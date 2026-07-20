Horóscopo de julho de 2026 para todos os signos

O horóscopo de julho de 2026 marca o fim de um dos trânsitos mais sentidos das últimas semanas. No dia 23, Mercúrio encerra seu movimento retrógrado em Câncer, ajudando a destravar situações que pareciam estagnadas desde o fim de junho.

Já no dia 9, Vênus entra no signo de Virgem. É um período em que pequenos gestos tendem a falar mais alto do que grandes promessas nos relacionamentos.

Além disso, nos dias 7 e 26, Saturno e Netuno entram em retrogradação, respectivamente, ambos no signo de Áries. Com tantos movimentos astrológicos, julho funciona como uma ponte entre revisão e avanço.

Aos poucos, a comunicação recupera a fluidez, os planos ganham mais consistência e fica mais fácil enxergar os próximos passos com objetividade.

A seguir, confira as previsões para o seu signo em julho. Mas antes, lembre-se de que o signo Ascendente é uma peça fundamental para entender como os movimentos do céu se manifestam nas diferentes áreas da sua vida.

Se ainda não sabe qual é o seu, acesse agora a Calculadora de Ascendente do Personare. Basta saber sua hora e local de nascimento para entender uma parte essencial do seu mapa astral e aproveitar as previsões do mês com mais intenção.

Áries

O Signo de Áries vive um mês que pede menos velocidade e mais escuta interior. Julho de 2026 não traz uma única mensagem para todas as pessoas arianas, já que os trânsitos atuam de forma diferente conforme a data de nascimento.

Quem nasceu entre 21 e 30 de março sente com mais intensidade a conjunção de Netuno ao Sol natal. Esse trânsito pode aumentar a sensibilidade, a intuição e a conexão com temas espirituais e criativos.

Ao mesmo tempo, pode gerar dúvidas, confusão e uma tendência a idealizar situações ou pessoas. Nem tudo será exatamente como parece neste período.

A melhor forma de aproveitar essa energia é abrir espaço para atividades que favoreçam a inspiração e o autoconhecimento, como música, meditação e contato com a natureza. E tenha em mente que o momento pede mais observação do que definição.

Já quem nasceu entre 30 de março e 10 de abril vive a energia de Saturno em conjunção ao Sol. A sensação pode ser de mais responsabilidade, cobranças e necessidade de amadurecimento.

Embora o ritmo pareça mais lento, esse trânsito ajuda a construir bases sólidas para o futuro. Disciplina e constância serão suas maiores aliadas.

Para as pessoas nascidas após 11 de abril, julho funciona como uma preparação para mudanças que ganharão força nos próximos meses. Há um chamado crescente para organizar a vida e assumir compromissos importantes.

Quanto mais você se antecipar às demandas futuras, mais tranquilidade terá para lidar com elas quando chegarem.

Anote a data!

Até 23/07: aproveite a retrogradação de Mercúrio para desacelerar e observar os movimentos da vida antes de agir.

Touro

Para o Signo de Touro, julho de 2026 inicia com atenção voltada para dois temas centrais: comunicação e finanças. O mês traz oportunidades importantes, mas também exige cautela para evitar mal-entendidos e decisões precipitadas.

Até o dia 23, Mercúrio retrógrado movimenta assuntos ligados à comunicação, aos deslocamentos e às relações do cotidiano. Conversas podem gerar interpretações equivocadas e informações podem se perder pelo caminho.

Além disso, acordos exigem uma revisão cuidadosa. Portanto, antes de concluir qualquer negociação, vale conferir detalhes e esclarecer dúvidas.

Apesar dos desafios, Mercúrio retrógrado também oferece uma excelente oportunidade para revisões. Projetos interrompidos ou situações que ficaram mal resolvidas podem ser retomados agora com mais maturidade.

Ao mesmo tempo, Marte transita pela sua área financeira durante todo o mês. Esse movimento aumenta a iniciativa para buscar novas fontes de renda, negociar valores e agir de forma mais assertiva em questões materiais.

A produtividade tende a crescer nesse período, desde que a impulsividade não assuma o controle das decisões.

A combinação desses trânsitos pede atenção especial a contratos, compras importantes e acordos financeiros. Se possível, deixe decisões mais relevantes para depois do dia 23, quando Mercúrio volta ao movimento direto.

A partir daí, tudo flui melhor, e você encontra mais segurança para colocar seus planos em prática.

Anote as datas!

Até 23/07: revise documentos e confirme informações antes de agir.

revise documentos e confirme informações antes de agir. A partir de 23/07: sinta-se mais à vontade para negociar e tomar decisões importantes.

