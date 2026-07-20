Aniversário de Vini Jr.: as previsões da Astrologia para o próximo ano do craque

Vini Jr. faz aniversário neste domingo, 12 de julho de 2026, poucos dias depois de o Brasil deixar a Copa do Mundo nas oitavas de final. Para a Astrologia, essa data faz mais do que marcar a passagem do tempo. A cada aniversário, nasce um mapa novo, com previsões para a vida da pessoa ao longo do ano seguinte.

Esse mapa se chama Revolução Solar. E, neste aniversário de 26 anos, o de Vini chama a atenção justamente pelo momento: o novo ciclo dele começa com o mapa concentrando energia na área das transformações profundas e dos recomeços.

As tendências apontam para um ano de expansão, de ultrapassar os próprios limites, e sugerem que as conquistas maiores tendem a amadurecer aos poucos, não de imediato.

Vamos usar o Mapa de aniversário do Vini Jr para mostrar como a técnica funciona na prática. E, ao longo do texto, você entende como ler o seu próprio ciclo.

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O Ascendente define o tom do ano

Entre todas as posições do Mapa de Aniversário, o Ascendente é o mais importante. E, sim, ele pode ser diferente do ascendente natal, apontando o que será mais forte na vida da pessoa pelos próximos 365 dias.

Considerando os dados do aniversário de Vini Jr, ele vai viver um ano de Ascendente em Sagitário. Esse é um posicionamento que sugere um ano de expansão, de ampliar horizontes e ir além dos próprios limites.

Sagitário é do elemento Fogo, o que costuma pedir movimento, entusiasmo e a busca por um sentido maior nos acontecimentos. É também um posicionamento que ajuda a encontrar significado mesmo nas quedas, sustentando a fé de que existe um caminho adiante.

A própria Astrologia sugere um cuidado: em ciclos sagitarianos, a tendência é mirar alto, o que é ótimo, desde que as metas continuem viáveis. Para um atleta acostumado a grandes objetivos, é um convite a sonhar grande sem perder o passo firme.

Onde estará o foco de Vini Jr

A posição do Sol na Revolução Solar mostra a área da vida que tende a concentrar as prioridades do ano. No Mapa de aniversário de Vini JR, o Sol aparece na Casa 8.

A Casa 8 fala de profundidade, de transformação e daquilo que precisa ser renovado. Quando o Sol ativa essa área, a tendência do ano é mergulhar nas próprias emoções, revisar o que já não faz sentido e abrir espaço para o novo.

É um ciclo de reciclagem: soltar o que ficou para trás para que outra fase comece.

O momento ajuda a ilustrar esse simbolismo. O aniversário chega poucos dias depois de uma frustração grande, a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final.

A Astrologia não explica o placar nem prevê o resultado de um jogo. O que a Revolução Solar oferece é uma lente para atravessar esse tipo de virada: um ano com o tom de elaborar a decepção e transformar a experiência em combustível.

Soma-se a isso a tensão entre o Sol e Saturno no mapa. Esse aspecto costuma indicar que as conquistas maiores chegam de forma mais gradual, pedindo paciência e maturidade. As realizações acontecem, mas recompensam quem sustenta a disciplina no tempo certo.

Para quem acabou de sentir na pele um objetivo adiado, é uma leitura que conversa com o momento: o que não veio agora tende a se construir aos poucos, com consistência.

Amor e parcerias

O amor ganha destaque nesta Revolução Solar, e por mais de um motivo. A Casa 7, das relações e das parcerias, aparece bem ativada no mapa de Vini, com a Lua e Marte por ali.

A leitura sugere um ano em que a força para agir tende a crescer quando há boas alianças ao lado, no campo profissional e no afetivo.

Vênus, o planeta ligado ao amor, aparece no signo de Virgem, na Casa 9. Essa Casa fala de viagens, de outras culturas e de lugares distantes, e costuma indicar afetos que nascem ou se movem longe de casa.

O mapa, porém, pede cautela nesse setor. Há uma tensão entre Vênus e Urano, aspecto que costuma ligar o amor ao imprevisto: reviravoltas, decisões repentinas, relações que mudam de tom de uma hora para outra.

A isso se soma uma tensão entre Vênus e Marte, que aponta para oscilações de interesse, momentos em que a atração e o afeto nem sempre caminham juntos. A tendência é de fases de aproximação seguidas de recuo.

Por que o local do aniversário muda o mapa?

Aqui entra um detalhe que interessa a qualquer pessoa. A análise de Vini foi calculada considerando Nova York, cidade onde ele foi após a eliminação do Brasil. Isso importa porque o local em que a pessoa passa o aniversário entra no cálculo da Revolução Solar.

Mudar de cidade pode alterar o Ascendente e a distribuição dos planetas pelas Casas, especialmente em distâncias grandes, com troca de fuso ou de hemisfério. Em cidades próximas, a diferença costuma ser pequena.

Foi por isso que surgiu a famosa viagem de aniversário: escolher onde celebrar para dar um tom específico ao mapa do ano. Se Vini passar a data em outro lugar, algumas ênfases desse retrato podem mudar.

Como ler a sua própria Revolução Solar

A boa notícia é que você pode fazer exatamente essa leitura com o seu mapa. Basta ter em mãos data, hora e cidade de nascimento, além da cidade onde vai passar o aniversário.

Ao gerar o mapa, observe primeiro o Ascendente, que dá o tom do ciclo, e depois a Casa em que o Sol aparece, que revela a sua prioridade no ano. A partir daí, as Casas com mais planetas mostram onde a energia tende a se concentrar.

O Personare tem o maior banco de dados de Mapas Astrais do Brasil, com mais de 40 milhões de mapas gerados. Essa é a base que sustenta a análise que você acabou de ler, e que também está disponível para o seu próprio ano.

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Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

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