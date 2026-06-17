Ritual da expansão para a Lua Nova de junho

Um ritual da Lua Nova em Gêmeos ajuda a transformar a sensação de mente cheia em clareza para escolher. A segunda Superlua de 2026 acontece em 14 de junho, às 23h54 (horário de Brasília), e abre um ciclo voltado à comunicação, ao aprendizado e à troca.

Por ser uma Superlua, essa energia de “atualização de software” está ainda mais potente e próxima de nós. Além disso, sendo uma Lua Nova, esta fase inicia um novo mês lunar, que só chegará ao fim na próxima Lua Nova

É o momento ideal para criar pontos de checagem pessoal e filtrar o excesso de informação, focando no que realmente abre caminhos.

Como terapeuta vibracional, reuni cinco práticas simples para você navegar essa fase com mais leveza, sem precisar fazer tudo de uma vez.



Quer saber os melhores dias para seus rituais ao longo do ano? Salve o Calendário Lunar 2026 e acompanhe cada fase com antecedência.



Resumo do ritual da Lua Nova em Gêmeos

Quando: 14 de junho de 2026, às 23h54, com janela de maior força até o dia 16

O que trabalhar: comunicação, aprendizado, flexibilidade e novas possibilidades.

Foco central: despoluição mental, curadoria da atenção, expansão das suas possibilidades.

Ferramentas simples: escrita, respiração, uma pedra âncora, incenso ou uma folha de louro e afirmações

Para quem é este ritual de Lua nova?

A energia da Superlua atua sobre o coletivo, convidando todos a intencionar com coerência. Por isso, ao escolher suas intenções, é importante alinhá-las com as características do signo ligado ao ciclo.

Para você que:

sente o peso do excesso de informação e precisa de um filtro para o que consome

percebe que enxergar um único caminho está gerando estagnação ou cansaço

deseja atualizar sua forma de se comunicar para criar pontes mais verdadeiras

busca flexibilidade para lidar com as mudanças rápidas e múltiplas rotas que a vida apresenta agora

Por que Gêmeos favorece rituais de flexibilidade?

Gêmeos é um signo de ar, regido por Mercúrio. Ele é o mestre das conexões, das pontes e das múltiplas possibilidades. Enquanto Touro (o ciclo anterior) buscava consolidar e aterrar, Gêmeos quer movimentar, perguntar e experimentar.

Quando a Lua Nova, que é o nosso portal de plantio, ocorre neste signo, ganhamos um ambiente energético facilitador para mudar de ideia, aprender algo novo e flexibilizar posturas rígidas que nos impedem de enxergar saídas criativas.

Conheça práticas para a Lua Nova que ajudam a elevar a frequência e impulsionar suas metas

Para entender em profundidade os trânsitos astrológicos desse ciclo, recomendo a leitura do artigo do meu amigo e astrólogo Yub Miranda: Lua Nova em Gêmeos 2026: a Segunda Superlua do Ano.

Ritual de flexibilidade e novas rotas

A Lua Nova é o momento perfeito para práticas de manifestação que envolvam a palavra e o pensamento. Para este ciclo, a proposta é despoluir para poder enxergar novas rotas. Use os rituais para potencializar o que queremos nutrir das tendências desse período e lidar melhor com os desafios que se apresentam.

Você não precisa fazer tudo de uma vez. Siga o seu momento, perceba o que você sente que mais precisa da sua ação na sua vida agora.

1. Trocar escolhas e padrões: despoluição mental

Antes de abrir novos possibilidades, precisamos identificar o que ocupa espaço desnecessário no nosso sistema ou são padrões repetitivos.

Como fazer: crie um protocolo simples com três etapas fixas:

Silêncio e respiração consciente (3 minutos). Marcação: ande com uma pedrinha âncora no bolso ou na bolsa (pode ser qualquer pedra; se preferir, use a jaspe vermelha). Identifique onde você sente “excesso” (muitas abas abertas, tarefas inacabadas, ruído digital). Nesse momento, segure sua pedra âncora para focar em uma coisa de cada vez. Ação: para cada momento, perceba e escolha: “Eu troco o excesso de [o que você percebeu em excesso] por energia e mais espaço para [sua intenção]”.

