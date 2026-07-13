Um post compartilhado por Alexey Dodsworth Magnavita de Carvalho (@cosmokairos)

Teste 1: o cálculo de um Mapa Astral

Pedi ao ChatGPT para calcular um Mapa Astral para o dia 29 de junho de 2025, às 09h45, em São Paulo. Esses dados são a base para qualquer Mapa: data, hora exata e local de nascimento.

A IA acertou apenas as posições do Sol em Câncer e de Mercúrio em Leão. O restante, porém, foi um conjunto de erros graves:

Lua : a IA afirmou que estaria em Capricórnio, quando estava em Virgem.

: a IA afirmou que estaria em Capricórnio, quando estava em Virgem. Vênus: foi colocada em Leão, mas a posição correta era Touro.

foi colocada em Leão, mas a posição correta era Touro. Marte: a IA indicou Touro, quando estava em Virgem.

Em outras palavras, a versão paga errou quase todas as posições planetárias daquele momento. Se o cálculo básico já é falho, qualquer interpretação feita a partir dele tende a ser igualmente falha.

O próprio ChatGPT me informa que a versão paga é mais precisa e pesquisa melhor. Agora, imagine se não pesquisasse. Imagine a versão gratuita.

Teste 2: a interpretação de um Mapa correto

Para dar uma segunda chance, mudei a abordagem. Tirei um print do Mapa Astral correto gerado no Personare e pedi ao ChatGPT: “interprete este mapa astrológico”.

O resultado foi novamente decepcionante. Veja os erros que a IA cometeu mesmo com o gráfico correto na frente:

Meio do Céu: leu como Touro, quando o gráfico mostrava Gêmeos.

leu como Touro, quando o gráfico mostrava Gêmeos. Mercúrio: posicionou em Câncer, quando estava em Leão.

posicionou em Câncer, quando estava em Leão. Vênus: posicionou em Câncer, quando estava em Touro.

A IA acertou o Ascendente em Leão, o Sol em Câncer, a Lua em Virgem e o Marte em Virgem, mas errou três pontos centrais para qualquer leitura de personalidade e direção profissional.

Isso mostra que o problema do ChatGPT não está apenas no cálculo. A leitura visual de dados astrológicos também falha, mesmo quando a informação correta é entregue diretamente para o modelo.

Entre no grupo e receba conteúdos de Astrologia direto no seu WhatsApp

Por que o ChatGPT erra ao fazer Mapa Astral?

Existe uma explicação técnica simples para essas falhas. E quem dá a explicação é a própria IA. Perguntei a ela por que, afinal, ela erra tanto. Copio a seguir a exata resposta:

Porque o mapa astral exige cálculo preciso e eu não sou, por padrão, um motor de efemérides. Mesmo quando você dá data, hora e local certinhos, há várias etapas em que um modelo de linguagem pode errar se não estiver usando uma biblioteca astronômica confiável.

Em seguida, perguntei: e por que mesmo quando eu forneço a imagem correta do mapa astral, você interpreta as posições incorretamente? A IA respondeu:

Porque uma imagem de mapa astral é um tipo de visual muito denso e pouco tolerante a erro. Mesmo que eu consiga “ver” a imagem, eu posso confundir pequenos detalhes que, em astrologia, mudam tudo. O mapa tem círculo zodiacal, casas, planetas, aspectos, linhas coloridas, tabelas laterais. Eu posso priorizar uma camada visual errada ou misturar informação do círculo com a tabela.

Um Mapa Astral correto exige a posição de cada planeta em graus, minutos e segundos, em um momento específico. Esse tipo de cálculo é feito por softwares astrológicos profissionais, que se baseiam em efemérides oficiais.

Perigos da IA para Mapa Astral além do cálculo

Na prática, conforme testei, a única forma de obter uma interpretação correta é fornecer à IA cada exata posição dos planetas, considerando inclusive os graus e minutos, para que os aspectos angulares sejam considerados.

