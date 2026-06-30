Disputas acirradas, reviravoltas e emoção: as previsões para a Copa do Mundo 2026

No que depender da Astrologia, a Copa do Mundo 2026 será acirrada, com reviravoltas surpreendentes e muita emoção dentro e fora de campo.

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Antes que alguém pergunte: nada disso prevê placar. A análise precisa da Copa depende do horário real de início, e qualquer atraso pode mudar o mapa astral do evento. Por isso, somente após o início da competição poderemos ter ideia de quem vai ganhar o troféu.

Mas, para que a gente tenha ideia do clima desta Copa do Mundo 2026, a análise dos trânsitos na Astrologia revela a atmosfera do torneio. É isso que você encontra a seguir.

Astrologia da estreia da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo 2026 começa com tom mais emotivo por conta de Mercúrio já em Câncer, enquanto a Lua Nova em Gêmeos, no dia 14, deve movimentar conversas, narrativas e novas ideias.

É um clima de mudanças rápidas e emoções à flor da pele, o tipo de pano de fundo que costuma render histórias marcantes em um Mundial.

Mas são os planetas mais lentos dão o tom de base. Veja os principais:

Saturno e Netuno em Áries: viradas inesperadas

Áries é o signo da largada, da iniciativa e do confronto direto. Com Saturno e Netuno juntos nesse território, a leitura astrológica indica um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, um pouco nebuloso, em que nem tudo fica claro de imediato.

No futebol, esse cenário conversa com jogos decididos no detalhe e viradas inesperadas. Saturno costuma cobrar estrutura e regras, e Netuno costuma embaçar a percepção. Juntos, sugerem partidas em que a organização tática e a frieza tendem a valer mais do que a euforia.

Júpiter em Câncer e a força da torcida

Até 30 de junho, Júpiter segue em Câncer, signo ligado a casa, pertencimento e emoção. Esse trânsito favorece o lado afetivo da Copa: o orgulho de torcer, o senso de comunidade e a vontade de viver tudo intensamente ao lado de quem a gente gosta.

No dia 9, a conjunção de Vênus e Júpiter em Câncer reforça essa atmosfera acolhedora. É um período em que a paixão pela camisa tende a falar mais alto.

A torcida ganha protagonismo, e momentos de superação e reencontro emocional ficam mais prováveis no calendário inicial do torneio, que vai até o fim da fase de grupos, em 27 de junho.

A virada do fim de junho

A reta final da primeira fase muda o tom. Logo após o encerramento da fase de grupos, o céu entra em uma sequência intensa que sugere revisão, aceleração e disputa por espaço, justamente quando o mata-mata começa.

Mercúrio retrógrado e os ruídos na competição

Em 29 de junho começa o Mercúrio retrógrado em Câncer, que segue até 23 de julho. Esse trânsito sugere revisões, mal-entendidos e aquela sensação de “algo ficou para trás”.

No ambiente esportivo, é o tipo de período em que comunicação, decisões de arbitragem e detalhes logísticos pedem atenção redobrada. Os detalhes completos estão no conteúdo sobre Mercúrio retrógrado em 2026.

O ponto mais marcante é que essa retrogradação cobre quase todo o mata-mata e a própria final. A leitura indica jogos em que conferências e revisões de lance, incluindo o VAR, tendem a ganhar peso.

Nada disso define resultado, mas ajuda a entender por que a reta final costuma ser mais nervosa.

Júpiter em Leão: holofotes a partir de 30 de junho

Em 30 de junho, Júpiter entra em Leão e inaugura uma fase de protagonismo, coragem e brilho pessoal. Leão gosta de palco, e esse movimento tende a favorecer atuações individuais marcantes, com craques assumindo a responsabilidade diante das câmeras.

Como Júpiter entra em Leão bem na transição para o mata-mata, esse brilho individual passa a dominar as fases decisivas. É a deixa para esperar protagonistas, grandes jogadas e nomes que carregam o time nas costas.

A final sob um céu intenso

Segundo a Astrologia, a final da Copa do Mundo será muito intensa. As fases decisivas da competição (oitavas de 4 a 7, quartas de 9 a 11, semifinais em 14 e 15, e a final no dia 19) acontecerão com o Mercúrio retrógrado ainda ativo, o que reforça a ideia de uma reta final cheia de revisões e reviravoltas, e têm movimentos tensos.

Marte e Urano nas oitavas: o fator surpresa

Em 4 de julho, bem no início das oitavas, Marte se une a Urano em Gêmeos. Essa combinação sugere velocidade, gestos bruscos e o famoso fator surpresa, com zebras, lances rápidos e decisões repentinas ficando mais prováveis.

Marte costuma acelerar e Urano costuma surpreender. Juntos, indicam jogos em que o ritmo pode mudar em segundos e o improvável tende a acontecer logo na primeira rodada eliminatória mais tradicional do torneio.

Júpiter-Plutão: disputa de poder

Durante todo o mata-mata, Júpiter já está em Leão, favorecendo o brilho individual e os grandes momentos diante das câmeras.

