Segunda Quinzena de Junho 2026: O Que Esperar Segundo a Astrologia

A segunda quinzena de junho de 2026 traz uma sequência de movimentos astrológicos poderosos que vão mexer com relacionamentos, identidade, comunicação e, principalmente, com o nosso senso de propósito.

De Vênus intensificada a Júpiter mudando de signo na virada do mês, prepare-se para um período de transformações profundas, e cheio de oportunidades para quem souber aproveitar as energias.

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17 de junho: Vênus entre o Sonho e a Sombra

O dia 17 concentra dois aspectos opostos de Vênus, e essa tensão merece atenção.

Às 00h40, Vênus em Leão forma um trígono com Netuno em Áries, uma das combinações mais romanticamente potentes. Trígonos fluem sem resistência, e aqui temos o planeta do amor em sintonia com o planeta da ilusão e do ideal.

É uma janela de beleza, inspiração e conexão espiritual com quem amamos. Artistas, músicos e pessoas sensíveis podem sentir uma abertura criativa fora do comum. Nos relacionamentos, a tendência é enxergar o outro com olhos de poesia.

Mas ainda no dia 17, às 17h38, Vênus se opõe a Plutão em Aquário. A magia poética do início do dia dá lugar a uma intensidade que não perdoa superficialidades.

Oposições criam tensão entre dois pontos, e Vênus-Plutão toca nas feridas mais fundas dos vínculos: ciúme, poder, posse, medo de perder.

É um convite para olhar honestamente para o que está sendo omitido nos relacionamentos, sejam amorosos, financeiros ou criativos. Não é o momento de evitar conversas difíceis, mas de atravessá-las com coragem.

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19 de junho: Quíron entra em Touro e a cura que passa pelo corpo

Um dos movimentos mais significativos do mês: Quíron, o asteroide da ferida e da cura, ingressa em Touro após anos em Áries.

Essa mudança marca o início de um longo ciclo (Quíron ficará em Touro por vários anos) voltado para questões materiais, de autoestima e de corporalidade.

Em Áries, Quíron nos convidava a curar a ferida da identidade, o medo de existir, de ser quem somos. Em Touro, o foco se volta para a ferida do valor: o quanto nos sentimos merecedores de abundância, prazer, segurança e pertencimento.

Perguntas como “Eu mereço ser amado(a) como sou?” ou “Posso confiar na minha estabilidade?” ganham relevância coletiva. O caminho de cura, porém, também passa por Touro: presença no corpo, contato com a natureza, simplicidade e prazer sensorial.

21 de junho: Solstício de Inverno com o Sol em Câncer

No dia 21, às 05h25, o Sol ingressa em Câncer, marcando o Solstício de Inverno no hemisfério sul (e Solstício de Verão no norte). É um dos quatro pontos cardinais do ano astrológico, um portal de renovação.

Com o Sol em Câncer, a energia coletiva se volta para o lar, a família, as raízes e o mundo emocional. As próximas semanas pedem que cultivemos nossa vida interior com o mesmo cuidado que dedicamos ao mundo externo.

Quem você se torna quando está em casa? Quais memórias e vínculos sustentam (ou drenam) sua energia? São perguntas que o Sol canceriano convida a explorar.

25 de junho: Estrutura e Névoa

O dia 25 também combina dois aspectos contrastantes.

Às 09h01, Vênus em Leão forma um trígono com Saturno em Áries, um aspecto que favorece relacionamentos maduros, compromissos consistentes e prosperidade conquistada com esforço.

É uma fase excelente para formalizar acordos, dar passos concretos em parcerias e investir em projetos criativos com seriedade. O prazer aqui vem com responsabilidade, e essa combinação torna tudo mais duradouro.

Às 19h38, porém, o Sol em Câncer forma uma quadratura com Netuno em Áries. Quadraturas criam fricção, e Sol-Netuno tende a embaçar a clareza, aumentar a sensibilidade e convidar devaneios.

Tome cuidado com idealizações, desentendimentos ou promessas vagas. É um dia para confirmar combinados, evitar grandes decisões impulsivas e prestar atenção nos sonhos, eles podem trazer mensagens importantes.

28 de junho: Marte entra em Gêmeos e acelera a vida

Marte deixa Touro e ingressa em Gêmeos no dia 28. Se em Touro o planeta da ação se movia de forma lenta e determinada, em Gêmeos ele ganha velocidade e versatilidade, mas perde foco.

Nas próximas semanas, a tendência é acumular projetos, conversas e compromissos ao mesmo tempo. O desafio será manter a atenção sem se dispersar.

O lado positivo: Marte em Gêmeos favorece a comunicação assertiva, o debate de ideias, o aprendizado acelerado e a negociação. É um período favorável para quem trabalha com palavras, vendas, ensino ou qualquer área que exija agilidade mental.

29 de junho: Mercúrio Retrógrado e Lua Cheia

O penúltimo dia do mês concentra Mercúrio Retrógrado e Lua Cheia.

Às 14h36, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado a 26°15′ de Câncer. A retrogradação de Mercúrio é sempre um convite para revisar, reler, repensar. Em Câncer, o tema central é o passado emocional.

Conversas antigas podem ressurgir. Questões familiares não resolvidas pedem atenção. É um período para ser cuidadoso com a comunicação, especialmente em contextos domésticos e afetivos. Evite assinar contratos importantes sem antes reler tudo com calma.

Às 20h56, temos a Lua Cheia a 8°14′ de Capricórnio. Luas cheias iluminam o que estava oculto e pedem integração entre opostos. O eixo Câncer-Capricórnio trata do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, entre sentir e agir, entre nutrir e construir.

Esta Lua Cheia pode trazer à tona tensões entre as demandas do lar e as ambições de carreira ou revelar que chegou a hora de colher frutos de um ciclo de muito trabalho. Fique atento às emoções que emergem: elas têm recados valiosos.

30 de junho: O Grande Evento do Mês

O último dia de junho reserva o movimento mais importante e de maior impacto do período: Júpiter ingressa em Leão, onde permanecerá até 26 de julho de 2027.

Júpiter é o planeta da expansão, da abundância, da fé e do crescimento. Em Leão, ele amplifica tudo o que o signo representa: criatividade, autoexpressão, liderança, generosidade e brilho pessoal. É um movimento que nos convida a ocupar o palco da nossa própria vida com mais confiança e alegria.

Para quem tem planetas em Leão (e também em Áries e Sagitário, que recebem trígonos de Júpiter em Leão), este ciclo pode trazer oportunidades concretas de crescimento. Mas todos sentiremos o convite coletivo para nos perguntar: Em que área da minha vida eu preciso me permitir brilhar mais?

Atenção para o excesso, que é sempre a sombra de Júpiter: arrogância, dramaticidade e gastos além do que é saudável. O segredo é expandir com consciência.

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