Gêmeos

Em julho de 2026, o Signo de Gêmeos encontra um dos períodos mais movimentados do ano. A energia disponível é intensa e traz uma forte vontade de agir e buscar mudanças. O desafio será encontrar equilíbrio entre entusiasmo e prudência.

Ao longo de todo o mês, Marte faz conjunção ao seu Sol natal, aumentando disposição, coragem e iniciativa. Esse trânsito costuma trazer mais confiança para tomar decisões e seguir em direção aos próprios objetivos.

Assim, assuntos que estavam parados podem ganhar velocidade, e a sensação de estagnação tende a desaparecer.

Essa energia favorece principalmente projetos profissionais, estudos, novos contatos e qualquer atividade que exija protagonismo. Você pode sentir mais clareza sobre o que deseja conquistar e encontrar motivação para sair da teoria e partir para a prática.

Até o dia 19, porém, Marte também se encontra com Urano, intensificando ainda mais o clima de mudanças. Surpresas, oportunidades inesperadas e insights podem surgir de repente.

A criatividade fica em alta, assim como a vontade de romper com situações limitantes ou iniciar algo completamente novo.

Por outro lado, essa combinação aumenta a impulsividade e pode levar a atitudes precipitadas. Antes de agir apenas pelo entusiasmo do momento, vale refletir sobre as consequências de longo prazo.

Quando usada com consciência, essa energia pode impulsionar avanços significativos e abrir caminhos que antes pareciam inacessíveis.

Anote as datas!

Até 19/07: aproveite os insights, mas evite decisões impulsivas.

aproveite os insights, mas evite decisões impulsivas. A partir de 20/07: use a criatividade conquistada nas semanas anteriores para consolidar mudanças.

Câncer

Julho de 2026 convida o Signo de Câncer a desacelerar a mente antes de tirar conclusões. Como Mercúrio retrógrado está neste signo, as pessoas cancerianas estão entre as mais impactadas pelo trânsito.

Por isso, comunicação, pensamentos e percepções podem passar por um período de revisão importante, exigindo mais paciência e clareza nas interações do dia a dia.

Até o dia 23, pode haver a sensação de que as palavras não conseguem traduzir exatamente o que você sente. Conversas podem gerar interpretações equivocadas e assuntos que pareciam encerrados podem voltar à pauta.

O desafio, então, é evitar reações imediatas diante de situações ambíguas e buscar confirmação dos fatos antes de criar expectativas ou preocupações.

Como Câncer costuma processar a vida por meio das emoções, Mercúrio retrógrado pede um esforço extra para separar percepção e realidade. Nem todo silêncio significa rejeição, nem toda demora representa desinteresse.

Antes de fazer suposições, procure esclarecer dúvidas e manter o diálogo aberto. Essa postura ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Ao mesmo tempo, é um excelente período para retomar conversas importantes, rever decisões e até ressignificar histórias do passado. Memórias e experiências antigas podem trazer aprendizados sobre quem você é hoje e sobre os caminhos que deseja seguir.

A partir do dia 14, Mercúrio forma quadratura com Saturno, tornando a comunicação mais séria e exigente. Algumas conversas podem encontrar obstáculos ou demandar mais responsabilidade emocional.

Felizmente, a partir de 23/07, Mercúrio retoma o movimento direto, trazendo mais clareza, objetividade e fluidez para os relacionamentos e para os seus planos.

Anote as datas!

A partir de 14/07: tenha paciência com conversas difíceis e respeite os limites dos outros.

tenha paciência com conversas difíceis e respeite os limites dos outros. Até 23/07: revise mensagens e evite tirar conclusões precipitadas.

revise mensagens e evite tirar conclusões precipitadas. A partir de 23/07: aproveite a retomada da clareza para expressar o que sente.

Leão

Poucos meses de 2026 serão tão especiais para o Signo de Leão quanto este. Julho inicia sob uma das energias mais positivas do calendário astrológico, marcando o começo de um ciclo de crescimento, expansão e confiança.

Desde o dia 30 de junho, Júpiter está em Leão, inaugurando uma fase rara que acontece apenas a cada doze anos. Considerado o planeta da expansão e das oportunidades, Júpiter amplia sua capacidade de liderança, criatividade e expressão pessoal.

É como se a vida abrisse espaço para que você mostre ao mundo seus talentos com mais autenticidade e segurança.

As pessoas nascidas até 1º de agosto sentem esse movimento de forma ainda mais intensa, já que Júpiter está em conjunção ao Sol natal. Essa configuração favorece reconhecimento e novas oportunidades.

