Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas

As previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas e pedem fôlego. O encontro tenso entre Sol e Saturno traz cobranças e cansaço, e a Lua Minguante convida a desacelerar.

Além disso, Netuno fica retrógrado e pede revisão de sonhos e projetos. Mais pro final da semana, Vênus entra em Virgem e traz organização para o amor e o dinheiro.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 05 a 11/07:

Domingo (05/07): Marte em trígono com Plutão

Marte em trígono com Plutão Segunda-feira (06/07): Sol em quadratura com Saturno

Sol em quadratura com Saturno Terça-feira (07/07): Netuno retrógrado em Áries

Netuno retrógrado em Áries Terça-feira (07/07): Lua Minguante em Áries

Lua Minguante em Áries Quinta-feira (09/07): Vênus em Virgem

Veja as previsões em vídeo:

Marte-Plutão: poder, ação e conversas que transformam

Domingo (05/07) abre a semana com Marte em Gêmeos em trígono com Plutão em Aquário. O aspecto fica exato às 10h06, mas seus efeitos tendem a ser sentidos de 04 a 06/07

O trígono Marte-Plutão é um aspecto harmônico, que favorece a ação. É um período que estimula atitude, estratégia e conversas capazes de encerrar ciclos antigos.

No coletivo, o encontro entre Marte e Plutão tende a favorecer avanços tecnológicos, debates sociais e mobilizações. A comunicação ganha força.

Esse é o clima de Plutão em Aquário, que aponta para uma revolução tecnológica.

Por outro lado, há a possibilidade de brigas, protestos e disputas de poder, já que Plutão sinaliza rebeldia e desejo de transformação social e Marte lutas e guerras.

Na vida pessoal, é uma boa fase para agir com inteligência e buscar soluções criativas para problemas antigos. Estudos e negociações tendem a fluir.

O que este trânsito pode indicar:

Conversas e decisões que ajudam a encerrar ciclos e abrir novos caminhos.

Novas ideias impulsionadas pela comunicação, pelas redes e pela troca de informações.

Mobilizações coletivas, protestos ou debates sociais ganhando força.

Avanços tecnológicos e projetos inovadores em destaque.

Sol-Saturno pede maturidade e descanso

Na segunda-feira (06/07), às 7h47, o Sol em Câncer forma uma quadratura com Saturno em Áries. A quadratura é um aspecto tenso, ligado a provas e limites.

Os efeitos tendem a ser sentidos de 05 a 07/07. É o trânsito que dá o tom mais trabalhoso às previsões da semana de 05 a 11/07.

No coletivo, tende a haver tensões entre governos e chefias, com cobranças por resultados e autonomia. Temas de segurança e família podem pesar.

Saturno pede maturidade, e você entende melhor esse ciclo em Saturno em Áries e suas lições de responsabilidade.

Na vida pessoal, o trânsito tende a trazer peso emocional e mais cobranças. Trabalho e responsabilidades brigam por tempo com o descanso. Podemos ter limitações emocionais, relacionadas à nutrição ou família.

É comum sentir baixa vitalidade, cansaço e até gripes ou viroses nesse período. O convite é dosar a energia e respeitar os próprios limites.

O que este trânsito pode indicar:

Notícias tensas envolvendo governos, autoridades e figuras de poder.

Possibilidade de acirramento de conflitos ou de crises econômicas pontuais.

Notícias tristes ou a morte de pessoas públicas, sempre como possibilidade, nunca como certeza.

Na vida pessoal, cansaço, frustrações temporárias e cobranças no trabalho e na família.

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Sol-Saturno varia conforme a posição do Sol no seu Mapa Astral. Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:

Acesse aqui o seu trânsito mais recente de Sol no Horóscopo Personalizado Faça login ou cadastre-se Observe a Casa onde está o seu Sol.

Dependendo de qual for, você pode sentir:

Casa 1: o cansaço tende a pesar no corpo e na disposição, pedindo mais descanso e cuidado com a saúde.

o cansaço tende a pesar no corpo e na disposição, pedindo mais descanso e cuidado com a saúde. Casa 2: a cobrança tende a recair sobre o dinheiro e a autoestima, pedindo organização das finanças.

a cobrança tende a recair sobre o dinheiro e a autoestima, pedindo organização das finanças. Casa 3: o desgaste tende a ser mental, com excesso de tarefas, estudos e informações na rotina.

o desgaste tende a ser mental, com excesso de tarefas, estudos e informações na rotina. Casa 4: o cansaço tende a se ligar à família e ao lar, com mais responsabilidades no ambiente doméstico.

o cansaço tende a se ligar à família e ao lar, com mais responsabilidades no ambiente doméstico. Casa 5: pode surgir um bloqueio para se expressar, criar e se divertir, além de cobranças com filhos ou romances.

pode surgir um bloqueio para se expressar, criar e se divertir, além de cobranças com filhos ou romances. Casa 6: é a área mais ligada à baixa vitalidade, com sobrecarga no trabalho e atenção redobrada à saúde.

