Superstições de torcida para a Copa: especialistas analisam o que funciona

Em tempos de Copa do Mundo, o Brasil inteiro entra em campo do seu jeito: tem a camisa que não pode ser lavada, o lugar certo no sofá, o amigo pé-frio que fica de fora da sala. E a cada Copa surgem superstições novas.

Nesta Copa de 2026, por exemplo, circula nas redes a superstição da letra D: como as últimas eliminações do Brasil foram para Alemanha, Bélgica e Croácia, seguindo a ordem do alfabeto, e não há nenhuma seleção com a letra D no torneio, parte da torcida enxergou aí um sinal do hexa.

Mas, afinal, alguma dessas práticas funciona? Ouvimos especialistas do Personare de diferentes áreas, da Cromoterapia à Numerologia, para entender o que cada superstição carrega de verdade.

Superstições de torcida para a Copa: o que funciona?

Antes de tudo, um princípio que vale para todas elas. Como já explicou a mentora de desenvolvimento pessoal Mariana Hein ao Personare, superstições não têm contraindicação, mas também não fazem milagre: o que move resultados é a intenção somada à ação.

No caso do futebol, quem age são os jogadores. À torcida, cabe a parte simbólica, e ela tem o seu valor.

Usar a camisa da sorte (de preferência sem lavar)

Funciona? DEPENDE

A camisa da sorte talvez seja a superstição mais querida do torcedor brasileiro. Há quem repita a mesma peça em todos os jogos da campanha e quem se recuse a lavá-la enquanto o time estiver vencendo.

Pelo olhar energético de Aline Lang, a peça funciona como uma âncora emocional: ela conecta o torcedor a uma memória de vitória e ajuda a entrar no jogo com confiança.

O efeito, portanto, tende a ser interno. A camisa pode mudar o seu estado emocional, não o resultado da partida.

Escolher a cor da roupa para assistir ao jogo

Funciona? SIM

Aqui há fundamento na Cromoterapia, técnica que estuda a energia das cores. Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, cada cor carrega uma vibração própria, e as cores do Brasil são especialmente favoráveis para dias de decisão:

o verde tende a trazer equilíbrio e esperança

o amarelo costuma estimular alegria, foco e energia

o azul ajuda a manter a calma e a fé

Quem quiser reforçar a torcida ainda pode apostar no laranja, ligado à coragem e à determinação, e no vermelho, associado a energia e movimento.

O importante é escolher o tom de acordo com o significado de cada cor e com o que você quer sentir durante a partida.

Apostar no número da sorte

Funciona? DEPENDE

Todo torcedor tem um número da sorte: o da camisa do ídolo, o do dia do aniversário, o palpite fixo do bolão. O caso mais famoso do futebol brasileiro é o de Zagallo, que construiu uma relação de devoção com o número 13 e esteve presente nas conquistas de 1958, 1962, 1970 e 1994.

Para a Numerologia, o número da sorte pode dizer mais sobre você do que sobre o jogo. Como explica o numerólogo Yub Miranda, vale somar os algarismos do seu número até chegar a um dígito de 1 a 9 e conferir se ele aparece no seu Mapa Numerológico.

Se aparecer, é possível que ele seja um convite para viver com mais consciência o que aquele número representa. No caso do 13 de Zagallo, por exemplo, a soma resulta em 4, número ligado a trabalho, disciplina e construção, o que combina bastante com a trajetória dele.

O que realmente está ao alcance da torcida

Nenhuma superstição substitui o que acontece em campo, mas todas elas revelam algo bonito: o desejo de participar, de fazer parte do resultado, de viver a Copa junto. E há um jeito de levar esse autoconhecimento para o seu dia a dia de torcedor.

Quer saber como tende a estar o céu nos dias de jogo do Brasil e o que ele desperta no seu mapa? Confira o seu Horóscopo personalizado, que cruza os trânsitos do dia com o seu Mapa Astral, e acompanhe o Mapa do Céu em tempo real.

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