Assim, projetos importantes podem avançar, portas tendem a se abrir e a autoconfiança ganha um impulso significativo. É um período para acreditar mais em si e ocupar espaços que antes pareciam distantes.

Além disso, até o dia 9, Vênus está em conjunção o seu Sol, aumentando o magnetismo pessoal e favorecendo encontros e momentos de prazer.

A combinação entre Vênus e Júpiter torna os primeiros dias do mês especialmente favoráveis para fortalecer conexões, investir na própria imagem e dar visibilidade a projetos profissionais ou criativos.

Depois do dia 9, Vênus segue seu caminho, mas Júpiter continua construindo um cenário promissor para os próximos meses.

Julho funciona como a abertura de um novo capítulo, trazendo mais confiança para sonhar alto e transformar possibilidades em realidade. O importante será aproveitar as oportunidades sem cair em excessos ou promessas maiores do que pode cumprir.

Anote a data!

Até 09/07: aproveite o magnetismo extra para fortalecer relações e divulgar projetos.

Virgem

A primeira quinzena de julho traz uma energia leve e agradável para o Signo de Virgem, mas a segunda pede mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O período terá oportunidades para cuidar de si e, ao mesmo tempo, desafios ligados à carreira.

A mudança mais positiva acontece a partir do dia 9, quando Vênus entra em Virgem. Esse trânsito favorece autoestima, bem-estar e relacionamentos, tornando sua presença mais acolhedora e magnética.

Você pode sentir mais vontade de investir na aparência, no autocuidado e em tudo aquilo que contribui para aumentar sua sensação de conforto e satisfação pessoal.

Entre os dias 9 e 16, há uma atmosfera especialmente favorável para momentos de lazer e aproximações afetivas. Pequenos prazeres ganham importância e ajudam a equilibrar a rotina.

Para quem costuma priorizar compromissos e responsabilidades, esse trânsito funciona como um lembrete de que cuidar de si também é produtivo.

O cenário muda a partir do dia 17, quando Vênus forma quadratura com Marte. Enquanto Vênus pede leveza e atenção às necessidades pessoais, Marte movimenta sua área profissional, trazendo mais cobranças e urgência. O desafio será administrar essas duas forças sem negligenciar nenhuma delas.

Questões ligadas ao trabalho podem exigir mais energia e gerar momentos de tensão, principalmente se houver disputas de espaços ou excesso de responsabilidades.

Procure não levar críticas para o campo pessoal e preserve momentos de descanso sempre que possível. Quanto mais equilíbrio você encontrar entre realização e bem-estar, mais produtivo será o resultado deste mês.

Anote as datas!

A partir de 09/07: invista em autocuidado, imagem e relacionamentos.

invista em autocuidado, imagem e relacionamentos. A partir de 17/07: evite misturar tensões profissionais com a vida pessoal.

Libra

Julho de 2026 pede atenção especial à vida profissional do Signo de Libra, mas a forma como a pessoa libriana sentirá o mês depende também da sua data de nascimento.

O período é de revisões importantes na carreira e, para algumas pessoas, de questionamentos mais profundos sobre relacionamentos, responsabilidades e escolhas pessoais.

Até o dia 23, Mercúrio retrógrado movimenta a área da carreira, tornando esse um momento pouco indicado para decisões precipitadas no trabalho. Isso porque as conversas profissionais podem exigir mais clareza do que o habitual.

Portanto, sempre que possível, vale revisar documentos, contratos e negociações antes de dar qualquer passo definitivo.

Apesar dos desafios, esse trânsito favorece uma análise mais cuidadosa dos seus objetivos profissionais. É uma excelente oportunidade para rever estratégias e retomar contatos ou projetos que ficaram pelo caminho.

Quem nasceu até 30 de setembro sente com mais força a oposição de Netuno ao Sol. Esse trânsito aumenta a sensibilidade e a inspiração, mas também pode dificultar a percepção da realidade.

Há tendência a idealizar pessoas, situações ou expectativas, especialmente nos relacionamentos. Por isso, evite decisões importantes baseadas apenas em sentimentos ou promessas.

Já as pessoas nascidas entre 2 e 12 de outubro vivem a energia de Saturno em oposição ao Sol. O momento pode trazer mais responsabilidades, cobranças e necessidade de amadurecimento.

Embora algumas situações pareçam limitadoras, elas ajudam a identificar o que precisa ser fortalecido para o futuro. O segredo será respeitar seus limites, cuidar da energia e entender que certas construções exigem tempo e consistência.

Anote a data!

Até 23/07: revise projetos profissionais antes de tomar decisões importantes.

