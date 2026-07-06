Quais signos serão mais afetados por Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado tem fama de vilão para todos os signos. Tecnologia que falha, conversas que desencontram, planos que desandam — tudo vira culpa do planeta. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito errado?

No universo astrológico, não há castigo, há convite. E o segundo Mercúrio Retrógrado de 2026 acontece em Câncer, entre 29 de junho e 23 de julho, trazendo um tom mais emocional do que mental.

Neste artigo, você entende o que muda para cada signo e como transformar esse período em oportunidade real de revisão.

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Quais serão os signos mais afetados por Mercúrio retrógrado?

Antes da lista, um esclarecimento: um planeta não faz nada com ninguém. Pensar assim coloca a gente na posição de vítima do céu, e a Astrologia funciona de outro modo.

Uma retrogradação apenas sugere uma mudança no clima do período e indica onde vale desacelerar.

Em vez de “o que Mercúrio vai fazer comigo?”, a pergunta mais útil é: “onde o céu está me convidando a pausar?”.

Como este Mercúrio retrógrado acontece em Câncer, um signo cardinal, a tensão se concentra na cruz cardinal. Os signos que tendem a sentir o período com mais força são:

Câncer: por ser o signo da retrogradação, o convite é para uma revisão profunda, da própria identidade, do jeito de se comunicar e de cuidar. É o período mais significativo do ano para o signo. Capricórnio: como signo oposto, recebe a atenção voltada para parcerias, casamento e sociedades. Conversas mal resolvidas podem ressurgir e acordos podem precisar de revisão. Áries: forma quadratura com Câncer, então lar, família e raízes entram em foco. Assuntos domésticos e questões do passado pedem um novo olhar. Libra: também forma quadratura, e a pauta se desloca para a carreira, a imagem pública e a vocação. Vale rever rumos profissionais antes de bater o martelo.

Se você tem Sol, Lua, Ascendente ou Planetas pessoais entre os graus 16 e 26 desses signos, vale redobrar a atenção. Para saber se é o seu caso, veja aqui o seu Mapa Astral grátis no Personare.

Mercúrio retrógrado e os outros signos

Todos os signos atravessam este trânsito. O que muda é a intensidade, que depende de como o céu atual cruza com o seu Mapa. Como ponto de partida, veja o que o período sugere para cada signo solar e Ascendente:

Touro: comunicação, mensagens e trajetos pedem atenção. Reveja e-mails, combinados e contratos curtos, e confirme cada informação antes de repassar adiante.

comunicação, mensagens e trajetos pedem atenção. Reveja e-mails, combinados e contratos curtos, e confirme cada informação antes de repassar adiante. Gêmeos: finanças, valores e autoestima entram em revisão. Como Mercúrio é o seu regente, o período chega mais forte. Reorganize o orçamento e segure as compras por impulso.

finanças, valores e autoestima entram em revisão. Como Mercúrio é o seu regente, o período chega mais forte. Reorganize o orçamento e segure as compras por impulso. Leão: tempo de recolhimento. Sonhos, memórias e questões internas voltam à tona. Descanso, terapia e silêncio rendem mais agora do que uma agenda lotada.

tempo de recolhimento. Sonhos, memórias e questões internas voltam à tona. Descanso, terapia e silêncio rendem mais agora do que uma agenda lotada. Virgem: amizades, grupos e projetos coletivos pedem revisão, e reencontros são comuns. Como Mercúrio também rege Virgem, o clima tende a pesar um pouco mais.

amizades, grupos e projetos coletivos pedem revisão, e reencontros são comuns. Como Mercúrio também rege Virgem, o clima tende a pesar um pouco mais. Escorpião: crenças, estudos, viagens e assuntos jurídicos pedem cautela. Revise planos de longo prazo antes de fechar e confira documentos com calma.

crenças, estudos, viagens e assuntos jurídicos pedem cautela. Revise planos de longo prazo antes de fechar e confira documentos com calma. Sagitário: intimidade, finanças compartilhadas e temas profundos vêm à superfície. É uma boa fase para renegociar dívidas e rever acordos financeiros a dois.

intimidade, finanças compartilhadas e temas profundos vêm à superfície. É uma boa fase para renegociar dívidas e rever acordos financeiros a dois. Aquário: rotina, trabalho diário e saúde pedem ajuste. Reorganize hábitos e tarefas e evite a sobrecarga, porque pequenos cuidados fazem diferença agora.

rotina, trabalho diário e saúde pedem ajuste. Reorganize hábitos e tarefas e evite a sobrecarga, porque pequenos cuidados fazem diferença agora. Peixes: romance, criatividade e filhos ganham foco. Antigos affairs podem reaparecer, e projetos criativos pedem revisão antes de seguir em frente.

