Mapa Astral de Carlo Ancelotti, o técnico da Seleção Brasileira

Com Sol em Gêmeos, Ascendente em Virgem e forte concentração de planetas em Leão, o Mapa Astral de Carlo Ancelotti ajuda a entender por que o técnico italiano construiu uma carreira marcada por liderança, visão estratégica e sucesso em grandes equipes.

Anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025, Carlo Ancelotti chegou à Copa do Mundo de 2026 cercado de expectativas. Mas o que a Astrologia revela sobre sua personalidade, estilo de liderança e potencial para comandar uma das seleções mais tradicionais do planeta?

Nascido em 10 de junho de 1959, em Reggiolo, na Itália, Carlo Ancelotti é do signo de Gêmeos e tem Ascendente em Virgem. Seu Mapa Natal mostra uma combinação rara de inteligência estratégica, habilidade de comunicação e, além disso, talento para liderar grupos, características que ajudam a explicar o sucesso de sua trajetória no futebol.

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Pode me chamar de professor

No Mapa Astral de Carlo Ancelotti, o Sol e Mercúrio em Gêmeos ocupam posições de destaque. Com o Sol na Casa 9 e Mercúrio na Casa 10, sua capacidade de ensinar, orientar e transmitir conhecimento se torna um dos pilares de sua carreira.

A Casa 9 é associada aos mestres, professores e mentores. Por isso, pessoas com forte ativação desse setor costumam buscar conhecimento e compartilhar aprendizados com os outros.

Não por acaso, muitos jogadores e profissionais que trabalharam com Ancelotti costumam descrevê-lo como um técnico que ensina, desenvolve talentos e cria ambientes colaborativos.

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A força da liderança no Mapa Natal de Carlo Ancelotti

Ancelotti tem Vênus, Lua, Marte e Urano juntos em Leão de Casa 11. Isto significa uma forte ênfase na satisfação e realização pessoal na liderança de grupos. Isso porque a atuação leonina o que acaba o tornando um líder magnético e de forte influência em suas equipes.

Marte, que representa nossa força interior, é um planeta muito importante a ser avaliado no mapa de atletas e profissionais do esporte.

No caso de Carlo, Marte em Leão fala de uma vontade concentrada de forma muito poderosa na direção do que deseja exalando autoconfiança mesmo que ela não esteja verdadeiramente dentro dele.

Marte em Leão tem essa capacidade de demonstrar uma capacidade superior de batalha o que acaba o levando a grandiosas realizações. Isso também justifica a superioridade de sua carreira como técnico a de jogador. Ele consegue “contaminar” muito mais os seus jogadores com esta ânsia por grandes feitos do que usar por ele mesmo como atleta.

Com Marte na Casa 11 de seu Mapa Natal, os objetivos são alcançados justamente quando ele se une a outras pessoas com uma missão em comum. Um Marte perfeito para um líder de equipes e (por que não?) um técnico de futebol ideal.

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O Ascendente em Virgem

Com Ascendente em Virgem, o italiano preza pelo apuro na técnica e busca sempre aperfeiçoar seus conhecimentos.

Certamente, busca com muita determinação a melhoria e evolução de seus comandados sem medo de ser convicto em suas ideias e ideais.

Só precisa ter cuidado para não se melindrar excessivamente com as críticas, identificando-se demais com sua própria “obra”.



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Outro destaque da astrologia de Carlo Ancelotti é a conjunção entre Vênus, Marte e Urano.

Essa combinação sugere necessidade constante de inovação e originalidade. Embora tenha construído sua carreira com sistemas táticos sólidos, o técnico também demonstra capacidade de adaptação e abertura para mudanças.

Urano favorece soluções criativas, mudanças inesperadas e decisões capazes de surpreender adversários e até mesmo seus próprios jogadores.

Mapa Astral de Carlo Ancelotti e a Copa

O Mapa do primeiro jogo da Copa, que geralmente representa como será toda a competição, é muito similar ao de Ancelotti. Os jogos da Copa de 2026 começaram às 13h do dia 11 de Junho, na Cidade do México, um dia após o aniversário de Carlo.

Nesse dia, Sol também estava em Gêmeos e até o ascendente é igual ao de Ancelotti, Virgem. O meio do céu do Mapa da Copa está a 8 graus do Sol de Ancelotti. Mas a Lua em Touro estava no setor das crises do mapa do técnico estando oposta ao seu Netuno Natal em Escorpião. E isso pode trazer confusão com relação às intuições e sentimentos, ocasionando possíveis decepções.

E tem mais: no dia do jogo do Brasil x Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, o Sol em Gêmeos estará conjunto ao Mercúrio e Sol de Ancelotti e a Vênus ainda estará em conjunção a sua concentração planetária em Leão, o que ajuda no seu brilho como líder.

Entretanto, Marte em Touro estará oposto ao seu Júpiter em Escorpião, causando probabilidades de prometer mais do que pode cumprir e não ouvir outras vozes sobre o melhor a fazer. Com o trânsito de Plutão oposto ao seu Marte Natal, a sua liderança passa por desafios e confrontos à sua autoridade.

Já com Urano em sextil a sua Vênus Natal, o técnico pode aproveitar e usar sua criatividade para escalar o time ou mesmo para se comunicar e conquistar a confiança de sua equipe, mas deve evitar tomar decisões precipitadas.

Que a sorte esteja com Ancelotti e que ele possa usar todo seu potencial como líder inteligente, inspirador e analítico em prol da Seleção verde e amarela. Vai Brasil!

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Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com

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