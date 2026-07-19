Prepare o fôlego: previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas

As previsões da semana de 05 a 11/07 são intensas e pedem fôlego. O encontro tenso entre Sol e Saturno traz cobranças e cansaço, e a Lua Minguante convida a desacelerar.
Além disso, Netuno fica retrógrado e pede revisão de sonhos e projetos. Mais pro final da semana, Vênus entra em Virgem e traz organização para o amor e o dinheiro.
Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuito.
Resumo das previsões da semana de 05 a 11/07:
- Domingo (05/07): Marte em trígono com Plutão
- Segunda-feira (06/07): Sol em quadratura com Saturno
- Terça-feira (07/07): Netuno retrógrado em Áries
- Terça-feira (07/07): Lua Minguante em Áries
- Quinta-feira (09/07): Vênus em Virgem
Veja as previsões em vídeo:
Marte-Plutão: poder, ação e conversas que transformam
Domingo (05/07) abre a semana com Marte em Gêmeos em trígono com Plutão em Aquário. O aspecto fica exato às 10h06, mas seus efeitos tendem a ser sentidos de 04 a 06/07
O trígono Marte-Plutão é um aspecto harmônico, que favorece a ação. É um período que estimula atitude, estratégia e conversas capazes de encerrar ciclos antigos.
No coletivo, o encontro entre Marte e Plutão tende a favorecer avanços tecnológicos, debates sociais e mobilizações. A comunicação ganha força.
Esse é o clima de Plutão em Aquário, que aponta para uma revolução tecnológica.
Por outro lado, há a possibilidade de brigas, protestos e disputas de poder, já que Plutão sinaliza rebeldia e desejo de transformação social e Marte lutas e guerras.
Na vida pessoal, é uma boa fase para agir com inteligência e buscar soluções criativas para problemas antigos. Estudos e negociações tendem a fluir.
O que este trânsito pode indicar:
- Conversas e decisões que ajudam a encerrar ciclos e abrir novos caminhos.
- Novas ideias impulsionadas pela comunicação, pelas redes e pela troca de informações.
- Mobilizações coletivas, protestos ou debates sociais ganhando força.
- Avanços tecnológicos e projetos inovadores em destaque.
Sol-Saturno pede maturidade e descanso
Na segunda-feira (06/07), às 7h47, o Sol em Câncer forma uma quadratura com Saturno em Áries. A quadratura é um aspecto tenso, ligado a provas e limites.
Os efeitos tendem a ser sentidos de 05 a 07/07. É o trânsito que dá o tom mais trabalhoso às previsões da semana de 05 a 11/07.
No coletivo, tende a haver tensões entre governos e chefias, com cobranças por resultados e autonomia. Temas de segurança e família podem pesar.
Saturno pede maturidade, e você entende melhor esse ciclo em Saturno em Áries e suas lições de responsabilidade.
Na vida pessoal, o trânsito tende a trazer peso emocional e mais cobranças. Trabalho e responsabilidades brigam por tempo com o descanso. Podemos ter limitações emocionais, relacionadas à nutrição ou família.
É comum sentir baixa vitalidade, cansaço e até gripes ou viroses nesse período. O convite é dosar a energia e respeitar os próprios limites.
O que este trânsito pode indicar:
- Notícias tensas envolvendo governos, autoridades e figuras de poder.
- Possibilidade de acirramento de conflitos ou de crises econômicas pontuais.
- Notícias tristes ou a morte de pessoas públicas, sempre como possibilidade, nunca como certeza.
- Na vida pessoal, cansaço, frustrações temporárias e cobranças no trabalho e na família.
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
O efeito de Sol-Saturno varia conforme a posição do Sol no seu Mapa Astral. Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida:
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- Observe a Casa onde está o seu Sol.
Dependendo de qual for, você pode sentir:
- Casa 1: o cansaço tende a pesar no corpo e na disposição, pedindo mais descanso e cuidado com a saúde.
- Casa 2: a cobrança tende a recair sobre o dinheiro e a autoestima, pedindo organização das finanças.
- Casa 3: o desgaste tende a ser mental, com excesso de tarefas, estudos e informações na rotina.
- Casa 4: o cansaço tende a se ligar à família e ao lar, com mais responsabilidades no ambiente doméstico.
- Casa 5: pode surgir um bloqueio para se expressar, criar e se divertir, além de cobranças com filhos ou romances.
