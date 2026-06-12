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Disclosure, OVNIs e Multidimensionalidade: e se tudo depender do ponto de percepção?

Disclosure, OVNIs e Multidimensionalidade: e se tudo depender do ponto de percepção?
Disclosure, OVNIs e Multidimensionalidade: e se tudo depender do ponto de percepção? -

Nos últimos anos, o tema dos OVNIs voltou ao centro das mídias e das narrativas coletivas, e a busca pelo significado espiritual dos OVNIs cresceu junto. O movimento de disclosure (revelação) alimenta a sensação de que algo profundo está sendo entregue à humanidade.

Com a recente liberação de arquivos pelo sistema PURSUE e os novos relatórios do AARO em 2026, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou novos arquivos com centenas de relatos de orbes, discos e luzes.

Por aqui, o avistamento registrado em Campo Largo, no Paraná, viralizou, e novos relatos de luzes no céu surgiram em cidades como Anápolis, em Goiás. E, junto com a curiosidade, veio também o medo.

Como terapeuta vibracional e cocriadora do Sistema Arcturus, deixo aqui a minha visão: não como uma afirmação externa sobre quem ocupa o céu, mas como um convite para olhar o fenômeno por um ângulo interno.

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O que significa um OVNI ou UAP?

OVNI é a sigla para Objeto Voador Não Identificado. O termo descreve qualquer objeto ou luz vista no céu que o observador não consegue identificar com os recursos disponíveis no momento. Ou seja, a sigla aponta apenas a falta de identificação, sem dizer nada sobre a origem.

Hoje, governos e órgãos oficiais (como o AARO, ligado ao Departamento de Defesa) utilizam o termo Fenômeno Anômalo Não Identificado (UAP, na sigla em inglês).

Um UAP é uma detecção no céu, no mar, no espaço ou em terra que não pode ser atribuída a fontes conhecidas.

Imagens provavelmente obtidas por um sensor infravermelho a bordo de uma plataforma militar dos Estados Unidos. Um usuário enviou este vídeo para uma rede sigilosa em junho de 2024 — Foto: Departamento de Guerra dos EUA

A maioria dos avistamentos costuma ter explicações comuns, como aeronaves, balões e drones. Apenas uma pequena parte segue sem resposta clara.

E a classificação oficial de “não identificado” não significa necessariamente a presença de vida extraterrestre física, mas sim que a origem permanece um mistério para os nossos sensores e equipamentos atuais.

Avistamentos de OVNIs no Brasil

O tema não está distante da nossa realidade. No fim de maio de 2026, o influenciador Mayk Leão registrou luzes sobre uma área de mata fechada perto da propriedade rural onde vive, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Um post compartilhado por Mayk Leão (@mayk.leao)

O vídeo viralizou e o caso segue sem explicação oficial. A Força Aérea Brasileira informou que os radares de defesa aérea não identificaram objetos na região naquele dia, como mostra a reportagem da CNN Brasil.

Pesquisadores que examinam as imagens afirmaram não ter encontrado indícios iniciais de fraude, edição ou uso de inteligência artificial, e a principal hipótese em análise no momento é a de um UAP, ou seja, um fenômeno ainda sem conclusão.

A repercussão acendeu novos relatos pelo país. Em Anápolis, em Goiás, moradores descreveram luzes no céu nos dias seguintes, e a Força Aérea informou que realizou voos noturnos de treinamento na base aérea da cidade, sem nada fora da normalidade nos radares. É um bom lembrete de que muitos avistamentos encontram explicações simples.

Um detalhe me tocou nesse episódio: o próprio Mayk relatou medo e uma crise de ansiedade diante do que viu.

É nesse tipo de momento que a busca pelo significado espiritual dos OVNIs cresce, porque o fenômeno deixa de ser distante e passa a acontecer perto de nós.

De qual ponto de percepção estamos observando?

Grande parte das interpretações sobre OVNIs ainda nasce de uma visão puramente material da realidade. É como se estivéssemos falando apenas de objetos físicos atravessando o espaço tridimensional para visitar outro planeta.

E se essa percepção for limitada pela própria forma como lemos o mundo?

A matéria (a forma 3D) está submetida às suas próprias leis, densidades e limites. O que talvez transite entre estados, dimensões e percepções não seja a matéria física, mas a consciência.

Então, talvez parte dessas experiências não sejam “avistamentos” no sentido convencional, mas interações entre campos sutis da existência, percebidas apenas parcialmente e interpretadas pela mente humana.

Toda experiência passa, inevitavelmente, pelo filtro da percepção. Nós não vemos apenas o que existe; vemos aquilo que conseguimos interpretar.

O que o fenômeno revela sobre a consciência?

Talvez seja por isso que fenômenos semelhantes tenham assumido diferentes nomes ao longo da história: anjos, espíritos, deuses, entidades ou mensageiros. A linguagem e os símbolos mudam, mas o fenômeno essencial permanece.

O disclosure vai além de revelar informações ao público: ele expõe os limites da própria consciência humana diante do desconhecido. A forma como reagimos ao fenômeno diz muito sobre nós mesmos.

A ideia de “nós” e “eles”

Quando tratamos o fenômeno como algo totalmente externo e ameaçador, reforçamos uma divisão. Essa divisão sugere que existe um “outro” distante, desconhecido e perigoso.

Eu costumo propor uma pergunta diferente: e se aquilo que chamamos de humano, de espírito e de outras formas de vida fossem expressões distintas de uma mesma consciência?

Diante do fenômeno, as reações variam:

E talvez tudo isso aconteça porque o fenômeno toca algo muito antigo dentro da experiência humana: o desejo de compreender quem somos e qual é o nosso lugar no universo.

