Férias de julho com Mercúrio retrógrado: o que você precisa saber antes de viajar

Voo cancelado, erro no check-in e reserva que desapareceu do sistema. Se esse cenário parece familiar, pode ser que você tenha tentado viajar durante Mercúrio retrógrado.

E aqui vai um alerta: a segunda retrogradação de 2026 começa no dia 29 de junho e só termina em 23 de julho. Ou seja, coincide quase inteiramente com as férias de julho, período em que milhões de pessoas viajam pelo Brasil e pelo mundo.

Se você está planejando viajar nesse mês, vale se preparar. A seguir, você encontra as datas de cada retrogradação, orientações práticas e como usar o Horóscopo Personalizado para saber qual área da sua vida está mais sensível nesse período.

Resumo sobre viajar durante Mercúrio retrógrado

Mercúrio rege comunicação, tecnologia e transportes, áreas diretamente ligadas a viagens

Em 2026, há três períodos de retrogradação: fevereiro/março (Peixes), junho/julho (Câncer) e outubro/novembro (Escorpião)

A retrogradação de junho/julho coincide com as férias escolares e tende a ser a mais sentida por quem viaja nesse período

Planejar com antecedência, fazer cópias de documentos e ter um plano B são medidas essenciais

Consultar o Horóscopo Personalizado ajuda a identificar as áreas mais sensíveis do seu Mapa Astral

O que as viagens têm a ver com Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado é um fenômeno astronômico em que o planeta parece se mover para trás no céu, visto da Terra.

Para a Astrologia, esse movimento aparente ativa um ciclo de revisão em tudo o que Mercúrio rege: comunicação, pensamento, informação e transportes.

Quando esses temas entram em fase de reavaliação, é comum surgirem atrasos em voos, erros em reservas, mal-entendidos com atendentes e falhas em aplicativos de viagem.

Por isso, a tradição astrológica sugere cautela redobrada ao viajar durante Mercúrio retrógrado.

A retrogradação não impede que você viaje, mas indica que o período pede mais atenção aos detalhes e maior flexibilidade diante de imprevistos. Entender esse contexto é o primeiro passo para lidar melhor com o que pode surgir.

+ Entenda aqui como cada signo deve se preparar para Mercúrio retrógrado

O que fazer se for viajar durante Mercúrio retrógrado?

Nem sempre é possível evitar viagens nesse período. Nas férias de julho, então, adiar planos pode ser inviável. Quando for o caso, algumas medidas práticas reduzem os contratempos.

Planeje com antecedência. Reserve voos, hotéis e transfers antes de a retrogradação começar. Se precisar comprar passagens durante o período, dedique atenção extra aos detalhes: confira datas, nomes e números de documentos mais de uma vez. Documente tudo em mais de um formato. Faça cópias digitais e físicas de passaporte, identidade, comprovantes de reserva e itinerários. Guarde versões separadas dos originais. Anotar informações importantes em um caderno funciona como um backup analógico útil caso o celular falhe. Inclua tempo extra no roteiro. Atrasos, cancelamentos e filas inesperadas são mais frequentes nesse período. Chegue ao aeroporto, estação ou rodoviária com folga. Se houver conexões, prefira intervalos maiores entre os trechos. Reconfirme reservas e compromissos. A retrogradação favorece erros de sistema e falhas de comunicação. Confirme hotéis, passeios e transfers um ou dois dias antes. Esse hábito simples pode evitar surpresas desagradáveis na chegada. Leve itens para possíveis esperas. Livros, lanches, fones de ouvido e carregadores portáteis tornam a eventual espera mais confortável. Em Mercúrio retrógrado, a paciência é uma aliada tão importante quanto o passaporte. Consulte o Horóscopo Personalizado. No Horóscopo Personalizado do Personare, você encontra previsões específicas para o seu Mapa Astral durante cada retrogradação. O Horóscopo mostra em qual Casa astrológica Mercúrio está transitando na sua vida, o que ajuda a entender quais áreas merecem mais cuidado. Pode ser interessante retornar para lugares em que você já passou, pois a retrogradação tem muito a ver com rever e revisitar.

+ Veja aqui como ficam os relacionamentos em Mercúrio retrógrado

O que evitar ao viajar durante Mercúrio retrógrado

Além de saber o que fazer, é também muito importante saber o que evitar caso for viajar durante Mercúrio retrógrado. Veja algumas recomendações:

Viagens com logística complexa. Roteiros com muitas conexões, trocas de hotel e agendas apertadas tendem a sofrer mais com imprevistos nesse período. Se for possível simplificar o itinerário, essa escolha tende a ser mais produtiva. Decisões de última hora. Mudanças impulsivas de destino, compras de passagens sem pesquisa ou alterações bruscas de planos podem gerar mais problemas do que soluções. Mercúrio retrógrado pede reflexão antes de ação. Isso vale especialmente em julho, quando a entrada de Júpiter em Leão pode alimentar uma confiança maior do que a situação comporta. Dependência exclusiva de tecnologia. Aplicativos de mapas, tradutores e reservas online podem apresentar falhas. Ter uma alternativa offline, como um mapa impresso ou anotações em papel, é uma precaução que faz diferença. Desatenção com comunicação em viagens internacionais. Se estiver viajando para outro país, redobre a atenção com costumes locais e diferenças linguísticas. Mal-entendidos culturais tendem a ser mais frequentes nesse período. Um aplicativo de tradução offline pode ser um bom recurso complementar. Teimosia e inflexibilidade. O período de Mercúrio retrógrado pede que se abra mão do perfeccionismo extremo e rigidez. Se algo mudou de última hora, tente mudar com a mudança para resolver da melhor forma possível. Afinal, viajar tem muito a ver com a atitude de tirar o melhor proveito possível de um momento que não vai voltar. Bom humor e jogo de cintura são, assim, fundamentais para criar ‘planos B’ e não perder nenhum dia precioso.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa e a área que recebe o trânsito pode ter mais atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Se Mercúrio retrógrado transitar pela Casa 3 do seu Horóscopo, pode ser necessário redobrar a atenção com percursos rotineiros, e-mails e informações compartilhadas.

