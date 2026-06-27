Brasil x Escócia: Tarot aponta resultado

A previsão do Tarot para Brasil x Escócia chega a poucas horas de um dos jogos mais esperados da fase de grupos: nesta quarta-feira (24), o Brasil entra em campo contra a Escócia, em Miami, na última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. E, como já é tradição por aqui, antes de o juiz dar o pontapé inicial, consultamos as cartas para entender o que o Tarot tem a dizer sobre esse confronto.

A leitura parte de um precedente curioso: no jogo anterior do Brasil, contra Marrocos, a carta sorteada para o resultado foi o 5 de Paus — e o placar terminou empatado. Coincidência? Pode ser. Mas é justamente esse padrão que serve de base para a nova tiragem.

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A carta do resultado: 5 de Paus de novo

Mais uma vez, o 5 de Paus aparece simbolizando o desfecho da partida. No Tarot, essa carta representa luta, dificuldade e uma disputa entre forças equilibradas — ninguém cede espaço com facilidade. É a imagem de duas equipes brigando ponto a ponto, sem uma vantagem clara se sustentar até o fim.

Para quem acompanha os símbolos do baralho, o 5 de Paus costuma reaparecer como sinal de empate ou resultado bastante disputado, exatamente como já se confirmou no Brasil x Marrocos. Se o padrão se repetir, a expectativa é de um jogo parelho, sem favoritismo evidente até os minutos finais.

Escócia é O Sol, Brasil é O Julgamento

Na tiragem, cada seleção foi simbolizada por um arcano maior:

Escócia → O Sol

Brasil → O Julgamento

O Sol aparece inclinado em direção à carta do resultado, como se estivesse “caminhando” para ele — um sinal de que a Escócia pode ter uma vantagem inicial na partida, talvez abrindo o placar ou começando melhor em campo.

Já o Brasil, representado pelo Julgamento, é a carta da reviravolta, da reação e do acerto de contas. É o arcano de quem precisa se reerguer, corrigir o rumo e buscar a virada depois de um momento de dificuldade — uma simbologia que conversa diretamente com a ideia de um time que sofre no início, mas não desiste.

Juntando as três cartas, a leitura sugere um roteiro de jogo bem definido: a Escócia sai na frente, o Brasil rala para se recuperar e empatar, e ainda precisa lutar mais um pouco para buscar a virada — tudo isso em um cenário de muito equilíbrio, com o empate como resultado mais provável segundo as cartas.

Vale lembrar: o Tarot indica tendências, não sentenças

Como em toda leitura esportiva, é importante lembrar que o Tarot não decide jogos — ele aponta energias e tendências simbólicas que podem (ou não) se manifestar em campo. O 5 de Paus já havia “acertado” o empate contra Marrocos, o que torna essa nova tiragem ainda mais curiosa de acompanhar. Mas, no fim, quem decide o resultado são os 90 minutos dentro do Hard Rock Stadium.

De qualquer forma, se a história das cartas se confirmar, o torcedor brasileiro pode se preparar para um jogo de sofrer: a Escócia chegando empolgada, o Brasil correndo atrás do resultado, e uma reta final emocionante até o apito final.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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