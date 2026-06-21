Superstições de torcida para a Copa: especialistas analisam o que funciona

Em tempos de Copa do Mundo, o Brasil inteiro entra em campo do seu jeito: tem a camisa que não pode ser lavada, o lugar certo no sofá, o amigo pé-frio que fica de fora da sala. E a cada Copa surgem superstições novas.
Nesta Copa de 2026, por exemplo, circula nas redes a superstição da letra D: como as últimas eliminações do Brasil foram para Alemanha, Bélgica e Croácia, seguindo a ordem do alfabeto, e não há nenhuma seleção com a letra D no torneio, parte da torcida enxergou aí um sinal do hexa.
Mas, afinal, alguma dessas práticas funciona? Ouvimos especialistas do Personare de diferentes áreas, da Cromoterapia à Numerologia, para entender o que cada superstição carrega de verdade.
Superstições de torcida para a Copa: o que funciona?
Antes de tudo, um princípio que vale para todas elas. Como já explicou a mentora de desenvolvimento pessoal Mariana Hein ao Personare, superstições não têm contraindicação, mas também não fazem milagre: o que move resultados é a intenção somada à ação.
No caso do futebol, quem age são os jogadores. À torcida, cabe a parte simbólica, e ela tem o seu valor.
Usar a camisa da sorte (de preferência sem lavar)
Funciona? DEPENDE
A camisa da sorte talvez seja a superstição mais querida do torcedor brasileiro. Há quem repita a mesma peça em todos os jogos da campanha e quem se recuse a lavá-la enquanto o time estiver vencendo.
Pelo olhar energético de Aline Lang, a peça funciona como uma âncora emocional: ela conecta o torcedor a uma memória de vitória e ajuda a entrar no jogo com confiança.
O efeito, portanto, tende a ser interno. A camisa pode mudar o seu estado emocional, não o resultado da partida.
Escolher a cor da roupa para assistir ao jogo
Funciona? SIM
Aqui há fundamento na Cromoterapia, técnica que estuda a energia das cores. Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, cada cor carrega uma vibração própria, e as cores do Brasil são especialmente favoráveis para dias de decisão:
- o verde tende a trazer equilíbrio e esperança
- o amarelo costuma estimular alegria, foco e energia
- o azul ajuda a manter a calma e a fé
Quem quiser reforçar a torcida ainda pode apostar no laranja, ligado à coragem e à determinação, e no vermelho, associado a energia e movimento.
O importante é escolher o tom de acordo com o significado de cada cor e com o que você quer sentir durante a partida.
Apostar no número da sorte
Funciona? DEPENDE
Todo torcedor tem um número da sorte: o da camisa do ídolo, o do dia do aniversário, o palpite fixo do bolão. O caso mais famoso do futebol brasileiro é o de Zagallo, que construiu uma relação de devoção com o número 13 e esteve presente nas conquistas de 1958, 1962, 1970 e 1994.
Para a Numerologia, o número da sorte pode dizer mais sobre você do que sobre o jogo. Como explica o numerólogo Yub Miranda, vale somar os algarismos do seu número até chegar a um dígito de 1 a 9 e conferir se ele aparece no seu Mapa Numerológico.
Se aparecer, é possível que ele seja um convite para viver com mais consciência o que aquele número representa. No caso do 13 de Zagallo, por exemplo, a soma resulta em 4, número ligado a trabalho, disciplina e construção, o que combina bastante com a trajetória dele.
O que realmente está ao alcance da torcida
Nenhuma superstição substitui o que acontece em campo, mas todas elas revelam algo bonito: o desejo de participar, de fazer parte do resultado, de viver a Copa junto. E há um jeito de levar esse autoconhecimento para o seu dia a dia de torcedor.
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