Se o trânsito ocorrer na Casa 9, viagens internacionais ou de longa distância merecem cuidado extra.

Para saber em qual Casa Mercúrio retrógrado está transitando na sua vida, acesse o Horóscopo Personalizado. A ferramenta é gratuita e mostra todos os trânsitos ativos no seu Mapa Astral.

Bsta seguir este passo a passo:

Acesse aqui seu Horóscopo Personalizado do Personare

Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já tem, faça login no site.

Veja todos os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento.

Procure na lista por Mercúrio. Vai aparecer “Mercúrio na Casa…”, como no exemplo abaixo, em que está na Casa 7.

Ao clicar no trânsito ou em “continue lendo”, você poderá entender esse trânsito tanto com Mercúrio direto quanto retrógrado.

Para ver as previsões para a retrogradação, é só clicar na caixinha destacada, como na imagem abaixo.



Quando você clicar, poderá acessar um vídeo e texto com as previsões e conselhos para a retrogradação na sua vida.

O contexto astrológico de 2026 para viagens

Além de Mercúrio retrógrado, outros trânsitos de 2026 podem influenciar viagens.

A entrada de Urano em Gêmeos em abril tende a trazer mudanças em transportes, tecnologia de viagem e formas de deslocamento.

Já os Eclipses de 2026, especialmente o Eclipse Solar Total de agosto em Leão, podem coincidir com períodos de maior imprevisibilidade.

Em um ano com Saturno e Netuno em Áries, a tendência é que muitas pessoas sintam vontade de começar algo novo, incluindo viagens para destinos inéditos. O desafio está em conciliar esse impulso com a necessidade de cautela nos períodos de retrogradação.

Para acompanhar os trânsitos de 2026 e receber conteúdos sobre retrogradações, entre no grupo e receba conteúdos de Astrologia direto no seu WhatsApp.

Conclusão

Viajar durante Mercúrio retrógrado não precisa ser sinônimo de caos. Com planejamento, flexibilidade e atenção aos detalhes, é possível aproveitar a viagem com mais tranquilidade, mesmo nos períodos mais desafiadores do ano.

Para as férias de julho de 2026, o ponto-chave é antecipar. Reservar antes de 29 de junho, ter planos alternativos e consultar as previsões para o seu Mapa Astral são passos que fazem diferença concreta.

FAQ sobre viajar durante Mercúrio retrógrado

Posso viajar de avião durante Mercúrio retrógrado?

Pode, sim. A retrogradação não impede viagens, mas sugere que imprevistos como atrasos, cancelamentos e falhas de sistema são mais prováveis. Planejar com antecedência, chegar cedo ao aeroporto e ter documentação em ordem são medidas que reduzem o risco de problemas. Viagens aéreas envolvem mais tecnologia e logística, o que torna o cuidado extra especialmente útil.

Quando será Mercúrio retrógrado em 2026?

Em 2026, Mercúrio fica retrógrado em três períodos: de 26 de fevereiro a 20 de março (em Peixes), de 29 de junho a 23 de julho (em Câncer) e de 24 de outubro a 13 de novembro (em Escorpião). Todos os três períodos ocorrem em signos de Água, o que indica uma ênfase emocional nas revisões. Veja todas as datas e orientações em Mercúrio Retrógrado 2026.

É verdade que não se deve comprar passagens em Mercúrio retrógrado?

A tradição astrológica sugere cautela com compras e contratos durante a retrogradação. Na prática, se for necessário comprar passagens nesse período, a recomendação é verificar todos os dados com cuidado, ler as condições de cancelamento e guardar comprovantes. Compras feitas sob pressão ou por impulso tendem a gerar mais arrependimento.

Como saber se Mercúrio retrógrado vai pegar meu signo?

O efeito de Mercúrio retrógrado depende de qual Casa astrológica ele transita no seu Mapa Astral, e cada pessoa tem uma configuração diferente. No Horóscopo Personalizado do Personare, você confere gratuitamente qual área da sua vida está recebendo esse trânsito e lê previsões específicas para o seu Mapa.

Mercúrio retrógrado pode estragar minha viagem de férias em julho?

A retrogradação indica tendências, e não certezas. Muitas pessoas viajam durante Mercúrio retrógrado sem nenhum problema significativo. O ponto é que a probabilidade de pequenos contratempos tende a aumentar, especialmente em áreas ligadas a comunicação e tecnologia. Preparar-se para esses cenários, principalmente antes de 29 de junho, é a melhor forma de curtir as férias com leveza.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Férias de julho com Mercúrio retrógrado: o que você precisa saber antes de viajar apareceu primeiro em Personare.