carta de Tarot pra cada signo em junho e o conselho que ela traz apareceu primeiro em Personare.