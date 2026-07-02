Mercúrio retrógrado no mata-mata da Copa 2026: viradas, pênaltis e VAR

A fase eliminatória da Copa 2026 acontece sob Mercúrio retrógrado, e esse detalhe muda o tom dos jogos decisivos. O mata-mata vai de 28/06 até a final, em 19/07, e a retrogradação de Mercúrio em Câncer corre de 29/06 a 23/07.

Na Astrologia, Mercúrio retrógrado pede revisão e costuma trazer reviravoltas, retornos e decisões no último instante.

Os jogos do primeiro dia de retrogradação já mostraram isso, com a vitória de virada do Brasil sobre o Japão nos acréscimos do segundo tempo e dois confrontos resolvidos nos pênaltis. Para um torneio decidido no detalhe, é um pano de fundo e tanto.

Aqui você entende o que a retrogradação tende a sinalizar, fase a fase, da arbitragem às zebras, e como tudo conversa com o Mapa Astral da Copa.

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Resumo sobre Mercúrio retrógrado na Copa 2026

O mata-mata (28/06 a 19/07) coincide com Mercúrio retrógrado em Câncer (29/06 a 23/07).

O trânsito tende a favorecer viradas, prorrogações e decisões nos minutos finais.

Arbitragem, VAR e regras entram no campo da revisão, com mais chance de lances polêmicos.

Câncer reforça emoção, memória e a vantagem das seleções tradicionais.

Para a torcida que viaja, convém reforçar o planejamento logístico.

O mata-mata inteiro da Copa 2026 acontece sob Mercúrio retrógrado

A primeira fase eliminatória, os 16-avos, começa em 28/06 e segue até 03/07. As oitavas vão de 04 a 07/07, as quartas em 09, 10 e 11/07, e as semifinais em 14 e 15/07. A grande decisão acontece em 19/07, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Como Mercúrio em Câncer fica retrógrado de 29/06 a 23/07, com exceção do primeiro jogo dos 16 avos, África do Sul 0x1 Canadá, que ocorreu domingo, dia 28/06, todos os confrontos de vida ou morte caem dentro do trânsito.

Assim como cada seleção vive o mata-mata de um jeito, Mercúrio retrógrado em Câncer tende a mexer com a sua vida pela Casa que Câncer ocupa no seu Mapa Astral, o que se define pelo seu Ascendente.

Veja aqui no Horóscopo Personalizado gratuito qual área a retrogradação pede revisão pra você.

O que Mercúrio retrógrado tende a trazer para os jogos

Mercúrio rege a comunicação, a lógica e os deslocamentos. Quando retrograda, esses temas pedem revisão, e o que parecia resolvido volta à mesa.

No mata-mata, isso sugere partidas que mudam de roteiro. A seleção que sai na frente nem sempre confirma, e o placar tende a se desenhar tarde.

Viradas, prorrogações e decisões no fim

No Mapa Astral da Copa, apontei uma campeã resiliente, capaz de buscar o empate e a virada no segundo tempo. O primeiro dia da retrogradação deu o tom.

Em 29/06, quando Mercúrio começou a retrogradar, os três jogos do mata-mata terminaram no limite. O Brasil saiu atrás do Japão, empatou no segundo tempo e venceu por 2 a 1 com gol nos acréscimos.

Os outros dois confrontos foram ainda mais longe. Alemanha e Paraguai ficaram no 1 a 1, assim como Holanda e Marrocos, e as duas vagas se definiram nos pênaltis.

É o retrato do trânsito: partidas que fogem do roteiro previsível e se resolvem no detalhe, inclusive por meio do erro do adversário que gera o gol. Convém esperar mais jogos assim nas próximas fases.

VAR, arbitragem e regras sob revisão

Mercúrio também fala de regras, registros e arbitragem. Retrógrado, ele aumenta a chance de lances revistos, marcações contestadas e confusão sobre as novas regras da Fifa.

Longas conferências de VAR e decisões polêmicas combinam com o período. A palavra que resume o trânsito é justamente revisão.

A vantagem da tradição e o retorno dos velhos conhecidos

Em Câncer, Mercúrio olha para o passado, a memória e as raízes. No mata-mata, isso sugere vantagem para as seleções de tradição, que já conhecem o caminho até a taça.

A retrogradação carrega o tema da segunda chance. Antigos campeões e velhos conhecidos do torneio tendem a reaparecer com força nas fases finais.

Ainda assim, o fator zebra não some. Na minha leitura do Mapa da Copa, indiquei que uma ou duas surpresas podem avançar longe, e a retrogradação combina bem com roteiros inesperados.

Câncer no mata-mata: emoção, memória e segunda chance

Câncer é o signo do pertencimento e da emoção que aperta o peito. Você sente isso na arquibancada e na forma como cada torcida vive a reta final. Vale conhecer melhor o signo de Câncer para captar esse tom.

A leitura coletiva ganha outra camada quando cruza com o seu mapa. A área da sua vida ativada pelo trânsito depende de qual Casa Câncer ocupa, o que se define pelo seu Ascendente.

Para a torcida: atenção redobrada com viagens

O mata-mata coincide com as férias de julho, e muita gente embarca para acompanhar os jogos ou apenas descansar. Mercúrio retrógrado tende a bagunçar a logística.

Atrasos, portões trocados e malas extraviadas ficam mais prováveis. Convém sair com folga, salvar comprovantes e manter sempre um plano B.

As recomendações completas estão no texto sobre viajar durante Mercúrio retrógrado, que serve tanto para quem segue a Copa quanto para quem só quer viajar.

Conclusão

A reta final da Copa ganha um tempero astrológico raro, com todo o mata-mata sob Mercúrio retrógrado em Câncer. O cenário sugere viradas, decisões nos detalhes e vantagem para quem tem história e sangue-frio.

Acompanhar o trânsito ajuda a ler os jogos com outros olhos e, de quebra, a atravessar o período com mais clareza na própria vida.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Mercúrio retrógrado no mata-mata da Copa 2026: viradas, pênaltis e VAR apareceu primeiro em Personare.