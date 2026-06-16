Vênus em Leão ilumina o amor até 9 de julho e pede mais brilho nas relações

Entre 13 de junho e 9 de julho de 2026, Vênus passa pelo Signo de Leão e traz um período de romance intenso, autoconfiança e muita vontade de viver o amor de forma mais vibrante. É aquele momento em que o coração pede mais presença, mais gesto e mais verdade — com direito a um toque de drama, glamour e diversão.

Durante essas semanas, demonstrar afeto ganha força. O amor fica mais expressivo, criativo e até teatral. Vale se declarar, elogiar, surpreender e sair da rotina. Tudo com mais calor, coragem e desejo de ser visto.

O clima já chega aquecido: em 09/06, Vênus encontra Júpiter em Câncer em um dos dias mais favoráveis do ano para o amor. Ou seja, o período começa com o coração mais aberto e emocionalmente disponível.

E tem mais: Leão é um signo de fogo regido pelo Sol, o que reforça autoestima, magnetismo e necessidade de reconhecimento. Em 2026, esse trânsito ainda ganha um reforço especial no fim de junho, quando Júpiter entra em Leão e amplia essa energia de expansão afetiva.

MAIS BRILHO, MENOS DISFARCE

Vênus em Leão não combina com amor escondido ou sentimento morno. É hora de mostrar o que sente, se colocar com mais presença e viver relações com mais intensidade.

Ao mesmo tempo, o trânsito pode aumentar a sensibilidade com a própria imagem. Nos primeiros dias, pode surgir autocrítica, comparação ou insegurança. O ponto de equilíbrio está em não depender tanto da validação externa.

Dica: antes de buscar ser notada, fortaleça a forma como você se vê.

DICAS PARA VIVER VÊNUS EM LEÃO NO AMOR

Se você está na pista…

Esse é um dos períodos mais favoráveis do ano para a conquista. O magnetismo está alto, mas ele funciona melhor quando vem acompanhado de autenticidade.

Invista na sua presença e no seu brilho pessoal

Mostre interesse com generosidade e calor humano

Aceite convites e circule mais em ambientes sociais

Deixe o orgulho de lado e aposte na leveza da conexão

Dica: cuidado com excesso de ego ou necessidade de impressionar. O encanto cresce quando há troca, não disputa.

E para quem já tem crush (ou namoro sério!)

Nos relacionamentos, Vênus em Leão pede mais romance, criatividade e demonstrações claras de afeto. É um bom momento para reacender a chama.

Planejem momentos especiais fora da rotina

Elogie mais e demonstre admiração de forma direta

Inove na forma de se relacionar e surpreender o outro

Traga mais generosidade e presença para a relação

Atenção: por volta de 17/06, a oposição de Vênus com Plutão pode trazer ciúmes ou disputas de poder. Evite reações impulsivas e observe antes de reagir.

ENTENDA COMO VÊNUS EM LEÃO TE IMPACTA

Vênus em Leão ativa uma área específica do seu Mapa Astral, mostrando onde esse período acontece na sua vida pessoal.

Você pode conferir pelo seu Horóscopo Personare grátis:

Abra o site, faça login ou cadastro, e acesse a área de Trânsitos. Lá você verá em qual Casa Vênus está atuando e como essa energia se manifesta para você de forma personalizada.

Aproveite esse trânsito para viver o amor com mais coragem, presença e brilho — sem medo de ocupar espaço nas próprias histórias afetivas.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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