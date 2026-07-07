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Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas

Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas
Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas -

As previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas e pedem fôlego. O encontro tenso entre Sol e Saturno traz cobranças e cansaço, e a Lua Minguante convida a desacelerar.

Além disso, Netuno fica retrógrado e pede revisão de sonhos e projetos. Mais pro final da semana, Vênus entra em Virgem e traz organização para o amor e o dinheiro.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 05 a 11/07:

  • Domingo (05/07): Marte em trígono com Plutão
  • Segunda-feira (06/07): Sol em quadratura com Saturno
  • Terça-feira (07/07): Netuno retrógrado em Áries
  • Terça-feira (07/07): Lua Minguante em Áries
  • Quinta-feira (09/07): Vênus em Virgem

Veja as previsões em vídeo:

Marte-Plutão: poder, ação e conversas que transformam

Domingo (05/07) abre a semana com Marte em Gêmeos em trígono com Plutão em Aquário. O aspecto fica exato às 10h06, mas seus efeitos tendem a ser sentidos de 04 a 06/07

O trígono Marte-Plutão é um aspecto harmônico, que favorece a ação. É um período que estimula atitude, estratégia e conversas capazes de encerrar ciclos antigos.

No coletivo, o encontro entre Marte e Plutão tende a favorecer avanços tecnológicos, debates sociais e mobilizações. A comunicação ganha força.

Esse é o clima de Plutão em Aquário, que aponta para uma revolução tecnológica.

Por outro lado, há a possibilidade de brigas, protestos e disputas de poder, já que Plutão sinaliza rebeldia e desejo de transformação social e Marte lutas e guerras.

Na vida pessoal, é uma boa fase para agir com inteligência e buscar soluções criativas para problemas antigos. Estudos e negociações tendem a fluir.

O que este trânsito pode indicar:

  • Conversas e decisões que ajudam a encerrar ciclos e abrir novos caminhos.
  • Novas ideias impulsionadas pela comunicação, pelas redes e pela troca de informações.
  • Mobilizações coletivas, protestos ou debates sociais ganhando força.
  • Avanços tecnológicos e projetos inovadores em destaque.

Sol-Saturno pede maturidade e descanso

Na segunda-feira (06/07), às 7h47, o Sol em Câncer forma uma quadratura com Saturno em Áries. A quadratura é um aspecto tenso, ligado a provas e limites.

Os efeitos tendem a ser sentidos de 05 a 07/07. É o trânsito que dá o tom mais trabalhoso às previsões da semana de 05 a 11/07.

No coletivo, tende a haver tensões entre governos e chefias, com cobranças por resultados e autonomia. Temas de segurança e família podem pesar.

Saturno pede maturidade, e você entende melhor esse ciclo em Saturno em Áries e suas lições de responsabilidade.

Na vida pessoal, o trânsito tende a trazer peso emocional e mais cobranças. Trabalho e responsabilidades brigam por tempo com o descanso. Podemos ter limitações emocionais, relacionadas à nutrição ou família.

É comum sentir baixa vitalidade, cansaço e até gripes ou viroses nesse período. O convite é dosar a energia e respeitar os próprios limites.

O que este trânsito pode indicar:

  • Notícias tensas envolvendo governos, autoridades e figuras de poder.
  • Possibilidade de acirramento de conflitos ou de crises econômicas pontuais.
  • Notícias tristes ou a morte de pessoas públicas, sempre como possibilidade, nunca como certeza.
  • Na vida pessoal, cansaço, frustrações temporárias e cobranças no trabalho e na família.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Sol-Saturno varia conforme a posição do Sol no seu Mapa Astral. Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:

  1. Acesse aqui o seu trânsito mais recente de Sol no Horóscopo Personalizado
  2. Faça login ou cadastre-se
  3. Observe a Casa onde está o seu Sol.

