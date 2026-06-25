42% dos brasileiros querem mudar de carreira: o que esse número revela

Mudar de carreira deixou de ser um desejo de poucos. Uma pesquisa da plataforma Catho, divulgada pela CNN, revelou que 42% dos profissionais brasileiros pretendiam mudar de área no ano passado.

Você já teve a sensação de olhar para sua rotina profissional e pensar “não sei exatamente o que está errado, mas sei que não quero continuar assim”? Essa sensação tem sido mais comum do que parece.

Mas existe uma camada mais profunda por trás desses números. Muitas vezes, as pessoas acreditam que querem mudar apenas de profissão, quando, na verdade, estão tentando mudar a forma como estão vivendo.

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O que diz a pesquisa sobre mudar de carreira no Brasil

O levantamento da Catho ouviu mais de cinco mil pessoas em todo o país. Entre os principais motivos para a mudança aparecem a busca por qualidade de vida em primeiro lugar, seguida por plano de carreira, remuneração, ambiente de trabalho saudável e novos desafios.

O desejo de migrar de área é mais intenso na faixa de 26 a 35 anos, em que 46% das pessoas manifestaram essa intenção. Já os principais obstáculos citados são a falta de qualificação para atuar em uma nova área (35%) e a insegurança financeira durante a transição (12%).

Esses dois últimos dados merecem atenção. Eles sugerem que o que separa o desejo da mudança real não costuma ser falta de vontade, mas falta de preparo e de planejamento.

A geração que começou a questionar o piloto automático

Durante muito tempo, o sucesso profissional parecia seguir um roteiro relativamente claro. Estudar, conseguir um emprego, crescer na empresa e construir estabilidade.

Mas algo mudou. Hoje, muitas pessoas estão percebendo que cumprir todas as etapas não garante necessariamente realização.

É como passar anos subindo uma escada e descobrir, ao chegar ao topo, que ela estava apoiada na parede errada. O salário pode estar melhor e o currículo mais recheado, mas existe um vazio difícil de explicar.

As transformações do mercado intensificam essa reflexão. Não por acaso, uma das perguntas mais frequentes hoje é se a inteligência artificial vai roubar empregos, o que adiciona urgência à revisão dos caminhos profissionais.

Nem toda vontade de mudar de carreira é sobre carreira

Às vezes, a pessoa acredita que precisa mudar de profissão, mas o que ela realmente precisa é mudar sua relação com o trabalho. Outras vezes, sim, o desejo de mudança profissional é genuíno.

O desafio é diferenciar uma coisa da outra. Existem casos em que a insatisfação nasce da área profissional, mas existem muitos outros em que ela nasce do excesso de cobrança, da falta de equilíbrio ou da desconexão emocional.

Trocar de profissão sem olhar para essas questões pode ser como trocar os móveis de lugar em uma casa com problemas na estrutura. O cenário até muda, mas o desconforto permanece.

O cansaço que não é físico

Uma das maiores características deste momento é que muitas pessoas não estão apenas cansadas. Elas estão emocionalmente esgotadas.

Existe uma diferença importante entre as duas coisas: o cansaço físico costuma melhorar com descanso, o esgotamento emocional não. A pessoa tira férias e continua angustiada, descansa no fim de semana e continua sem energia.

Esse padrão aparece com força no burnout seletivo, quando a pessoa segue rendendo no trabalho enquanto as outras áreas da vida ficam apagadas.

O desgaste não vem apenas da quantidade de tarefas, mas da forma de viver: pressão constante, sensação de estar sempre correndo e dificuldade de encontrar significado no que faz.

O desejo de qualidade de vida não é preguiça

Durante muito tempo, quem buscava mais equilíbrio era visto como alguém pouco ambicioso. Cá entre nós, até como preguiçoso.

Hoje, ainda bem, essa visão está mudando. As pessoas começaram a perceber que sucesso não pode custar a própria saúde e paz de espírito.

Quando a qualidade de vida aparece como principal motivo para 42,7% dos entrevistados, isso revela uma transformação importante. As pessoas não querem apenas ganhar dinheiro: querem viver bem enquanto trabalham e ter energia para os relacionamentos, a família e os próprios sonhos.

Esse movimento de redefinir a régua do sucesso tem até nome no mundo do trabalho: é o Quiet Ambition, a tendência de quem continua ambicioso, mas por critérios próprios.

Como saber se você está vivendo um chamado de mudança?

Nem toda crise profissional significa que você precisa pedir demissão amanhã. Mas algumas perguntas podem trazer clareza.

Você se sente cansada apenas da sua função atual ou da área inteira?

Existe algo específico que incomoda ou apenas uma sensação geral de vazio?