A tensão crescente entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, que fica exata por volta de 20 de julho, sugere disputas de poder e embates de ego mais acentuados.

Isso conversa com a fase em que tudo se decide. As quartas e as semifinais tendem a misturar talento individual e queda de braço por protagonismo, dentro e fora de campo, em um período que a astrologia costuma associar a confrontos intensos.

Lua Nova em Câncer e a final de 19 de julho

A Lua Nova em Câncer, em 14 de julho, cai bem em cima das semifinais e traz uma carga emocional forte, de recomeços e sentimentos à flor da pele. É o tipo de céu que sugere viradas movidas por emoção e entrega.

A final, no dia 19, ainda acontece com o Sol em Câncer e Mercúrio retrógrado ativo. Isso sugere que teremos uma decisão emotiva, com espaço para reviravoltas e para o peso da memória e da torcida no momento mais importante do torneio.

Arbitragem, países-sede e o cenário global

A Copa de 2026 acontece nos Estados Unidos, no México e no Canadá, em um momento de tensões geopolíticas relevantes.

A ênfase ariana de Saturno e Netuno conversa com esse clima de competição entre nações e de decisões unilaterais, algo que tende a aparecer também no noticiário ao redor do evento.

Para a arbitragem, a combinação de Mercúrio retrógrado com a névoa de Netuno indica cuidado com interpretações, revisões e comunicação ao longo de julho.

Já a torcida encontra na passagem de Júpiter por Câncer, em junho, e na entrada de Vênus em Leão, no dia 13, um convite a viver a Copa com mais calor, expressão e um toque de drama.

Conclusão

A Astrologia da Copa do Mundo 2026 não tem a pretensão de cravar placares, já que a análise exata de cada jogo depende do horário real de início, que pode mudar com qualquer atraso. O que dá para fazer agora é ler o clima de junho a julho.

De Saturno e Netuno em Áries, no começo, ao Mercúrio retrógrado e à tensão entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, na reta final, os Trânsitos desenham uma Copa que abre no afeto e termina na adrenalina.

Acompanhar esses movimentos ajuda a assistir ao torneio com outro olhar, percebendo as viradas de energia da estreia à final.

FAQ

Quando começa e quando termina a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo 2026 vai de 11 de junho a 19 de julho, com sedes nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil estreia em 13 de junho, contra Marrocos. A fase de grupos termina em 27 de junho, e o mata-mata se estende de 28 de junho até a final. Do ponto de vista astrológico, a estreia ocorre sob Mercúrio em Câncer e a aproximação da Lua Nova em Gêmeos, enquanto a decisão acontece sob a Lua Nova em Câncer e o Mercúrio retrógrado.

O que os Trânsitos de junho e julho indicam para a Copa?

Os trânsitos sugerem um torneio com clima emocional no início e mais acelerado e disputado no fim. Júpiter em Câncer favorece a torcida e o pertencimento até o dia 30 de junho. A Lua Nova em Gêmeos, no dia 14, movimenta narrativas e comunicação. No mata-mata, o Mercúrio retrógrado em Câncer indica revisões e ruídos, Júpiter em Leão abre uma fase de protagonismo e a tensão com Plutão em Aquário, por volta de 20 de julho, sugere disputas de poder nas fases decisivas.

A astrologia pode prever o resultado dos jogos da Copa?

Não de forma definitiva. A análise astrológica precisa de um mapa montado com o horário exato de início de cada partida, e qualquer atraso muda esse mapa. Por isso, antes de a Copa começar, o trabalho possível é ler o clima geral a partir dos Trânsitos ativos, sem cravar placares. Esse panorama ajuda a entender a atmosfera de competição, torcida e arbitragem, embora o jogo em si dependa de muitos fatores. A leitura serve para enriquecer a experiência de assistir, com mais consciência das energias do período.

Como Mercúrio retrógrado influencia o mata-mata da Copa?

Mercúrio retrógrado em Câncer começa em 29 de junho, logo após o fim da fase de grupos, e segue até 23 de julho, cobrindo quase todo o mata-mata e a própria final. Esse trânsito sugere mais atenção à comunicação, a deslocamentos e a decisões revistas, incluindo lances de arbitragem e uso do VAR. Para quem acompanha, é um convite a esperar uma reta final mais nervosa, com revisões e reviravoltas. Vale lembrar que o retrógrado pede revisão e cuidado com detalhes, sem nenhuma relação com azar.

O que a Astrologia indica para a final da Copa em 19 de julho?

A final acontece com o Sol em Câncer, a Lua Nova em Câncer recente, de 14 de julho, e o Mercúrio retrógrado ainda ativo. Esse conjunto sugere uma decisão emotiva, com peso da torcida, da memória e do simbolismo do momento. A tensão entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, próxima do dia 20, reforça a ideia de protagonismo e disputa de poder. A leitura não aponta vencedor, mas indica um clima de grande intensidade emocional e possibilidade de reviravolta até o apito final.

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Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

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