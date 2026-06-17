Por que você atrai pessoas tão diferentes de você? Astrologia explica

Você já se perguntou por que atrai pessoas diferentes de tudo o que imaginava querer? Ou por que parece atrair sempre o mesmo tipo de desafio nos relacionamentos? A resposta pode estar na posição de Vênus no seu Mapa Astral.

Muita gente acredita que ter Vênus em Peixes, por exemplo, significa se apaixonar automaticamente por pessoas piscianas. Isso é um mito!

A posição de Vênus revela quem você atrai e como você age para conquistar quem deseja. E esse retrato pode ser bem diferente do que você imagina. Vem comigo que eu te explico.

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O que Vênus realmente indica

Vênus é o planeta que fala sobre nossos gostos, prazeres, afetos e formas de se relacionar. No mapa astral, ela aponta:

Como você demonstra afeto e carinho enquanto busca conquistar o objeto de desejo.

Quem você atrai

O tipo de pessoa que tende a aparecer na sua vida afetiva

Guarde isso: Vênus fala mais sobre quem se aproxima de você do que sobre quem desperta o seu desejo. É uma diferença sutil, mas que muda tudo na hora de interpretar o seu Mapa.

Como descobrir seu signo de Vênus

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Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Vênus.

Confira em qual signo está Vênus no seu Mapa.

Por que você atrai pessoas diferentes de você?

Aqui vai o pulo do gato. Por uma questão astronômica, Vênus nunca está longe do Sol no céu. Na prática, isso significa que sua Vênus costuma estar no seu próprio signo ou em um signo vizinho, ou seja, no signo anterior ou no seguinte ao do seu Sol.

E sabe como esses signos vizinhos são conhecidos? Inferno astral. São aqueles signos cujas características tendem a ser as mais difíceis de lidar para você.

Pense comigo: faz sentido imaginar que essas são as pessoas pelas quais você se apaixona com facilidade? Dificilmente. Agora, faz sentido pensar que essas pessoas podem se sentir atraídas por você? Faz, e muito.

Isso acontece porque você carrega, na sua Vênus, um jeito de seduzir e de demonstrar afeto que fala diretamente com esses signos. Sua energia funciona como um ímã para perfis que parecem o oposto do que você buscaria.

Entenda aqui tudo sobre Inferno Astral no Amor

Vênus e o inferno astral: qual é a relação?

Vamos a um exemplo prático. Se você tem Vênus em Peixes, pode deixar muita gente pisciana encantada por você. Isso significa que vai funcionar? Nem sempre!

Quem tem Vênus em Peixes geralmente é de Aquário ou de Áries. Nos dois casos, as características piscianas tendem a ser desafiadoras de lidar no dia a dia.

Essa dinâmica sugere que a atração não está limitada ao conforto. Somos atraídos, e atraímos, quem ativa nossos pontos cegos, nos desafia emocionalmente ou expõe vulnerabilidades que ainda estamos aprendendo a trabalhar.

E quando a atração rola dos dois lados?

Aí o desafio ganha um sabor especial, né? Aquela história de “será que eu consigo dobrar o crush?”.

Atração não nasce só do que é fácil. Ela pode ter a ver com os modelos que tivemos na infância, com o que nos é familiar ou com o que nos provoca a crescer.

A gente gosta de achar que ama só o que é bom. Na real, amor também envolve aprender com as dificuldades e com as diferenças.

Como lidar com a atração por quem te desafia

Vamos ser realistas: atrair pessoas diferentes de você pode significar embarcar em uma verdadeira montanha-russa emocional. Mas também pode ser o empurrão que faltava para você crescer e evoluir.

Algumas dicas práticas para lidar com essa energia:

Lembre que o aprendizado não exige o relacionamento : a atração pode indicar pontos a trabalhar, como comunicação ou medo do novo, e isso pode ser feito fora daquela relação

: a atração pode indicar pontos a trabalhar, como comunicação ou medo do novo, e isso pode ser feito fora daquela relação Reconheça o desafio : você pode atrair pessoas com características que te irritam, mas que ensinam paciência, compreensão e flexibilidade

: você pode atrair pessoas com características que te irritam, mas que ensinam paciência, compreensão e flexibilidade Abra-se ao crescimento : em vez de fugir de quem te desafia, use a relação como espelho para se desenvolver emocionalmente

: em vez de fugir de quem te desafia, use a relação como espelho para se desenvolver emocionalmente Não confunda atração com compatibilidade: sentir algo forte por alguém não obriga você a se relacionar. Pergunte a si: o que essa atração quer me ensinar?

Conclusão: atrair pessoas diferentes é um convite ao aprendizado

Vênus não dita seu futuro amoroso nem determina quem vai despertar sua paixão. Ela oferece pistas valiosas: quem você atrai, por que certos perfis cruzam seu caminho e como você gosta de receber demonstrações de amor.

Em vez de encarar essas repetições como azar no amor, que tal vê-las como um convite para olhar mais fundo para si? Quando você entende o que sua Vênus indica, as escolhas afetivas deixam de parecer acaso e passam a fazer sentido.

Então, da próxima vez que alguém disser que você vai se apaixonar pelo signo da sua Vênus, desconfie. Vênus revela quem você atrai. O que fazer com essa atração, e o quanto aprender com ela, continua sendo decisão sua.

Perguntas frequentes sobre Vênus e atração

Por que atraio pessoas diferentes de mim?

Porque Vênus, o Planeta da atração, costuma estar no seu signo ou em um signo vizinho ao do seu Sol. Esses signos vizinhos têm características bem distintas das suas, então as pessoas que você atrai tendem a parecer o oposto do que você buscaria. Essa diferença sugere oportunidades de aprendizado afetivo.

Se eu não me identifico com meu signo de Vênus, isso é ruim?

De forma nenhuma. Indica apenas que essa energia pode estar menos consciente em você. Por isso, ela tende a se manifestar por meio das pessoas que você atrai, e não tanto no seu próprio comportamento.

O signo de Vênus da outra pessoa importa?

Sim, mas em outra perspectiva: ele mostra como a outra pessoa demonstra afeto e o que ela valoriza nas relações. Para avaliar afinidade de verdade, o ideal é analisar os dois Mapas em conjunto, comparando Vênus, Lua, Sol e outros pontos importantes.

Posso mudar o tipo de pessoa que atraio?

Ao trabalhar suas questões internas e desenvolver consciência afetiva, você naturalmente passa a atrair pessoas mais alinhadas ao seu momento de vida. O padrão de atração não é fixo: ele acompanha o seu amadurecimento emocional.

Atrair meu inferno astral significa que a relação será uma cilada?

Não necessariamente. A relação tende a ser desafiadora, mas pode ser também uma grande lição de vida. Tudo depende de como você encara as diferenças e do quanto está disposto a aprender com elas.

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Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

info@marciafervienza.com

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