- Casa 6: é a área mais ligada à baixa vitalidade, com sobrecarga no trabalho e atenção redobrada à saúde.
- Casa 7: o desgaste tende a aparecer nas relações e parcerias, que passam por provas e ajustes.
- Casa 8: o cansaço tende a ser emocional e profundo, envolvendo finanças compartilhadas e medos a rever.
- Casa 9: a cobrança tende a recair sobre planos de longo prazo, estudos e crenças, pedindo revisão de rumo.
- Casa 10: o peso tende a vir da carreira e das chefias, com mais responsabilidades e cobrança por resultados.
- Casa 11: o desgaste tende a surgir em grupos, amizades e projetos coletivos, pedindo revisão de metas.
- Casa 12: o cansaço tende a ser difuso e silencioso, pedindo recolhimento e um olhar para questões internas.
Netuno retrógrado: hora de rever sonhos e ilusões
Na terça-feira (07/07), às 7h55, Netuno começa a retrogradar em Áries, movimento que se estende até 12 de dezembro.
Quando um planeta muda de direção, ele sinaliza um novo rumo em sua área de atuação. Como é um planeta lento, tende a ser mais visível nas questões coletivas.
No caso de Netuno retrógrado, tende a singificar revisão de ideais, lideranças e narrativas que vinham inspirando a sociedade. Algumas ilusões podem perder força.
Na vida pessoal, esse é um movimento que impacta mais o coletivo, mas pode ser um convite a rever sonhos, projetos e até algum vício ou fuga da realidade.
O que este trânsito pode indicar:
- Revisão de ideais coletivos e de narrativas que perdem força.
- Uma chance de retomar projetos e sonhos que andavam parados.
- Mais clareza para decidir entre caminhos que estavam confusos.
- O convite a olhar para vícios e fugas que atrapalham recomeços.
Lua Minguante em Áries: desacelere!
Ainda na terça (07/07), às 16h29, a Lua em Áries forma quadratura com o Sol e marca a fase de Lua Minguante. É a fase de recolhimento do ciclo lunar.
A Lua Minguante tende a favorecer a desaceleração e a revisão do que foi iniciado nas últimas semanas. É tempo de avaliar antes de seguir em frente.
Na vida pessoal, o clima pede encerramento de ciclos e menos pressa. Rever atitudes impulsivas e liberar desgastes emocionais traz mais clareza.
O que esta fase pode indicar:
- Vontade de desacelerar e organizar a rotina.
- Facilidade para soltar hábitos, mágoas e compromissos que já não fazem sentido.
- Cansaço típico da fase minguante, pedindo descanso.
- Um bom momento para revisar prioridades antes de um novo ciclo.
Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026.
Vênus em Virgem: o amor e o dinheiro pedem organização
Na quinta-feira (09/07), às 14h22, Vênus entra em Virgem e dá uma virada nos temas de amor e dinheiro.
Nas finanças, as previsões da semana de 05 a 11/07 apontam o melhor momento do ano para organizar gastos e rever prioridades.
No coletivo, temas de saúde, trabalho e eficiência ganham destaque. O valor passa a ser medido pela utilidade e pela qualidade dos serviços.
No amor, o afeto tende a se mostrar em atitudes práticas, cuidado e presença. Vale evitar o excesso de crítica com quem se ama. Esse também é o momento de organizar as finanças e transformar a forma que você ganha dinheiro em algo mais útil.
Para entender a conexão a dois nesse clima mais prático, vale olhar a Sinastria Amorosa e a combinação entre dois Mapas.
O que este trânsito pode indicar:
- Mais vontade de organizar finanças, hábitos e rotina.
- O amor se expressando nos detalhes e no cuidado do dia a dia.
- Um ótimo período para investir em autocuidado e saúde.
- Atenção para não transformar cuidado em cobrança dentro dos relacionamentos.
Transforme o cansaço em organização
O céu desta semana pede fôlego, mas também oferece ferramentas. As cobranças de Sol e Saturno convivem com o convite da Lua Minguante para desacelerar.
No coletivo, o clima tende a trazer tensões e revisões, enquanto Vênus em Virgem ajuda a organizar o que importa.
Lembre-se: as previsões existem para você se preparar, planejar e aproveitar as oportunidades. Quem decide e faz acontecer é você.
Para agir com mais clareza, veja como cada trânsito se desenha no seu Horóscopo Personalizado gratuito.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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