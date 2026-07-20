A poderosa conexão entre Yoga e Astrologia que poucos conhecem

Existe uma conexão profunda entre Yoga e Astrologia que a maioria das pessoas desconhece, mas que pode revolucionar completamente sua jornada de autoconhecimento e bem-estar.

Enquanto muitos praticam Yoga ou consultam Mapas Astrais separadamente, poucos sabem que esses dois conhecimentos milenares criam uma sinergia poderosa capaz de transformar sua saúde física, mental e espiritual de forma personalizada e eficaz.

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O que Yoga e Astrologia tem em comum?

Ambas são conhecimentos milenares que vêm contribuindo com o bem-estar do ser humano desde as antigas civilizações.

O Yoga é um ensinamento originado na Índia que propõe a integração do corpo, da mente e do espírito através de posturas psicofísicas, respirações conscientes e meditações.

é um ensinamento originado na Índia que propõe a integração do corpo, da mente e do espírito através de posturas psicofísicas, respirações conscientes e meditações. A origem da Astrologia está associada aos povos originários e tem o objetivo de relacionar eventos celestes com eventos terrestres por meio de símbolos e arquétipos universais.

Tanto na filosofia do Yoga quanto na Astrologia, os elementos e símbolos da natureza têm um papel fundamental que norteia a compreensão destes dois saberes.

Uma das referências mais potentes entre os dois conhecimentos é a sabedoria dos 4 elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.

A sabedoria dos 4 Elementos no Yoga e na Astrologia

Esta é a chave que conecta profundamente o Yoga e a Astrologia:

No Yoga: Os 4 elementos estão associados aos quatro primeiros chakras , cada um regendo aspectos específicos do nosso corpo energético e físico.

Os 4 elementos estão associados aos , cada um regendo aspectos específicos do nosso corpo energético e físico. Na Astrologia: Cada elemento rege 3 signos do zodíaco, influenciando características de personalidade, comportamento e tendências energéticas.

A união dos dois saberes propõe integrar o aprendizado de cada símbolo de maneira intelectual por meio da Astrologia, mas também física e energética por meio do Yoga.

A conexão entre elementos, chakras e signos:

Terra: Chakra Raiz (Muladhara) Touro, Virgem, Capricórnio

Chakra Raiz (Muladhara) Touro, Virgem, Capricórnio Água: Chakra Sacral (Svadhisthana) Câncer, Escorpião, Peixes

Chakra Sacral (Svadhisthana) Câncer, Escorpião, Peixes Fogo: Chakra Plexo Solar (Manipura) Áries, Leão, Sagitário

Chakra Plexo Solar (Manipura) Áries, Leão, Sagitário Ar: Chakra Coração (Anahata) Gêmeos, Libra, Aquário

Por que essa conexão é tão poderosa?

Essa união dos dois saberes propõe integrar o aprendizado de cada símbolo de maneira intelectual por meio da Astrologia, mas também física e energética por meio do Yoga.

Enquanto a Astrologia te mostra quem você é através do seu Mapa Astral, o Yoga te ensina como equilibrar essas energias no seu corpo e na sua vida.

Como unir Yoga e Astrologia na prática?

Imagine poder olhar para o seu Mapa Astral e saber exatamente quais práticas de Yoga são mais benéficas para você.

Ou praticar Yoga sabendo que cada postura está alinhada com as energias cósmicas que mais precisam de equilíbrio na sua vida.

Então, essa é a magia da união entre Yoga e Astrologia.

Nos próximos conteúdos, vamos explorar como aplicar essa conexão na prática para transformar sua saúde e bem-estar de forma personalizada e eficaz.

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Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Idealizadora do Programa Amaré, projeto que une esses dois saberes milenares com foco no cuidado individualizado e no equilíbrio físico, emocional e energético.

maisafarinacolla@gmail.com

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