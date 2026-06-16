O que a Astrologia indica sobre o casamento de Dua Lipa e Callum Turner

Enquanto Dua Lipa e Callum Turner brindam com os convidados em uma villa na Sicília, o céu conta uma história paralela. A festa de três dias do casal, de 5 a 7 de junho de 2026, acontece justamente sob o Trânsito que ativa o ponto mais doce da conexão entre os dois.
E não é só isso. A Sinastria do casal revela um encaixe especial entre as Vênus dos dois, incluindo um aspecto que sugere que ela se sente adorada como uma deusa nessa relação.
A seguir, você descobre o que une a leonina mais famosa do pop ao aquariano de coração reservado: do magnetismo quase instantâneo ao embate clássico entre liberdade e compromisso.
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Os Mapas de Dua Lipa e Callum Turner
Dua Lipa nasceu em 22 de agosto de 1995, em Londres. Além do Sol em Leão, a cantora tem Vênus no mesmo signo, Lua em Câncer, Mercúrio em Virgem e Ascendente em Gêmeos.
Callum Turner nasceu em 15 de fevereiro de 1990, também em Londres. O ator tem Sol e Mercúrio em Aquário, Lua em Escorpião e uma forte concentração em Capricórnio, com Vênus, Marte, Saturno, Urano e Netuno no signo.
Um ponto de transparência: o horário de nascimento de Callum não é público. Por isso, a análise não considera o Ascendente e as Casas do ator.
Fica a dica: com o horário de nascimento em mãos, você consegue fazer a sua Sinastria Amorosa completa, sem deixar nenhum Planeta de fora!
Leão e Aquário combinam no amor?
Na roda do Zodíaco, Leão e Aquário ficam exatamente em lados opostos. Entre os signos que combinam, esse par é classificado como atração de opostos complementares: não é a dupla mais óbvia, mas é uma das que mais geram fascínio.
Leão ama com generosidade e intensidade, e precisa sentir que é admirado. Aquário busca antes de tudo uma conexão mental, e ama quem o desafia intelectualmente sem sufocar sua individualidade.
O encontro exige entendimento entre o foco de Leão em si mesmo e o olhar de Aquário para o coletivo.
Quando cada um respeita a individualidade do outro, a relação tende a unir paixão e cumplicidade, e é exatamente esse equilíbrio que a Sinastria do casal ajuda a detalhar.
O que mais importa: a combinação de Vênus
Há um detalhe que pesa mais do que o signo solar na compatibilidade: a combinação de Vênus. O signo solar fala da personalidade de cada um, mas é Vênus que indica como a pessoa expressa afeto, o que a atrai e o que ela busca em um relacionamento.
Por isso, dois Signos solares “incompatíveis” podem ter Vênus em perfeita harmonia, e vice-versa.
É o jeito de amar, e não o jeito de ser, que define boa parte da convivência a dois.
No caso do casal, a Vênus de Dua está em Leão e a de Callum em Capricórnio, um eixo de Fogo e Terra que rende uma das dinâmicas mais interessantes dessa sinastria, como você verá a seguir.
Vênus em Leão x Capricórnio: o jeito de amar do casal
Na Sinastria, o encontro da Vênus de Dua, em Leão, com a Vênus de Callum, em Capricórnio, sugere uma relação de professores mútuos. Ela ensina a ele que a vida pode ser mais colorida e que é possível se abrir para o amor, derretendo aos poucos o coração mais protegido de Vênus em Capricórnio.
Ele, em troca, mostra a ela que o amor pede tempo, realismo e dedicação, e que assumir compromissos também traz recompensas. É o dilema clássico do eixo Fogo e Terra, liberdade ou compromisso, e a análise sugere que, com paciência, o casal tende a encontrar o meio-termo.
