O significado das cores da Seleção Brasileira

Verde para equilibrar, amarelo para alegrar, azul para acalmar. As cores da Seleção Brasileira carregam muito mais do que o orgulho da torcida.

Na Cromoterapia, cada uma delas emite uma vibração energética capaz de promover efeitos reais no corpo e na mente.

Ao longo dos meus anos de prática como cromoterapeuta, percebo que épocas de Copa do Mundo e Olimpíadas são momentos especiais para falar sobre o poder das cores.

As pessoas já estão naturalmente imersas no verde, no amarelo e no azul, seja nas roupas, nos acessórios ou na decoração. O que muitas ainda não sabem é que essa exposição pode ser usada de forma intencional para promover equilíbrio emocional, disposição e calma.

A seguir, explico o significado energético de cada cor da Seleção Brasileira e compartilho orientações práticas para que você aproveite esses benefícios, nos jogos e também na rotina.

E aproveita para descobrir aqui que tipo de torcedor você segundo o seu signo.

O que é Cromoterapia e qual a relação com as cores da Seleção?

A Cromoterapia é uma terapia que utiliza as cores como ferramenta de equilíbrio energético. Cada cor emite uma frequência vibratória específica que, ao se propagar em um ambiente ou entrar em contato com o corpo, pode promover diferentes sensações e reações.

Na minha experiência clínica, observo que muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que as cores que vestem ou que escolhem para a decoração de casa podem influenciar diretamente o estado emocional.

Com as cores da Seleção Brasileira, essa dinâmica fica ainda mais evidente, porque verde, amarelo e azul formam uma combinação que tende a equilibrar emoções, estimular a mente e acalmar o sistema nervoso.

Por isso, vestir a camisa do Brasil pode ir além do patriotismo. É possível usar essas cores de maneira intencional em roupas, acessórios, esmaltes e na decoração dos ambientes para aproveitar seus efeitos terapêuticos.

Verde

O verde é a cor da esperança e do equilíbrio. Na Cromoterapia, ele indica estabilidade emocional e tende a amenizar o estresse. Costumo recomendar o verde especialmente para pessoas com perfil mais agitado ou hiperativo, porque a cor funciona como um ponto de ancoragem.

Durante momentos de tensão, como uma partida decisiva, o verde pode auxiliar na manutenção da calma.

Nos atendimentos, percebo que pessoas que incorporam essa cor na rotina tendem a relatar menos nervosismo e mais serenidade diante de situações que antes pareciam incontroláveis.

Quando usado em roupas e acessórios, o verde sugere uma sensação de renovação e frescor. Na decoração, contribui para criar ambientes mais acolhedores, sendo uma escolha que indico para espaços de convivência e descanso.

Amarelo

O amarelo é a cor da alegria, da leveza e da descontração. Na Cromoterapia, ele indica estímulo mental, favorecendo o foco, a concentração e a comunicação. É uma das cores que mais gosto de trabalhar em sessões voltadas à autoconfiança.

Nos meus atendimentos, observo que o amarelo tende a beneficiar especialmente pessoas mais tímidas e retraídas, oferecendo um maior desprendimento nas relações sociais.

Com o amarelo na camisa, o momento pede interação, troca e convívio com outras pessoas. Por isso, considero essa cor ideal para dias de jogos em grupo.

Na decoração, o amarelo transmite a sensação de um ambiente mais aberto, claro e arejado. É uma escolha que costumo sugerir para salas e espaços de convivência, principalmente quando o objetivo é estimular conversas e trocas entre as pessoas presentes.

Azul

O azul é a cor da tranquilidade. Ele acalma e tende a tornar os ambientes mais harmônicos, sendo útil para momentos em que o relaxamento é necessário.

No entanto, ao longo da minha prática, aprendi a orientar um cuidado importante: o uso isolado do azul pode trazer sensação de cansaço e até estados de desânimo. Por isso, sempre sugiro que ele seja combinado com outras cores para equilibrar seus efeitos.

Uma combinação que costumo recomendar é mesclá-lo ao laranja ou ao vermelho, que são cores estimulantes e oferecem mais movimento, coragem e determinação.

Na decoração, o azul é indicado para ambientes de descanso, mas pode não ser a melhor escolha para momentos que pedem energia e disposição, como os dias de jogos importantes.

Como usar as cores da Seleção Brasileira na alimentação

Uma das formas que mais gosto de ensinar nos meus atendimentos é o uso das cores por meio da alimentação. As cores da Seleção Brasileira podem estar presentes na mesa de um jeito simples e saboroso, especialmente em dias de jogos.

Sugiro investir em saladas verdes com molhos amarelos, como os à base de mostarda e mel. Outra opção é preparar um bolo caseiro de limão bem verde, incluindo gelatina de limão na receita para intensificar a cor e a vibração energética.

Para acompanhar os pratos, os sucos verdes são uma opção saudável que também contribui para a desintoxicação do organismo.

Outra alternativa que indico frequentemente são as águas solarizadas nas cores verde, amarelo e azul: basta colocar água filtrada em garrafas ou copos coloridos e deixá-los ao Sol por pelo menos uma hora para que a vibração da cor seja absorvida pela água.

Uma opção ainda mais simples é a água aromatizada com hortelã. Coloque folhas frescas em um litro de água filtrada e deixe na geladeira até a hora de servir. O verde da hortelã já traz consigo a vibração de equilíbrio dessa cor.

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Como combinar as três cores no dia a dia

Na Cromoterapia, o uso combinado das três cores da Seleção Brasileira tende a criar um equilíbrio muito interessante. O verde estabiliza, o amarelo estimula e o azul acalma, formando um ciclo complementar que costumo chamar de “tríade do bem-estar”.

Para dias de jogos, uma sugestão que faço é usar o amarelo como peça principal (camiseta ou vestido), acessórios verdes (pulseira, brincos ou lenço) e detalhes em azul (esmalte ou elementos na decoração).

Na minha experiência, essa combinação tende a manter o ânimo da torcida equilibrado entre a energia e a calma.

Fora dos períodos esportivos, essas mesmas cores podem ser incorporadas à rotina sempre que você sentir necessidade de um desses efeitos.

Na Cromoterapia, bastam pequenos elementos, como uma caneca, uma almofada ou um acessório, para que a vibração da cor comece a agir.

Oriento meus pacientes a prestarem atenção em como se sentem ao longo do dia e escolherem a cor de acordo com o que precisam naquele momento.

Por falar em autoconhecimento, descubra aqui que tipo de torcedor você é segundo o seu signo.

Conclusão

As cores da Seleção Brasileira podem ser muito mais do que um símbolo da torcida. Na minha trajetória como cromoterapeuta, tenho visto como verde, amarelo e azul, quando usados com intenção, promovem mudanças perceptíveis no estado emocional das pessoas.

O verde traz equilíbrio, o amarelo promove alegria e conexão, e o azul oferece tranquilidade. Combinadas, elas tendem a criar um ambiente favorável tanto para assistir aos jogos quanto para o bem-estar cotidiano.

Experimente aplicar essas cores de forma consciente, nas roupas, na decoração, na alimentação, e observe como você se sente.

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Solange Lima

Terapeuta integrativa, aromaterapeuta e numeróloga (CRTH-BR 2195) com 20 anos de atuação. Coautora do livro Menopausa Leve, é referência em saúde para mulheres 40+. Utiliza sua expertise em aromaterapia e autoconhecimento para guiar mulheres no climatério e menopausa através de atendimentos, mentorias, palestras e do podcast Ondas de Poder.

solapar52@gmail.com

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