Você deseja uma nova profissão ou uma nova forma de viver?

Se o medo não existisse, qual mudança gostaria de experimentar?

Essas perguntas costumam revelar muito. Muitas vezes a alma começa a pedir mudanças antes mesmo de a mente conseguir explicá-las.

Ferramentas de autoconhecimento também ajudam nessa investigação. O Mapa Profissional pode trazer novas perspectivas sobre seus talentos e formas naturais de expressão no trabalho.

O que fazer antes de tomar decisões impulsivas

Quando a insatisfação aumenta, é comum surgir a vontade de mudar tudo imediatamente. Mas transições importantes costumam funcionar melhor quando são construídas com consciência.

Antes de movimentos radicais, vale observar alguns pontos.

O que exatamente está gerando sofrimento hoje

Quais necessidades emocionais não estão sendo atendidas

O que você deseja construir daqui para frente

Quais habilidades podem apoiar essa transição

Como criar uma reserva emocional e financeira para esse processo

Lembra dos obstáculos da pesquisa? Falta de qualificação e insegurança financeira são exatamente o que um bom planejamento resolve. Mudanças consistentes nascem menos da impulsividade e mais da clareza.

E a transição pode tomar formas diferentes: uma nova área, um novo modelo de trabalho ou até um negócio próprio e enxuto, como propõe o conceito de empresa de uma pessoa só.

Se você quiser ajuda para fazer esse planejamento, conheça a mentoria Transição Profissional Turbinada, dentro do Clube Personare. Nas nossas aulas, criamos juntas o seu plano de transição, passo a passo.

Conclusão: talvez a mudança não seja apenas profissional

Quando 42% das pessoas desejam mudar de carreira, talvez estejamos olhando para algo maior do que uma tendência de mercado. É possível que estejamos assistindo a uma mudança de consciência.

Uma geração inteira está questionando modelos que já não fazem sentido. E descobrindo que recomeçar não tem prazo de validade, como mostram os dados sobre quem decide mudar de carreira depois dos 35.

Talvez a pergunta mais importante não seja “qual carreira eu deveria seguir?”, mas “que tipo de vida eu quero construir?”. Afinal, a resposta para a carreira costuma aparecer depois que essa pergunta sobre a vida é respondida.

Nossa carreira deve apoiar a vida que queremos viver, e não o contrário.

Perguntas frequentes sobre mudar de carreira

Por que tantas pessoas querem mudar de carreira atualmente?

Segundo a pesquisa da Catho divulgada pela CNN, os principais fatores são a busca por maior qualidade de vida, citada por 42,7% dos entrevistados, seguida por plano de carreira, remuneração, ambiente de trabalho saudável e novos desafios. Por trás dos números, existe também uma mudança cultural: as pessoas estão menos dispostas a sacrificar saúde e relações pessoais em nome do trabalho, e mais atentas ao sentido daquilo que fazem.

Como saber se devo mudar de carreira?

É importante observar se a insatisfação está relacionada à profissão em si ou a fatores emocionais, ambientais e comportamentais que influenciam sua experiência atual. Perguntas como “estou cansada da função ou da área inteira?” e “quero uma nova profissão ou uma nova forma de viver?” ajudam a diferenciar. Quando o incômodo persiste mesmo após ajustes de rotina e limites, isso indica que a mudança de área merece ser considerada com seriedade.

Mudar de carreira é um sinal de fracasso?

Não. Em muitos casos, representa amadurecimento, autoconhecimento e alinhamento com novas fases da vida. As prioridades de uma pessoa aos 25 anos raramente são as mesmas aos 40, e a carreira tende a precisar acompanhar essa evolução. O dado de que 42% dos brasileiros desejam essa mudança mostra, inclusive, que se trata de um movimento coletivo, e não de uma exceção.

Como fazer uma transição de carreira com mais segurança?

Planejamento financeiro, qualificação, autoconhecimento e apoio emocional costumam tornar o processo mais consciente e sustentável. Vale mapear as habilidades que você já possui e que se transferem para a nova área, construir uma reserva para o período de transição e buscar orientação estruturada. Não por acaso, a falta de qualificação e a insegurança financeira são os dois obstáculos mais citados na pesquisa: são justamente os pontos que um bom plano resolve.

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Gabi Squizato

Especialista em inteligência emocional aplicada a negócios e pós-graduada em Psicanálise. Criadora das técnicas de Harmonização Sistêmica e Liberação Emocional, já formou mais de 4 mil alunos e é cofundadora do ElevaClub e do Clube Essencial da Empreendedora. No Personare, é professora do curso Transição Profissional Turbinada.

gabi@gabisquizato.com

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