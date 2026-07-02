Previsões da semana de 28/06 a 04/07: Semana decisiva com Mercúrio Retrógrado e Júpiter em Leão

As previsões da semana de 28/06 a 04/07 têm movimentos astrológicos importantes: tudo começa com a entrada de Marte em Gêmeos, logo seguida vem a retrogradação de Mercúrio em Câncer com uma intensa Lua Cheia em Capricórnio e, por fim, começa Júpiter em Leão.

Júpiter no tom leonino inaugura um novo ciclo de mais de um ano voltado à criatividade e à autoexpressão.

E a semana termina com a eletrizante conjunção de Marte com Urano.

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Resumo das previsões da semana de 28/06 a 04/07

Domingo (28/06): Marte entra em Gêmeos (permanece até 11/08)

Segunda-feira (29/06): Mercúrio estaciona retrógrado em Câncer (29/06 a 23/07)

Segunda-feira (29/06): Lua Cheia em Capricórnio em oposição ao Sol em Câncer

Terça-feira (30/06): Júpiter entra em Leão (30/06/2026 a 26/07/2027)

Sábado (04/07): Marte em Gêmeos em conjunção com Urano em Gêmeos

Sábado (04/07): Marte em Gêmeos em sextil com Netuno em Áries

Previsões da semana de 28/06 a 04/07: comunicação, emoções e expansão

O céu desta semana combina velocidade com introspecção. Marte em Gêmeos acelera debates, ideias e movimentações sociais, enquanto Mercúrio Retrógrado em Câncer convida a revisitar memórias, vínculos familiares e questões emocionais ainda não resolvidas.

A Lua Cheia em Capricórnio cobra resultados concretos no campo profissional, e a entrada de Júpiter em Leão abre um ciclo de mais de um ano de expansão pela criatividade e pela autoexpressão. Por isso, as previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar cada movimento. Mas quem decide e faz acontecer é você, sempre.

Marte entra em Gêmeos: comunicação acelerada e mente em movimento

Domingo, 28 de junho (vigência: 28/06 a 11/08)

Marte ingressa em Gêmeos no domingo (28/06), inaugurando um período de cerca de seis semanas marcado pela aceleração das informações, dos debates e das movimentações sociais. Ou seja, é um trânsito naturalmente mais agitado mentalmente, favorável para estudos, negociações e novas formas de conexão.

No coletivo, cresce a circulação de ideias e as disputas narrativas, com aumento das discussões nas redes sociais e da necessidade de adaptação diante de cenários em constante mudança. Além disso, a comunicação se torna mais combativa, tornando mais frequentes os embates de opinião e os conflitos verbais.

Na vida pessoal, aumenta a curiosidade, o desejo de aprender coisas novas e a vontade de se movimentar. É também um momento favorável para cursos, negociações e projetos intelectuais, mas a mente pode ficar dispersa, dificultando a concentração em um único objetivo.

O desafio é evitar a impulsividade nas palavras e transformar ideias em ações concretas sem se perder na dispersão.

O que este trânsito indica:

comunicação mais ágil, mas também mais combativa

favorável para cursos, networking e viagens curtas

risco de dispersão por querer fazer várias coisas ao mesmo tempo

cuidado com palavras ditas sem reflexão, em debates ou redes sociais

boas ideias podem surgir da troca e da conversa com outras pessoas

Mercúrio Retrógrado em Câncer: revisão emocional e reencontro com o passado

Segunda-feira, 29 de junho (vigência: 29/06 a 23/07)

Mercúrio fica retrógrado em Câncer na segunda-feira (29/06), abrindo um período de quase um mês de revisão sobre temas ligados à família, à memória e à segurança emocional. É um momento propício para compreender melhor padrões emocionais antigos.

No coletivo, debates já conhecidos podem retornar, assim como questões envolvendo patrimônio, moradia e relações familiares. O período favorece revisões de decisões passadas, mas também pode gerar ruídos de comunicação motivados por reações emocionais.

Na vida pessoal, assuntos familiares pendentes podem reaparecer, assim como pessoas do passado. É uma boa janela para entender melhor crenças herdadas da infância e como elas ainda influenciam decisões atuais, seja no trabalho, na vida amorosa ou na autoestima.

O desafio é evitar conclusões precipitadas e ter cuidado com interpretações pessoais demais dos fatos.

O que este trânsito indica:

reencontros com pessoas ou temas do passado

bom momento para terapia e autoconhecimento emocional

cuidado com mal-entendidos motivados pela sensibilidade do momento

revisão de padrões familiares e crenças herdadas

evite decisões definitivas sem antes refletir e conversar com alguém de confiança

Lua Cheia em Capricórnio: resultados profissionais e cobrança emocional

Segunda-feira, 29 de junho

Ainda na segunda-feira (29/06), a Lua atinge a fase cheia em Capricórnio, em oposição ao Sol em Câncer e em quadratura com Netuno em Áries. Lua Cheia é fase de culminação, ou seja, o momento em que os efeitos de decisões tomadas nos meses anteriores se tornam mais visíveis.