O mais importante: como Mercúrio retrógrado afeta o SEU Mapa

As previsões por signo são um ponto de partida, mas a sua experiência real depende do seu Mapa Astral completo. É com o seu Horóscopo Personalizado que você descobre qual Casa será ativada por este Mercúrio Retrógrado e, com isso, qual área da vida está sendo convidada à revisão.

Duas pessoas de Câncer, por exemplo, têm mapas diferentes além do signo solar, e por isso vivem a retrogradação de formas bem distintas.

Só no Personare você acessa a previsão personalizada de forma gratuita, com conselhos específicos. Siga o passo a passo:

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Note que ele abre com o trânsito de Mercúrio direto e, logo abaixo, tem um destaque para ver a previsão do período retrógrado (como na imagem abaixo)

O que fazer durante Mercúrio retrógrado?

Por acontecer em Câncer, signo da Lua, das emoções e da memória, este Mercúrio Retrógrado pede menos lógica e mais escuta afetiva. Veja como aproveitar o período:

Revisar antes de avançar: ajuste planos, releia combinados e corrija o que ficou pela metade antes de dar o próximo passo.

ajuste planos, releia combinados e corrija o que ficou pela metade antes de dar o próximo passo. Cuidar dos vínculos: reabra conversas com a família e pessoas próximas com mais escuta do que defesa. Reconciliações são possíveis agora.

reabra conversas com a família e pessoas próximas com mais escuta do que defesa. Reconciliações são possíveis agora. Rever as finanças da casa: orçamento doméstico, contratos e reservas merecem um olhar atento, sobretudo com Júpiter saindo de Câncer em 30/06. Desconfie de lucro fácil e fique atento a golpes. Veja o que muda no novo ciclo em Júpiter em Leão 2026 .

orçamento doméstico, contratos e reservas merecem um olhar atento, sobretudo com Júpiter saindo de Câncer em 30/06. Desconfie de lucro fácil e fique atento a golpes. Veja o que muda no novo ciclo em . Desacelerar a comunicação: em Câncer, o tom emociona. Confirme o que entendeu antes de reagir e evite o textão no calor do momento.

em Câncer, o tom emociona. Confirme o que entendeu antes de reagir e evite o textão no calor do momento. Ressignificar o passado: terapia e memórias afetivas rendem bons insights. O que um dia doeu pode ganhar um novo sentido neste período.

terapia e memórias afetivas rendem bons insights. O que um dia doeu pode ganhar um novo sentido neste período. Adiar o definitivo: contratos, mudanças e decisões grandes ficam melhor para depois de 23 de julho, quando a mente volta a pensar com mais nitidez.

Lembre-se: cabe a você escolher como viver esse momento!

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Perguntas Frequentes

Se você tem planetas em Câncer, Capricórnio, Áries ou Libra, os signos da cruz cardinal, a retrogradação tende a chegar com mais força. O mesmo vale para quem tem ênfase em Gêmeos ou Virgem, regidos por Mercúrio. Para ter certeza, consulte seu Mapa Astral para ter certeza.

Posso começar algo novo durante esse período?

Sempre que possível, evite. O período favorece revisar e concluir pendências, mais do que estrear projetos. Se for inevitável começar algo, vá com flexibilidade e atenção redobrada aos detalhes, porque em Câncer informações importantes podem passar despercebidas na primeira leitura.

Mercúrio Retrógrado sempre dá problema?

Não. Ele convida à pausa, à revisão e ao aprimoramento. A comunicação fica mais emocional e sujeita a ruídos, mas o período favorece reconciliação, terapia e reorganização do lar e das finanças. Quem entende o movimento costuma sair dele mais inteiro.

Quando termina este Mercúrio Retrógrado?

A retrogradação começa em 29 de junho de 2026, por volta do grau 26 de Câncer, e termina em 23 de julho, quando Mercúrio retoma o movimento direto.

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Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

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