Dois aspectos venusianos completam a química. A Vênus dela no signo oposto ao Sol dele sugere que ela se sente adorada como uma deusa na relação, enquanto a Lua dela, oposta à Vênus dele, indica aquele magnetismo quase instantâneo que nenhum dos dois consegue explicar.
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O céu do casamento
A escolha da data do casamento de Dua Lipa e Callum Turner também conversa com os trânsitos de 2026. A festa acontece sob Júpiter em Câncer, ciclo que segue até 30 de junho e que sugere união, família e conexão afetiva.
O detalhe mais bonito: Vênus, o planeta do amor, também transita por Câncer e caminha para a conjunção exata com Júpiter no dia 9 de junho.
Na Astrologia, o encontro de Vênus com Júpiter é considerado um dos mais harmoniosos do céu, e sugere celebração, generosidade e abundância afetiva, pairando sobre os três dias de festa.
Esse movimento todo acontece justamente sobre a Lua de Dua e o Júpiter de Callum, ativando o ponto mais doce da Sinastria do casal. Mercúrio, também em Câncer desde 1º de junho, indica conversas e votos carregados de emoção.
E a simbologia continua na lua de mel. Em 13 de junho, Vênus entra em Leão, o Signo solar e venusiano da cantora, e em 30 de junho começa Júpiter em Leão, que tende a favorecer o brilho de Dua no segundo semestre.
Casais que sonham com um casamento no momento astrológico certo podem usar a mesma lógica: a Astrologia Eletiva é a técnica que ajuda a escolher a melhor data para os grandes começos.
Conclusão
A Sinastria de Dua Lipa e Callum Turner indica uma união de opostos que se complementam: o calor de Leão e Câncer ao lado da estrutura de Aquário e Capricórnio.
Os encaixes entre Sol, Lua, Vênus e Mercúrio sugerem uma relação intensa, com bases para durar, desde que o casal cuide do equilíbrio entre afeto, espaço e liberdade.
Se você quer entender as suas próprias relações, o primeiro passo é conhecer o seu Mapa Astral, que é gratuito e revela como você ama, se comunica e se vincula.
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Perguntas frequentes sobre Dua Lipa e Callum Turner
Qual é o signo de Dua Lipa?
Dua Lipa é do Signo de Leão, com Vênus também em Leão, Lua em Câncer e Ascendente em Gêmeos. A cantora nasceu em 22 de agosto de 1995, em Londres. A combinação sugere uma personalidade criativa e expressiva, com forte sensibilidade emocional e facilidade de comunicação.
Qual é o signo de Callum Turner?
Callum Turner é do Signo de Aquário, com Mercúrio no mesmo Signo, Lua em Escorpião e uma concentração marcante de Planetas em Capricórnio, incluindo Vênus e Marte. O ator nasceu em 15 de fevereiro de 1990, em Londres. O conjunto indica independência de pensamento aliada a um jeito reservado e intenso de amar.
Leão e Aquário combinam no amor?
Sim, a combinação tende a funcionar bem. Leão e Aquário são Signos opostos no Zodíaco, o que na Astrologia sugere complementaridade e atração intensa. No caso de Dua Lipa e Callum Turner, a Sinastria completa revelou 13 pontos de compatibilidade, incluindo aspectos harmônicos entre Sol, Lua e Vênus dos dois Mapas.
Quando Dua Lipa e Callum Turner se casaram?
O casamento civil aconteceu em 31 de maio de 2026, em uma cerimônia íntima em Londres. A festa de celebração acontece entre 5 e 7 de junho de 2026, na região de Palermo, na Sicília, na Itália, com três dias de eventos para amigos e familiares.
O que é Sinastria na Astrologia?
Sinastria é a técnica astrológica que compara dois Mapas Astrais para analisar a compatibilidade entre duas pessoas. Ela observa como os Planetas de um Mapa interagem com os do outro, indicando pontos de atração, harmonia e desafio. A análise vai além do Signo solar e considera Lua, Vênus, Marte e os aspectos entre os Mapas.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
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