é a área mais ligada à baixa vitalidade, com sobrecarga no trabalho e atenção redobrada à saúde. Casa 7: o desgaste tende a aparecer nas relações e parcerias, que passam por provas e ajustes.

o desgaste tende a aparecer nas relações e parcerias, que passam por provas e ajustes. Casa 8: o cansaço tende a ser emocional e profundo, envolvendo finanças compartilhadas e medos a rever.

o cansaço tende a ser emocional e profundo, envolvendo finanças compartilhadas e medos a rever. Casa 9: a cobrança tende a recair sobre planos de longo prazo, estudos e crenças, pedindo revisão de rumo.

a cobrança tende a recair sobre planos de longo prazo, estudos e crenças, pedindo revisão de rumo. Casa 10: o peso tende a vir da carreira e das chefias, com mais responsabilidades e cobrança por resultados.

o peso tende a vir da carreira e das chefias, com mais responsabilidades e cobrança por resultados. Casa 11: o desgaste tende a surgir em grupos, amizades e projetos coletivos, pedindo revisão de metas.

o desgaste tende a surgir em grupos, amizades e projetos coletivos, pedindo revisão de metas. Casa 12: o cansaço tende a ser difuso e silencioso, pedindo recolhimento e um olhar para questões internas.

Netuno retrógrado: hora de rever sonhos e ilusões

Na terça-feira (07/07), às 7h55, Netuno começa a retrogradar em Áries, movimento que se estende até 12 de dezembro.

Quando um planeta muda de direção, ele sinaliza um novo rumo em sua área de atuação. Como é um planeta lento, tende a ser mais visível nas questões coletivas.

No caso de Netuno retrógrado, tende a singificar revisão de ideais, lideranças e narrativas que vinham inspirando a sociedade. Algumas ilusões podem perder força.

Na vida pessoal, esse é um movimento que impacta mais o coletivo, mas pode ser um convite a rever sonhos, projetos e até algum vício ou fuga da realidade.

O que este trânsito pode indicar:

Revisão de ideais coletivos e de narrativas que perdem força.

Uma chance de retomar projetos e sonhos que andavam parados.

Mais clareza para decidir entre caminhos que estavam confusos.

O convite a olhar para vícios e fugas que atrapalham recomeços.

Lua Minguante em Áries: desacelere!

Ainda na terça (07/07), às 16h29, a Lua em Áries forma quadratura com o Sol e marca a fase de Lua Minguante. É a fase de recolhimento do ciclo lunar.

A Lua Minguante tende a favorecer a desaceleração e a revisão do que foi iniciado nas últimas semanas. É tempo de avaliar antes de seguir em frente.

Na vida pessoal, o clima pede encerramento de ciclos e menos pressa. Rever atitudes impulsivas e liberar desgastes emocionais traz mais clareza.

O que esta fase pode indicar:

Vontade de desacelerar e organizar a rotina.

Facilidade para soltar hábitos, mágoas e compromissos que já não fazem sentido.

Cansaço típico da fase minguante, pedindo descanso.

Um bom momento para revisar prioridades antes de um novo ciclo.

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.

Vênus em Virgem: o amor e o dinheiro pedem organização

Na quinta-feira (09/07), às 14h22, Vênus entra em Virgem e dá uma virada nos temas de amor e dinheiro.

Nas finanças, as previsões da semana de 05 a 11/07 apontam o melhor momento do ano para organizar gastos e rever prioridades.

No coletivo, temas de saúde, trabalho e eficiência ganham destaque. O valor passa a ser medido pela utilidade e pela qualidade dos serviços.

No amor, o afeto tende a se mostrar em atitudes práticas, cuidado e presença. Vale evitar o excesso de crítica com quem se ama. Esse também é o momento de organizar as finanças e transformar a forma que você ganha dinheiro em algo mais útil.

Para entender a conexão a dois nesse clima mais prático, vale olhar a Sinastria Amorosa e a combinação entre dois Mapas.

O que este trânsito pode indicar:

Mais vontade de organizar finanças, hábitos e rotina.

O amor se expressando nos detalhes e no cuidado do dia a dia.

Um ótimo período para investir em autocuidado e saúde.

Atenção para não transformar cuidado em cobrança dentro dos relacionamentos.

Transforme o cansaço em organização

O céu desta semana pede fôlego, mas também oferece ferramentas. As cobranças de Sol e Saturno convivem com o convite da Lua Minguante para desacelerar.

No coletivo, o clima tende a trazer tensões e revisões, enquanto Vênus em Virgem ajuda a organizar o que importa.

Lembre-se: as previsões existem para você se preparar, planejar e aproveitar as oportunidades. Quem decide e faz acontecer é você.

Para agir com mais clareza, veja como cada trânsito se desenha no seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

O post Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas apareceu primeiro em Personare.