Calculadora de Compatibilidade Amorosa: descubra se vocês combinam

Quer saber se você e o seu amor combinam de verdade? A Calculadora de Compatibilidade Amorosa do Personare usa a Sinastria Amorosa para comparar os dois Mapas Astrais e mostrar como vocês se conectam no afeto, na comunicação e no desejo.

SPOILER: Faça o teste de compatibilidade aqui

Em vez de olhar só o signo solar, a verdadeira compatibilidade astrológica observa como planetas como Vênus, Marte, Mercúrio e a Lua conversam entre si. O resultado mostra tendências de afinidade, comunicação e química emocional do casal.

Principais pontos:

A Sinastria compara os dois Mapas Astrais, não apenas os signos solares.

compara os dois Mapas Astrais, não apenas os signos solares. Vênus, Marte, Mercúrio e a Lua revelam afeto, desejo, diálogo e conexão emocional.

A Calculadora de Compatibilidade Amorosa aponta tendências de harmonia e de desafio, e não uma sentença.

aponta tendências de harmonia e de desafio, e não uma sentença. Funciona tanto para casais antigos quanto para quem está começando a conhecer alguém.

O que é a Calculadora de Compatibilidade Amorosa?

A base da Calculadora de Compatibilidade Amorosa é a Sinastria. Como explica o astrólogo Alexey Dodsworth, a ainastria não é uma “sentença”, e sim um mapa de interações.

Na prática, sobrepomos o mapa de uma pessoa ao da outra. Isso permite que um astrólogo ou uma ferramenta de compatibilidade amorosa analise como os posicionamentos conversam entre si.

Diferente de horóscopos genéricos, a Sinastria leva em conta:

Mercúrio: como o casal conversa e se entende no dia a dia

como o casal conversa e se entende no dia a dia Vênus: a forma de demonstrar afeto e o que cada pessoa valoriza no amor

a forma de demonstrar afeto e o que cada pessoa valoriza no amor Lua: a conexão emocional e a sensação de sentir-se em casa

a conexão emocional e a sensação de sentir-se em casa Marte: o desejo, a paixão e o jeito de lidar com conflitos

2026 tende a ser um ano em que muita gente olha para a vida a dois com mais atenção. O céu do ano traz um clima voltado para vínculos: os eclipses se distribuem pelo eixo das relações e a conjunção de Saturno com Netuno em Áries pode indicar ciclos mais sérios e definidores nos relacionamentos.

Por isso, comparar os mapas pela sinastria pode ajudar a entender melhor o terreno antes de decisões importantes, como assumir um compromisso ou morar junto.

Leia também: Como ser mais feliz no amor?

Como usar a calculadora de compatibilidade amorosa

Para obter um resultado preciso na sua análise de compatibilidade, siga este roteiro:

Acesse a Sinastria Amorosa do Personare: clique aqui para acessar a ferramenta de Sinastria do Personare. Nela, você confere uma versão gratuita mais resumida ou a versão completa, que é paga. Forneça as informações de nascimento: insira a data, a hora exata e o local de nascimento de você e do seu par. Quanto mais precisas as informações, mais detalhada tende a ser a análise. Gere o Mapa de Sinastria: a ferramenta gera automaticamente a sinastria e o que significam as interações planetárias entre vocês. Receba a análise: depois de gerar o mapa, você tem acesso a uma leitura personalizada sobre como os planetas se conectam, destacando áreas de harmonia e de desafio. A análise indica como vocês se comunicam, se conectam emocionalmente e quais áreas podem pedir mais atenção. Explore a Sinastria: a partir dos resultados, você pode explorar caminhos para melhorar a comunicação, fortalecer a intimidade e lidar com possíveis conflitos.

Benefícios de analisar a compatibilidade astrológica

Usar a calculadora de compatibilidade amorosa traz vantagens que vão além da curiosidade:

Compreensão profunda: ajuda a entender melhor a personalidade, os valores e as necessidades emocionais da sua parceria.

ajuda a entender melhor a personalidade, os valores e as necessidades emocionais da sua parceria. Pontos fortes e desafios: aponta as áreas de afinidade e as que podem trazer desafios, ajudando o casal a se preparar de forma proativa.

aponta as áreas de afinidade e as que podem trazer desafios, ajudando o casal a se preparar de forma proativa. Comunicação e intimidade: ao entender as energias astrológicas em jogo, os parceiros podem aprimorar o diálogo, a intimidade e o vínculo.

ao entender as energias astrológicas em jogo, os parceiros podem aprimorar o diálogo, a intimidade e o vínculo. Relação mais consciente: o estudo apoia a construção de um vínculo mais profundo, com uma visão realista das dinâmicas da relação.

Tem dúvidas sobre o amor? Pergunte ao Tarot!

O que a Sinastria Amorosa não faz?

Vale alinhar expectativas. A calculadora não prevê se o relacionamento vai durar para sempre.

Como os astros indicam tendências, a Sinastria revela a “matéria-prima” da relação. O que vocês constroem com essa matéria-prima depende do amadurecimento e das escolhas do dia a dia.

Mesmo uma combinação desafiadora pode prosperar quando há consciência e disposição para crescer.

FAQ: perguntas frequentes sobre compatibilidade amorosa

O que é a Sinastria Amorosa? É o estudo da Astrologia que analisa um relacionamento entre duas pessoas pela comparação do Mapa Astral de cada uma. Quando alguém nasce, cada planeta ocupa uma posição específica, ligada ao seu modo de amar e se relacionar.

Qual planeta mais importa na compatibilidade amorosa? Não existe um único planeta decisivo. Vênus mostra como cada pessoa ama, Marte fala do desejo e da paixão, a Lua revela a conexão emocional e Mercúrio indica o entendimento no diálogo. A Sinastria observa como todos eles conversam entre si.

Dois signos iguais combinam no amor? Depende de todo o Mapa. Ter o mesmo signo solar pode trazer afinidade de essência, mas, se as Luas ou as Vênus forem incompatíveis, o casal pode encontrar dificuldades emocionais. Para uma análise básica, veja aqui quais signos combinam.

A calculadora funciona para novos relacionamentos? Sim. Ela tende a ser útil para quem está começando a conhecer alguém, porque antecipa comportamentos e necessidades que poderiam demorar meses para aparecer.

O que fazer se a compatibilidade for baixa? Não desanime. A “baixa compatibilidade” muitas vezes aponta para um relacionamento de grande aprendizado e crescimento. A ideia é usar as informações para mediar os pontos de atrito.

Por que fazer a minha Sinastria Amorosa? Acreditamos que o primeiro passo em direção à felicidade está no autoconhecimento. Um bom relacionamento também depende de entender as necessidades e o ritmo da outra pessoa, minimizando conflitos desnecessários.

Como fazer minha Sinastria Amorosa? Com a data, a hora e o local de nascimento de ambas as partes, basta inserir os dados na ferramenta do Personare. Com a hora cadastrada, a análise fica ainda mais completa.

A Sinastria Amorosa é só para casais? Sim. Para um estudo eficiente, as duas partes precisam estar vivenciando, ou ao menos já ter vivenciado, uma relação amorosa.

Como recebo e posso imprimir minha análise? A entrega é feita por e-mail, com link de acesso para leitura no site. Para imprimir, com a página da análise aberta, clique em “visualizar impressão” no canto superior direito e siga as instruções do seu navegador.

A Sinastria Amorosa tem data de validade? Não. A Sinastria entre duas pessoas não muda com o tempo, já que o posicionamento dos astros no momento do nascimento é fixo. É um conhecimento permanente para a vida do casal.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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