Ao fazer isso, você tende a obter interpretações corretas, embora não consiga evitar outro problema: um tipo de texto que procura a todo custo “agradar o cliente”. Pontos mais densos do mapa são interpretados de forma rasa, para não ferir suscetibilidades.

Do que adianta você ter uma interpretação astrológica que tenta “dourar a pílula”?

E isso nos leva a outro problema, de ordem ética: nos últimos tempos, vi surgirem “astrólogos instantâneos”. Pessoas que, via redes sociais, oferecem consultas astrológicas a preços bem baixos. Algo como o preço de um cinema.

O barato termina saindo caro, já que, na prática, essas pessoas jamais estudaram Astrologia.

Se você paga a consulta, descobre que elas estão praticamente lendo na tela as informações fornecidas por uma IA. Se você pedir por uma consulta ao vivo, elas irão se recusar, pois sabem que não terão como esconder que estão usando IA para interpretar mapas.

Uma analogia ajuda a entender: pedir um Mapa Astral ao ChatGPT é como pedir a um poeta que faça uma cirurgia. Ele consegue falar sobre o procedimento de forma elegante, mas não tem o conhecimento técnico para executá-lo.

Quando a IA não tem certeza sobre um dado, ela tende a “alucinar”. Esse termo, comum no campo da tecnologia, descreve o momento em que o modelo gera uma resposta que parece convincente, mas é simplesmente inventada.

O principal risco de fazer seu Mapa Astral pelo ChatGPT

O risco maior não está no erro em si. Está na falsa sensação de acerto que ele provoca em quem é leigo no assunto.

O ChatGPT costuma acertar o Sol e o Ascendente, porque essas informações já circulam de forma ampla na internet. Para alguém que não estuda Astrologia, isso parece prova suficiente de que a ferramenta funciona.

Só que um Mapa Astral é muito mais do que Sol e Ascendente. Ele revela:

A posição da Lua , que indica o seu mundo emocional e suas necessidades íntimas.

, que indica o seu mundo emocional e suas necessidades íntimas. Mercúrio , que sugere como você pensa, comunica e aprende.

, que sugere como você pensa, comunica e aprende. Vênus , que descreve seu modo de amar e o que valoriza.

, que descreve seu modo de amar e o que valoriza. Marte , que aponta sua energia de ação e seu estilo de luta.

, que aponta sua energia de ação e seu estilo de luta. Júpiter e Saturno , que falam de expansão, propósito e responsabilidades.

e , que falam de expansão, propósito e responsabilidades. As Casas astrológicas, que mostram em quais áreas da vida cada Planeta atua.

Quando esses dados estão errados, a interpretação inteira se distancia da sua realidade. A pessoa pode acabar tomando decisões com base em um retrato que não corresponde a quem ela é.

O que um Mapa Astral correto deve mostrar?

Um Mapa Astral verdadeiro funciona como uma fotografia precisa do céu no momento exato do seu nascimento. Para que essa fotografia faça sentido, ela precisa conter pelo menos quatro grupos de informações.

Tudo isso depende de cálculos astronômicos rigorosos. Sem eles, a interpretação perde a base que sustenta toda a Astrologia ocidental.

Como fazer seu Mapa Astral com segurança?

Minha recomendação, baseada em quatro décadas de estudo, é direta: para gerar seu Mapa Astral, procure plataformas que utilizem software astrológico profissional.

O Mapa Astral do Personare, por exemplo, oferece o cálculo do gráfico de forma gratuita e acompanha o resultado de uma introdução acessível à interpretação. É uma forma segura de começar sua jornada de autoconhecimento, com a tranquilidade de que os dados são confiáveis.

Existem diversos outros sites que oferecem serviços semelhantes. Um conselho: só confie nos serviços que informarem quem é o autor dos textos.

Se não há um astrólogo responsável pelo serviço, que garantia você tem de que pagará por um serviço de qualidade?

