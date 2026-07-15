A carta e o conselho do Tarot para o seu signo em julho de 2026

As previsões do mês têm um regente luminoso: A Estrela, carta que traz alívio depois de um período de turbulência. Mas esse é o contexto geral. Para entender melhor as previsões individuais, vale ver a carta de Tarot pra cada signo em julho.

No Café Tarot, programa do Personare no YouTube, fiz a tiragem ao vivo de um Arcano para cada signo.

A leitura por signo serve como bússola: cada arcano dialoga com essa regência maior d’A Estrela e aponta a postura mais sábia para você neste mês. Para aproveitar ao máximo, leia a carta do seu signo solar e também o seu Ascendente.

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Como o Tarot ajuda a guiar seu mês

Aqui no Personare você encontra previsões coletivas, como estas previsões mensais do Tarot e o Horóscopo por signo de julho. Elas são mais amplas e funcionam como uma tendência geral, um pano de fundo do período.

Já um jogo pessoal, como o Tarot Mensal que criei para o Personare, é muito mais profundo. Ele sorteia três cartas exclusivas para você e gera uma afirmação poderosa, como uma frase de força, que você pode usar o mês inteiro como guia ou como mantra.

O mesmo vale para o Horóscopo Personalizado, que vai muito além do seu signo solar e considera o seu Mapa inteiro, com seus trânsitos e configurações próprias.

O ideal é usar as duas leituras em conjunto. As previsões gerais desenham o contexto, e os jogos pessoais apontam o foco, em detalhes, com conselhos bem direcionados para o seu momento.

Tarot de julho 2026 por signo

A análise abaixo vale para o Sol e para o Ascendente. Quem tem Sol em Áries e Ascendente em Câncer, por exemplo, deve ler as duas previsões com atenção, porque uma carta fala da essência e, a outra, do trajeto.

Veja o Tarot de julho 2026 por signo em vídeo e, logo em seguida, o detalhamento em texto:

Áries

Carta do mês: Dez de Copas

“Felicidade se acha é em horinhas de descuido”, escreveu nosso grande Guimarães Rosa. Em julho, Áries pode e deve procurar e alimentar os momentos de descontração e de alegria, aqueles em que a gente de fato se sente bem e em paz.

Sabe aquelas propagandas de margarina? É o Dez de Copas, que fala do poder das companhias, das trocas e da estrutura familiar. Essa carta tende a favorecer quem aproveita o descanso e a descontração para ir a fundo no sentido das coisas. É uma boa carta para iniciar o segundo semestre mais energizado em relação às pessoas e aos propósitos.

O único cuidado é com as expectativas exageradas: o Dez de Copas mostra um cenário ideal, quase utópico, então pode ser que nem tudo aconteça nos mínimos detalhes como você planejou, e está tudo bem. Mesmo que nem tudo aconteça da maneira como você deseja, confie no processo e aproveite, de verdade, o que há de melhor.

Conselho do mês: celebre mais e valorize quem está ao seu lado. Aproveite os momentos de pausa sem cobrar perfeição de cada detalhe.

Touro

Carta do mês: O Mago

É hora de se levantar e fazer. Touro às vezes só pensa em começar, e julho tende a empurrar você a sair da cadeira e colocar a mão na massa.

O Mago é a carta do início de um processo, da força criativa, a vontade que nos faz dar o primeiro passo. Ela oxigena situações e pede movimento rápido, então é um ótimo mês para lançar um conteúdo novo, melhorar o portfólio ou turbinar um projeto que estava parado.

O alerta é o de sempre com essa carta: o Mago começa muitas coisas e nem sempre as termina, e o impulso pode esfriar com a mesma velocidade que apareceu. Por isso, comece de verdade e crie meios de sustentar esse fôlego.

Conselho do mês: tire o plano do papel e comece, mesmo que aos poucos. Não deixe o entusiasmo inicial virar fogo de palha.

Gêmeos

Carta do mês: O Carro

O Carro é progresso e movimento, algo que costuma vir fácil para Gêmeos. A boa notícia é que ele funciona como um desatador de nós: a estrada parece se abrir, e o que estava emperrado tende a voltar a andar. É uma energia marciana, de quem pega o leme e faz acontecer com eficiência.

Muito cuidado com a pressa! Tem que haver calma na hora de lidar com pessoas e situações que não acompanham o seu timing, justamente para não dar de cara no muro. Aproveite a fluidez do mês para “soltar o verbo”, ou seja, dizer aquilo que ficou engasgado em alguma relação. O Carro é um arcano que desata os nós e coloca tudo em movimento.

Conselho do mês: aproveite a estrada livre para resolver o que estava travado e dizer o que precisa ser dito, sem atropelar quem caminha em outro ritmo.

