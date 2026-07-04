Brasil x Japão: quem ganha? O Tarot aponta o resultado

Nesta segunda-feira (29), o Brasil entra em campo contra o Japão, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. É a primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026, e o jogo vale a vaga nas oitavas de final. Quer saber quem ganha Brasil x Japão antes de a bola rolar?

Consultei o Tarot para entender o que esperar desse confronto. E a tiragem foi clara em um ponto: pelo método que aplico, o Brasil reúne mais sinais a favor e tende a superar o Japão.

A leitura ainda ganha força com uma segunda tiragem, que cruza o Brasil com a própria vaga nas oitavas. Nas duas, o movimento das cartas caminha na mesma direção.

Se você quiser tirar a sua própria carta para o dia do jogo, vale fazer uma leitura rápida no Tarot do Dia e acompanhar a partida com a sua orientação em mãos.

A carta do resultado e o que ela indica

Na primeira tiragem, a carta que simboliza o resultado da partida é o Oito de Ouros, de número alto e de um naipe que o método considera auspicioso.

À primeira vista, ela está voltada para o lado do Japão, o que seria um ponto positivo para a seleção asiática.

O detalhe é que o Japão saiu no Três de Paus, carta de número baixo, de um naipe que costuma ser fraco para o futebol, e com a figura de costas para o resultado.

Por isso, mesmo com a carta do desfecho apontando para o seu lado, o Japão não consegue aproveitar esse direcionamento.

O Brasil, por sua vez, veio no Cavaleiro de Ouros, uma figura da corte. Nesse método, as figuras da corte são tratadas como mais fracas, assim como os Arcanos maiores.

A diferença é que a carta do Brasil é do mesmo naipe da carta do resultado, Ouros, e está voltada para ela.

Brasil x Japão: por que as cartas favorecem o Brasil

O ponto-chave da leitura está no movimento. Ainda que o Oito de Ouros esteja de costas para o Brasil, é o Cavaleiro de Ouros que caminha em direção ao resultado, e os dois compartilham o naipe de Ouros.

Esse encaixe de direção e naipe pesa muito na hora de fechar a previsão. Somando os sinais, o Brasil reúne mais pontos positivos nesse movimento do que o Japão.

É por isso que, pelo método, a minha leitura é de que o Brasil supera o Japão e segue vivo na Copa.

O método complementar: Brasil e a vaga nas oitavas

Para reforçar a leitura, fiz uma segunda tiragem com uma lógica diferente. Tirei uma carta para o Brasil e outra para as oitavas de final, e observei a relação entre elas.

O resultado foi favorável. Nesse par, o Brasil saiu no Quatro de Ouros e as oitavas de final vieram em A Força, um arcano maior que aparece voltado para o lado do Brasil. Sem contar que o número desse arcano é o 8 e a próxima fase da copa do mundo é a oitavas de final.

Quando cruzei o mesmo par com o Japão, o cenário se inverteu. O Japão ficou de costas para as oitavas, e as oitavas também de costas para o Japão.

Esse método complementar não decide nada sozinho, mas conversa com a primeira tiragem e aponta para o mesmo lado. Os dois caminhos sugerem que o Brasil passa de fase e o Japão fica pela estrada.

Como funciona o meu método de Tarot para futebol

Eu uso Tarot para futebol há anos, e quem me acompanha de perto sabe disso. No meu blog tem vários exemplos, inclusive de leituras para partidas de tênis.

Mas o método específico que aplico hoje para os jogos nasceu de uma troca com um grupo de tarólogos, e foi criado por um colega, o Manu (Emanuel J. Santos), no fim de 2024. Foi a partir dali que comecei a aplicá-lo de forma sistemática às partidas.

A primeira coisa importante de entender é o foco. Esse método indica quem vai ganhar e qual será o resultado, e não como será a partida. Ou seja, ele responde “quem passa” ou “quem leva os três pontos”, sem detalhar o roteiro de gols, viradas ou sofrimento dentro de campo.

Houve uma exceção curiosa. Na previsão de Brasil x Marrocos, a leitura acertou de forma quase milimétrica até o jeito como o resultado foi construído. Isso é raro.

Pela prática, eu sei que o método mostra o desfecho, não o enredo, então trato esse acerto como uma feliz coincidência, e não como a regra.

Na hora de ler as cartas, alguns elementos pesam na análise:

Número da carta: números altos tendem a indicar mais força, e números baixos, menos

números altos tendem a indicar mais força, e números baixos, menos Naipe: alguns naipes são lidos como auspiciosos para o futebol, e outros como mais fracos

alguns naipes são lidos como auspiciosos para o futebol, e outros como mais fracos Tipo de carta: figuras da corte e arcanos maiores são tratados como mais frágeis nesse contexto

figuras da corte e arcanos maiores são tratados como mais frágeis nesse contexto Direção: a carta pode estar voltada para o resultado ou de costas para ele

a carta pode estar voltada para o resultado ou de costas para ele Movimento: importa qual lado caminha em direção ao resultado e em qual naipe

É da combinação desses fatores que sai a leitura final. Não basta uma carta “bonita”: o que conta é como número, naipe, tipo e direção se encaixam entre si.

Para os jogos eliminatórios desta Copa, decidi fazer esse acompanhamento de forma pública, focado só no resultado, para que você acompanhe na prática como o método se comporta jogo a jogo.

O Tarot indica tendências, não sentenças

Vale o lembrete de sempre. O Tarot não decide partidas, ele aponta tendências simbólicas que podem ou não se confirmar em campo. Quem define o placar são os 90 minutos (ou a prorrogação e pênaltis) dentro do NRG Stadium.

A graça de acompanhar leituras como essa está justamente em comparar o que as cartas sugeriram com o que aconteceu de fato.

Se você gosta de respostas mais diretas para as suas próprias perguntas, o Tarot Direto ajuda a clarear uma dúvida específica de forma objetiva.

Conclusão

Pelo método que aplico, a leitura para Brasil x Japão aponta para o mesmo lado nas duas tiragens: o Brasil reúne mais sinais positivos no movimento das cartas e tende a passar de fase, garantindo a vaga nas oitavas de final.

Ainda assim, a palavra final é da bola. As cartas sugerem uma tendência, e o jogo desta segunda-feira vai mostrar se ela se confirma. Vamos juntos conferir.

FAQ

O que o Tarot indica para Brasil x Japão? Pelo método aplicado por Yub Miranda, a leitura aponta que o Brasil reúne mais sinais favoráveis. A carta do Brasil, o Cavaleiro de Ouros, caminha em direção ao resultado, o 8 de Ouros, do mesmo naipe, enquanto o Japão sai no 3 de Paus, de número baixo e de costas para o desfecho. A tendência indicada é de que o Brasil passe de fase.

Quando é o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026? A partida acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. É a primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026 e vale a vaga nas oitavas de final.

O Tarot acerta resultados de futebol? O Tarot não garante resultados. Ele aponta tendências simbólicas que podem ou não se confirmar em campo. Em algumas leituras recentes, como Brasil x Marrocos, a previsão foi bem próxima do que ocorreu, mas isso é tratado como tendência, e não como certeza.

Como funciona o método de Tarot para futebol do Yub? O método foca em quem ganha e qual será o resultado, sem detalhar como a partida vai se desenrolar. A leitura combina número da carta, naipe, tipo de carta e a direção em relação ao resultado para fechar a previsão de cada confronto.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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