Atenção: a pedra não é um amuleto de sorte, é um dispositivo de presença para o seu sistema nervoso.

Por que funciona: processos e protocolos criam coerência. Gêmeos se perde na dispersão; essa reflexão devolve a autoridade sobre onde você coloca sua atenção e direciona sua energia.

2. Ritual: a árvore da multiplicidade

Este é um ritual visual e estruturado para mapear possibilidades sem se perder nelas.

Como Fazer:

Separe um momento sem perturbações: coloque uma música ou perfume seu ambiente (sugestão: queime uma folha de louro seca). Em uma folha de papel, desenhe um tronco forte que represente você hoje. Escreva seu nome de registro e data de nascimento na base para ancorar sua identidade. Decrete: “Eu, (seu nome completo), me abro para perceber as possibilidades e expando para colocar outras probabilidades no meu campo, em alinhamento e harmonia com o Todo, transbordo luz, amor, paz e evolução” (repita 3x). A partir desse tronco, desenhe galhos para as áreas que você quer expandir (ex.: relações, saúde, lazer, carreira). Em cada galho, escreva duas rotas diferentes para o mesmo objetivo. Exemplo: “Minha saúde: testar aulas de yoga ou caminhadas matinais”. Em cada galho, coloque folhas e flores com os resultados relacionados (flexibilidade, energia, vitalidade).

Lembrete: ter múltiplas rotas não significa ter que percorrer todas ao mesmo tempo. Significa saber que você tem escolhas e saídas.

Para que Serve: treina a mente para enxergar que existe mais de um caminho. A flexibilidade nasce de saber que a árvore tem outras opções para crescer.

Por que funciona: Gêmeos rege a dualidade e as opções. Ter uma estrutura visual ajusta a multiplicidade à expansão ao invés do caos.

3. Carta de gratidão às novas ideias

A Gratidão é uma chave energética poderosa para mudar padrões de vibração. Conecte-se com a versão de você que já domina esses novos caminhos ou possibilidades.

Como fazer: escolha um momento de silêncio após um autocuidado. Escreva uma carta como se estivesse no futuro, colhendo as flores e folhas das sua árvore da multiplicidade com gratidão.



escolha um momento de silêncio após um autocuidado. Escreva uma carta como se estivesse no futuro, colhendo as flores e folhas das sua árvore da multiplicidade com gratidão. O que escrever: comece com “Gratidão, primeiro a mim, pela oportunidade de escolher, de cuidar e transformar, por me escolher“. Complete com frases de agradecimento com as conquistas e resultados de novas escolhas, como se já estivessem presentes.



comece com “Gratidão, primeiro a mim, pela oportunidade de escolher, de cuidar e transformar, por me escolher“. Complete com frases de agradecimento com as conquistas e resultados de novas escolhas, como se já estivessem presentes. Atenção: não jogue sua carta no lixo. Guarde-a por um ciclo lunar (28 dias) e queime-a, oferecendo à sua própria transformação de percepção e vibracional.

4. Respiração da flor: abra seu coração e expanda

Pratique para abertura emocional, antes de interações sociais importantes ou para seus momentos de autocuidado. Veja mais sobre Respiração Consciente

Como praticar:

Posicione as mãos na barriga e no peito. Inspire, preenchendo barriga e depois peito. Endireite a coluna e expanda conscientemente o peito. Pause a respiração após a inspiração. Leve as duas mãos postas (gratidão) como que agradecendo no centro do peito. E imagine uma flor desabrochando no centro do seu peito. Separe levemente as pontas dos dedos indicador, médio e anelar (os 3 dedos centrais). Expire relaxando a coluna e liberando energias densas. E solte os braços. Repita a sequência.

Pratique por 5-10 minutos.