Câncer

Carta do mês: Ás de Paus

O Ás de Paus é puro impulso inicial, a raiz do elemento fogo. Ele traz uma injeção de energia física e mental para sair da zona de conforto e partir para cima daquilo que você vinha adiando. Para Câncer, dá quase para dizer que o ano começa agora. Além de mover projetos, essa carta também ajuda a organizar o emocional, colocando ordem no que andava nublado, ansioso ou pesado. É a energia certa para objetivar o que estava confuso e botar cada coisa no seu devido lugar.

Conselho do mês: use esse gás para começar o que estava parado e, ao mesmo tempo, organizar suas emoções, dando endereço ao que andava bagunçado por dentro.

Leão

Carta do mês: Rainha de Copas

A Rainha de Copas pede um mergulho fundo nas emoções, nos sentimentos e naqueles projetos que andam adormecidos. É uma carta um pouco misteriosa, porque ela tende a ocultar o que sente e a segurar aquilo que deseja.

Julho favorece a revisão do que você vem guardando dentro de si e também os processos terapêuticos, que ganham um terreno fértil agora.

Vale lembrar de dois cuidados: evitar a tempestade em copo d’água, sem dramatizar o que é só uma cena passageira, e ter discernimento sobre com quem dividir o que sente. Dar notícias suas é diferente de entregar informações sobre sua rotina, desejos e objetivos. Saiba se abrir, mas preserve-se.

Conselho do mês: olhe para dentro com carinho, busque apoio terapêutico se sentir necessidade e escolha bem com quem compartilha o que você tem guardado.

Virgem

Carta do mês: O Mundo

O Mundo encerra ciclos e abre novos. É o momento de fechar portas, e janelas também, para que aquilo que já se despediu não volte sem ser convidado.

Se uma relação ou situação não atende mais aos seus propósitos, este é um bom mês para concluir com elegância.

Ao mesmo tempo, o Mundo coloca você em destaque: é a carta do coroamento, o último arcano maior, que celebra o que vem sendo construído com tanto esforço. Vale fazer sua voz, sua presença e seu trabalho aparecerem, e se permitir gozar tudo o que conquistou até agora. Encerramentos são necessários. Novos ciclos começam agora.

Conselho do mês: encerre o que já cumpriu seu ciclo e ocupe o seu lugar de destaque, reconhecendo o próprio merecimento.

Libra

Carta do mês: Os Enamorados

Os Enamorados prenunciam paqueras, possibilidades e estreitamento de relações. Quem está em um relacionamento pode reencantar a convivência e aproveitar melhor os momentos a dois. Quem busca alguém tende a perceber detalhes e situações favoráveis a um novo envolvimento.

A carta também fala de beleza, então é um convite a fazer as coisas com mais capricho e a enxergar o que há de bom e belo, tanto nas pessoas quanto no seu caminho.

O ponto de atenção é a indecisão, que mora nessa carta. Entenda que fazer uma escolha implica uma renúncia, ou seja: quando escolhemos um lado, abrimos mão de outro. Mesmo assim, tudo bem, porque as suas escolhas, se forem feitas com clareza, tendem a levar você adiante. Na dúvida, concentre-se. E aja.

Conselho do mês: aproveite as possibilidades afetivas e decida com clareza, sem se paralisar na dúvida. Escolha um lado e siga.

Escorpião

Carta do mês: Ás de Copas

Pense no Ás de Copas como uma fonte, que não para de jorrar. Ela é a carta que demarcar o início de situações e de possibilidades, sobretudo afetivas, e também aponta para abundância e sentimentos que podem vir à tona.

Para Escorpião, que tende a reter os conteúdos mais profundos, é um convite a fazer essas emoções jorrarem para fora, em vez de deixá-las fechadas e pesadas por dentro.

É um movimento de catarse, de dar vazão a mágoas, receios e rancores que andavam represados.

O cuidado está na forma: antes de soltar tudo de uma vez, respire fundo e estruture o que quer dizer, para que a fonte transborde com calma e não em explosão. Mês também muito favorável ao trabalho e aos bons contatos.

Conselho do mês: dê vazão ao que anda muito guardado, mas atenção à maneira como expressa vontades, sentimentos e opiniões. Respire e organize o que sente antes de falar.

Sagitário

Carta do mês: Seis de Ouros

O Seis de Ouros é a carta da remuneração, do dar e receber, da generosidade que circula nos dois sentidos. Julho tende a trazer resultados concretos de uma postura ativa, com notícias e talvez quantias que estavam paradas.

Quem espera um dinheiro sair, uma proposta ou uma questão se resolver pode ver isso acontecer agora, então vale ficar de olho nos e-mails e até na caixa de spam.