No coletivo, questões profissionais, econômicas e institucionais ganham destaque, trazendo cobranças sobre eficiência, liderança e comprometimento. A quadratura com Netuno, porém, deixa os objetivos um pouco menos claros do que se gostaria.

Na vida pessoal, essa lunação pede equilíbrio entre necessidades emocionais e obrigações práticas. Além disso, ela também evidencia onde existe excesso de controle, autocobrança ou dificuldade de acolher as próprias emoções, especialmente quando questões familiares foram deixadas de lado por conta da rotina.

O desafio é reconhecer que sucesso e produtividade não substituem o cuidado emocional representado pelo Sol em Câncer.

O que este trânsito indica:

resultados e cobranças no campo profissional ganham evidência

atenção redobrada às emoções que foram colocadas em segundo plano

cuidado com excesso de controle e autoexigência

objetivos podem parecer pouco claros — evite dispersão

bom momento para amadurecer emocionalmente revisitando o passado

Júpiter entra em Leão: expansão pela criatividade e pela autoexpressão

Terça-feira, 30 de junho (vigência: 30/06/2026 a 26/07/2027)

Júpiter ingressa em Leão na terça-feira (30/06), inaugurando um ciclo de mais de um ano de expansão da criatividade, da expressão individual e das lideranças carismáticas. Esse trânsito não acontece por acaso ou por sorte repentina porque a expansão jupiteriana vem do esforço de estudar, se planejar e se expor.

No coletivo, tende a crescer a valorização do entretenimento, da arte e da educação criativa, assim como de lideranças que inspiram confiança pela autenticidade. Por outro lado, também pode haver aumento do personalismo e da busca excessiva por reconhecimento.

Na vida pessoal, este trânsito enfatiza a confiança e a coragem de se destacar. É um período favorável para desenvolver talentos, assumir protagonismo e investir em projetos criativos e estudos. O desafio será diferenciar autoestima de ego porque quanto mais a pessoa agir a partir da autenticidade, maiores tendem a ser as oportunidades de crescimento.

O que este trânsito indica:

ciclo de mais de um ano de sorte e expansão pela criatividade

bom momento para desenvolver talentos e assumir protagonismo

favorável para arte, entretenimento e projetos criativos

cuidado para não confundir autoestima com necessidade excessiva de aprovação

a expansão vem do esforço, não de um milagre repentino

Marte em Gêmeos conjunção Urano: imprevistos, rupturas e inovação

Sábado, 4 de julho

No sábado (04/07), Marte em Gêmeos forma conjunção com Urano, um dos aspectos mais elétricos e imprevisíveis da semana. A combinação entre os dois favorece rupturas, acontecimentos inesperados e mudanças repentinas de direção.

No coletivo, aumenta a instabilidade em debates públicos, transportes e sistemas de comunicação e, além disso, movimentos de contestação e reações impulsivas tendem a ganhar força nesse período.

Na vida pessoal, cresce a necessidade de liberdade e autonomia, e a vontade de romper com limitações ou experimentar novos caminhos. A criatividade fica elevada, mas a impulsividade e a ansiedade também podem gerar conflitos ou acidentes por distração e excesso de pressa.

O que este trânsito indica:

vontade de romper com rotinas e experimentar caminhos novos

boas ideias inovadoras podem surgir de forma repentina

atenção redobrada com acidentes, trânsito e esportes

cuidado com decisões precipitadas tomadas no impulso

flexibilidade é essencial para lidar com imprevistos

Marte em Gêmeos sextil Netuno em Áries: inspiração e ação criativa

Sábado, 4 de julho

Ainda no sábado (04/07), Marte em Gêmeos forma um sextil com Netuno em Áries, ajudando a direcionar a energia elétrica do dia para ideais, criatividade e inspiração. É um aspecto que favorece transformar inspiração em atitude concreta.

No coletivo, movimentos sociais e iniciativas que combinem tecnologia e visão de futuro podem ganhar impulso, com maior capacidade de mobilizar pessoas por meio de narrativas inspiradoras.

Na vida pessoal, esse aspecto favorece agir guiado pela intuição e pela imaginação e, além disso, é excelente para atividades criativas, espirituais e artísticas, especialmente aquelas que exigem coragem para transformar sonhos em ações.

O desafio é evitar dispersão ou expectativas fantasiosas, usando a inspiração como combustível para atitudes concretas.

O que este trânsito indica:

boa fase para atividades criativas, artísticas e espirituais

intuição e imaginação ficam mais aguçadas

ideias inspiradoras podem se transformar em ação real

mantenha senso crítico para não cair em ilusões ou promessas irreais

use a inspiração como combustível, não como fuga da realidade

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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