Benefícios: promove autoaceitação, ativa o chakra cardíaco, a “oxigenação mental” e expande sua capacidade de dar e receber amor, lidando com o soltar e confiar.

Como Gêmeos rege os pulmões, essa respiração “ventila” não apenas o corpo, mas as ideias estagnadas.

5. Afirmações para o período

As afirmações têm capacidade de ampliar, focar e colocar mais energia naquilo que se quer. Mas é fundamental entender que elas não funcionam como mágica. É preciso realmente sentir e intencionar quando você repetir a frase escolhida. Escreva e coloque em um lugar visível:

“Eu sou flexível e me abro para novas formas de enxergar a realidade.”

“Minha comunicação é clara, amorosa e cria pontes verdadeiras.”

“Eu atualizo meu sistema para viver com mais conforto, presença e prosperidade.”

“Eu celebro a multiplicidade de caminhos que a vida me oferece.”

Serviços para ajudar você a aproveitar a Lua Nova

Se você sente que a mente está acelerada demais, com dificuldades para perceber suas escolhas ou que a dispersão está impedindo sua ação, o suporte vibracional pode ajudar a ancorar essas novas rotas:

Câmara de Luz Vibracional e Energética: ideal para organizar, ativar seus potenciais no campo e sustentar a frequência das novas escolhas. E para quem desenhou sua Árvore da Multiplicidade e sente que precisa de suporte vibracional para sustentar essas novas rotas sem se perder na dispersão.

Acompanhamento de Transformação Pessoal: suporte contínuo com a autora para quem busca transformar ideias em realidade com estrutura e presença.

Conclusão

O ritual de flexibilidade na Lua Nova em Gêmeos é um convite para ventilar a mente. Por ser a segunda Superlua do ano, a renovação tende a ser sentida de forma imediata na sua percepção.

Permita-se a curiosidade de quem está começando a descobrir novos galhos, com a clareza de quem sabe onde o tronco está fincado. Logo depois, o ano traz Mercúrio Retrógrado em Câncer, mais um motivo para encerrar este ciclo com a mente organizada.

Perguntas frequentes

Qual o melhor dia para fazer o ritual da Lua Nova em Gêmeos? O ideal é começar a partir das 23h54 de 14 de junho de 2026, horário de Brasília. A janela de maior potência vai até o dia 16, mas as práticas de escrita e o protocolo de despoluição podem ser feitos durante toda a fase Nova, até a entrada da Lua Crescente. Retomar as afirmações nos dias seguintes também funciona como ponto de checagem ao longo do ciclo.

Preciso da pedra jaspe vermelha para o ritual funcionar? Não. A pedra funciona como uma âncora física para o seu foco, e você pode usar qualquer pedra que tenha em mãos. Até um objeto pequeno que você determine como símbolo de presença cumpre esse papel. O que importa é o comando que você dá ao segurá-la, redirecionando a atenção para uma coisa de cada vez.

Posso fazer a árvore da multiplicidade no celular ou no tablet? Pode, mas Gêmeos se beneficia muito da conexão entre a mão e o cérebro. Escrever ou desenhar no papel ajuda a ancorar a intenção no plano físico e reduz o ruído digital, um dos grandes desafios deste ciclo. Se optar pela tela, prefira um aplicativo simples, sem notificações abertas.

O que fazer se eu me sentir dispersa com tantas opções? Volte ao protocolo de despoluição mental, a primeira prática. O excesso de informação tende a ser o principal sinalizador de Gêmeos, e a curadoria é o antídoto. Escolha apenas um galho para focar por vez. Ser flexível tem a ver com a segurança de que existe mais de uma saída, sem a pressão de abraçar tudo de uma vez.

Como saber se estou com excesso de informação? Observe sinais como cansaço mental ao acordar, dificuldade de terminar uma leitura simples, ansiedade ao ver notificações ou a sensação de saber muito e aplicar pouco. Se você se identificou com algum desses pontos, o protocolo de despoluição tende a ajudar a recuperar clareza e direção para suas escolhas.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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