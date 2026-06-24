Brasil pode trazer o hexa? Astrólogo revela

A Copa do Mundo já começou e, com ela, uma pergunta que não sai da cabeça de nenhum torcedor brasileiro: será que vem o hexa? Para responder, o astrólogo Yub Miranda fez uma sinastria cruzando o mapa da Copa com o mapa natal do Brasil. O resultado é cheio de nuances.

Os pontos positivos

O mapa da estreia traz boas notícias em pelo menos três frentes. O Marte da estreia forma um trígono com Mercúrio em Virgem na Casa 8, o que indica força para se reinventar e agir com eficiência — e esse Mercúrio rege justamente a Casa 5, a casa dos esportes no mapa do Brasil. Um ótimo sinal.

Além disso, o MC e o Sol da estreia estão em Gêmeos na Casa 5 do país, reforçando o potencial de brilho esportivo. E o Mercúrio do mapa da Copa, em Câncer, está na Casa 5 em sextil exato com o Sol do Brasil. Não é o aspecto mais poderoso da astrologia, mas é positivo e preciso — e isso conta.

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O recado difícil: crise desde o início

O ASC (ascendente) da Copa cai na Casa 8 do Brasil, o que já dá o tom: o começo de cada partida tende a ser tenso, de virada ou de pressão. Não à toa, a estreia terminou em empate e com a seleção precisando mudar tanto a formação quanto a postura por ter saído em desvantagem. É como se a Copa cobrasse do Brasil uma transformação constante.

O grande obstáculo

Aqui está o maior desafio da leitura: a Lua do dia da estreia forma uma oposição exata com Marte em Escorpião na Casa 9 do mapa natal do Brasil. Esse aspecto ativa Plutão em trânsito em quadratura com esse mesmo Marte — e Marte rege o MC do Brasil, que é justamente o ponto de conquista do mapa.

Em linguagem astrológica simples: enfrentar adversários poderosos pode ser o grande impedimento. E tem mais — o MC do mapa da Copa, que representa o êxito e o título da competição, está em quadratura com o Plutão natal do país. Plutão, junto com Marte, também é regente do MC brasileiro. Dois bloqueios no mesmo ponto sensível.

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O veredicto

O Brasil pode fazer uma campanha sólida e ir longe. Mas conquistar o hexacampeonato, segundo a Astrologia, será muito difícil. Os obstáculos astrológicos são reais, e estão exatamente nos pontos que representam a conquista máxima.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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