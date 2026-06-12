Previsões da semana de 14 a 19/06: Lua Nova e Vênus em Leão agitam amor e finanças

As Previsões da semana de 14 a 19/06 trazem uma Lua Nova em Gêmeos repleta de emoção, comunicação e transformação. O destaque vai para Vênus em Leão, que agita o amor e as finanças com trígono a Netuno e oposição a Plutão.

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A semana começa com a Lua Nova em Gêmeos no domingo (14/06), abrindo um novo ciclo com foco em comunicação, família e sentimentos. O meio da semana traz Vênus em Leão sob alta voltagem, com trígono a Netuno e oposição a Plutão, e, por fim, o fim da semana fecha com Mercúrio em Câncer em sextil a Marte, além da entrada histórica de Quíron em Touro.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 14 a 19/06

Domingo (14/06): Lua Nova em Gêmeos

Segunda-feira (15/06): Vênus em Leão em sextil a Urano em Gêmeos

Quarta-feira (17/06): Vênus em Leão em trígono a Netuno em Áries

Quarta-feira (17/06): Vênus em Leão em oposição a Plutão em Aquário

Sexta-feira (19/06): Mercúrio em Câncer em sextil a Marte em Touro

Sexta-feira (19/06): Quíron ingressa em Touro

Comunicação com raízes emocionais

A semana abre com a Lua Nova em Gêmeos, com aspecto exato no domingo (14/06), às 23h54. Seus efeitos se estendem pela lunação inteira, ou seja, até a próxima Lua Nova.

Lua Nova é momento de plantar sementes, não de colher. Confundir as fases é comum porque a fase ideal para ver projetos crescerem é a Lua Crescente. Agora, o convite é sondar, traçar metas e iniciar conversas que no futuro poderão render frutos.

Com Gêmeos em destaque, temas ligados à comunicação, estudos e trocas ganham impulso. Mas essa lunação tem um tempero especial: o Ascendente do mapa em Peixes e o regente Mercúrio posicionado em Câncer trazem uma camada emocional muito forte. A razão e o sentimento precisam caminhar juntos.

No coletivo, esta é uma lunação que mexe com temas como família, raízes e ancestralidade. O futebol, que tanto une os brasileiros, ressoa diretamente com essa energia.

O que este trânsito indica:

melhor momento para iniciar conversas importantes, porém não para fechar decisões

valorização do lar, da família assim como das tradições

sensibilidade emocional elevada, ou seja, pode rolar choro, de alegria ou de saudade

dispersão como armadilha porque Gêmeos pode gerar muitas ideias sem aplicar nenhuma

impulso para estudar, aprender e se comunicar com mais profundidade

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Como essa Lua Nova age na SUA vida?

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É nessa área que você vai querer plantar sementes e agir com intenção nos próximos dias.

Vênus-Urano: inovação no amor e nas finanças

Logo na segunda-feira (15/06), às 19h53, Vênus em Leão forma um sextil com Urano em Gêmeos. Os efeitos podem ser sentidos entre 14 e 16 de junho.

Esse aspecto traz um convite à renovação, das formas de se expressar, de se relacionar e de ganhar dinheiro. É porque o sextil é um aspecto de colaboração e acordo: oportunidades podem surgir de onde você menos espera.

O que este trânsito indica:

ideias criativas e inventivas para divulgar seu trabalho ou negócio

abertura para conhecer pessoas diferentes e experimentar novas conexões

bom momento para aparecer nas redes, usar a Copa do Mundo como gancho criativo

chance de dar uma virada financeira para quem agir com iniciativa

Vênus em Leão e Netuno: romantismo, inspiração e cuidado com a idealização

Na quarta-feira (17/06), às 00h41, Vênus em Leão forma um trígono com Netuno em Áries. Os efeitos podem aparecer entre 16 e 17 de junho.

O trígono é um aspecto fluido e favorável. Por isso, amplia a sensibilidade, o romantismo e a criatividade. É um período que convida a seguir desejos do coração — desde que se mantenha os pés no chão.

O que este trânsito indica:

clima de romantismo, inspiração e expressão artística

coragem para demonstrar sentimentos que ficaram guardados

maior conexão com causas, ideais e projetos com propósito

risco de idealização: cuidado para não enxergar uma espinha como uma covinha

Vênus oposta a Plutão: revelações, poder e transformação nos vínculos

Ainda na quarta-feira (17/06), às 17h38, Vênus em Leão entra em oposição com Plutão em Aquário entre 16 e 18 de junho.

Este é o aspecto mais intenso da semana. Plutão mexe com o poder pessoal, os jogos de controle, mas também as estruturas que precisam ser transformadas. Em oposição a Vênus, o foco recai sobre relacionamentos afetivos, parcerias e finanças.

Podem surgir revelações, ciúme, possessividade ou a sensação de ameaça — às vezes real, às vezes imaginada. Antes de tomar decisões definitivas, vale respirar. Mas se o vínculo já chegou ao limite, talvez seja hora de soltar.

Por fim, no coletivo, disputas de poder, acordos difíceis e notícias financeiras intensas tendem a ganhar destaque.

O que este trânsito indica:

possibilidade de términos, rupturas, mas também encerramento de contratos e parcerias

revelações que mudam a percepção sobre uma relação

joguinhos de poder e manipulação como armadilhas a evitar

convite para investigar antes de confiar cegamente

transformação profunda em quem tiver coragem de olhar para o que está escondido

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Mercúrio-Marte: comunicação assertiva com estratégia e cuidado

Na sexta-feira (19/06), às 14h55, Mercúrio em Câncer forma um sextil com Marte em Touro, o que pode ser sentido entre 18 e 20 de junho.

Esse aspecto dá mais objetividade e determinação para agir. É favorável para conversas importantes sobre família, finanças e planos de longo prazo. O segredo é não deixar a assertividade virar rispidez porque Mercúrio em Câncer sente, e Marte em Touro insiste.

O que este trânsito indica:

melhor momento para negociações, acordos e organização de projetos

conversas familiares ou financeiras que fluem com mais clareza

motivação para tirar planos do papel

atenção ao tom: a irritação pode escapar mais facilmente nesses dias

Quíron entra em Touro: a ferida que se recupera

Também na sexta-feira (19/06), às 18h19, Quíron ingressa em Touro, onde permanece até setembro. Este é um movimento de longo prazo, e seus efeitos se aprofundam ao longo dos meses.

Quíron representa a ferida que, ao ser olhada, transforma-se em sabedoria. Assim, em Touro, as feridas em foco são as ligadas a merecimento, dinheiro, autoestima, conforto e segurança material.

Depois de um longo trânsito em Áries, marcado por questões de identidade, saúde e urgência, a energia agora se estabiliza.

O que este trânsito indica:

inseguranças ligadas ao dinheiro e ao autovalor podem vir à tona para serem trabalhadas

convite para reconhecer os próprios talentos e construir estabilidade com paciência

questões ligadas à alimentação, ao meio ambiente e aos recursos naturais ganham relevância coletiva

período favorável para terapia, autoconhecimento e reconexão com o que realmente tem valor

Previsões da semana de 14 a 19/06: emoção, transformação e novos começos

O céu desta semana combina abertura de ciclo com intensidade emocional porque a Lua Nova em Gêmeos planta sementes de comunicação e afeto e Vênus em Leão agita o amor e as finanças com altos e baixos. E, por fim, Quíron em Touro dá início a um ciclo de cura mais profundo e duradouro.

As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar cada movimento. Mas quem decide e faz acontecer é você, sempre.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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