O que a minha experiência com a Terapia Vibracional mostra

Atuo há mais de 20 anos com Terapias Vibracionais e Holísticas, e quase a totalidade do meu trabalho envolve a conexão, o direcionamento e a orientação com essa parte Multidimensional, que se entrelaça ao ser humano através de diferentes dimensões e realidades.

Nesses atendimentos, percebo que a sensação de estar separado de tudo é uma das maiores fontes de angústia humana. Quando essa percepção se flexibiliza, o medo diminui.

Acredito que o contato com inteligências multidimensionais não começou agora; ele nunca parou. A humanidade sempre esteve em conexão com campos de consciência e presenças sutis que acompanham e atravessam a nossa experiência.

A diferença atual está apenas na forma como traduzimos isso para a nossa cultura tecnológica.

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O medo diante do desconhecido e como acolhê-lo

É natural sentir desconforto diante daquilo que não se explica. O medo cumpre uma função, ele pede atenção e cuidado. O relato do Paraná mostra isso de forma muito humana: diante do inexplicável, o corpo reage primeiro.

As narrativas baseadas em medo, ameaça e alteridade sempre foram ferramentas poderosas de controle psicológico, emocional e coletivo. Quando acreditamos que existe um “outro” absolutamente separado de nós, fortalecemos também a percepção de desconexão da própria consciência universal.

Mas e se não existirem “outros” no sentido absoluto? E se estivermos falando apenas de diferentes manifestações da mesma consciência experienciando infinitas formas de existência?

Se a consciência é a fonte primária, então aquilo que chamamos de humano, extraterrestre ou qualquer outra forma de vida talvez sejam apenas expressões diferentes da mesma inteligência universal experienciando a si mesma através de perspectivas distintas.

Uma sugestão

Observe como você se sente ao consumir esse tipo de conteúdo. O medo inicial é uma reação natural, mas repare no que vem depois: curiosidade ou ansiedade?

Se a ansiedade aumenta, pode ser bom reduzir o ritmo e buscar informações com mais calma.

Os verdadeiros portais tendem a ser internos

Aqui está o centro da minha leitura. O contato mais cotidiano com o desconhecido raramente chega em forma de nave. Ele costuma se manifestar por outras vias:

Cada pessoa acessa conforme a própria consciência permite perceber e traduzir. Por isso, o autoconhecimento se torna uma ferramenta tão valiosa quando falamos do significado espiritual dos OVNIs.

O disclosure real acontece primeiro dentro de nós, quando revelamos a nós mesmos a nossa própria natureza multidimensional.

Aprofunde-se aqui: O que são os níveis de consciência e como expandi-los

Conclusão

Dependendo do ponto de percepção, talvez os OVNIs não estejam apenas nos convidando a olhar para o céu. Talvez estejam nos convidando a olhar para dentro.

É essa a essência do significado espiritual dos OVNIs na leitura que ofereço: um espelho do nível de consciência a partir do qual observamos a realidade.

Você não precisa ter uma resposta definitiva sobre o fenômeno para cuidar da sua experiência interna. O medo pode ser acolhido, a curiosidade pode ser saudável, e o silêncio costuma revelar mais do que qualquer manchete.

FAQ

FAQ

Qual é o significado espiritual dos OVNIs?

Não existe uma resposta única. Na leitura espiritual que proponho como terapeuta, os OVNIs funcionam menos como prova de naves e mais como um espelho. Eles convidam a refletir sobre a sensação de separação entre nós e o desconhecido. Por esse ângulo, o significado tende a se ligar à consciência e ao nível de percepção a partir do qual observamos a realidade, e não apenas a um objeto no céu.

O que é o movimento de Disclosure?

É o esforço global, envolvendo civis, pesquisadores e setores governamentais, para que informações sigilosas sobre fenômenos aéreos não identificados se tornem públicas. Em 2026, esse movimento ganhou um marco com a liberação de arquivos pelo sistema PURSUE, nos Estados Unidos, reunindo documentos, fotos e vídeos de casos históricos e recentes. Na leitura espiritual que proponho, o disclosure também tem uma dimensão interna: ele revela os limites da nossa consciência diante do desconhecido e convida cada pessoa a observar as próprias reações.

O que se sabe sobre o avistamento de OVNI no Paraná?

No fim de maio de 2026, o influenciador Mayk Leão registrou luzes sobre uma área de mata em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A Força Aérea Brasileira informou que os radares de defesa aérea não identificaram objetos na região naquele dia. Pesquisadores que analisam as imagens não encontraram indícios iniciais de manipulação, e a hipótese principal no momento é a de um UAP, ou seja, um fenômeno ainda sem explicação conclusiva. Vale lembrar que essa classificação não confirma origem extraterrestre.

Como a multidimensionalidade se conecta com este tema?

A visão multidimensional sugere que parte desses fenômenos pode ser interação entre dimensões ou estados de consciência que “vazam” para a nossa percepção física 3D. Na Terapia Vibracional, trabalho com a ideia de que o ser humano se entrelaça a diferentes dimensões e realidades, e que o contato com campos sutis acontece principalmente por vias internas, como a intuição, os sonhos e a percepção expandida. Por isso, a pergunta mais fértil tende a ser sobre o nível de consciência de quem observa, e não apenas sobre o que está sendo observado.

O que fazer se o assunto me causar ansiedade?

Comece observando o quanto você se expõe a notícias e teorias sobre o tema. Prefira fontes que tratem o assunto com seriedade e foco no autoconhecimento, evitando narrativas baseadas apenas no medo ou no alarmismo. Se a ansiedade aumentar, reduzir o ritmo de consumo e dar espaço ao silêncio costuma trazer alívio, junto com práticas simples de respiração e meditação. E, se o desconforto persistir, conversar com um terapeuta pode oferecer um cuidado mais individual.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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