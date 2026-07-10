Lua Minguante em Áries: 4 rituais para soltar o que está te pesando

Toda fase minguante convida ao recolhimento, mas a Lua Minguante em Áries tem um tom próprio. Áries é o signo do impulso e da coragem, e essa fase pede um olhar para o que você começou sem pensar muito.

É um período que sinaliza cansaço, revisão e desapego. Em vez de iniciar mais uma coisa, o céu tende a favorecer quem escolhe finalizar, limpar e liberar.

Aqui você entende o que essa fase representa e vê práticas simples de desapego para aproveitar a energia da Lua Minguante.

Acompanhe aqui as datas e os horários de cada fase no Calendário Lunar 2026.

O que é a Lua Minguante em Áries?

A Lua passa por quatro fases a cada mês. A Minguante é a última delas, quando a Lua aparece cada vez menor no céu, como se mergulhasse no escuro.

Na Astrologia, a fase Minguante é associada à introspecção e à liberação. É o momento de concluir, refletir sobre o que foi feito e deixar ir o que não serve mais.

Quando essa fase acontece em Áries, ela ganha o tempero do primeiro signo do zodíaco. Áries rege a ação, a iniciativa e a coragem de recomeçar.

Por que essa fase favorece o desapego?

Áries costuma agir por impulso, com uma energia que os astrólogos chamam de “fogo de palha”: acende rápido e também se apaga rápido.

Na Lua Minguante, esse fogo pede revisão. É um convite para olhar as atitudes impulsivas das últimas semanas e perceber o que vale manter e o que já cumpriu seu papel.

Quanto menos pressa houver agora, mais clareza tende a surgir. Reduzir o ritmo ajuda a enxergar prioridades e a liberar desgastes emocionais acumulados.

A ligação com Saturno e a limpeza de hábitos

Em julho de 2026, essa Lua Minguante acontece no mesmo signo em que está Saturno, o planeta ligado à disciplina e aos limites. A combinação reforça o tema da limpeza.

Saturno tende a trazer questões de rotina, saúde e até alimentação para o centro da atenção. Pode ser um bom momento para rever hábitos que pesam no corpo e na mente.

Para entender melhor esse pano de fundo, vale conhecer as lições de responsabilidade de Saturno em Áries.

Rituais de desapego para a Lua Minguante

A fase Minguante é ideal para práticas de encerramento e liberação. Elas ajudam a organizar as emoções e a marcar intenções, mesmo sem promessas mágicas.

Veja algumas ideias simples para aproveitar esse período:

Faça uma limpeza: primeiro organize armários, gavetas e a mesa de trabalho. Doar ou descartar o que não usa mais abre espaço para o novo. Finalize com uma limpeza energética com sal grosso. Escreva o que deseja soltar: anote mágoas, medos ou hábitos em um papel. O gesto de colocar para fora já ajuda a liberar. Queime os papéis em seguida, mentalizando a liberação de sentimentos. O fogo ajuda a transmutar energias. Reveja suas prioridades: liste o que consome sua energia e avalie o que ainda faz sentido levar para o próximo ciclo. Durante os próximos sete dias após a Lua Minguante tente começar o seu dia falando em voz alta uma frase afirmativa que representa o que você deseja focar. Cuide do corpo com calma: a fase pede descanso. Vale reduzir excessos, cuidar da alimentação e respeitar o cansaço. Tente reforçar algum ritual noturno que te ajude a te preparar para uma boa noite de sono, como ouvir uma meditação guiada antes de dormir.

Veja também: 3 práticas de proteção para fazer na Lua Minguante

O que VOCÊ precisa soltar?

A fase lunar traz um clima geral, válido para todas as pessoas. Ainda assim, cada Mapa Astral sente esse movimento de um jeito, conforme a Casa em que a Lua transita.

Acompanhar o seu trânsito lunar pessoal deixa o ritual mais certeiro. Assim, você descobre qual área da vida pede mais desapego neste momento.

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Por exemplo, a pessoa do horóscopo abaixo está com a Lua na Casa 11, a área dos amigos. Mas como o Sol dela está na Casa 2, o conselho é evitar pedir ou emprestar dinheiro aos amigos:

Aproveite a Lua Minguante a seu favor

A Lua Minguante em Áries é um convite ao descanso ativo, um momento para soltar o excesso antes de recomeçar. Ela pede menos pressa e mais escuta.

Cada gesto de limpeza e revisão prepara o terreno para o próximo ciclo. Quem usa esse tempo para liberar tende a recomeçar com mais leveza e clareza.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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