Dependendo de qual for, você pode sentir:

  • Casa 1: o cansaço tende a pesar no corpo e na disposição, pedindo mais descanso e cuidado com a saúde.
  • Casa 2: a cobrança tende a recair sobre o dinheiro e a autoestima, pedindo organização das finanças.
  • Casa 3: o desgaste tende a ser mental, com excesso de tarefas, estudos e informações na rotina.
  • Casa 4: o cansaço tende a se ligar à família e ao lar, com mais responsabilidades no ambiente doméstico.
  • Casa 5: pode surgir um bloqueio para se expressar, criar e se divertir, além de cobranças com filhos ou romances.
  • Casa 6: é a área mais ligada à baixa vitalidade, com sobrecarga no trabalho e atenção redobrada à saúde.
  • Casa 7: o desgaste tende a aparecer nas relações e parcerias, que passam por provas e ajustes.
  • Casa 8: o cansaço tende a ser emocional e profundo, envolvendo finanças compartilhadas e medos a rever.
  • Casa 9: a cobrança tende a recair sobre planos de longo prazo, estudos e crenças, pedindo revisão de rumo.
  • Casa 10: o peso tende a vir da carreira e das chefias, com mais responsabilidades e cobrança por resultados.
  • Casa 11: o desgaste tende a surgir em grupos, amizades e projetos coletivos, pedindo revisão de metas.
  • Casa 12: o cansaço tende a ser difuso e silencioso, pedindo recolhimento e um olhar para questões internas.

Netuno retrógrado: hora de rever sonhos e ilusões

Na terça-feira (07/07), às 7h55, Netuno começa a retrogradar em Áries, movimento que se estende até 12 de dezembro.

Quando um planeta muda de direção, ele sinaliza um novo rumo em sua área de atuação. Como é um planeta lento, tende a ser mais visível nas questões coletivas.

No caso de Netuno retrógrado, tende a singificar revisão de ideais, lideranças e narrativas que vinham inspirando a sociedade. Algumas ilusões podem perder força.

Na vida pessoal, esse é um movimento que impacta mais o coletivo, mas pode ser um convite a rever sonhos, projetos e até algum vício ou fuga da realidade.

O que este trânsito pode indicar:

  • Revisão de ideais coletivos e de narrativas que perdem força.
  • Uma chance de retomar projetos e sonhos que andavam parados.
  • Mais clareza para decidir entre caminhos que estavam confusos.
  • O convite a olhar para vícios e fugas que atrapalham recomeços.

Lua Minguante em Áries: desacelere!

Ainda na terça (07/07), às 16h29, a Lua em Áries forma quadratura com o Sol e marca a fase de Lua Minguante. É a fase de recolhimento do ciclo lunar.

A Lua Minguante tende a favorecer a desaceleração e a revisão do que foi iniciado nas últimas semanas. É tempo de avaliar antes de seguir em frente.

Na vida pessoal, o clima pede encerramento de ciclos e menos pressa. Rever atitudes impulsivas e liberar desgastes emocionais traz mais clareza.

O que esta fase pode indicar:

  • Vontade de desacelerar e organizar a rotina.
  • Facilidade para soltar hábitos, mágoas e compromissos que já não fazem sentido.
  • Cansaço típico da fase minguante, pedindo descanso.
  • Um bom momento para revisar prioridades antes de um novo ciclo.

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.

Vênus em Virgem: o amor e o dinheiro pedem organização

Na quinta-feira (09/07), às 14h22, Vênus entra em Virgem e dá uma virada nos temas de amor e dinheiro.

Nas finanças, as previsões da semana de 05 a 11/07 apontam o melhor momento do ano para organizar gastos e rever prioridades.

No coletivo, temas de saúde, trabalho e eficiência ganham destaque. O valor passa a ser medido pela utilidade e pela qualidade dos serviços.

No amor, o afeto tende a se mostrar em atitudes práticas, cuidado e presença. Vale evitar o excesso de crítica com quem se ama. Esse também é o momento de organizar as finanças e transformar a forma que você ganha dinheiro em algo mais útil.

Para entender a conexão a dois nesse clima mais prático, vale olhar a Sinastria Amorosa e a combinação entre dois Mapas.

O que este trânsito pode indicar:

  • Mais vontade de organizar finanças, hábitos e rotina.
  • O amor se expressando nos detalhes e no cuidado do dia a dia.
  • Um ótimo período para investir em autocuidado e saúde.
  • Atenção para não transformar cuidado em cobrança dentro dos relacionamentos.

Transforme o cansaço em organização

O céu desta semana pede fôlego, mas também oferece ferramentas. As cobranças de Sol e Saturno convivem com o convite da Lua Minguante para desacelerar.

No coletivo, o clima tende a trazer tensões e revisões, enquanto Vênus em Virgem ajuda a organizar o que importa.

Lembre-se: as previsões existem para você se preparar, planejar e aproveitar as oportunidades. Quem decide e faz acontecer é você.

Para agir com mais clareza, veja como cada trânsito se desenha no seu Horóscopo Personalizado gratuito.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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