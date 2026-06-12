Previsões da semana de 14 a 19/06: Lua Nova e Vênus em Leão agitam amor e finanças

As Previsões da semana de 14 a 19/06 trazem uma Lua Nova em Gêmeos repleta de emoção, comunicação e transformação. O destaque vai para Vênus em Leão, que agita o amor e as finanças com trígono a Netuno e oposição a Plutão.
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A semana começa com a Lua Nova em Gêmeos no domingo (14/06), abrindo um novo ciclo com foco em comunicação, família e sentimentos. O meio da semana traz Vênus em Leão sob alta voltagem, com trígono a Netuno e oposição a Plutão, e, por fim, o fim da semana fecha com Mercúrio em Câncer em sextil a Marte, além da entrada histórica de Quíron em Touro.
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Resumo das previsões da semana de 14 a 19/06
- Domingo (14/06): Lua Nova em Gêmeos
- Segunda-feira (15/06): Vênus em Leão em sextil a Urano em Gêmeos
- Quarta-feira (17/06): Vênus em Leão em trígono a Netuno em Áries
- Quarta-feira (17/06): Vênus em Leão em oposição a Plutão em Aquário
- Sexta-feira (19/06): Mercúrio em Câncer em sextil a Marte em Touro
- Sexta-feira (19/06): Quíron ingressa em Touro
Comunicação com raízes emocionais
A semana abre com a Lua Nova em Gêmeos, com aspecto exato no domingo (14/06), às 23h54. Seus efeitos se estendem pela lunação inteira, ou seja, até a próxima Lua Nova.
Lua Nova é momento de plantar sementes, não de colher. Confundir as fases é comum porque a fase ideal para ver projetos crescerem é a Lua Crescente. Agora, o convite é sondar, traçar metas e iniciar conversas que no futuro poderão render frutos.
Com Gêmeos em destaque, temas ligados à comunicação, estudos e trocas ganham impulso. Mas essa lunação tem um tempero especial: o Ascendente do mapa em Peixes e o regente Mercúrio posicionado em Câncer trazem uma camada emocional muito forte. A razão e o sentimento precisam caminhar juntos.
No coletivo, esta é uma lunação que mexe com temas como família, raízes e ancestralidade. O futebol, que tanto une os brasileiros, ressoa diretamente com essa energia.
O que este trânsito indica:
- melhor momento para iniciar conversas importantes, porém não para fechar decisões
- valorização do lar, da família assim como das tradições
- sensibilidade emocional elevada, ou seja, pode rolar choro, de alegria ou de saudade
- dispersão como armadilha porque Gêmeos pode gerar muitas ideias sem aplicar nenhuma
- impulso para estudar, aprender e se comunicar com mais profundidade
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Como essa Lua Nova age na SUA vida?
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É nessa área que você vai querer plantar sementes e agir com intenção nos próximos dias.
Vênus-Urano: inovação no amor e nas finanças
Logo na segunda-feira (15/06), às 19h53, Vênus em Leão forma um sextil com Urano em Gêmeos. Os efeitos podem ser sentidos entre 14 e 16 de junho.
Esse aspecto traz um convite à renovação, das formas de se expressar, de se relacionar e de ganhar dinheiro. É porque o sextil é um aspecto de colaboração e acordo: oportunidades podem surgir de onde você menos espera.
O que este trânsito indica:
- ideias criativas e inventivas para divulgar seu trabalho ou negócio
- abertura para conhecer pessoas diferentes e experimentar novas conexões
- bom momento para aparecer nas redes, usar a Copa do Mundo como gancho criativo
- chance de dar uma virada financeira para quem agir com iniciativa
Vênus em Leão e Netuno: romantismo, inspiração e cuidado com a idealização
Na quarta-feira (17/06), às 00h41, Vênus em Leão forma um trígono com Netuno em Áries. Os efeitos podem aparecer entre 16 e 17 de junho.
O trígono é um aspecto fluido e favorável. Por isso, amplia a sensibilidade, o romantismo e a criatividade. É um período que convida a seguir desejos do coração — desde que se mantenha os pés no chão.
O que este trânsito indica:
- clima de romantismo, inspiração e expressão artística
- coragem para demonstrar sentimentos que ficaram guardados
- maior conexão com causas, ideais e projetos com propósito
- risco de idealização: cuidado para não enxergar uma espinha como uma covinha
Vênus oposta a Plutão: revelações, poder e transformação nos vínculos
Ainda na quarta-feira (17/06), às 17h38, Vênus em Leão entra em oposição com Plutão em Aquário entre 16 e 18 de junho.
Este é o aspecto mais intenso da semana. Plutão mexe com o poder pessoal, os jogos de controle, mas também as estruturas que precisam ser transformadas. Em oposição a Vênus, o foco recai sobre relacionamentos afetivos, parcerias e finanças.
Podem surgir revelações, ciúme, possessividade ou a sensação de ameaça — às vezes real, às vezes imaginada. Antes de tomar decisões definitivas, vale respirar. Mas se o vínculo já chegou ao limite, talvez seja hora de soltar.
Por fim, no coletivo, disputas de poder, acordos difíceis e notícias financeiras intensas tendem a ganhar destaque.
O que este trânsito indica:
- possibilidade de términos, rupturas, mas também encerramento de contratos e parcerias
- revelações que mudam a percepção sobre uma relação
- joguinhos de poder e manipulação como armadilhas a evitar
- convite para investigar antes de confiar cegamente
- transformação profunda em quem tiver coragem de olhar para o que está escondido
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Mercúrio-Marte: comunicação assertiva com estratégia e cuidado
Na sexta-feira (19/06), às 14h55, Mercúrio em Câncer forma um sextil com Marte em Touro, o que pode ser sentido entre 18 e 20 de junho.
Esse aspecto dá mais objetividade e determinação para agir. É favorável para conversas importantes sobre família, finanças e planos de longo prazo. O segredo é não deixar a assertividade virar rispidez porque Mercúrio em Câncer sente, e Marte em Touro insiste.
O que este trânsito indica:
- melhor momento para negociações, acordos e organização de projetos
- conversas familiares ou financeiras que fluem com mais clareza
- motivação para tirar planos do papel
- atenção ao tom: a irritação pode escapar mais facilmente nesses dias
Quíron entra em Touro: a ferida que se recupera
Também na sexta-feira (19/06), às 18h19, Quíron ingressa em Touro, onde permanece até setembro. Este é um movimento de longo prazo, e seus efeitos se aprofundam ao longo dos meses.
Quíron representa a ferida que, ao ser olhada, transforma-se em sabedoria. Assim, em Touro, as feridas em foco são as ligadas a merecimento, dinheiro, autoestima, conforto e segurança material.
Depois de um longo trânsito em Áries, marcado por questões de identidade, saúde e urgência, a energia agora se estabiliza.
O que este trânsito indica:
- inseguranças ligadas ao dinheiro e ao autovalor podem vir à tona para serem trabalhadas
- convite para reconhecer os próprios talentos e construir estabilidade com paciência
- questões ligadas à alimentação, ao meio ambiente e aos recursos naturais ganham relevância coletiva
- período favorável para terapia, autoconhecimento e reconexão com o que realmente tem valor
Previsões da semana de 14 a 19/06: emoção, transformação e novos começos
O céu desta semana combina abertura de ciclo com intensidade emocional porque a Lua Nova em Gêmeos planta sementes de comunicação e afeto e Vênus em Leão agita o amor e as finanças com altos e baixos. E, por fim, Quíron em Touro dá início a um ciclo de cura mais profundo e duradouro.
As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar cada movimento. Mas quem decide e faz acontecer é você, sempre.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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