Escorpião

Em julho de 2026, o Signo de Escorpião encontra crescimento justamente ao desacelerar e questionar algumas das próprias certezas. Mercúrio retrógrado atua até o dia 23 em uma área ligada ao conhecimento, às crenças e à forma como você interpreta o mundo.

Isso favorece reflexões profundas e mudanças de perspectiva e pede atenção redobrada a viagens, estudos e projetos de longo prazo.

Caso existam deslocamentos importantes programados para este período, verifique atentamente reservas, documentos e detalhes logísticos. Imprevistos podem acontecer, mas organização e planejamento ajudam a minimizar qualquer contratempo.

No campo intelectual, julho convida você a revisar conceitos e ideias que talvez estivessem sendo aceitos sem questionamento. Livros, cursos, experiências e conversas podem abrir espaço para enxergar determinados assuntos sob outro ângulo. Em vez de buscar respostas rápidas, permita-se explorar possibilidades.

Além disso, podem surgir desafios na comunicação com pessoas que vivem longe ou pertencem a contextos muito diferentes do seu.

Mal-entendidos tendem a acontecer com mais facilidade, principalmente em ambientes acadêmicos, jurídicos ou internacionais. Nesses casos, clareza e paciência serão fundamentais para evitar ruídos.

O maior presente deste mês está justamente na oportunidade de ampliar sua consciência. Escorpião possui uma capacidade natural de investigação e profundidade, e Mercúrio retrógrado oferece o cenário ideal para mergulhar em temas que despertam curiosidade.

Ao revisar crenças e questionar antigas verdades, você pode descobrir novos caminhos para o seu desenvolvimento pessoal.

Anote as datas!

Até 23/07: redobre a atenção ao conferir documentos e detalhes de viagens ou estudos.

redobre a atenção ao conferir documentos e detalhes de viagens ou estudos. A partir de 23/07: coloque em prática o que aprendeu durante Mercúrio retrógrado.

Sagitário

A paciência será uma das maiores aliadas do Signo de Sagitário em julho de 2026. O período é marcado pela oposição de Marte ao Sol natal, um trânsito que aumenta a tensão nos relacionamentos e exige mais consciência na forma de lidar com conflitos e desafios.

Ao longo do mês, pode surgir a sensação de que as pessoas ao seu redor estão mais exigentes, competitivas ou questionadoras.

Parceiros, colegas, sócios ou pessoas próximas podem provocar reações intensas, despertando incômodos que normalmente seriam ignorados. O desafio será não transformar toda divergência em uma batalha.

Como você valoriza liberdade e autonomia, qualquer tentativa de controle pode parecer ainda mais desconfortável neste período.

No entanto, antes de romper acordos ou se afastar de alguém impulsivamente, vale refletir sobre o que realmente está em jogo. Algumas tensões têm mais a ver com ajustes necessários do que com incompatibilidades definitivas.

Outro efeito comum desse trânsito é a sensação de desgaste energético. Marte em oposição ao Sol pode dar a impressão de que sua força está sendo consumida por situações que exigem respostas constantes.

Por isso, administrar o próprio ritmo será tão importante quanto lidar com as demandas externas. Escolha cuidadosamente onde investir seu tempo e sua energia.

A boa notícia é que esse trânsito também fortalece sua capacidade de desenvolver maturidade emocional. Ao aprender a responder em vez de simplesmente reagir, você transforma conflitos em oportunidades de crescimento.

Quanto mais consciência houver nas suas escolhas, mais produtivo será este período. Nem toda provocação merece uma resposta imediata, e essa pode ser a grande lição de julho.

Anote as datas!

Até 23/07: com Mercúrio retrógrado, a dica é pensar muito antes de agir e revisar o que vale a sua paz.

Capricórnio

Depois de um período mais favorável para conexões e parcerias, julho de 2026 convida o Signo de Capricórnio a olhar para seus relacionamentos com mais atenção. Vêm aí semanas importantes para alinhar expectativas e fortalecer conexões por meio do diálogo.

Até o dia 23, Mercúrio retrógrado transita pela sua área das parcerias, tornando a comunicação um tema central do mês.

Conversas podem gerar interpretações diferentes daquelas que você imaginava, enquanto combinados aparentemente resolvidos podem exigir novos ajustes. Por isso, será importante dedicar mais tempo para esclarecer dúvidas e confirmar informações.

Essa energia vale tanto para relacionamentos afetivos quanto para sociedades profissionais. Contratos, negociações e acordos importantes merecem cautela extra durante esse período.

Se houver possibilidade, o ideal é deixar decisões definitivas para depois do dia 23. Caso não seja possível, procure revisar cada detalhe com atenção redobrada antes de assumir compromissos.