Uma outra característica importante da carta é a generosidade: ajudar amigos, causas e instituições, mesmo que não seja com dinheiro, tende a desencadear retornos positivos mais adiante. Toda postura mesquinha pode ser desfavorável. Abra o coração, pague o que deve e ajuste o que anda fora de ordem.

Conselho do mês: fique atento a propostas e retornos financeiros e pratique a justa generosidade, que tende a render bons frutos. Uma postura de cooperação é importante em julho.

Capricórnio

Carta do mês: Rainha de Espadas

A Rainha de Espadas é o arcano da racionalidade e também da clareza. Ela é a senhora da razão, categórica e cirúrgica, e julho tende a ser um mês de cortes: gastos supérfluos, situações que não levam a lugar nenhum e até alguns laços que já não fazem sentido. Corte tudo, sem dó.

Você terá argumentos para dizer não sem culpa e priorizar o que importa. Rompa os vínculos e as pendências que não fazem mais sentido. Livre-se do que já morreu e pesa em seus pensamentos.

Vale lembrar que essa rainha não representa simplesmente uma pessoa fria. A Rainha de Espadas é a força de organização mental e prática. Ela tem plena noção do que faça e faz, por isso concentração, dedicação e meticulosidade são as palavras do mês.

Conselho do mês: use o corte certeiro para ajustar finanças e prioridades, eliminando o supérfluo sem peso na consciência. Dê atenção apenas ao que e a quem realmente importa.

Aquário

Carta do mês: Nove de Paus

O Nove de Paus é a carta da resistência. Ela marca aqueles momentos em que os testes de força podem chegar ao ápice e você se questiona se aguenta mais um pouco ou se entrega.

Para algumas situações, vale resistir, pois a tendência é chegar onde você deseja. Para outras, talvez seja hora de abrir mão e se proteger, sem que isso seja um fracasso. A sua intuição vai valer ouro em julho. Diante de situações difíceis, ouça e respeite a voz da sua própria experiência.

Sabe quando a bateria do celular está quase no fim, mas ainda tem carga? O Nove de Paus também é isso: faça o que der enquanto há energia, e depois se permite recarregar as forças. Toda a sua resiliência é real, e às vezes você tira força até de onde parecia não haver, não é? Preserve seus ideais, mas conheça seus limites.

Conselho do mês: avalie o que ainda merece a sua resistência e o que é hora de soltar. Faça o impossível agora e procure recarregar suas energias assim que der. Persevere, mas não se destrua.

Peixes

Carta do mês: Oito de Ouros

O Oito de Ouros é a carta do aprimoramento e do progresso pelo próprio esforço. Aquilo que você faz tende a render mais do que imaginava, e o mérito é seu, porque você cavou fundo e tirou o ouro com as próprias mãos.

É um mês para lapidar o que já vai bem: um trabalho que pode ficar ainda melhor, um relacionamento que pode ganhar mais vigor, mais alegria e até mais humor.

A energia é de quem se dedica ao detalhe e transforma o que já existe em algo mais valioso.

Conselho do mês: invista no aprimoramento do seu trabalho e das suas relações, lapidando com dedicação aquilo que já está bom.

Conclusão

O Tarot de Julho 2026 para cada signo aponta um mês de alívio, renovação e construção pelas próprias mãos. A Estrela reacende a esperança depois da turbulência e convida cada signo a confiar no caminho.

Cada carta sorteada é um conselho prático: Áries celebra, Touro começa, Gêmeos desata os nós, Câncer parte para cima, Leão mergulha nas emoções, Virgem encerra ciclos, Libra escolhe com clareza, Escorpião dá vazão ao que sente, Sagitário recebe e doa, Capricórnio corta o supérfluo, Aquário mede a própria resistência e Peixes aprimora o que já é seu.

No fim do programa, tirei ainda uma carta especial para todos os signos. Funciona assim: imagine que o Tarot é um mestre muito sábio que aparece diante de você e lhe oferece um presente. Essa é a carta que eu chamo de “dádiva”, ou seja, um presente que o oráculo nos concede para julho. E a carta sorteada foi o Valete de Copas, aquele que se apaixona pela vida e se inspira nas coisas, mesmo com o caos ao redor.

O recado é o de julho pode ser um mês para alimentar seu entusiasmo e lhe inspirar a fazer escolhas felizes que te façam atingir objetivos e concretizar planos e sonhos. O Pajem de Copas também fala de mensagens importantes que podem chegar e outras que você pode enviar, possibilitando momentos de troca, de inspiração, de aumento de contatos e possibilidades profissionais e afetivas, por exemplo.

O Tarot é um GPS, não uma sentença. Use as informações das cartas para fazer escolhares cada vez melhores. E, em agosto, a gente confere as próximas tendências. Confie no seu destino!

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Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

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