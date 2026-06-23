Previsões da semana de 22 a 27/06: Sol em Câncer e Lua Crescente em Libra pedem ação antes de Mercúrio Retrógrado

As previsões da semana de 22 a 27/06 trazem a entrada do Sol em Câncer, inaugurando uma temporada de maior sensibilidade emocional, foco na família e cuidado com as raízes.

O destaque vai para a Lua Crescente em Libra, que convida à ação e às parcerias, e para o trígono de Vênus em Leão com Saturno em Áries, que traz responsabilidade e solidez para relacionamentos e finanças.

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A semana abre com o Sol ingressando em Câncer no domingo (22/06), marcando o início do solstício e de um período de maior valorização do lar, da ancestralidade e do pertencimento.

E atenção: esta é a última semana antes de Mercúrio Retrógrado. Um ótimo momento para adiantar contratos, conversas importantes e decisões que você vem adiando.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 22 a 27/06

Domingo (22/06): Sol entra em Câncer (permanece até 22/07)

Domingo (22/06): Lua Crescente em Libra em quadratura com o Sol

Quinta-feira (25/06): Vênus em Leão em trígono com Saturno em Áries

Quinta-feira (25/06): Sol em Câncer em quadratura com Netuno em Áries

Previsões da semana de 22 a 27/06: ação, afeto e responsabilidade antes da retrogradação

O céu desta semana combina impulso com sensibilidade. A Lua Crescente em Libra convida à ação e às parcerias no momento certo: a última janela de iniciativas antes de Mercúrio Retrógrado.

O Sol em Câncer aprofunda a necessidade de cuidado emocional e conexão com as raízes, enquanto Vênus em trígono com Saturno oferece uma base sólida para decisões importantes. As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar cada movimento. Mas quem decide e faz acontecer é você, sempre.

Sol entra em Câncer: família, emoção e cuidado em foco

Domingo, 22 de junho (vigência: 22/06 a 22/07)

O Sol ingressa em Câncer no domingo (22/06), às 5h25, inaugurando uma temporada de cerca de um mês dedicada às emoções, à família, ao lar e à ancestralidade. É um período naturalmente mais introspectivo, favorável para cuidar das próprias raízes e fortalecer aquilo que traz sensação de segurança.

No coletivo, questões ligadas à moradia, alimentação, políticas sociais e identidade cultural tendem a ganhar mais destaque. No contexto da Copa do Mundo, essa energia ressoa diretamente com o sentimento de pertencimento e orgulho nacional.

Na vida pessoal, cresce a necessidade de dedicar atenção à família e às relações mais íntimas. É também um momento favorável para olhar para crenças herdadas da infância e do ambiente familiar, especialmente aquelas que ainda influenciam de forma inconsciente as decisões de hoje, seja no dinheiro, nos relacionamentos ou na autoestima.

O desafio é evitar excessos de apego ao passado ou reações motivadas apenas pela sensibilidade do momento.

O que este trânsito indica:

valorização da família, do lar e das tradições

maior sensibilidade emocional, ou seja, pode rolar choro, de alegria ou de saudade

momento favorável para terapia e autoconhecimento

cuidado com compensações emocionais via alimentação ou excesso de necessidade de atenção

oportunidade de curar crenças limitantes herdadas da família

Lua Crescente em Libra: ação, parcerias e equilíbrio

Domingo, 22 de junho

A Lua atinge a fase crescente em Libra no domingo (22/06), às 18h55, em tensão com o Sol em Câncer. Lua crescente é fase de ação, ou seja, o momento de investir nos projetos, acelerar o que pode ser feito e avançar em direção às metas.

Com a Lua em Libra, esse movimento fica ainda mais favorável quando feito em parceria, com um sócio, amigo, colega ou pessoa de confiança.

A tensão entre Libra e Câncer, porém, pede atenção: o Câncer quer se recolher e cuidar do próprio emocional, enquanto Libra cobra presença, posicionamento e ajuste nas relações.

Por isso, o convite é encontrar equilíbrio entre a necessidade emocional e a vontade de agradar, sem sufocar o outro e sem se anular.

O que este trânsito indica:

ótimo momento para avançar em projetos, especialmente em parceria

última janela de iniciativas antes de Mercúrio Retrógrado, portanto aproveite para assinar contratos e dar andamento a decisões importantes

cuidado com dependência emocional ou excesso de necessidade de atenção

diálogo com empatia e diplomacia é o caminho para resolver tensões

escolha bem as pessoas com quem você vai se associar neste período

Vênus em Leão trígono Saturno em Áries: amor e finanças com responsabilidade

Quinta-feira, 25 de junho (vigência: 24 a 26/06)

Na quinta-feira (25/06), às 9h02, Vênus em Leão forma um trígono com Saturno em Áries, ou seja, um dos aspectos mais favoráveis da semana.

O trígono é fluido e harmonioso, e a combinação entre Vênus (amor, dinheiro, vínculos) e Saturno (responsabilidade, estrutura, maturidade) traz uma energia de construção sólida, tanto nos relacionamentos quanto nas finanças.

No coletivo, esse aspecto favorece alianças duradouras, acordos com comprometimento de longo prazo e lideranças que demonstrem consistência.

É um bom momento, portanto, para questões burocráticas, oficialização de relacionamentos, abertura de empresas, contratos e investimentos planejados.

Na vida pessoal, gestos de afeto tendem a se tornar mais concretos e, por isso, vínculos baseados em confiança e lealdade podem sair fortalecidos. No campo financeiro, é uma oportunidade para planejamento consciente e decisões responsáveis. O único ponto de atenção: cuidado para não transformar entusiasmo em cobrança excessiva, de si mesmo ou do outro.

O que este trânsito indica:

favorável para oficializar relacionamentos, assinar contratos e fechar acordos

bom momento para planejamento financeiro e investimentos conscientes

relacionamentos amadurecem com gestos concretos de afeto e comprometimento

liderança com responsabilidade, mas cuidado para não confundir com autoritarismo

empolgação com os pés no chão: inspire o outro sem colocar pressão desnecessária

Sol em Câncer quadratura Netuno em Áries: cuidado com ilusões e baixa de energia

Quinta-feira, 25 de junho (vigência: 24 a 26/06)

Ainda na quinta-feira (25/06), às 19h38, o Sol em Câncer forma uma quadratura com Netuno em Áries. Esse é o aspecto mais delicado da semana.

A quadratura entre o Sol (vitalidade, identidade, foco) e Netuno (ilusão, dissolução, espiritualidade) pode trazer cansaço, confusão e, além disso, dificuldade de distinguir o que é real do que é desejado.

No coletivo, aumenta o risco de desinformação, promessas exageradas e expectativas irreais em torno de lideranças ou projetos. Além disso, questões ligadas à espiritualidade e à arte também podem mobilizar a atenção.

Na vida pessoal, o período pede cautela com decisões tomadas apenas com base em emoções ou idealizações. Pode haver vontade de salvar quem não quer ser salvo — ou de se anular em nome de alguém.

Também é um momento de maior sensibilidade à espiritualidade, à intuição e à criatividade, desde que haja discernimento para separar inspiração de fantasia.

O que este trânsito indica:

possível baixa de vitalidade — descanse mais, durma melhor

cuidado com ilusões, idealizações e decisões impulsivas

evite o jogo de vítima e salvador — não entre em situações que te anulam

busque o que nutre a alma: meditação, espiritualidade, arte

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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