A IA tem usos extraordinários: redigir e-mails, resumir textos, organizar ideias, criar roteiros. Para tudo isso, ela é uma aliada poderosa. Mas, para algo tão pessoal e sensível quanto um Mapa Astral, vale confiar em fontes que entendem a linguagem dos astros.

Conclusão

O ChatGPT é uma ferramenta fantástica para muitas finalidades, mas o Mapa Astral não está entre elas. Os testes mostram que a IA erra cálculos básicos e interpreta de forma equivocada até quando o gráfico correto está na frente dela.

A Astrologia exige precisão astronômica e conhecimento simbólico acumulado por séculos. Esses dois pilares ainda dependem de softwares especializados e da leitura humana qualificada.

Sua jornada de autoconhecimento merece dados corretos. Antes de aceitar qualquer leitura como verdadeira, vale checar a fonte do cálculo. Um bom Mapa Astral começa por aí.

Não use IA, use uma inteligência astrológica.

Perguntas frequentes sobre ChatGPT e Mapa Astral

Para esclarecer as dúvidas mais comuns, respondemos abaixo a algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial para temas de Astrologia.

Como fazer Mapa Astral pelo ChatGPT?

Não é recomendado fazer Mapa Astral pelo ChatGPT. A ferramenta é um modelo de linguagem que prevê palavras, e não realiza cálculos astronômicos precisos. Em testes diretos, mesmo a versão paga errou a posição da Lua, de Vênus e de Marte para uma data específica. A IA pode até acertar Sol e Ascendente, mas tende a inventar as demais posições, o que distorce toda a interpretação. O caminho seguro é usar plataformas com software astrológico profissional, como o Mapa Astral gratuito do Personare.

Qual o melhor programa para fazer Mapa Astral?

Não existe um único “melhor” programa, mas há diversos softwares astrológicos profissionais usados em todo o mundo. A escolha costuma depender da preferência do astrólogo e da profundidade desejada. Para o público em geral, a melhor opção é recorrer a sites confiáveis que utilizam softwares profissionais para gerar mapas precisos de forma gratuita. O Personare é uma dessas referências no Brasil, com mais de 21 anos de atuação.

Qual a diferença entre um Mapa gerado por IA e um feito por astrólogo?

A diferença está na precisão dos dados e na profundidade da leitura. A IA não realiza cálculos astronômicos verdadeiros e tende a alucinar posições planetárias. Um astrólogo, por sua vez, parte de cálculos exatos feitos por software profissional e interpreta o conjunto considerando a totalidade do mapa. A leitura humana acrescenta percepção, intuição e capacidade de síntese, três elementos que a Inteligência Artificial ainda não consegue reproduzir.

É seguro usar IA para Tarot e outras práticas esotéricas?

Não é recomendado. O Tarot, a Numerologia e outras práticas esotéricas exigem intuição, conhecimento simbólico e, em muitos casos, uma sintonia entre quem consulta e quem interpreta. As respostas geradas por IA tendem a ser genéricas, repetitivas e desprovidas da profundidade necessária para uma leitura significativa. Para uma leitura objetiva e confiável, vale conhecer o Tarot Direto do Personare, com perguntas objetivas e respostas elaboradas por tarólogos experientes para cada uma.

Por que o ChatGPT acerta meu signo solar mas erra o resto?

Porque o signo solar é a informação astrológica mais difundida na internet. O ChatGPT consegue calcular o signo solar com base apenas na data de nascimento, já que essa correspondência é praticamente uma tabela. As demais posições planetárias exigem cálculos astronômicos sofisticados, com efemérides reais, fuso horário e coordenadas geográficas precisas. Sem esse maquinário, o modelo de linguagem tende a recorrer a chutes plausíveis, o que gera respostas convincentes na forma, mas falhas no conteúdo.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles científicos ou não. Oferece consultas astrológicas no Personare.

alexey-revista@personare.com.br

O post Por que o ChatGPT erra ao fazer Mapa Astral? apareceu primeiro em Personare.