Apesar dos desafios, Mercúrio retrógrado oferece uma oportunidade valiosa de revisão. Questões que ficaram mal resolvidas podem voltar à tona para serem compreendidas de maneira mais madura.

Conversas pendentes, conflitos antigos ou padrões repetitivos nos relacionamentos podem revelar informações importantes sobre o que precisa ser ajustado para que as conexões se fortaleçam.

Também não é surpresa se pessoas do passado reaparecerem ao longo do mês. Seja para retomar contato, encerrar assuntos pendentes ou simplesmente trazer novas reflexões, esses reencontros podem ter um significado especial.

Já a partir do dia 23, a comunicação tende a fluir com mais naturalidade, permitindo que acordos e decisões avancem com mais segurança.

Anote as datas!

Até 23/07: confirme informações e evite conclusões precipitadas.

confirme informações e evite conclusões precipitadas. A partir de 23/07: retome negociações e conversas importantes com mais clareza e segurança.

Aquário

As relações do Signo de Aquário ganham destaque em julho de 2026, mas não de forma simples. O signo vive um período de expansão nas parcerias, ao mesmo tempo em que precisa encontrar equilíbrio entre conexão e autonomia.

Júpiter segue ativando sua área dos relacionamentos, trazendo oportunidades de fortalecimento dos vínculos afetivos, profissionais e pessoais.

Parcerias tendem a se desenvolver com mais facilidade e existe uma sensação de abertura para compartilhar experiências e construir algo em conjunto.

Ao mesmo tempo, esse mesmo Júpiter faz oposição ao seu Sol natal, criando uma dinâmica que merece atenção. Pessoas próximas podem ocupar mais espaço do que o habitual, trazendo demandas que impactam diretamente a sua rotina.

Em alguns momentos, você pode sentir que as necessidades do outro estão se sobrepondo às suas. A grande lição do mês será aprender a crescer em conjunto sem abrir mão de quem você é.

Como Aquário valoriza profundamente independência e liberdade de escolha, essa situação pode gerar desconforto. O desafio não está em evitar relacionamentos, mas em estabelecer limites saudáveis.

Quanto mais clareza houver sobre seus desejos e prioridades, mais fácil será construir conexões equilibradas e enriquecedoras.

Também vale observar possíveis exageros. Júpiter amplia tudo o que toca, inclusive expectativas. Por isso, evite promessas maiores do que pode cumprir e procure avaliar situações com senso de proporção.

O potencial de crescimento nos relacionamentos é real, mas ele se torna ainda mais positivo quando existe espaço para que ambas as partes se expressem de forma autêntica.

Anote a data!

Até 23/07: com Mercúrio em movimento retrógrado, o mês pede cautela e atenção redobrada em situações do dia a dia.

Peixes

Entre a vida afetiva e as demandas do lar, julho de 2026 pode trazer alguns desafios de equilíbrio para o Signo de Peixes.

O mês tem uma energia muito positiva para os relacionamentos, mas também precisará lidar com tensões que surgem no ambiente familiar ou doméstico. O segredo estará em encontrar espaço para cuidar de ambos os lados da vida.

A partir do dia 9, Vênus entra na sua área dos relacionamentos e favorece encontros, reconciliações e momentos de maior harmonia nas relações. O período amplia sua capacidade de acolher, compreender e criar conexões significativas.

Para quem está em um relacionamento, a tendência é de mais carinho, cumplicidade e troca emocional. Já quem está só também pode sentir os efeitos positivos desse trânsito.

O magnetismo pessoal aumenta, assim como a disposição para conhecer pessoas e abrir espaço para novas experiências afetivas. Além do amor, Vênus favorece parcerias profissionais e acordos construídos com base na cooperação e no respeito mútuo.

No entanto, Marte movimenta simultaneamente a área ligada ao lar, à família e às questões domésticas, criando uma atmosfera mais agitada nesse setor.

Assuntos familiares podem exigir atenção, enquanto conflitos ou pequenas irritações tendem a surgir com mais facilidade. A sensação de não conseguir atender a todas as demandas ao mesmo tempo pode se tornar um tema recorrente.

A quadratura entre Vênus e Marte mostra justamente a necessidade de conciliar interesses diferentes sem sacrificar nenhum deles. Em vez de escolher entre a vida afetiva e as responsabilidades familiares, procure construir pontes entre essas áreas.

Sua sensibilidade e capacidade de adaptação podem ajudar a encontrar soluções criativas para preservar a harmonia em ambos os campos.

Anote a data!

A partir de 09/07: aproveite a energia favorável para investir na sua vida afetiva.

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