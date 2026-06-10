Sala pronta para a Copa: o que o Feng Shui sugere para os dias de jogo

A sala costuma ser o ponto de encontro da casa para assistir aos jogos da Seleção Brasileira. Por isso, o Feng Shui pode ser um grande aliado na hora de preparar esse ambiente para receber amigos e família com mais harmonia durante a Copa do Mundo.

A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho, e o Brasil estreia no dia 13. Como os jogos costumam gerar alegria, mas também ansiedade e nervosismo, organizar e decorar a sala ajuda a ativar a energia vital, o chi, equilibrando as energias do ambiente.

A seguir, você confere 5 dicas práticas para aplicar em casa.

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Como aplicar o Feng Shui para a Copa do Mundo na sala

Separamos 5 dicas para buscar mais equilíbrio e menos ansiedade nos jogos da Copa. Você pode usar as que achar mais viáveis e que fizerem sentido para a sua casa. Acima de tudo, aproveite para festejar e vibrar positivamente com muita alegria no coração!

1. Disposição da sala

No período dos jogos, o centro da atenção da sala é a TV ou o telão. Então, vale posicionar sofás, poltronas, cadeiras e pufes em formato de “U” (ferradura) ao redor da tela.

Esse desenho tende a facilitar a conversa entre as pessoas e a circulação do chi. Lembre-se apenas de deixar espaço livre para todo mundo transitar com conforto.

2. Cores

As cores da bandeira do Brasil podem e devem aparecer na decoração. Use verde, amarelo e azul em capas de almofadas, mantas, tapetes, toalhas, guardanapos e outros objetos, como copos, pratos, bandejas e pote de pipoca.

Além de remeter à Seleção, cada cor sugere uma energia diferente. O verde tende a renovar as energias e transmitir equilíbrio, bem-estar e esperança.

Já o amarelo alegra o ambiente e estimula o diálogo e a concentração. Por fim, o azul indica tranquilidade, deixando a energia mais suave.

3. Decoração

Como a Copa do Mundo 2026 reúne 48 seleções pela primeira vez, vale incluir na decoração uma homenagem a todos os países. Você pode usar um mapa-múndi, um globo terrestre ou as bandeiras das seleções participantes.

Perto dessa decoração, coloque um tecido branco, como uma bandeira, ou algum objeto branco. No Feng Shui, o branco simboliza paz e harmonia, um bom desejo para um torneio que acontece em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

4. Aromas

Incensos ou óleos essenciais em difusores são indicados para remover energias densas e harmonizar o ambiente. Entenda como funciona a Aromaterapia e prefira incensos mais naturais e artesanais.

Dicas de aromas para os dias de jogo:

Para acalmar, use camomila

Para limpar as negatividades, use eucalipto

Para alegrar, use alecrim

Se optar pelo óleo essencial, a sugestão é usar de 3 a 6 gotas no difusor elétrico ou apostar em sprays de ambiente com esses aromas:

Óleo essencial de lavanda para relaxar

para relaxar Óleo de laranja doce para alegrar e acalmar

para alegrar e acalmar Óleo essencial de canela para promover sociabilidade e prosperidade

5. Plantas e flores

As plantas e flores naturais são essenciais para deixar o clima mais leve e purificar o ar. Para escolher as espécies ideais, leia o guia de plantas para dentro de casa.

Na Copa, você pode fazer um arranjo com flores coloridas, como as flores-do-campo, ou um arranjo com flores brancas. Elas podem ser misturadas com ramos de arruda (proteção), manjericão (afeto), alecrim (alegria) e eucalipto (purificação).

As flores brancas simbolizam paz, enquanto as coloridas tendem a sintonizar as diferentes energias das pessoas. Caso prefira plantas, as mais recomendadas para os dias de jogos são Lírio da Paz, vaso de 7 ervas, pimenteira e arruda.

Conclusão

O Feng Shui para a Copa do Mundo é um convite para olhar com carinho para o espaço onde você vai torcer. Pequenos ajustes na disposição dos móveis, nas cores, nos aromas e nas plantas tendem a deixar o ambiente mais acolhedor e equilibrado.

Lembre-se de que as dicas são sugestões, e não regras. Escolha o que faz sentido para a sua casa e para a sua rotina, e aproveite cada jogo da Seleção com leveza e alegria.

Perguntas frequentes sobre Feng Shui para a Copa do Mundo

O que é Feng Shui e como aplicar na Copa do Mundo?

O Feng Shui é uma prática milenar chinesa que estuda a relação entre as pessoas e os ambientes. Durante a Copa do Mundo, ele pode ser aplicado na sala com ajustes na disposição dos móveis, nas cores, nos aromas e nas plantas. O objetivo é favorecer a circulação da energia vital, o chi, criando um clima mais harmonioso para assistir aos jogos.

Quais cores usar na decoração da sala para os jogos do Brasil?

As cores da bandeira são as mais indicadas. O verde sugere renovação, equilíbrio e esperança. O amarelo tende a alegrar o ambiente e estimular o diálogo. Já o azul indica tranquilidade e suavidade. Elas podem aparecer em almofadas, mantas, tapetes, toalhas e utensílios usados durante as partidas.

Quais plantas são indicadas para os dias de jogos?

As mais recomendadas são Lírio da Paz, vaso de 7 ervas, pimenteira e arruda. Também é possível montar arranjos de flores brancas, que simbolizam paz, com ramos de arruda, manjericão, alecrim e eucalipto. Flores coloridas, como as flores-do-campo, tendem a sintonizar as energias das pessoas presentes.

Como diminuir a ansiedade durante os jogos da Copa?

Os aromas são bons aliados. A camomila e o óleo essencial de lavanda são indicados para acalmar, enquanto o eucalipto sugere limpeza das energias densas. Outra dica é manter a sala organizada e com espaço livre para circulação, o que tende a deixar o ambiente mais leve nos momentos de tensão.

Quando começa a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho, com jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos, e depois enfrenta Haiti e Escócia na fase de grupos. A final está marcada para 19 de julho, na região de Nova York.

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Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com

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