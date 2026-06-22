Como viver Mercúrio retrógrado sem estresse: um guia astrológico

É importante aprender a (con)viver com Mercúrio retrógrado. Afinal, a retrogradação do planeta ocorre de três a quatro vezes por ano, com duração de 20 dias em cada ciclo. E isso acontece todos os anos.

Embora a fase seja conhecida por desafios na comunicação e em transportes, você pode e deve se preparar para ela.

Cabe a você decidir se quer sofrer por antecipação por todos os imprevistos que podem (ou não) ocorrer ou, de fato, parar de lutar contra esses períodos.

No passo a passo a seguir, proponho um caminho para você lidar com Mercúrio retrógrado e viver este período de modo mais suave e produtivo.

O que você vai aprender neste guia prático:

A identificar no Horóscopo Personalizado a área da sua vida que estará sob atenção durante o trânsito.

a área da sua vida que estará sob atenção durante o trânsito. Ferramentas de reflexão para aproveitar a energia de revisão do período.

Um ritual prático para encerrar o ciclo da retrogradação de Mercúrio.

Passo a passo para lidar com Mercúrio retrógrado

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar. Mas elas só serão válidas se você se abrir para esses aprendizados.

Para te ajudar a refletir sobre eles e para que o lado mais desafiador seja melhor processado e suavizado, preparamos um passo a passo focado nesse período.

1. Entenda que parte da sua vida será impactada

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa. Por isso, a cada retrogradação, podemos sentir mais os atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

No Personare você tem a previsão personalizada e gratuita para o seu Mapa toda vez que Mercúrio fica retrógrado, com as possibilidades do que pode ocorrer nesse período e dicas específicas para você.

Para ver as suas previsões, basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

Entao, procure pelo trânsito de “Mercúrio na Casa…”. No exemplo abaixo, perceba que a pessoa está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 7.

Então, ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio, você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida.

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida.

2. Reflita sobre como estão os temas dessa área

Agora que você sabe a Casa em que Mercúrio vai ficar retrógrado, é essa área que pode pedir mais revisão, sinalizar atrasos, problemas de comunicação ou retorno de questões do passado.

Reflita sobre como essa área (de acordo com a Casa onde Mercúrio está) se conecta ao seu momento atual..

Aqui estão algumas sugestões:

Casa 1: Autoestima e imagem pessoal . O que você precisa mudar em si? O que quer começar e está adiando e por quê?

. O que você precisa mudar em si? O que quer começar e está adiando e por quê? Casa 2 : Dinheiro e vida material . Como está investindo seu dinheiro? Quais planos quer realizar?

: . Como está investindo seu dinheiro? Quais planos quer realizar? Casa 3: Comunicação, mídias, irmãos, vizinhos e transportes . O que precisa ser dito? Quais conversas precisam ser retomadas ou encerradas?

. O que precisa ser dito? Quais conversas precisam ser retomadas ou encerradas? Casa 4: Família, progenitores e raízes . O que você quer mudar na sua casa ou de casa? Quais questões familiares precisam ser resolvidas ou retomadas?

. O que você quer mudar na sua casa ou de casa? Quais questões familiares precisam ser resolvidas ou retomadas? Casa 5: Prazer, criatividade, identidade e filhos . Aquilo que te divertia, por que parou? O que você pode aprender que te dê prazer?

. Aquilo que te divertia, por que parou? O que você pode aprender que te dê prazer? Casa 6: Saúde, trabalho e rotina . Quais hábitos não servem mais? Como sua rotina pode ser melhor e mais saudável?

. Quais hábitos não servem mais? Como sua rotina pode ser melhor e mais saudável? Casa 7: Relacionamentos, parceria e inimigos . Quais discussões de relacionamento você precisa enfrentar? O que você precisa escutar ou dizer ao outro?

. Quais discussões de relacionamento você precisa enfrentar? O que você precisa escutar ou dizer ao outro? Casa 8: Valor da outra pessoa, encerramentos, sombras, crises e transformações . Que tipo de ajuda você precisa buscar ou pode oferecer? Quais traumas precisa resolver?

. Que tipo de ajuda você precisa buscar ou pode oferecer? Quais traumas precisa resolver? Casa 9: Viagens internacionais, estudos, espiritualidade e processos jurídicos . Quais estudos você pode retomar? Que viagem você quer realizar?

. Quais estudos você pode retomar? Que viagem você quer realizar? Casa 10: Carreira e propósito de vida . Quais mudanças na carreira você está adiando? Quais mudanças de vida deve fazer?

. Quais mudanças na carreira você está adiando? Quais mudanças de vida deve fazer? Casa 11: Amigos, papel e projeção social e política . Como você pode retomar ou fortalecer alguns laços? Quais amizades podem levar a novos planos?

. Como você pode retomar ou fortalecer alguns laços? Quais amizades podem levar a novos planos? Casa 12: Medos, inconsciente, empatia e sacrifícios. Quais mudanças internas você precisa fazer? Qual espiritualidade você quer resgatar?

3. Escreva para manifestar a revisão

Feitas as reflexões acima, pegue um papel e um lápis.

Então, escreva uma frase que represente algo que você precisa rever na sua vida, ou seja, algo que você sinta que precisa curar.

4. Beba uma colherinha de mel e fale em voz alta

Leia a frase que você escreveu e, em seguida, recite:

“Eu abro minha fala para comunicar o que tem no meu coração com sabedoria e entrega, e abro minha escuta para receber com compreensão. Permito que a minha relação com (questão a ser trabalhada) seja revisitada para entender todos seus ensinamentos por completo.”

5. Hora de fechar o ciclo

Guarde esse papel durante toda a retrogradação com você. Por fim, quando essa temporada de Mercúrio retrógrado acabar, queime-o. Este é um ato simbólico de fechamento do ciclo de revisão.

O poder está nas suas mãos

Lembre-se que a Astrologia é apenas uma bússola. O caminho é você quem faz. Use as dicas para lidar com Mercúrio retrógrado e fazer escolhas mais conscientes e tranquilas.

Boa retrogradação! Fica o lembrete final: