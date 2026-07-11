Netuno retrógrado: o que rever antes que dezembro chegue?

Em 2026, Netuno retrógrado acontece de 07 de julho a 12 de dezembro. É um período que convida a revisar sonhos, ilusões e a imagem que você projeta para o mundo.

Como Netuno é um planeta geracional (ou seja, que representa toda uma geração) podemos sentir esse impacto mais no coletivo do que em nossas vidas pessoais.

Neste artigo, você entende as datas, os efeitos e como descobrir a área da sua vida que pede mais atenção durante o trânsito.

Resumo rápido sobre Netuno retrógrado 2026

Netuno retrógrado 2026 acontece de 07/07 a 12/12

Toda a retrogradação ocorre em Áries, sem retorno a Peixes

Período de revisão espiritual e emocional ligada à identidade

Tende a expor ilusões sobre quem você é e o que deseja

Momento propício para rever sonhos, metas e iniciativas pessoais

O que é Netuno retrógrado?

Netuno retrógrado acontece quando o planeta parece se mover para trás no céu, visto da Terra. É apenas uma ilusão óptica, mas, na Astrologia, representa uma fase de revisão e introspecção nos temas ligados a ele.

Netuno rege espiritualidade, inspiração, criatividade, ilusão e escapismo. Quando está retrógrado, esses assuntos tendem a ficar mais nebulosos e pedem atenção, honestidade emocional e contato com a própria verdade.

Por isso, é comum sentir mais confusão neste período, junto de uma abertura maior para se reconectar com o que importa por dentro.

Quando acontece Netuno retrógrado?

Planetas geracionais como Urano, Netuno e Plutão são lentos e passam vários meses por ano em movimento retrógrado. Netuno, especificamente, fica retrógrado por cerca de cinco meses todos os anos.

Em 2026, o trânsito começa em 07 de julho e segue até 12 de dezembro. Toda a retrogradação acontece em Áries, signo em que Netuno se firmou em 26 de janeiro de 2026 e em que permanece até 2038.

Diferente de 2025, quando o planeta recuava para Peixes, agora não há retorno ao signo anterior. Isso dá ao período um foco mais estável e concentrado nos temas de Áries: identidade, coragem e iniciativa.

Para situar o trânsito junto de outras datas do ano, vale acompanhar o Calendário Astrológico 2026.

Quais são os efeitos de Netuno retrógrado?

Netuno rege nossa visão do coletivo, a arte, a imaginação e a relação com o campo espiritual e da cura. Áries fala de liderança, atitude e afirmação do eu.

No coletivo, o trânsito pede atenção redobrada a falsos líderes e gurus que podem se impor até por meio da força. Também surgem desafios na defesa da identidade nas artes, num tempo em que a Inteligência Artificial imita com facilidade o estilo de qualquer artista.

Vale lembrar que Netuno divide Áries com Saturno em 2026. Enquanto Netuno dissolve e confunde, Saturno cobra estrutura e responsabilidade, o que tende a intensificar a sensação de rever escolhas antes de avançar.

A conjunção Saturno e Netuno em Áries marcou o início de 2026 e segue como pano de fundo do período retrógrado.

Efeitos na sua vida

Além dessas questões coletivas, veja efeitos possíveis de Netuno retrógrado em Áries de forma geral. Mais adiante, você descobre como ver as previsões para o seu caso.

Revisão da identidade e da direção: em Áries, o trânsito convida a olhar para suas iniciativas e desejos. É tempo de refletir se as ações estão alinhadas com seus ideais ou movidas por ilusões.

em Áries, o trânsito convida a olhar para suas iniciativas e desejos. É tempo de refletir se as ações estão alinhadas com seus ideais ou movidas por ilusões. Dúvidas sobre autenticidade: máscaras e personas sociais tendem a incomodar mais, revelando o desejo de viver com mais verdade.

máscaras e personas sociais tendem a incomodar mais, revelando o desejo de viver com mais verdade. Confiança em si em revisão: por envolver o signo da coragem, o período pode trazer insegurança sobre escolhas e autonomia, com espaço para fortalecer a autoconfiança sem rigidez.

por envolver o signo da coragem, o período pode trazer insegurança sobre escolhas e autonomia, com espaço para fortalecer a autoconfiança sem rigidez. Intuição voltada ao propósito pessoal: surge a pergunta sobre quais sonhos são realmente seus, o que ajuda a rever metas assumidas no automático.

surge a pergunta sobre quais sonhos são realmente seus, o que ajuda a rever metas assumidas no automático. Espiritualidade em ação: a busca por sentido tende a se expressar em atitudes práticas, como movimento consciente e meditações ativas.

a busca por sentido tende a se expressar em atitudes práticas, como movimento consciente e meditações ativas. Medo de agir à mostra: o ciclo pode revelar receios inconscientes que travam a iniciativa. Em vez de fugir, o convite é agir com presença e consciência.

Como Netuno retrógrado afeta cada signo?

Todos os signos tendem a sentir esse trânsito, uns mais, outros menos. Como Netuno é distante e lento, as percepções podem demorar a aparecer ou serem sentidas mais em uma perspectiva macro e social.

Pessoas com pontos importantes como Sol, Lua ou Ascendente em Áries costumam sentir mais, já que é ali que Netuno está passando. Para saber se é o seu caso, vale conferir o seu Mapa Astral.

De qualquer forma, uma área específica da vida fica em evidência para cada signo. É nessa esfera que vale ter mais atenção a autoilusões durante o período.

Para descobrir qual área é essa, basta ver em que casa do seu Mapa Astral você tem Áries, já que é onde Netuno transita agora. Siga o passo a passo:

Faça ou abra o seu Mapa Astral gratuito Vá até o menu Perfil Astrológico Selecione a opção Signos nas Casas Encontre o signo de Áries e veja qual casa astrológica ele ocupa

Por exemplo, se você tem Áries na Casa 2, é para as previsões dessa casa que deve olhar a seguir.

Áries na Casa 2 no Mapa Astral

Agora que você já sabe onde tem Áries no seu Mapa, é um bom período para fazer revisão nesta área da sua vida.

Suas previsões por casa

Casa 1 : reflita sobre identidade e imagem. Evite ilusões sobre quem você é.

: reflita sobre identidade e imagem. Evite ilusões sobre quem você é. Casa 2: reavalie valores e a relação com dinheiro. Observe percepções distorcidas ou impulsividade na administração.

reavalie valores e a relação com dinheiro. Observe percepções distorcidas ou impulsividade na administração. Casa 3: atenção à comunicação. Suas mensagens estão sendo bem compreendidas?

atenção à comunicação. Suas mensagens estão sendo bem compreendidas? Casa 4: reflita sobre família e passado. Você pode estar idealizando memórias.

reflita sobre família e passado. Você pode estar idealizando memórias. Casa 5: analise prazeres e projetos criativos. Estão alinhados com a realidade?

analise prazeres e projetos criativos. Estão alinhados com a realidade? Casa 6: cuide da saúde e da rotina. É hora de repensar hábitos e autocuidado.

cuide da saúde e da rotina. É hora de repensar hábitos e autocuidado. Casa 7: relações e parcerias pedem mais verdade. Repense vínculos e possíveis enganos.

relações e parcerias pedem mais verdade. Repense vínculos e possíveis enganos. Casa 8: encare medos e questões de valores compartilhados com coragem.

encare medos e questões de valores compartilhados com coragem. Casa 9: reflita sobre fé, filosofia e estudos. O que ainda faz sentido?

reflita sobre fé, filosofia e estudos. O que ainda faz sentido? Casa 10: reveja metas de carreira. Será que você está idealizando o sucesso?

reveja metas de carreira. Será que você está idealizando o sucesso? Casa 11: grupos e amizades podem pedir mais autenticidade.

grupos e amizades podem pedir mais autenticidade. Casa 12: período profundo de cura. Encare medos ocultos e padrões inconscientes.

Para acompanhar como o trânsito se desdobra ao longo do período, vale conferir o seu Horóscopo Personalizado.

Conclusão

Netuno retrógrado 2026 abre um período de cerca de cinco meses para revisar sonhos, ilusões e a imagem que você projeta. Por acontecer todo em Áries, o foco recai sobre identidade, coragem e iniciativa.

Com Saturno também em Áries, o convite é rever antes de avançar, sem pressa e sem fugir do que pede clareza. Reserve momentos de introspecção, ouça a intuição e questione impulsos que não combinam com a sua verdade.

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Perguntas frequentes sobre Netuno retrógrado

O que significa Netuno retrógrado 2026? É quando o planeta parece se mover para trás no céu, visto da Terra. Na Astrologia, simboliza um período de revisão interna sobre temas como espiritualidade, inspiração, sonhos e ilusões. Em 2026, essa revisão acontece toda em Áries, o que direciona o olhar para a identidade e as iniciativas pessoais.

Quando começa e termina Netuno retrógrado 2026? O trânsito começa em 07 de julho de 2026 e segue até 12 de dezembro de 2026, somando cerca de cinco meses. Toda a retrogradação ocorre em Áries, sem o retorno a Peixes que aconteceu em 2025.

Quais os efeitos de Netuno retrógrado em Áries? Pode gerar dúvidas sobre identidade, impulsos e autenticidade. É um bom momento para rever desejos e ações que não estão conectados com a sua verdade. Com Saturno também em Áries, tende a surgir a necessidade de revisar escolhas antes de seguir em frente.

Netuno retrógrado é negativo? Não necessariamente. Apesar de poder trazer confusão e desilusões, o objetivo é ampliar a clareza e favorecer o crescimento pessoal em sintonia com o coletivo. É mais um convite à revisão do que um período de perdas.

Quem sente mais Netuno retrógrado 2026? Pessoas com pontos importantes, como Sol, Lua ou Ascendente, em Áries ou nos graus próximos ao ponto em que Netuno está passando. Também sente mais quem tem a casa ocupada por Áries ligada a áreas em movimento na vida.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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